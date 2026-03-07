ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল এবং আমেরিকার যুদ্ধ- ভারতকে কী শেখাল ?

ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল এবং আমেরিকার যুদ্ধ- ভারতকে কী শেখাল ?
সংঘাতের অভিমুখ এখন আর শুধু সামরিক হানা নয় ৷ আদর্শের সংঘাত, অর্থনীতির উপর প্রভাব এবং ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ- যুদ্ধ এখন বহুমাত্রিক ৷
Published : March 7, 2026 at 4:42 PM IST
ইজরায়েল-ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে তৈরি হওয়া সংঘাত ভূ-রাজনীতির নিরিখে গত কয়েকদশকের মধ্যে সবচেয়ে গভীর সঙ্কট ৷ নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত সামরিক অভিযান হিসেবে শুরু হওয়া এই আক্রমণ ক্রমশ মধ্যপ্রাচ্যের সামগ্রিক সংঘাতে পরিণত হচ্ছে ৷ বিশ্ব তেলের বাজার থেকে শুরু করে জলপথে ব্যবসা ব্যাপক মার খাচ্ছে ৷ সংঘাতের অভিমুখ এখন আর শুধু সামরিক হানা নয় ৷ আদর্শের সংঘাত, অর্থনীতির উপর প্রভাব এবং ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ- সবমিলিয়ে যুদ্ধ এখন বহুমাত্রিক ৷
সম্পূর্ণ কৌশল নির্ভর লডা়ইয়ে যে কোনও আক্রমণ করার আগে অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয় ৷ একটা ভূল পদক্ষেপ যুদ্ধ বা সংঘাতকে ধারেভারে আগের থেকে অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারে ৷ আমেরিকা-ইজরায়েল ইরানের বর্তমান প্রশাসনের অবসান ঘটাতে চায় ৷ সমস্ত দিক থেকে তার শক্তি কমিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব কমানোই তাদের মূল লক্ষ্য ৷ ইরানকে তারা বোঝাতে চায় সংঘাতের পরিধি বাড়লে তাদের বিপদ বাড়বে ৷ পাল্লা দিয়ে বাড়বে দুনিয়ার অন্য শক্তিগুলির দাপট ৷
বিশেষজ্ঞদের অনেকের কাছে ব্যাপারটা এমন একটা খেলার মতো যেখানে প্রতিটি পক্ষ অন্য পক্ষের চাল দেখে নিয়ে তবে নিজেরা পদক্ষেপ করতে চায় ৷ শত্রু এবং তার বন্ধুরা কী কী চাল চালতে পারে সেটার আগাম অনুমান না করে কোনও পক্ষই কোনও পদক্ষেপ করতে রাজি নয় ৷
ইরানের 'মাথায় হাত' এবং শহিদের শক্তি
ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেনেইকে হত্যা করা সবচেয়ে বড় এবং নাটকীয় ঘটনাগুলির মধ্যে একটা ৷ ইজরায়েল এবং আমেরিকা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে আঘাত হেনেছে ৷ সামরিক অভিযানের প্রশ্নে কোনও একটি দেশের ভালো-মন্দের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার যাঁদের উপর থাকে সরাসরি তাঁদেরই নিশানা করার মানে সেই রাজনৈতিক কাঠামোকেই দুর্বল করে দেওয়া ৷
তরে ইরানের আদর্শগত অবস্থান তার রাজনৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেওয়া সংক্রান্ত যুক্তিকেই খানিক 'দুর্বল' করে দেয় ৷ শিয়াদের ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শহিদ হওয়ার বা সেই মর্যাদা পাওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারবালার প্রান্তরে বিচারের দাবিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ইমাম হুসেনের ৷ সেটা সিয়া সম্প্রদায়ের সামগ্রিক বিশ্বাসের আধার ৷ পরিচয়ের ভিত্তি ৷
