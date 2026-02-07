ETV Bharat / opinion

কাউকে হত্যার নির্দেশ দিইনি, গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে মানুষ, ইটিভি ভারতে অকপট হাসিনা

12 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট ৷ তার আগে ইটিভি ভারতের দীপঙ্কর বসুর প্রশ্নের জবাবে অকপট শেখ হাসিনা ।

HASINA interview
ইটিভি ভারতের মুখোমুখি শেখ হাসিনা (আরকেসি)
author img

By Dipankar Bose

Published : February 7, 2026 at 10:13 PM IST

14 Min Read
Choose ETV Bharat

প্রশ্ন: আর কয়েকদিন বাদে বাংলাদেশে নির্বাচন ৷ এবারে আওয়ামী লীগকে ভোটে লড়তে দেওয়া হচ্ছে না ৷ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই নির্বাচনকে কীভাবে দেখবে বলে আপনি মনে করেন ?

হাসিনা: আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে যেভাবে দেখা উচিত সেভাবেই দেখছে ৷ নাটুকে পরিস্থিতি তৈরি করে অগণতান্ত্রিক কায়দায় ক্ষমতায় আসাকে একটা আইনি বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা চলছে ৷ প্রকৃত উপায় মেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনও প্রয়াস নেই ৷ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এসবই জানে ৷ আমাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে কারও কারও লাভ হয়, আর তারাই মিলিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে ইউনুস-প্রশাসন ৷ এসবের পিছনে একটাই কারণ, যাতে বাংলাদেশের নাগরিকদের উপর যাতে তাদের নিয়ন্ত্রণ আরও মজবুত করা যায় ৷

HASINA interview
কয়েক দশক আগে একটি নির্বচনী জনসভায় (আরকেসি)

বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে চর্চা হওয়া দরকার ৷ বাংলাদেশে এখন এমন একটি প্রশাসন ক্ষমতায় আছে যারা মানুষের ভোটে নির্বাচিত নয় ৷ কেউ একটি ভোটও দেয়নি এই প্রশাসনকে ক্ষমতায় আনতে । কিন্তু, তাদের দুঃসাহসটা একবার লক্ষ্য করুন । কোটি কোটি মানুষের ভোটে ন'বার নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসা দলকে তারা নির্বাচনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ৷ শুধু তাই নয়, নির্বাচনের আইন মেনে বৈধভাবে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন এমন অনেক নির্দল প্রার্থীকেকে ভোটে লড়তে দেওয়া হয়নি ৷ রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে হয়েছে ৷ বিএনপি আর জামাত ছাড়া অন্য কেউ মনোনয়ন পত্র জমা দিলেই তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করছে ৷

ইতিহাস বলছে, বাংলাদেশের নাগরিকরা পছন্দের দলকে ভোট দিতে না পারলে ভোট-ই দেন না ৷ যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা প্রশাসন চালাতে সমস্য়ায় পড়বে ৷ কোনও নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত নিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যা কেউ পাবে না ৷ বিনিয়োগ আনতে পারবে না ৷ বৈধভাবে আইনের শাসন লাগু করে দেশে স্থায়ীত্বও আনতে পারবে না ৷ মানুষ যাকে আপন করে নেয়নি সে সুশাসন দেবে কীভাবে ?

গণতন্ত্রের উপর এই কদর্য আক্রমণের পাশাপাশি এটাও হতাশার যে বাংলাদেশের নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাতে রাজি হয়নি রাষ্ট্রসংঘ ৷ আমরা মনে করি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত তারা তাদের নিজেদের দেশের নির্বাচনকে যে গুণমানে নিয়ে যেতে চায় সেটা বাংলাদেশে হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা ৷ সাধারণ মানুষের পছন্দ গুরুত্ব পাচ্ছে কিনা সেটা দেখা দরকার ৷ কোনও নির্বাচনে একটা বড় রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা গণতন্ত্রের পরিপন্থী ৷ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেভাবে নির্বাচন হয়, সে কথা মাথায় রেখেই এই ভোটকে বিচার করতে হবে ৷

প্রশ্ন: বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল আপনার বিরুদ্ধে রায় দিয়ে মানবতা বিরোধী অপরাধ করার জন্য ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে ৷ এ নিয়ে কী বলবেন ?

