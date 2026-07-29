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রাষ্ট্রসঙ্ঘের নতুন মহাসচিব নির্বাচন, ভারতের কূটনীতির পরীক্ষা

2026 সালে এসে লড়াইটা দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রশ্নের উপর- বিশ্বের কোন অংশ থেকে নতুন মহাসচিব নির্বাচিত হবেন ?

UN Secretary General
রাষ্ট্রসঙ্ঘের নতুন মহাসচিব কে হবেন তার দিকে তাকিয়ে আছে ভারত (আরকেসি)
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By Aroonim Bhuyan

Published : July 29, 2026 at 8:08 PM IST

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রাষ্ট্রসঙ্ঘের নতুন মহাসচিব কে হবেন তার দিকে তাকিয়ে আছে ভারত ৷ ভারতের কূটনীতির জন্য এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্যও বিরাট ৷ বিশ্বের সর্বত্র এখন যুদ্ধ থেকে শুরু করে শক্তিধর দেশগুলির মধ্য়ে সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য তৈরি সংস্থাগুলিও বিতর্ক ও বিবাদে জর্জরিত ৷ সেদিক থেকে দিল্লি চাইছে সমস্ত শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রাখতে সক্ষম এমন কেউ দায়িত্বে আসুন ৷

এখনও পর্যন্ত সাতজন মনোনয়ন দিয়েছেন মহাসচিব পদে ৷ তার মধ্যে সপ্তম হলেন উগান্ডার ওলারা অতুন্নু ৷ 75 বছর বয়সি এই নেতা-আইনজীবী ও কৃটনীতিকের আগে আরও 6 জনের আবেদন জমা পড়েছে ৷ তার মধ্যে ওলারা ছাড়া আরও একজন আফ্রিকান আছেন ৷ আছেন চারজন মহিলা ৷ ওলারা রাষ্ট্রসংঙ্ঘের প্রাক্তনী ৷ সংস্থার অনেক ধরনের সংস্কারের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে ৷ এবার তিনি চান রাষ্ট্রসংঙ্ঘের প্রধান হিসেবে এআই থেকে শুরু করে আবহাওয়ার পরিবর্তনের মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে ৷ বিশ্বকে একটি ইতিবাচক বিকল্পের সামনে দাঁড় করাতে ৷

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন এলাকাকে সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি অলিখিত নিয়ম ৷ এই পদ্ধতির রাজনৈতিক সমর্থনও আছে ৷ তবে এটা কোনও নিয়ম নয় ৷ বর্তমান মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস পর্তুগালের বাসিন্দা ৷ সেই সুবাদে তিনি পশ্চিম ইউরোপের প্রতিনিধি ৷ তাঁর পূর্বসূরি বান কি-মুন ছিলেন এশিয়ার ৷ তাঁর আগে দায়িত্বে থেকা কফি আন্নান ছিলেন আফ্রিকান।

UN Secretary General
দিল্লি চাইছে সমস্ত শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রাখতে সক্ষম এমন কেউ দায়িত্বে আসুন (আরকেসি)

এই হিসেবকে মাথায় রাখলে এবার লাতিন আমেরিকার পাশাপাশি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কোনও প্রতিনিধি শীর্ষ আসনে বসবেন এই সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি বলে মনে করার কারণ আছে ৷ সাতজনের মধ্যে চার প্রার্থী মহিলা ৷ সেদিক থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ তার প্রথম মহিলা মহাসচিবও পেতে পারে ৷ এই সম্ভাবনা আরও বাড়িয়েছে আঞ্চলিক সমীকরণ ৷

যে দুটি অঞ্চল এবাব বাকিদের থেকে এগিয়ে সেখান থেকেই একাধিক মহিলা প্রার্থী লড়াইয়ে আছেন ৷ চিলির মিশেল ব্যাচেলেট, কোস্টারিকার রেবেকা গ্রিনস্প্যান, ইকুয়েডরের মারিয়া ফার্নান্দা এস্পিনোসা এবং গায়ানার ক্যারোলিন রদ্রিগেজ-বার্কেটকে ঘিরে লড়াই জমে উঠেছে ৷ আর্জেন্তিনার রাফায়েল মারিয়ানো গ্রসিও আছেন লড়াইয়ে। তালিকায় অন্য আফ্রিকান সেনেগলের মাকি সল ৷ ওলারা ছাড়া বাকিরা ইতিমধ্যেই নিজেদের সমর্থনে জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন ৷

