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বিশ্বের প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণি আরবল্লী: প্রয়োজন বিজ্ঞান-ভিত্তিক পর্যালোচনা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন

The Aravalli Mountain Row: ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত আরাবল্লী পর্বতমালা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ৷ এই চর্চার নেপথ্য কারণ বিশ্লেষণ করলেন সিপি রাজেন্দ্রন ৷

Lush greenery of the Aravalli Hills near the Leopard Trail, with the distant city skyline visible under a cloudy sky in Gurugram
গুরুগ্রামের ‘লেপার্ড ট্রেল’-এর কাছে আরাবল্লী পাহাড়ের ঘন সবুজ প্রকৃতি; মেঘলা আকাশের নীচে দূরে শহরের দিগন্তরেখা দৃশ্যমান (ফাইল ছবি (আইএএনএস))
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By C P Rajendran

Published : September 20, 2026 at 5:41 PM IST

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গত বছরের 20 নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট একটি রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করার পর থেকে আইনি এবং পরিবেশগত বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিশ্বের প্রাচীনতম ভঙ্গিল পর্বত আরাবল্লী ৷

এই রায়ে বলা হয়েছিল আরবল্লি পর্বতমালা প্রস্তাবিত সংজ্ঞায় ভূমিস্তর থেকে 100 মিটার বা তার বেশি উচ্চতায় অবস্থিত হলে তবে পাহাড়ের অংশ হিসেবে চিহ্নিত হবে ৷ এই পর্বতশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত পাহাড়গুলি একে অপরের থেকে 500 মিটারের মধ্যে অবস্থিত ৷

আরাবল্লীর সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক

পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন এবং বিশেষজ্ঞরা এই সংজ্ঞার কড়া সমালোচনা করেছেন ৷ ভারতের 'ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভে' থেকে পাওয়া ডেটা ইঙ্গিত দিচ্ছে, 100 মিটার উচ্চতাকে মানদণ্ড করার ফলে আরাবল্লীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত ছোট পাহাড় এবং নিচু ভূ-প্রকৃতির অংশগুলি বাদ পড়বে ৷ একটি অভ্য়ন্তরীণ বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, রাজস্থানে আরাবল্লীর 12 হাজার 81টি পাহাড়ের মধ্যে 1 হাজার 48 বা মাত্র 8.7 শতাংশ পাহাড় 20 মিটার বা তার থেকে কিছু বেশি উচ্চতার ৷ অতএব, তারা 100 মিটারের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ছে না ৷

সবমিলিয়ে আরাবল্লীর 1 লক্ষ 18 হাজার 575 টি পাহাড়ের কথা বিবেচনা করলে, 90 শতাংশেরও বেশি পাহাড় এই মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ ৷ তাই আরবল্লীর বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি এবং অনিয়ন্ত্রিত খননকার্যের আশঙ্কায় সরকারের প্রস্তাবিত সংজ্ঞার বিরুদ্ধে রাজস্থান এবং হরিয়ানাজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয় ৷ সমালোচকদের সওয়াল, এই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞার ফলে আরাবল্লী পর্বতশ্রেণির বিশাল অঞ্চলজুড়ে লাইমস্টোন বা চুনাপাথর খনন এবং পাথর ভাঙার রাস্তা খুলবে ৷ যার পরিণতি স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে নানাবিধ শারীরিক সমস্যার আবির্ভাব ৷

সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ

2025 সালের 29 ডিসেম্বর দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ 20 নভেম্বরের রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করে ৷ 100 মিটার উচ্চতা 'ভুল ব্যাখ্যা ও অনুপযুক্ত প্রয়োগ' নিয়ে পরিবেশবিদরা ব্যাপক উদ্বেগ প্রকাশ করেন ৷ এই আবহে আদালত স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করে এবং আরাবল্লী পর্বতশ্রেণির সংজ্ঞার পরিবেশগত প্রভাব ফের পুনর্বিবেচনার জন্য উচ্চস্তরীয়, নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয় ৷

দেশের শীর্ষ আদালত বেশ কয়েকটি 'জটিল অস্পষ্টতা' নির্দিষ্ট করে: পাহাড়গুলির মধ্যবর্তী 500 মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ এলাকাকে সুরক্ষার আওতায় রাখলে সংরক্ষিত ভূখণ্ডের আয়তন কী উল্লেখযোগ্যভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে ? এই সংজ্ঞার কারণে আরাবল্লীর অনেক এলাকা ‘অ-আরাবল্লী’ অর্থাৎ আরাবল্লী নয় হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে ৷ যার ফলে সেখানে খনি ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম সহজতর হচ্ছে এবং মাত্র 1 হাজার 48টি পাহাড় এই 100 মিটারের উচ্চতার মানদণ্ড পূরণ করে— এমন দাবি কি বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তিযুক্ত ?