হাসিনা: এটা সাজা নয়, এটা একটা রাজনৈতিক হত্যা ৷ আমি এই রায় মানি না ৷ অদালতে প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে ৷ বর্তমান প্রশাসনকে খুশি করতে চাওয়া সরকারি কর্মীদের দিয়ে জোর করে জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে ৷ কয়েকটি রেকর্ডিংয়ের প্রসঙ্গও আনা হয়েছে ৷ তবে সেগুলি প্রমাণ হিসেবে আদৌ গ্রাহ্য কি না, অর্থাৎ তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে কি না, সে কথা কারও জানা নেই ৷ শুধু তাই নয়, আমার অনুপস্থিতিতে অতিসক্রিয় হয়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ আমার রাজনৈতিক বিরোধীরা বিচার ব্যবস্থাকে নিজেদের আশা-আকাঙ্খা পূরণের উপায় হিসেব গণ্য করেছেন আর তার জেরে আমাকে আমার পছন্দমতো আইনি সুযোগ-সুবিধা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি ৷ আওয়ামী লীগের সমর্থক আইনজীবীদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মামলা থেকে ৷ তাঁদের জায়গায় এসেছেন সরকার নিয়োজিত এমন কিছু আইনজীবী, যাঁদের আইনের জ্ঞান সামান্য ৷ বিচার প্রক্রিয়া শুরুর আগেই সরকারি আধিকারিকরা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন আমি অপরাধী ৷ আমার নিরাপরাধ প্রমাণিত হওয়ার সব আশা ওখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল ৷

মনে রাখতে হবে, ট্রাইবুনাল কাজ করেছে এমন এক অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দেশে, যার কোনও গণতান্ত্রিক জনাদেশ নেই ৷ বেছে বেছে আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই অন্তর্বর্তী প্রশাসনের সহযোগীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ৷ গণপিটুনি, সম্পত্তির অবাধ লুঠ এবং রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার এখন বাংলাদেশে নিত্যদিনের ঘটনা ৷

আমি কাউকে হত্যা করিনি ৷ সেনা বা পুলিশকে কারও প্রাণ নেওয়ার নির্দেশ কখনও দিইনি ৷ সন্ত্রাসের আবহে একজন দায়িত্ববোধ সম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের যা করার দরকার সেটাই করেছি আমি ৷ দেশজুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছিল ৷ সে সময় দাঁড়িয়ে আমি চেষ্টা করেছিলাম যাতে পরিস্থিতি দ্রুত শান্ত হয়, ঠেকানো যায় মানুষের মৃত্যু ৷ ওই সময়ে পরিস্থিতির খুব দ্রুত বদল হচ্ছিল, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ছিল, চারপাশে একটা অসুস্থর বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল ৷ সেই পরিস্থিতিকে যদি একটি নির্বাচিত সরকার তার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বলে ব্যাখ্যা করা হয়, সেটা শুধু মিথ্যেই নয়, অবাস্তবও বটে ৷

HASINA interview
ইটিভি ভারতে অকপট হাসিনা (আরকেসি)

সরকারের প্রধান হিসেবে আমার শেষ কাজগুলির মধ্যে অন্যতম হল সমস্ত হিংসার ঘটনায় যথাযথ তদন্তের ব্যবস্থা করা এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিদের নিয়ে এসে দেশের পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখানোর পরিকল্পনা করা ৷ এগুলো শেষমেশ করা গেলে জানা যেত হিংসার নেপথ্যে কারা কারা ছিল ৷ ক্ষমতায় আসার পর ইউনূস সেই তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানেন তদন্ত হলে আসল সত্যিটা প্রকাশ্যে চলে আসবে এবং তিনি নিজেই বিপদে পড়বেন ৷

প্রশ্ন: একমাসের সামান্য বেশি সময়ের মধ্যে 11 জন সংখ্যালঘু হিন্দুর প্রাণ গিয়েছে বাংলাদেশে। আপনি কি মনে করেন আজকের বাংলাদেশ আর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপদ নয় ?

