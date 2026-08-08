ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরতে চান হাসিনা, ঢাকার ক্ষমতার অলিন্দে কতটা প্রভাব ?
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, হাসিনার দেশে ফেরা মানে সরাসরি শাসক শিবিরকে চ্যালেঞ্জ করা । তাছাড়া আওয়ামী লীগের ভেঙে পড়া সংগঠনকে চাঙ্গা করার উপায়ও বটে ।
Published : August 8, 2026 at 2:54 PM IST
তিনি জানেন, গ্রেফতার হতে পারেন । তিনি জানেন, তাঁর জীবনে নেমে আসতে পারে চরমতম দুর্দিন । তবু বাংলাদেশে ফিরতে মরিয়া মুজিব তনয়া শেখ হাসিনা । এই মনোভাব এক জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে । বিশ্লেষকদের একটা অংশ মনে করছেন, স্বদেশে ফেরার তাঁর এই বাসনা একসঙ্গে বেশ কয়েকটি বিষয়কে চ্যালেঞ্জর মুখে ফেলে দিয়েছে । প্রথমত,আইনি জটিলতা। একটি মামালায় তাঁর মৃত্যুদণ্ডের সাজা হয়েছে। এমতাবস্থায় দেশে ফেরা মানে সরাসরি শাসক শিবিরকে চ্যালেঞ্জ করা । তাছাড়া তাঁর নিজের দেশে ফেরা মানে আওয়ামী লীগকে নতুন করে মাথা তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা । আপাতত নিষিদ্ধ একটি রাজনৈতিক দলকে রাজনীতির মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কোনও জুয়ার থেকে কম নয় । এমনিতেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে মেরুকরণ একেবারে চোখে পড়ার মতো । সেখানেই শাসককে কড়া প্রশ্নের মুখে ফেলছেন তিনি ।
এর আগে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, ডিসেম্বরে নিজের দেশে ফিরবেন । গত বুধবার 'ফরেন করেসপনডেন্টস' ক্লাব সাউথ এশিয়া' (FCC South Asia)-য় সাংবাদিক সম্মেলন করেও একথা ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী । তিনি জানান, হাজারো প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তাঁর পক্ষে নিজের দেশের মানুষের থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয় । কারণ, তাঁরাও নানা সমস্য়ার মুখোমুখি । এমতাবস্থায় তাঁদের ছেড়ে অন্য়ত্র নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে চান না হাসিনা । সেদিন তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, "আমার যাই হোক না কেন, নিজের দেশের লোকেদের কাছে আমায় ফিরতেই হবে । আমার প্রিয় দেশবাসী আজ নিত্যদিনের যন্ত্রণা সহ্য করছে । তাঁদের থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয় । ডিসেম্বরেই দেশে ফিরে যাব ।" একইসঙ্গে তিনি দাবি তোলেন, তাঁর দল আওয়ামী লীগের উপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে সেটা তুলে নিতে হবে । মুক্তি দিতে হবে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিদের । 2024 সালের 5 অগস্ট হাসিনাকে দেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেন । জুলাই মাসে শুরু হওয়া বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ততদিন গণআন্দোলনের চেহারা নিয়েছে । এমতাবস্থায় হাসিনা সরকারের পতন ছিল সময়ের অপেক্ষা । তাঁর প্রাণ সংশয়ও ছিল পুরমাত্রায় । তখন দেশ ছেড়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ ছিল না হাসিনার । সেই তখন থেকে বাংলাদেশের কূটনৈতিক বিশ্ব অনেকটা বদলে গিয়েছে ।
আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে । নেতাদের নামে বহু অপরাধমূলক মামলা দায়ের হয়েছে । অনেকে সাজাও পেয়েছেন । কোটা বিরোধী ছাত্রদের আন্দোলনে দমনে অতিসক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন এমন অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় দোষ প্রমাণ হওয়ায় ফাঁসির সাজা হয়েছে হাসিনার । দেশে না থাকার কারণে তিনি প্রকৃত আইনি সাহায্য পাননি এমন অভিযোগও শোনা যায় । ভারতের কাছে এযাবৎকালে বারবার হাসিনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে ঢাকা ।