An aerial view of Aravalli Range
আরাবল্লী পর্বতশ্রেণির ছবি উপর থেকে তোলা (ফাইল ছবি (এএনআই))

নতুন করে মূল্যায়ন সম্পন্ন না-হওয়া পর্যন্ত আরাবল্লী পর্বতশ্রেণি এলাকায় নতুন কোনও খনি ইজারা দেওয়া বা বর্তমানে দেওয়া ইজারার পুনর্নবীকরণ করা হচ্ছে না ৷ কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক নতুন খনি ইজারা দেওয়ার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং এই নিষেধাজ্ঞা সমগ্র আরাবল্লী পর্বতমালা জুড়ে সমানভাবে কার্যকর ৷

উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন কমিটি

আরাবল্লী পর্বতশ্রেণি নিয়ে নিরপেক্ষ পর্যালোচনার জন্য 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফরেস্ট্রি রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন' (ICFRE)-এর ডিরেক্টক কাঞ্চন দেবীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷

কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র প্রাক্তন ডিরেক্টর ড. সুভাষ আশুতোষ, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র প্রাক্তন অধিকর্তা ড. রাজেন্দ্র কুমার শর্মা; পরিবেশ মন্ত্রকের প্রাক্তন যুগ্ম সচিব ব্রিজ মোহন সিং রাঠোর এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক অশোক কে ভাটনগর ৷

বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান সেটলমেন্টস-এর অধ্যাপক জগদীশ কৃষ্ণস্বামী এবং হরিয়ানার সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত শর্মাকে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে ৷ কমিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তারা উচ্চতার কোনও একটি নির্দিষ্ট সীমার উপর নির্ভর না-করে ভূতাত্ত্বিক, হাইড্রোলজিক্যাল এবং ইকোলজিক্যাল বা পরিবেশগত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে মানদণ্ড চূড়ান্ত করে ৷

কমিটির কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে— 100 মিটার উচ্চতার মানদণ্ড বৈজ্ঞানিকভাবে যৌক্তিক কি না, তা নির্ধারণ করা, 500 মিটারের বেশি দূরত্বে বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও আরাবল্লী পর্বতমালা একটি অবিচ্ছিন্ন বাস্তুতান্ত্রিক কাঠামো গঠন করে কি না, তা যাচাই করা; এবং পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানগুলিতে খনিজ উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া উচিত কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ৷

ডেডলাইন এবং সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ

সুপ্রিম কোর্ট প্রাথমিকভাবে কমিটিকে চলতি বছরের 31 অগস্টের মধ্যে তাদের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কমিটি রিপোর্ট পেশের সময়সীমা ছ'মাস বাড়িয়ে 2027 সালের 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করার আবেদন জানায় ৷ গত 7 সেপ্টেম্বর আদালত সেই অনুরোধ খারিজ করে দেয় ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের পর্যবেক্ষণ, মনে হচ্ছে কমিটি আসলে 'আমার অবসর গ্রহণ পর্যন্ত স্থগিত' করতে চাইছে ৷

বেঞ্চ প্যানেলটিকে চলতি বছরের 30 নভেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সতর্ক করে, ব্যর্থ হলে কমিটি পুনর্গঠন করা হবে ৷ প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, "আরাবল্লী সংক্রান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য প্যানেলটি দিন-রাত কাজ করুক ৷" আদালত কমিটিকে রাজস্থান ও গুজরাতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতামত নিয়ে ব্যাপক পরিসরে আলোচনার নির্দেশ দেয় এবং প্রয়োজনে বিষয়ভিত্তিক অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন জমা দেওয়ার অনুমতিও দেয় ৷

আরাবল্লী পর্বতমালা থর মরুভূমির পূর্ব দিকে বিস্তার প্রতিরোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে ৷ এই পর্বতশ্রেণি রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লি ও গুজরাত-জুড়ে কৃষি ও পানীয় জলের জোগান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ভূগর্ভস্থ জলস্তর (অ্যাকুইফার) পুনর্ভরণে সহায়তা করে এবং এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীর এক অনন্য বৈচিত্র্যময় সমাহার রয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্ট এই পর্বতমালাকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের 'অপরিহার্য পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক মেরুদণ্ড' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷

