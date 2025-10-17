ETV Bharat / opinion

কেন পাকিস্তানকে সরসারি হুমকি দিচ্ছেন ভারতের সামরিক বাহিনীর প্রধানরা

চারপাশের ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, যেখানে যেখানে দরকার হবে ভারত জবাব দেবে । প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীকে জমায়েতও করবে ।

INDIA THREATENS PAKISTAN
তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (ছবি: এএনআই)
author img

By Major General Harsha Kakar

Published : October 17, 2025 at 3:41 PM IST

8 Min Read
সিন্ধু অববাহিকায় পাকিস্তানের গতিবিধি ভারতীয় সেনাবাহিনী মধ্যে খানিকটা সন্দেহের জন্ম দিয়েছে । এ সম্পর্কে ভুজের একটি অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, পাকিস্তান কোনও ধরনের বাড়াবাড়ি করলে ভারত এমন জবাব দেবে যার কল্পনা ইসলামাবাদ করতে পারছে না । ভারতীয় সেনার জবাব পাকিস্তানের ইতিহাসের পাশাপাশি ভূগোলও বদলে দেবে । এর আগে রাজস্থানের অনুপগড়ের একটি অনুষ্ঠান থেকে সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী জানান, ইতিহাসে টিকে থাকতে আর নিজেদের ভূগোল টিকিয়ে রাখতে চাইলে পাকিস্তানের উচিত জঙ্গিদের মদত না দেওয়া । এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে, যেখানে যেখানে দরকার হবে ভারত জবাব দেবে । প্রয়োজন পড়লে সামরিক বাহিনীকে জমায়েতও করবে ।

প্রায় একইভাবে বায়ুসেনা প্রধান এয়ার মার্শাল এপি সিং বায়ুসেনা দিবসের আগে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, “পাকিস্তান যদি জঙ্গিদের মদত করা বন্ধ না করে তাহলে তারা যেন মনে রাখে আমরা অপারেশন সিঁদুর বন্ধ করিনি, স্থগিত রেখেছি মাত্র ।” মাত্র কয়েকদিন আগে নৌ-বাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ ত্রিপাঠীও জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হতে চলা আগামী সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দেবে নৌ-বাহিনী ।

সামরিক বাহিনীর প্রধানদের এত কড়া ভাষায় মন্তব্য করা স্বাভাবিক নয় । তবে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে রাজনাথ এই ধরনের মন্তব্য করবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । বিশেষ করে নির্বাচনের সময় সামরিক বাহিনীর সাফল্যের কথা তুলে ধরে ভোটের ফলাফল নিজেদের দিকে আনার চেষ্টার মধ্যে অভিনবত্বের লেশমাত্র নেই । প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও একাধিকবার বলেছেন, বর্তমান নেতৃত্বের হাত ধরেই পাক-অধিকৃত কাশ্মীর আবারও ভারতের অংশ হবে ।

Service Chiefs Warning To Pakistan
76তম প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াসে ব্রহ্মোস (ছবি: এএনআই)

সামরিক বাহিনীর প্রধানরা অতীতে কখনও এভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন বলে শোনা যায়নি । তাঁদের মন্তব্য রাজনৈতিক চমক নয় । নির্দিষ্ট কারণে এ ধরনের মন্তব্য । এমনিতেই সরকার ঠিক করেছে, যে কোনও জঙ্গি হামলাকে যুদ্ধ বলে মনে করা হবে । এমনই আবহে পরপর হুঁশিয়ারি দিয়ে সামরিক বাহিনীর প্রধানরা আসলে বোঝাতে চাইছেন, পাকিস্তানের দিক থেকে হামলা হলে ভারতীয় সেনা শুধু কড়া জবাব দেবে তা নয়, সে দেশের যে কোনও সামরিক ঘাঁটিকেই আবারও নিশানা করা হতে পারে । শুধু তাই নয়, এই সমস্ত মন্তব্য এটাও বলে দেয় সন্ত্রাসের জবাব দেওয়া থেকে ভারতকে এখন আর কেউ আটকাতে পারবে না । অপারেশন সিঁদুরের পর নিজেদের যেভাবে বাহিনী সংযত করেছে, আগামিদিনে তেমন কিছু করা হবে না ।

সামরিক এবং রাজনৈতিক নেতাদের কথা থেকে একটি জিনিস মোটের উপর স্পষ্ট- পাকিস্তানে আঘাত হানার ব্যাপারে ভারতীয় সামরিক বাহিনী প্রস্তত । এমন বার্তা দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানের জন্য । তারা তা পেয়ে গিয়েছে । উত্তর দেওয়ার সুযোগ খুঁজছে ।