গ্রসি এখন আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার অধিকর্তা ৷ 2025 সালের নভেম্বর মাসে আর্জেন্তিনা তাঁর নাম মনোনিত করে ৷ প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি তিনি এমন এক কৃটনৈতিক চরিত্র যিনি একাধিক মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতায় ভূমিকা নিতে পারেন ৷ নিরাপত্তা সঙ্কটের মোকাবিলাও করতে পারেন ৷ অন্যদিকে, ব্যাচেলেট চিলির দুবারের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত হাইকমিশনারের দায়িত্বও পালন করেছেন অতীতে ৷ আন্তর্জাতিক মঞ্চে কাজের অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের ব্যবস্থা হাতের তালুর মতো চেনার মতো বিষয় তাঁকে অনেকটাই ভালো জায়গায় রেখেছে ৷ একটি রাষ্ট্রের প্রধান হওয়ার পাশাপাশি মানবাধিকার নিয়ে তাঁর কাজ অনেকের কাছে বিশেষ ৷

কোস্টারিকা রেবেকা গ্রিনস্প্যানকে মনোনিত করেছে এ বছরের মার্চ মাসে ৷ তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাণিজ্য় বিষয়ক একটি সংস্থার প্রধান ৷ এছাড়া অতীতে আরও কয়েকটি গুরু দায়িত্ব সামলেছেন ৷ মার্কিন প্রশাসনেও কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে ৷ তাঁর দাবি, তিনি দায়িত্ব পেলে বিশ্বের সামগ্রিক উন্নয়নকে পাখির চোখ করে শান্তি এবং প্রগতির মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করবেন ৷

এস্পিনোসা ইকুয়েডরের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী ৷ 2018-2019 সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার প্রেসিডেন্টও ছিলেন ৷ এই ভভিজ্ঞতা তাঁকে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে ৷ সেটাই তাঁর প্রার্থীপদকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রেখেছে ৷ নিজের ভাষণে তিনি জানিয়েছেন, পদে এলে জোর দেবেন সংস্কারের কাজ ৷ তাঁর আরও দাবি, কোনও এক মহিলাকে দায়িত্বে আনলে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের কাজ দ্রুততার সঙ্গে হবে ৷

গায়ানার ক্যারোলিন রদ্রিগেজ ক্যারিবিয়ান বংশোদ্ভূত ৷ জুন মাসে তাঁর মনোনয়ন জমা পড়েছে ৷ তিনিও বিদেশমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ ছিলেন একাধিক কূটনৈতিক ভূমিকায় ৷ প্রার্থী হিসেবে নিজের ভাষণে তিনি জানান, ছোট দেশের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি উন্নয়নকামী দেশগুলির কণ্ঠ হয়ে উঠতে পারবেন ৷

UN Secretary General
বিশ্বের কোন অংশ থেকে নতুন মহাসচিব নির্বাচিত হবেন সেটাই এখন প্রশ্ন (আরকেসি)

সল ছিলেন সেনেগালের প্রেসিডেন্ট ৷ 2012 থেকে 24-দীর্ঘ 12 বছর রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে ৷ পূর্ব আফ্রিকার দেশ বুরুন্ডি তাঁকে মনোনিত করেছে ৷ শুধু তাই নয়, সেনেগালের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাসিরৌ দিওমায়ে ফায়ে-ও সলকে সমর্থন করেছেন ৷ তিনি অতীতে সলের সমলোচক ছিলেন ৷ সল সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরেই ক্ষমতায় এসেছেন ৷ কিন্তু এখন 'আফ্রিকার সেবা'কে প্রাধান্য দিচ্ছেন ৷ নিজের যোগ্যতা প্রমাণের মাপকাঠি হিসেবে আফ্রিকান হওয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সল ৷ তাঁর হাত ধরে আফ্রিকার উন্নতি হবে এটাই তাঁর প্রতিজ্ঞা ৷

প্রচার বা রাষ্ট্রসঙ্ঘের টাউন হলের একাধিক আলোচনার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে নিরাপত্তা পরিষদ ৷ এখানে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কী আলোচনা হচ্ছে সেটাই ঠিক করে দেবে কে হবেন নতুন মহাসচিব ৷ নিয়ম বলছে, নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ মেনেই সাধারণ সভা রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবকে নিযুক্ত করবে ৷ তার মানে সাধারণ সভার 193টি সদস্য দেশ যাঁকে চাইছেন তিনিই যে পদে বসবেন এমন ভাবার কোনও কারণ নেই ৷ নিরাপত্তা পরিষদ না চাইলে ওই ব্যক্তির পদে বসা হবে না ৷ আমেরিকা, চিন, রাশিয়া, ব্রিটেন ও ফ্রান্স - এই পাঁচটি দেশ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য ৷ এদের কেউ একটা ভিটো দিলেই পরিস্থিতি আচমকা বদলে যাবে ৷