সেদিক থেকে এক নেতার মৃত্যু গোটা সম্প্রদায়ের প্রতিরোধের মুখ হয়ে উঠতে পারে ৷ মানে যে রাষ্ট্রকে দুর্বল করার আশা নিয়ে সামরিক আঘাত হানা হল তা আরও বেশি করে মানুষের সমর্থন পেয়ে যেতে পারে ৷ খেলার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝার চেষ্টা করলে বলতে হবে কোনও একটি দল হয়তো প্রতিপক্ষকে দুর্বল করতে কোনও একটি বিশেষ পদক্ষেপ করল কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সেটা অন্য দলের শক্তি ও সার্মথ্য বাড়িয়ে দিয়েছে ৷
মৃত্যুমিছিল আর যুদ্ধ ঘিরে বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি
আধুনিক যুদ্ধ মানে শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের লড়াই নয় ৷ এখানে লড়াই বলতে তথ্য-যুদ্ধকেও বোঝায় ৷ অসামরিক মানুষ প্রাণ হারালে বিশ্ব অতিদ্রুত যুদ্ধের ব্যাপারে নিজের মনোভাব তৈরি করে ফেলে ৷ ইরান থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক অভিযানে কোনও সৈন বাহিনীর হানায় যখন স্কুলের পড়ুয়াদের প্রাণ যায় তখন তা জনরোষের কারণ হয়ে ওঠে ৷ এই সমস্ত সংঘাতকে বহিরাগত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ আর সেদিক থেকে স্কুলের পড়ুয়াদের প্রাণ যাওয়ার মতো ঘটনা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ৷
আজকের তথ্যে ঠাসা দুনিয়ায় সংবাদমাধ্যম এবং সোশাল মিডিয়ায় মানুষের যন্ত্রনার কাহিনি বার বার ফিরে আসতে থাকে ৷ এখান থেকে বিশ্বের মনোভাব সরাসরি প্রভাবিত হয় ৷ দেশের ভিতরে থাকা সমীকরণে বদল আসে ৷ কয়েকটি দেশ সরাসরি সামরিক সংঘাতের শরিক ৷ কৌশলের মাধ্যমে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছোট ছোট লডা়ই তারা জিততেও পারে ৷ কিন্তু কৌশলে ভুল হলে এই তথ্যের দুনিয়ায় পরাজয় নিশ্চিত ৷
মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের পরিধি বাড়ছে
যুদ্ধের অভিঘাত ক্রমশ বাড়ছে ৷ আঘাত হানার ব্যাপারে আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় ইরান দিয়েছে ৷ মধ্যপ্রাচ্যের যেখানে যেখানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আছে সেখানেই হামলা চালাচ্ছে ইরান ৷ একের পর এক মিসাইল থেকে শুরু করে ড্রোন ধেয়ে যাচ্ছে ৷ কাতার,কুয়েত, বাহারিন- বাদ নেই প্রায় কোনও দেশই ৷ এভাবে যুদ্ধের পরিধি বাড়িয়ে নেওয়ার নেপথ্যে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কৌশল আছে বলে মনে করা যেতে পারে ৷ সরাসরি আমেরিকায় হানা দিতে ইরান পারবে না ৷ কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে আঘাত এনে আমেরিকাকে ভয় দেখাতে পারে অবশ্যই ৷
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির পরিস্থিতি এখন একটু জটিল ৷ এখানকার অনেকগুলি দেশে আকারে বড় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আছে ৷ আর সেগুলি ওয়াশিংটনের ঠিক করে দেওয়া আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে ৷ এই সব ঘাঁটিকে ব্যবহার করে আশপাশের এলাকায় নজরদারি চালয় আমেরিকা ৷ তাছাড়া পশ্চিম এশিয়ার কোথায় কোথায় নৌবাহিনী মোতায়েন করতে হবে এবং কোথায় কোথায় আকাশপখে অভিযান চালাতে হবে সেই সমস্ত সিদ্ধান্তও এখান থেকেই নেওয়া হয় ।
তবে এই সামরিক ঘাঁটিগুলি আছে বলে এই সমস্ত দেশ অন্যদের নিশানায় খুব সহজে চলে আসে ৷ ইরানের আক্রমণে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সংশোধনারগুলি ক্ষতির মুখে পড়েছে ৷ সবমিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে যুদ্ধ ক্রমশ আরও ব্যাপক আকার নিতে চলেছে ৷ তার ফলে এতদিন যে সমস্ত দেশ নিরপেক্ষ থাকবে বলে ঠিক করেছিল এখন তারা আর তা থাকতে পারছে না ৷