এই বিশেষজ্ঞ কমিটির পর্যালোচনার ফলাফলই নির্ধারণ করবে আরাবল্লী অঞ্চলটি একটি অবিচ্ছিন্ন ও পরস্পর-সংযুক্ত বাস্তুতন্ত্র হিসেবে সুরক্ষা পাবে, নাকি এর বিশাল অংশ খনি খনন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কারণে অরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থেকে যাবে ৷ আদালতের তার নিজস্ব আদেশ স্থগিত রেখে নতুন করে বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া আসলে এই বিষয়ের গুরুত্ব এবং ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও পরিবেশের দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ভূ-প্রকৃতির সুরক্ষার ক্ষেত্রে জড়িত বিশাল ঝুঁকির বিষয়টিকেই প্রতিফলিত করে ৷

বিবেচ্য বিষয়গুলি— বিশেষত আরাবল্লী পাহাড়ের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্ধারণ, সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং পরিবেশগত সুরক্ষা— অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ এগুলি শুধু এই অঞ্চলের পরিবেশগত অখণ্ডতা রক্ষার জন্যই নয়, বরং এই পর্বতশ্রেণি ও এর আশপাশে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্য, জীবিকা এবং সাংবিধানিক অধিকারের জন্যও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷

উচ্চতা-ভিত্তিক প্রস্তাবিত 100 মিটারের সীমাটি ভঙ্গুর ঢাল এবং বাফার জোনগুলিকে ধ্বংসাত্মক বাণিজ্যিক খনিজ উত্তোলন ও আবাসন প্রকল্পের ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিতে পারে ৷ গ্রামের বাসিন্দারা এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা এই উদ্বেগের সঙ্গে একমত ৷ তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে চলেছেন, এমন সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞার ফলে এই পর্বতশ্রেণির বিশাল অংশ চুনাপাথর উত্তোলন ও পাথর ভাঙার মতো কর্মকাণ্ডের শিকার হতে পারে ৷ এর ফলাফল ইতিমধ্যে দৃশ্যমান ৷

স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য শারীরিক সমস্যা, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নীচে নেমে যাওয়া, জীববৈচিত্র্য হ্রাস এবং এক প্রাচীন ভূ-প্রকৃতির অপূরণীয় ক্ষতি চোখে পড়ছে ৷ শুধুমাত্র উচ্চতার উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত এই সংজ্ঞা, আরাবল্লী পর্বতমালার পরিবেশগত, হাইড্রোলজিক্যাল ও ভূতাত্ত্বিক ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে একটি জীবন্ত পর্বতশ্রেণি বিচ্ছিন্ন কিছু টিলার সমষ্টিতে পরিণত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে এবং টিলাগুলিকে পরে একে একে ধ্বংস করা সহজ হয়ে যায় ৷

আরাবল্লী পর্বতশ্রেণির আরও সার্বিক সংজ্ঞায়নের জন্য ভূতাত্ত্বিক মানদণ্ড হিসাবে শিলাস্তরের ধারাবাহিকতা (lithological continuity), চ্যুতিরেখা (fault lines) ও ভাঁজ বলয়ের (fold belts) মতো গঠনগত বৈশিষ্ট্য, ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ অঞ্চল এবং বিশেষ খনিজ উপাদানের উপস্থিতিকে বিবেচনায় নেওয়া উচিত— কারণ উচ্চতার তুলনায় এই বিষয়গুলিই সীমানা নির্ধারণের জন্য অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি প্রদান করে ৷

Members of NSUI and other organisations stage a demonstration on the Aravalli Hills row in front of the District Collectorate , in Udaipur
উদয়পুরে জেলার কালেক্টরেট দফতরের সামনে আরাবল্লী পর্বতশ্রেণি নিয়ে এনএসইউআই ও অন্যান্য সংগঠনের বিক্ষোভ (ফাইল ছবি (এএনআই))

অন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমিও পূর্ববর্তী কমিটির গঠন নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলাম ৷ কারণ সেখানে বাস্তুতন্ত্র ও হাইড্রোলজিক্যাল বিষয়ক বৈচিত্র্যময় দক্ষতার অভাব ছিল ৷ সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রযুক্তি বিষয়ক কমিটির সঙ্গে গ্রামবাসীদের সীমিত যোগাযোগের কারণে তাঁরা ক্ষুব্ধ ৷

যে কমিটির উপর একটি সম্পূর্ণ পর্বতশ্রেণির ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব বর্তেছে, তাদের কাজকর্ম কোনওভাবে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, অস্বচ্ছ বা অ-প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া উচিত নয় ৷ কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য এই কমিটির জনগণের আস্থা অর্জন করা উচিত ৷ পাশাপাশি উচিত তাদের অভিযোগগুলির যথাযথ সমাধান করা ৷