বাংলাদেশের সাংবাদিক সফিউর রহমান তপনও মনে করেন, হাসিনার ফিরে আসার কারণ আদতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করা । ঢাকা থেকে ফোনে ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বলেন তিনি । তাঁর কথায়, "নিজের ঠিক করা সময়ের মধ্যেই হাসিনা ফিরে আসবেন এমনটা নিশ্চিত করে বলা যায় । তবে তিনি যে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হতে চলেছেন সে ব্যাপারে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই ।" পাশাপাশি তপন এটাও মনে করেন, বর্তমান সরকার না-চাইলে দেশে ফিরতে পারবেন না হাসিনা । তিনি বলেন, "জুলাই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন মানুষদের অনেকেই সরকারের উপর চাপ তৈরি করছেন যাতে তারা হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনে । শাস্তি দেয় । অন্যদিকে হাসিনার হুঁশিয়ারি । দুটি বিষয়ে একত্রে সরকারকে চাপে রেখেছে । সিদ্ধান্তহীনতায় ফেলেছে । "
তবে এই প্রথম নয় এর আগে গতমাসেও হাসিনাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, তিনি ডিসেম্বরেই দেশে ফিরবেন । আসলে তিনি চান বাংলাদেশে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত মামলার সরাসরি মুখোমুখি হতে । নির্বাসনে থেকে নয় । হাসিনা বারবার মনে করেছেন বলা ভালো দাবি করেছেন, তাঁকে ফাঁসির সাজা দেওয়া শুধু বেআইনি নয়, সংবিধান বহির্ভুত । আর তাই দেশে ফিরে বিচার প্রক্রিয়াকেই প্রশ্নের মুখে ফেলতে চান তিনি । শুধু একা নন, তাঁর সরকারের মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও নিজের সঙ্গে দেশে ফেরার কথা বলেছেন । আসাদুজ্জামানেরও ফাঁসির সাজা হয়েছে ।
2024 থেকেই আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা হয় জেলে গিয়েছেন নয়তো দেশ ছেড়ে অন্যত্র গা ঢাকা দিয়েছেন । দলের হাতে থাকা সম্পত্তির বেশিটা হয় বেদখল হয়ে গিয়েছে অথবা কোনও শক্তির হাতে আক্রান্ত হয়েছে। হাসিনা দেশে ফিরলে তাঁর অনুগতরা পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন । শক্তি বৃদ্ধি হতে পারে আওয়ামী লীগের । সমালোচকদের একাংশ এটাও মনে করছেন,আওয়ামী লীগের নেত্রী ফিরে গেলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মেরুকরণ আরও স্পষ্ট হবে ।
তিনি যে বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম প্রধান চরিত্র তা মনে করিয়ে দিতে ভোলেন না হাসিনা । বারবার বলেন. এক বিশেষ রাজনৈতিক জটিলতায় তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছে । নির্বাচনে পরাজিত হননি । ফিরে যাওয়া এই বক্তব্যকে রাজনৈতিক মান্যতা দেবে । প্রমাণ করে দেবে তিনি চিরনির্বাসনে থাকতে পছন্দ করেন না । পাশাপাশি এটাও সত্য় বলে প্রতিভাত হবে তিনি এখনও আগের মতোই ক্যারিশমা দেখাতে সক্ষম । তাঁর ক্ষমতা আছে, বর্তমান শাসককে প্রবল চাপে রাখার ।
বাংলাদেশে তারেক রহমানের সরকার জুলাই আন্দোলনকে রাজনৈতিক বৈধ্য়তা দিয়েছে । অতিসম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হাসিনা যে ভবনে থাকতেন সেখানে মিউজিয়াম তৈরি করেছে সরকার । সেই মিউজিয়ামে আবার জুলাই আন্দোলনের ইতিহাসই প্রদর্শিত হচ্ছে । এর নেপথ্যে একশো শতাংশ রাজনৈতিক কৌশল আছে । তারা চায় আগামী জুলাই আন্দোলনকে এক জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসেবে মনে রাখুক । দেশে ফিরলে হাসিনা এই অ্যাখ্য়ানের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন । 2024 সালে আন্দোলনের সময় কী কী হয়েছিল সেটা তুলে ধরতে পারবেন । এখানেই প্রশ্ন, তাহলে কি আওয়ামী লিগ ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এটা এত সহজে হবে না । তাঁদের যুক্তি মানতে নারাজ হাসিনা-ভক্তরা । তপন বলছেন, "আওয়ামী লীগের ঘুরে দাঁড়ানো নিশ্চিত । কিন্তু হাসিনার ঠিক করে দেওয়া সময়ের মধ্য়ে নয় । সেটা হতে গেলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে কয়েকটি পরিবর্তন হতে হবে । তেমন কিছু না হলে আওয়ামী লীগকে ঘুরে দাঁড়াতে আরও খানিকটা সময় লাগতে পারে । "