আঞ্চলিক ভুগোল ও হরমুজ প্রণালীর কৌশলগত গুরুত্ব
পারস্য উপসাগরের ভৌগলিক পরিস্থিতি ইরানকে এক বিশেষ কৌশলগত সুবিধা দিয়েছে। এই সুবিধের মূল কারণ হরমুজ প্রণালীর অবস্থান ৷ পারস্য উপসাগরের সঙ্গে আরব সাগর যুক্ত হয়েছে একটি সরু সামুদ্রিক পথ দিয়ে। যার পোশাকি নাম হরমুজ প্রণালী ৷ বিশ্বে ব্যবহৃত মোট অপরিশোধিত তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই পথ দিয়ে বিশ্বের নানা জায়গায় যায়। ফলে বিশ্ব অর্থনীতির দিক থেকে বিচার করলে এই পথের গুরুত্ব বিরাট ৷ ইরান বারবার হুমকি দিয়েছে, প্রয়োজন হলে তারা এই প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ বা বিঘ্নিত করতে পারে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ইরান প্রশাসনের কর্তারা বাকিদের কার্যত হুমকির সুরে জানিয়েছেন— এই জলপথ দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলিকে সংঘাতের অংশ বলে গন্য করে নিশানা করতে পারে তাদের সামরিক বাহিনী। এই পথ সাময়িকভাবে বন্ধ হলে বিশ্বের জ্বালানি বাজারে তার তাৎক্ষণিক প্রভাব যে পড়বে তা আর আলাদা করে বলার দরকার পড়ে না। বিশেষ করে এশিয়ার অর্থনীতির উপর খুবই বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে ৷ এই মহাদেশের অর্থনীতি উপসাগরীয় তেলের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ৷ সেদিক থেকেও বড়সড় ধাক্কা আসা মোটেই অসম্ভব কোনও বিষয় নয় ৷ অতএব, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সামরিক শক্তি থাকলেও ভৌগলিক পরিস্থিতি ইরানকে এই সামরিক সংঘাতে বেশ খানিকটা সুবিধা আগে থেকেই দিয়ে রেখেছে।
সম্পদ, জল এবং অদৃশ্য সংঘাত
তাৎক্ষণিক সামরিক সংঘাতের পাশাপাশি পরিকাঠামোর দিক থেকে আরও চাপ এই অঞ্চলের কৌশলগত পরিস্থিতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। জলের অভাবের হাত ধরে থাকা পরিবেশগত সঙ্কট মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশের কাছে অতিবড় চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে উঠেছে। উপসাগরের কাছে থাকা কয়েকটি দেশ পানীয় জলের জন্য ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল সমুদ্রের জল পরিশোধনের দায়িত্বে থাকা ওয়াটার প্ল্যান্টের উপর। দীর্ঘমেয়াদি সংঘাতে এই ধরনের পরিকাঠামোগুলিও আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে। ইরান নিজেও গুরুতর পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন ৷ ভূগর্ভস্থ জলের স্তর দ্রুত নেমে যাচ্ছে ৷ শুকিয়ে যাচ্ছে বহু হ্রদ। সম্পদের অভাব প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি জল ও জ্বালানি সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ সামরিক শক্তির মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।
সংঘাতের আন্তর্জাতির পরিণাম