হাসিনা: বাংলাদেশের জন্ম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ৷ প্রতিটি মানুষ নিজের মতো করে ধর্ম পালন করবেন, অন্যদের নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করবেন- এটাই ছিল বাংলাদেশ তৈরির মূল কথা ৷ সেই সহাবস্থানের ধারণা আর নেই ৷ ইউনূস ক্ষমতায় আসার প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ থেকে শুরু করে অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের হাজার দুয়েক ঘটনা ঘটেছিল। আক্রমণের সেই ধারা শুধু যে অব্যাহত রয়েছে তাই নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটা আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছে ৷ একটি পোশাক কারখানার এক হিন্দু কর্মীকে তাঁর সহকর্মীরাই ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগে গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলছে, দেহ পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তা দেখে গোটা বিশ্ব শিউরে উঠেছে ৷

মানবাধিকার সংগঠন ও সাংবাদিকদের লাগাতার কন্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে, তাঁদের উপর হামলার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। তবু তাঁরা চুপ থাকেননি। একাধিক নৃশংস ঘটনা সামনে এসেছে ৷ ইউনূস প্রশাসন এই জঘন্য চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি এবং অপরাধীদের আড়়াল করেছে। এমনকী তারা যাতে প্রকাশ্যে নিজেদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারে, সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে ৷ একটি সরকারের মৌলিক দায়িত্ব হল, তার নাগরিকদের রক্ষা করা ৷ সেই কাজটা করতে ইউনূসের প্রশাসন চূড়ান্ত ব্যর্থ ৷ চরমপন্থীদের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে, সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের জেল থেকে মুক্তি দিয়ে, এবং অন্য অপরাধীদের আড়াল করে এই প্রশাসন তাদের মনোভাব স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে ৷ আমরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নির্মাণে যা যা করা দরকার সেটা করেছিলাম ৷ আর যারা ভয় দেখানো এবং বিভাজনের রাজনীতি থেকে লাভবান হওয়ার স্বপ্ন দেখেন তাঁরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের সমস্ত ভালো কাজকে ধ্বংস করে দিয়েছেন ৷

প্রশ্ন: ভারত, পাকিস্তান, চিন - বাংলাদেশের নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে এবং কৌশলগত ভাবনায় এই তিন দেশই বড় ভূমিকা নিয়েছে ৷ দীর্ঘদিন সরকারে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বহিরাগত চাপ, নাকি দেশের অভ্যন্তরে ক্ষমতার বিন্যাস? পাশাপাশি, পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্বর্তী প্রশাসনের ঘনিষ্ঠতাকে আপনি কীভাবে দেখেন ?

হাসিনা: আমাদের প্রথম থেকে নীতি ছিল, কারও প্রতি নেতিবাচক মনোভাব না রেখে সবার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। ভৌগোলিক কারণে, ইতিহাসকে সামনে রেখে এবং পারস্পরিক আস্থাকে পাথেয় করে ভারতের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছিলাম আমরা। বাণিজ্য, যোগাযোগ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করা ছিল আমাদের অভিপ্রায়। অর্থনীতির প্রশ্নে চিন এবং পাকিস্তানের সঙ্গেও আমরা গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলাম।

HASINA interview
এক ফ্রেমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদি (আরকেসি)