অতীতে উরি বা পুলওয়ামার জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী । প্রতিবারই হামলার থেকে জবাবের তীব্রতা অনেকটাই বেশি হয়েছে । উরি হামলার পর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল । বালাকোট এয়ার স্ট্রাইক ছিল পুলওয়ামা হামলার কড়া জবাব । এবার পহেলগাঁওয়ে হামলার জবাব দেওয়া হয়েছে অপারেশন সিঁদুর করে । প্রতিবারাই ভারতের হামলায় বড়সড় ক্ষতি হয়েছে পাকিস্তানের । আর প্রতিবারই তারা সত্যের অপলাপ করেছে । তথ্য বিকৃত করে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ কাউকে জানতে দেয়নি । এবারও তাই হয়েছে । কিন্তু ভারতের হামলায় ব্যাপক ভয় পেয়েছে পাকিস্তান । ভারতীয় বাহিনীর হানায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ শিবির পাকতুনখোয়ায় নিয়ে গিয়েছে তারা ।

অপারেশন সিঁদুরে ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে পাকিস্তান যে সমস্ত তথ্য দিয়ে আসছে তা যে অসত্য সে কথা কৌশলে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভারতের সামরিক বাহিনীর প্রধানরা । বায়ুসেনা প্রধান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন ভারতের হানায় পাকিস্তানের কমবেশি এক ডজন বিমান ধ্বংস হয়েছে । সেনাপ্রধানের আবার দাবি, ভারতের হামলায় বহু জঙ্গির পাশাপাশি পাক সেনার একশো জন জওয়ান ও আধিকারিকের প্রাণ গিয়েছে ।

300 কিমি দূর থেকে হামলা চালিয়ে পাকিস্তানের একটি বিমান ধ্বংস করা গিয়েছে বলেও দাবি করেছেন বায়ুসেনা প্রধান । হামলার পর থেকে বিভিন্ন সময় ভারত নিজের দাবির সমর্থনে একাধিক প্রমাণ তুলে ধরেছে । ছবি থেকে শুরু করে ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এনেছে ।

Service Chiefs Warning To Pakistan
অপারেশন সিঁদুরের পর বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী (ছবি: এএনআই)

সে দেশের স্বাধীনতা দিবসের আগে পাকিস্তানের সামা টেলিভিশন ভুল করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল, ভারতের অপারেশন সিঁদুরের পাল্টা পাকিস্তানের সামরিক অভিযানে অংশ নেওয়া পাক সেনার 145 জন জওয়ান এবং আধিকারিককে মরণোত্তর বিশেষ সম্মামন দেওয়া হয়েছে। সাধারণত, কোনও সামরিক অভিযানে অংশ নিয়ে মৃত্যুর কাছে ধরা দেওয়া সমস্ত সেনা আধিকারিক ও জওয়ানদের সম্মান প্রদর্শন করা হয় না । বাছাই করে 10 থেকে 15 শতাংশকে সম্মানিত করা হয় ।

এই প্রথাকে সত্য বলে ধরে নিলে মেনে নিতেই হয় সামরিক অভিযানে পাকিস্তান যা বলেছে তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণে পাক সেনা জওয়ান এবং আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছে । পাকিস্তান প্রথমে বলেছিল প্রাণ গিয়েছে সামরিক বাহিনীর 13 জনের । পরে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে পঞ্চাশে নিয়ে যায় ইসলামাবাদ । শুধু তাই নয়, কুখ্যাত জঙ্গিদের শেষকৃত্যে হাজির ছিলেন পাক সেনার আধিকারিকরাও । তাও আবার তাঁদের সেনাপ্রধানের নির্দেশে । সেই ছবি এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ।

হামলার সময় পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে উপলব্ধি করে পাকিস্তান বেশ কয়েকটি দেশের দ্বারস্থ হয় । অনুরোধ করে তারা যেন ভারতকে সামরিক অভিযান বন্ধ করতে বলে । কিন্তু সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় প্রতিটি দেশ । এখানে বলা দরকার পাকিস্তান অন্য দেশের দ্বারস্থ হয়েছিল তাদের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের নির্দেশে । তিনি আবার কিছু প্রবীণ সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন । প্রতিটি দেশ পাকিস্তানকে বলেছিল, সরাসরি ভারতের ডিজিএমও-র সঙ্গে কথা বলে সামরিক অভিযান বন্ধের অনুরোধ করতে । ভারতের নীতি কী সে কথা মাথায় রেখে কোনও দেশ এই সমঝোতার মধ্যে ঢুকতে চায়নি । এখান থেকেই বোঝা যায় ভারতের বিভিন্ন সামরিক বাহিনীর প্রধান এ প্রসঙ্গে যা যা বলেছেন তা সত্যি ৷