মহাসচিব কে হবেন ? তা নিয়ে ভারতের ভাবনা বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করছে ৷ বিদেশ নীতি সংক্রান্ত কৌশল, আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাঙ্খিত সংস্কার-এই ধরনের আরও নানা বিষয়কে মাথায় রেখেই রণনীতি ঠিক করবে ভারত ৷ দিল্লি অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে এই সাতজনের কাউকে সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেনি ৷ এমনিতে ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ৷ গ্লোবাল সাউথের অন্যতম কণ্ঠ হওয়ার পাশাপাশি 2028-29 সালের জন্য় নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যও বটে ৷ তাই ভারত যেটুকু প্রভাব ফেলতে সক্ষম তার মূলে আছে কূটনীতি ৷

কথা হল, দিল্লির একটি সংগঠনের কর্তা অশ নারিন রায়ের সঙ্গে ৷ তাঁর সংগঠন সামাজিক বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে কাজ করে ৷ তিনি মনে করছেন, এবারে লাতিন আমেরিকার মহাসচিব পদ পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ৷ তার কারণ এটাই এখন বিশ্বের একমাত্র অংশ যারা পারমাণবিক শক্তি মুক্ত অঞ্চল হতে পেরেছে ৷ এই সংক্রান্ত চুক্তিও সই করেছে তারা ৷ তাঁর কথায়, "এই তালেটলোকো চুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ, এই চুক্তি শেষে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্বীকার করে নিয়েছে লাতিন আমেরিকার পারমাণবিক শক্তি মুক্ত অঞ্চল হয়ে উঠেছে ৷"

এই সূত্রে অশ মনে করেন চিলির প্রার্থী ব্যাচেলেট বাকিদের থেকে অনেকটা এগিয়ে আছেন ৷ তার কারণ, ব্যাচেলেট শুধুই দুবার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তা নয় তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সংস্থার দায়িত্বেও ছিলেন ৷ এখানে ভারতের ভূমিকাও দরকারি বলে মনে করেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "ভারতকে সব প্রার্থীই পাশে চাইবেন ৷ দিল্লির সমর্থন সবার জন্য় জরুরি ৷ তাই আমরা হয়তো দেখব প্রার্থীদের অনেকে ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ নিচ্ছেন ৷ "

বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ফেলো রুচিতা বেরিও লাতিন আমেরিকা ও ক্যারাবিয়ান প্রার্থীর পক্ষেই সওয়াল করেছেন ৷ তাঁর অনুমান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আফ্রিকার ব্যাপরে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে ৷ তাঁর কথায়, "আফ্রিকার প্রার্থী সংখ্যা মাত্র 2 ৷ সেখানে লতিন আমেরিকান ও ক্যারাবিয়ান প্রার্থীর সংখ্যা চার ৷" তিনিও মনে করেন ব্যাচেলেটই দৌড়ে এগিয়ে আছেন ৷ তবে আইএইএ সামলে আসা গ্রসিও যে শেষ মুহূর্তে কেল্লাফতে করতে পারেন সেটাও মনে রাখা দরকার বলে মনে করেন রুচিতা ৷

তবে তিনি মনে করেন, ভারতের সমর্থন থাকবে গ্লোবাল সাউথের কোনও প্রার্থীর দিকে ৷ রুচিতার কথায়, "ভারত বরাবর গ্লোবাল সাউথের হয়ে ব্য়াট ধরে ৷ তাই দিল্লি এমন কাউকে মহাসচিব হিসেবে চাইবে যিনি গ্লোবাল সাউথের সমস্যা সম্পর্কে অবগত ৷ সমাধান সূত্র বের করার পথও তাঁর জানা ৷ "

UN Secretary General
লাতিন আমেরিকার পাশাপাশি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কোনও প্রতিনিধির শীর্ষ আসনে বসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি (আরকেসি)

যে কোনও দিক থেকে ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যাবে 2026 সালের মহাসচিব নির্বাচন ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ ঠিক এই সময়ে ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে আরও বড় ভূমিকা পালনের চেষ্টা করছে। ভারতের যুক্তি, বিশ্বের শাসন ব্যবস্থা এখনও 1945 সালের মতো হবে-এটা হতে পারে না ৷ সেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া থাকতেই হবে ৷

নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের খোলনলচে বদলে ফেলা-কোনওটিই মহাসচিব একার হাতে করতে পারেন না। তবে এই পদে যিনি থাকেন তিনি বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে তাঁর মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব অন্যদের উপর বিস্তার করতে পারেন ৷ সুনির্দিষ্ট মতামত গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারেন ৷ সংস্থার জন্য কোনওটি সবচেয়ে বেশি দরকারি সেটা ঠিক করতে পারেন ৷ তাই ভারত এমন এক আদর্শ প্রার্থীর খোঁজ করছেন যিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘকে ভূ-রাজনৈতিক অচলাবস্থা থেকে বের করে এনে আরও কার্যকর ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের পথে এগিয়ে নিতে যেতে পারবেন ৷

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রাষ্ট্রসঙ্ঘের নতুন মহাসচিব
UN SECRETARY GENERAL

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