বাংলাদেশের উচিত সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা। অন্তর্বর্তী প্রশাসন যেভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য তৈরি করছে, আমার মনে হয় সেটা শুধু দূরদর্শীতার অভাবই নয়, আমাদের বিদেশনীতিকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলার অপচেষ্টা। তাও আবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনওরকম জনাদেশ না পেয়ে ক্ষমতায় আসা একটা প্রশাসনের তরফে। এটা আমার কাছে যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়।

1971 সালের গণহত্যার দায় পাকিস্তান কখনও নেয়নি, অথচ ইউনূস ইসলামাবাদের সুরে সুর মেলাচ্ছেন, আর তাঁর অনুরাগীরা বাংলাদেশের মাটিতে ভারতের কূটনৈতিক ভবনগুলিতে হামলা চালাচ্ছে। ভারতেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে এমন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলিকে মদত দেওয়ার হুমকিও দিচ্ছে। এই আচরণ কোনও কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষার প্রয়াস হতে পারে না। এটা আসলে যেকোনও ভাবে নিজেদের প্রশাসনকে আন্তর্জাতিক স্তরে একটা বৈধতা আদায় করার মরিয়া চেষ্টা।

অ-নির্বাচিত একটি প্রশাসন বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থানকে এমননভাবে লাগাতার বদলে চলেছে যার প্রভাব আগামী বেশ কয়েকটি প্রজন্মের উপর পড়বে। সরকারে থাকা চরম মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা বাংলাদেশের সুলালিত ধর্মনিরপেক্ষ চেহারা বদলে দিতে চায়। নষ্ট করতে চায় দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিতকে। কিন্তু তারা ইতিহাসের বিরুদ্ধে লড়ছে। বাংলাদেশের নাগরিকরা আবার যেদিন নিজেদের ইচ্ছায় ভোট দিতে পারবেন, সেদিন দেশের বিদেশনীতি আবার বাস্তবমুখী হয়ে উঠবে। দেশের মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে ভৌগোলিক বাস্তবতা এবং ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার প্রতি যথবিধ সম্মান দেখানো হবে। অস্থায়ীভাবে ক্ষমতা দখল করা একদল লোকের অবাস্তব কল্পনা সেখানে গুরুত্ব পাবে না।

প্রশ্ন: আপনার সরকারের বিরুদ্ধে 2024-এর জুলাই আন্দোলনে ইনকিলাব মঞ্চের সামনের সারিতে থাকা ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির নেতা মতালেব সিকদার বা শরীফ ওসমান হাদির উপর আক্রমণ এবগ হত্যা ঘটনা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশের যে তরুণ নাগরিকরা আপনার পিতাকে দেশের স্বাধীনতার নায়ক হিসেবে চেনে, কিন্তু আপনাকে মূলত এমন এক শাসক হিসেবেই দেখেছে যার পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ তারা পায়নি, তাদের উদ্দেশে আপনি কী বলতে চান?

HASINA interview
শেখ হাসিনা (আরকেসি)

হাসিনা: শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা কীভাবে ভেঙে পড়েছে সেটা এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়। বোঝা যায় নির্বাচনী সন্ত্রাসের তীব্রতাও। বিএনপি-জামাত এবং এনসিপির প্রার্থীদের মধ্যে শত্রুতা এই সন্ত্রাসের ভিত্তি। কিন্তু, হিংসার প্রকৃত তদন্ত সরকার করছে না ৷ তার বদলে উন্মত্ত জনতাকে আওয়ামী লীগের দফতর থেকে শুরু করে সংবাদপত্রের অফিস এবং কূটনৈতিক ভবনে হামলা চালানো এবং আগুন লাগাতে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে ৷ এভাবে হিংসায় মদত দেওয়া বিচার নয়, সংগঠিত বিশৃঙ্খলতা ৷