আমেরিকা-ইজরায়েল এবং ইরানের সংঘাতকে আঞ্চলিক সংঘাত হিসেবে দেখার আর সামান্যতম কোনও কারণও থাকতে পারে না ৷ অপরিশোধিত তেল থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক শক্তির ভাণ্ডারের অবস্থান এখানেই ৷ আর তাই মধ্য়প্রাচ্য বিশ্বের অন্য প্রান্তে থাকা দেশগুলির জন্য যে ক্ষমতার আস্ফালন দেখানোর জায়গা তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই ৷ রাশিয়া এবং চিনের ইরানের সঙ্গে কৌশলের প্রশ্নে সম্পর্ক আছে ৷ তারা পরিস্থিতির দিকে কড়া নজরও রেখে চলেছে ৷ তবে এই দুটি দেশ সরাসরি যুদ্ধের অংশ হবে তেমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে ৷ তাদের দিক থেকে আসা আর্থিক সাহায্য বিবাদমান বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে থাকা ক্ষমতার ভারসাম্যকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে পারে ৷ তেলের দাম এখন থেকেই এক ঘোরালো পরিস্থিতি তৈরি করেছে ৷ শুধু তাই নয়, বাজার বলে দিচ্ছে দামের ওঠা পড়া আরও বাড়বে ৷ তার একটাই কারণ, প্রয়োজনের সময় চাহিদামতো তেলের জোগান পাওয়া যাবে না বলে ধরে নিয়েছে বাজারের সঙ্গে যুক্ত একটি অংশ ৷
ভারতের উপর প্রভাব
উপসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতের কৌশলগত স্বার্থ সরাসরি জড়িত। প্রায় আট মিলিয়ন ভারতীয় বিভিন্ন উপসাগরীয় দেশে বসবাস ও কাজ করেন। প্রতি বছর তাঁদের পাঠানো বিপুল পরিমাণ টাকা ভারতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে ৷
অন্যদিকে, ভারতের জ্বালানি-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উপসাগরীয় অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের বড় অংশই আসে এই অঞ্চল থেকে। ফলে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচলে যদি কোনও ধরনের বিঘ্ন ঘটে, তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে ভারতের জ্বালানি সরবরাহ ও অর্থনৈতিকভাবে আপত স্থিতিশীল পরিস্থিতির উপর। এছাড়া, এই সংঘাতের পরিধি আরও বাড়লে পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতেও নতুন সমীকরণের জন্ম হতে পারে। ইরানের পাশাপাশি উপসাগরের পাশে অবস্থিত দেশগুলি, পাকিস্তান এবং বড় শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ভারতের কৌশলগত আন্তর্জাতিক অবস্থানকে প্রভাবিত করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে নয়াদিল্লির সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হল- সব পক্ষের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে । তার মধ্যে ভারসাম্যও থাকতে হবে । দেশের অর্থনীতিকে মজবুত এবং নিরাপত্তাকে একশো শতাংশ নিশ্ছিদ্র করতে এই ধরনের পদক্ষেপ করা একান্ত দরকার ।
উপসংহার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সংঘাত বর্তমান আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় আধুনিক যুদ্ধের জটিল ছবিটাকে ফুটিয়ে তোলে। শুধু সামরিক শক্তি নয়, মতাদর্শ, ভৌগোলিক অবস্থান এবং অর্থনৈতিক কাঠামো- সবকিছু সংঘাতের গতিপথ থেকে শুরু করে পরিণাম ঠিক করে দেয় আজকের দুনিয়ায়। ইরান চায় সংঘাতের পরিসর বাড়াতে ৷ প্রতিপক্ষকে যাতে আরও বেশি করে যুদ্ধের মাশুল দিতে হয় তা নিশ্চিত করার এর থেকে ভালো উপায় বড় একটা নেই । আমেরিকা ও ইজরায়েল আবার চেষ্টা করছে ইরানের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে। এই ধরনের সংঘাতে দ্রুত সমাধান খুব কমই আসে। বরং দীর্ঘস্থায়ী এবং কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দেয় এমন সামরিক সংঘাত। আর তার জেরে শুধু যে মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ স্থির হবে তা নয় । বৃহত্তর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও পরিসর দীর্ঘদিন ধরে সংঘাতের প্রভাব বহন করবে ।