সম্ভবত, পাকিস্তান বিশ্বাস করে আমেরিকা তাদের বন্দর আর খনিজ পদার্থ ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে বলে সন্ত্রাসবাদকে মদত করতেও সাহায্য করবে । এই সবটাই হবে ভারতকে পুরো প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রেখে । ইসলামাবাদের আরও বিশ্বাস করতে চায়- আগামিদিনে কোনও সামরিক অভিযান হলে সৌদি আবর বাহিনী পাঠিয়ে তাদের সাহয্য করবে । এটা বিশ্বাস করার কারণ হল সৌদির সঙ্গে থাকা পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা চুক্তি ।

কিন্তু তারা যেটা বোঝার চেষ্টা করছে না, তা হলে ভারত বড়সড় সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলে আমেরিকার বিশেষ কিছু করার থাকবে না । সৌদিও পাকিস্তানের সমর্থনে এসে দাঁড়াবে না । এখানেই ভাবা দরকার যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ভারত-পাকিস্তানের সামরিক সংঘাত থামিয়েছেন বলে তাঁর নোবেল পাওয়া উচিত তখন তিনি কিন্তু কাশ্মীর সমস্যা এবং তাঁর সমাধান নিয়ে কিছু বলেন না ।

Service Chiefs Warning To Pakistan
তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (ছবি: এএনআই)

ভারতের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে পাকিস্তান জবাব দেবে এটা অস্বাভাবিক কোনও বিষয় নয় । কারণ, জবাব না দেওয়ার মানে তারা নিজেদের অবস্থানকে দুর্বল করে তুলবে । তাদের সামরিক বাহিনীর মান ও মর্যাদা ধাক্কা খাবে । বাস্তবেও তাই হয়েছে । পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খোয়াজা আসিফ দাবি করেছেন, ভারতের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাঁদের নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাবমূর্তি রক্ষা করতে ব্যস্ত । পাকিস্তান ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছে এমন দাবি আবারও করে আসিফের কটাক্ষ, ভারত ওই যুদ্ধবিমানের ধবংসাবশেষে চাপা পড়বে ।

পাকিস্তানের ডিজিআইএসপিআর-এর তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, এই ধরনের মন্তব্যের মাধ্যমে ভারত আসলে আরও একবার সামরিক অভিযানের আবহ তৈরি করে রাখছে । শেষমেশ যদি এমন কিছু হয় তাহলে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে ।

পাকিস্তান এই ধরনের কথা অবশ্যই বলবে, কারণ তারা জানে ভারত মানে কাজের অনুকূল পরিস্থিতি । ভারত মানে যা বলা ঠিক সেটাই করা । পাকিস্তান আরও জানে ভারতের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করার যে ভয় তারা এতকাল দেখিয়ে এসেছে সেটা চমক দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয় । বাংলাদেশকে ব্যবহার করে উত্তর-পূর্ব ভারতে কোনওরকম সক্রিয়তা দেখানো সম্ভব কি না সেই চেষ্টা পাকিস্তান আগেই করেছে । তবে তাতেও কাজের কাজ হয়নি । চিন পাকিস্তানকে যুদ্ধ করার রসদ দিতে পারে । যুদ্ধ লড়তে প্রয়োজন এমন কিছু গোপন খবরও দিতে পারে । তবে ভারতের বিরুদ্ধে হওয়া সামরিক সংঘাতের সক্রিয় অংশীদার কোনওদিন হবে না ।

যুদ্ধের প্রতিটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রকে সামনে রেখে ভারত পাকিস্তানকে কড়া ও নির্ণায়ক বার্তা দিয়েছে । পাকিস্তানের কাছে সেই বার্তা খুবই ভালোভাবে পৌঁছে গিয়েছে । আর রাওয়ালপিন্ডিও জানে তাদের খামতি কোথায় কোথায় । শুধু নিউক্লিয়ার-জুজু দেখানো ছাড়া তাদের হাতে বলার মতো নেই কিছু । আর এই সমরাস্ত্রের ভয় পাবে না বলে শপথ নিয়েছে ভারত । এখন এই দুনিয়ায় শুধু ট্রাম্প আছেন যিনি বিশ্বাস করেন ভারত ও পাকিস্তানের সংঘাত পারমাণবিক যুদ্ধের রূপ নিতে পারে । এমনটা মনে করা তাঁর নোবেল পাওয়ার সাধকে বাস্তবায়িত করতে । এই মনোভাবে দিল্লি-যোগ নেই ।