বাংলাদেশের ইতিহাস বলছে, আওয়ামী লীগ সবসময় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং মানুষের রায়ে জিতেছে ৷ 9 বার দেশের জনগণ আমাদের সমর্থন করেছেন ৷ বিএনপি-র মতো দল অতীতে নির্বাচন বয়কট করেছে, সেটা তাদের সিদ্ধান্ত, আমাদের নয় ৷ তারা নিজেরাই চায়নি নির্বাচনে দেশের ভোটারদের কাছে পর্যাপ্ত বিকল্প থাকুক ৷ কিন্তু, আমরা কখনও আমাদের রাজনৈতিক বিরোধীদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে রাখিনি ৷ তাদের উপর বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিইনি ৷ রাজনৈতিকভাবে আমাদের সমর্থন করেন না বলে হাজার হাজার মানুষকে কখনও গ্রেফতার করিনি ৷ যারা আমাদের বিরোধিতা করেন তাঁদের অপসারিত করতে সংবিধানকে অবজ্ঞা করিনি ৷

বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে আমার বাবা জীবন দিয়েছিলেন ৷ তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং বহুত্ববাদের প্রতি আস্থাশীল ৷ আমার জীবনেরও অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়েছে দেশের ভিত্তিকে শক্ত করতে ৷ রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব বাড়াতে ৷ সাধারণ মানুষের ভালো হয় এমন নীতি তৈরি করতে ৷ দেশের অর্থনীতিকে নজিরবিহীন গতিতে আমরা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি ৷ বহু মানুষকে গরীব হয়ে বেঁচে থাকার অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছি আমরা ৷ আর আলাদা আলাদা ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ যাতে একসঙ্গে থাকতে পারেন তেমন পরিবেশ তৈরি করেছি ৷ এটা কোনও একজন মানুষের অর্জন হতে পারে না ৷ এই প্রাপ্তি বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের ৷

আশপাশের কয়েকটি দেশের মতো বাংলাদেশের যুবক-যুবতীরাও অর্থনৈতিক কারণে হতাশায় ভুগছেন ৷ তাঁদের কাছে পর্যাপ্ত সুযোগ নেই ৷ তাঁদের স্বপ্ন এমন এক সমাজব্যবস্থা যা তাঁদের কাজের পর্য্যাপ্ত সুযোগ তৈরি করে দেবে ৷ আজ সেই যুবসমাজও বুঝতে পারছে, যে প্রতিশ্রুতি তাঁদের দেওয়া হয়েছিল তা পূরণ হয়নি ৷ যুবকদের মধ্যে কর্মসংস্থানের অভাব তীব্র আকার নিয়েছে ৷ প্রশাসন বিরোধিতার ফল হচ্ছে মারাত্মক ৷ রাজনৈতিক আনুগত্য বা কোনও একটি নির্দিষ্ট দলের সমর্থক হওয়া এখন গুরুতর অপরাধ ৷ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কারা পরিচালন করবে সেটা ঠিক করার ভার এখন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে ৷ ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ভীত, প্রকাশ্য সংঘাত নিত্যদিনের বিষয় ৷ 1971 সালে আমার বাবা ও তাঁর প্রজন্মের মানুষরা এসব দেখেবেন বলে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেননি ৷

প্রশ্ন: উপকূলীয় অঞ্চলে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি আপনার কাছে বরাবর গুরুত্ব পেয়েছে ৷ সেইদিক থেকে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের গুরুত্ব অসীম ৷ পাশাপাশি এই দ্বীপ কৌশলগত কারণেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ৷ আপনার সরকারে বঙ্গোপসাগরের নিরাপত্তার দিক থেকে সেন্ট মার্টিনের প্রাসঙ্গিকতাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন ?