কমিটির উচিত, একেবারে ময়দানে নেমে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা ৷ যেমন সুপরিকল্পিত আলোচনা করে মতামত জেনে তার সমাধান করা এবং সরেজমিনে বিস্তারিত পরিদর্শন— কারণ বিপুল জনমত গ্রহণ এবং মূল বৈজ্ঞানিক প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য ৷

আরাবল্লীর যে সংজ্ঞায় এই পর্বতশ্রেণির উপর নির্ভরশীল মানুষদের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন নেই, তা বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্পূর্ণ এবং সামাজিকভাবে অন্যায় হিসেবেই গণ্য হবে ৷

একটি সামগ্রিক ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ

মাধব গাডগিলের নেতৃত্বে 'ওয়েস্টার্ন ঘাটস ইকোলজি এক্সপার্ট প্যানেল' (WGEEP) সমগ্র পর্বতশ্রেণিকে একটি একক ও ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছিল ৷ তাদের সুপারিশগুলি ছিল- বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং তৃণমূল-কেন্দ্রিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কঠোর পরিবেশগত সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্বাধীন শাসনব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল ৷

এই পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল আমলাতান্ত্রিক ও উপর-থেকে-নীচ পর্যন্ত (top-down) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থেকে সরে এসে বিকেন্দ্রিভূত ও তৃণমূল-স্তরের ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সুপারিশ করা ৷

এর মাধ্যমে গ্রাম সভা ও পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় সংস্থাগুলিকে স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ৷ WGEEP প্রমাণ করেছিল, সংরক্ষণ এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং একে অপরকে শক্তিশালী করে— এবং কোনও প্রাকৃতিক সম্পদের সবচেয়ে নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীই প্রায়শ সেই সম্পদের সবচেয়ে কার্যকর তত্ত্বাবধায়ক হয়ে ওঠে ৷

তাই, আমি বর্তমান উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিকে নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি বিবেচনা করার জন্য জোরালোভাবে আহ্বান জানাচ্ছি:

  1. আরাবল্লী পর্বতমালার একটি বহুমাত্রিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা, যেখানে সমগ্র পর্বতটিকে একটি একক বাস্তুতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং ভূতাত্ত্বিক, হাইড্রোলজিক্যাল, পরিবেশগত ও সাংস্কৃতিক মাপকাঠি অন্তর্ভুক্ত থাকবে ৷
  2. গুরুত্বপূর্ণ বাফার জোন, ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ এলাকা এবং বন্যপ্রাণী করিডোর চিহ্নিতকরণ ও সুরক্ষা ৷
  3. স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বিজ্ঞানী এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি অংশগ্রহণমূলক মানচিত্র প্রণয়ন কার্যক্রম ৷
  4. স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রেখে জনগণের সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়া ৷
  5. একটি বিকেন্দ্রিভূত শাসন কাঠামোর জন্য সুপারিশ, যা গ্রামসভা ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতায়ন করবে।

আরাবল্লী পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন পর্বতমালা এবং এটি থর মরুভূমির পূর্বমুখী বিস্তারের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে ৷ এই পর্বতমালা ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে পুনর্ভরণ করে, যা রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লি এবং গুজরাতে কৃষি ও পানীয় জলের সরবরাহ বজায় রাখে এবং এটি উদ্ভিদ ও প্রাণীর এক অনন্য সমাহারকে আশ্রয় দেয় ৷ একটি সঙ্কীর্ণ, দূরদৃষ্টিহীন সংজ্ঞার মাধ্যমে এর ক্রমাগত অবক্ষয়কে মেনে নেওয়া শুধু পরিবেশ নীতির ব্যর্থতাই নয়, বরং আন্তঃপ্রজন্মীয় ন্যায়বিচারেরও ব্যর্থতা হবে ৷

An aerial view of Aravalli Range in Haryana
হরিয়ানায় আরাবল্লী পর্বতশ্রেণির ছবি উপর থেকে তোলা (ফাইল ছবি (এএনআই))

আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে ৷ এই প্রাচীন ও পরিবেশের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূপ্রকৃতির দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা নির্ভর করে বর্তমানে নেওয়া সিদ্ধান্তের উপর এবং সেই সিদ্ধান্তগুলি বিজ্ঞান, অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও জনস্বার্থের প্রতি প্রকৃত অঙ্গীকারের উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে কি না, তার উপর ৷

(এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব ৷ এখানে প্রকাশিত তথ্য ও মতামত ইটিভি ভারত-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে না ৷)

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