হাসিনা: সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পরিবেশগত তাৎপর্য সত্যিই বিরাট ৷ দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ এটি ৷ তাছাড়া জলজ জীববৈচিত্রের দিক থেকেও সেন্ট মার্টিন সবার থেকে আলাদা ৷ আমরা এটিকে রক্ষা করতে যা যা দরকার সেটা করেছি ৷ আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্তের নেপথ্যে ছিল পরিবেশকে রক্ষার প্রশ্ন ৷ এর সঙ্গে উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করা প্রকৃতির বদলে যাওয়া রূপকে কেন্দ্র করে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টিও ছিল ৷ মনে রাখা দরকার, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ঝুঁকিতে থাকা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে।

আমরা সবসময় আমাদের ভূখণ্ড ও সামুদ্রিক অঞ্চলসংক্রান্ত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট নীতি অনুসরণ করেছি। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব আপসযোগ্য নয়, এবং আমাদের কৌশলগত সম্পদ অবশ্যই দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থেই ব্যবহৃত হতে হবে।

HASINA interview
মনমোহন সিং ও সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে শেখ হাসিনা (আরকেসি)

প্রশ্ন: আপনি বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্য যে কোনও নেতার চেয়ে বেশি দিন ক্ষমতায় ছিলেন। একটি বিশ্বাসযোগ্য বিরোধী শক্তির জন্য যথেষ্ট রাজনৈতিক পরিসর তৈরি করতে না পারার কোনও আক্ষেপ কি আপনার রয়েছে ? বাংলাদেশের আগামিদিনের নেতাদের যদি কোনও পরামর্শ দিতে হয়, তাহলে তাদের কোন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকতে বলবেন ?

হাসিনা: বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আমাদের ন'বার জিতিয়েছেন, দেশ শাসনের ভার দিয়েছেন ৷ আস্থা রেখেছেন আমাদের উপর ৷ আমরা অসাংবিধানিক কায়দায় সরকারে আসিনি ৷ বারবার ভোটে লড়েছি এং জিতেছি ৷ বিরোধী দল যদি ভোটে না লড়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার ফলে তাদের সমর্থকরা যদি ভোট দেওয়ার সুযোগ না পান সেটা তাদের ব্যাপার ৷ আমরা কাউকে ভোটে দাঁড়াতে বারণ করিনি ৷ তারা নিজেরাই সরে গিয়েছিল ৷ আর তার জন্য আমাদের দায়ী করে !

সরকারে থাকার সময় সমালোচনাকে উৎসাহ দিয়েছিলাম আমরা ৷ তৈরি করেছিলাম আলোচনার পরিবেশ ৷ আর আজকের অবস্থা দেখুন - কয়েকশো সাংবাদিক চাকরি হারিয়েছেন ৷ সংবাদপত্রের অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ একটা রাজনৈতিক দলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে ৷ 1 লাখ 52 হাজার মানুষকে শুধু তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য জেলে বন্দি রাখা হয়েছে ৷

কোনও সরকারই ত্রুটি মুক্ত নয় ৷ গণতন্ত্রে সদাসতর্ক থাকতে হয় ৷ গণতন্ত্রে বিনম্রচিত্তে অন্যদের কথা শোনার মানসিকতা রাখতে হয় ৷ গণতন্ত্রে যাঁরা বিশ্বাসী নন তাঁদের কোনও কিছুর পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে শান্ত করে সমাজে স্থায়িত্ব আনা অসম্ভব ৷ সংবিধানের প্রতি আপসহীন দায়বদ্ধতা ছাড়া শান্তি স্থাপন করা যায় না । বাংলাদেশের আগামীর নেতাদের ভোলা উচিত নয়, তাঁদের আসল পরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, দেশের জনগণ ৷ যখনই কোনও নেতা বিশ্বাস করতে শুরু করেন তিনি যে ক্ষমতার অধিকারী তার উৎস হল তাঁর পদ, তখন থেকেই পতনের শুরু ৷

TAGGED:

SHEIKH HASINA EXCLUSIVE
2026 BANGLADESH ELECTIONS
HASINA SLAMS YUNUS ADMINISTRATION
ইটিভি ভারতে অকপট হাসিনা
SHEIKH HASINA EXCLUSIVE INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.