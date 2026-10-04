সম্পর্কের টানাপোড়েন, ফ্লাইদুবাইয়ের বিমান থেকে ইজরায়েলি নাগরিকদের উদ্ধারের আর্জি খারিজ সৌদির

সম্পর্কের টানাপোড়েন, ফ্লাইদুবাইয়ের বিমান থেকে ইজরায়েলি নাগরিকদের উদ্ধারের আর্জি খারিজ সৌদির
Saudi Arabia and Israel Ties: ফ্লাইদুবাইয়ের সঙ্কটাপন্ন বিমান থেকে নাগরিকদের উদ্ধার করতে চেয়েছিল ইজরায়েল ৷ খারিজ করে দেয় সৌদি ৷ রইল নির্মলা গণপতির প্রতিবেদন ৷
Published : October 4, 2026 at 6:36 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 অক্টোবর: কো-পাইলটের হামলার জেরে ফ্লাইদুবাই-এর বিমান গন্তব্য বদলে তড়িঘড়ি উত্তর-পশ্চিম সৌদি আরবের একটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে ৷ ওই বিমানে অনেক ইজরায়েলি নাগরিক ছিলেন ৷ কিন্তু সৌদি ওই বিমান থেকে ইজরায়েল প্রশাসনকে তাদের নাগরিকদের উদ্ধার করার অনুমোদন দেয়নি ৷ এই ঘটনাই বুঝিয়ে দেয় দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক কেমন ৷ কারণ রিয়াধ দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত প্য়ালেস্তাইন রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলেছে ৷ এছাড়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে না, অবস্থান এই আরব দেশের ৷
ফ্লাইদুবাই-এর FZ1073 বিমানে কো-পাইলট যখন ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের উপর হামলা চালায়, তখন বিমানটি জরুরি ভিত্তিতে সৌদি আরবের তাবুক বিমান বন্দরে নামে ৷ এই ঘটনাকে জঙ্গি হামলা বলেই মনে করা হচ্ছে এবং সৌদি প্রশাসন তদন্ত করছে ৷ তাবুকে বিমানে থাকা ইজরায়েলি নাগরিকদের উদ্ধার করার জন্য বিমান পাঠাতে চেয়েছিল সরকার ৷
সংবাদসংস্থায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইজরায়েল প্রথমে একটি সুপার হারকিউলিস সামরিক বিমান পাঠিয়ে তার নাগরিকদের বের করে আনার অনুমতি চেয়েছিল সৌদি প্রশাসনের কাছে ৷ এরপর দ্বিতীয়বার একটি বাণিজ্যিক বিমান পাঠানোর অনুরোধ করেছিল ৷
যদিও সৌদি আরব, ইজরায়েলের দু'টি অনুরোধই খারিজ করে দেয় ৷ পরে ফ্লাইদুবাই অন্য একটি বিমানে সংযুক্ত আরব আমির শাহি হয়ে 166 জন ইজরায়েলের নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে দেয় ৷
সৌদি আরবের এই অনুমতি না-দেওয়া বা প্রত্যাখ্যানই ওই অঞ্চলের মতানৈক্য স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছে ৷ অতীতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভালো করার পদক্ষেপ হলেও এখনও সৌদি আরব ও ইজরায়েলের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা অনেক দূরের ভাবনা ৷ দুই পক্ষের মধ্যে গোয়েন্দা বিষয়ক খবরাখবর পাচার চললেও তার সম্পর্কের সীমাবদ্ধতা রয়েই গিয়েছে ৷
প্যালেস্তাইনে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও আরব বিশেষজ্ঞ জিকরুর রহমান বলেন, "প্রথমত, সৌদিদের সঙ্গে ইজরায়েলের কোনও রাজনৈতিক বা অন্য কোনও ধরনের সম্পর্ক নেই ৷ দু'পক্ষের কেউ একে অপরের দেশে সফরে গিয়েছে বলে শোনা যায়নি ৷ ওই অঞ্চলে দেশগুলির মধ্যে গোয়েন্দা খবর দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্র ছাড়া আর কোনও সম্পর্ক নেই ৷"
তিনি আরও বলেন, "সম্পর্ক না-থাকার কারণেই এই প্রত্যাখ্যান ৷ ওরা কোনও ইজরায়েলিকে তাদের মাটিতে নামতে দেবে না ৷ তাদের নিজেদেরই পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ৷ আর নয়তো ওরা আমেরিকার মতো কোনও দেশের কাছে সাহায্য চাইত ৷"
2020 সালে শুধু সৌদি আরব, ইজরায়েলের একটি বাণিজ্যিক বিমানকে তাদের আকাশপথের সীমানা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল এবং দু'বছর বাদে ইজরায়েলের উড়ান সংস্থাগুলির জন্য তাদের আকাশপথ পুরোপুরি খুলে দিয়েছিল ৷
প্যালেস্তাইন নিয়ে সৌদি আরবের ঘোষিত অবস্থান সত্ত্বেও আমেরিকার দিক থেকে ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন ৷ কারণ, সৌদির সঙ্গে আমেরিকারও সুসম্পর্ক ৷ তাই আব্রাহাম অ্যাকর্ডস-এ যুক্ত হওয়ার জন্য সৌদি আরবের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে ৷ 2020 সালে ইজরায়েল ও আরব দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য কূটনৈতিক চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছিল আমেরিকা ৷
সংযুক্ত আরব আমির শাহি এবং বাহরিনের মতো একাধিক আরব দেশ ওয়াশিংটনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ৷ আরব দেশগুলির সঙ্গে ইজরায়েলের সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই আব্রাহাম অ্যাকর্ডকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিল তারা ৷ কিন্তু গাজায় ইজরায়েলের হামলা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে আক্রমণের ফলে আব্রাহাম অ্যাকর্ডস নিয়ে রিয়াধের সঙ্গে চুক্তি দিনে দিনে জটিল হয়েছে ৷
সৌদি আরবের পরিষ্কার অবস্থান, ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হলে তার আগে প্যালেস্তাইনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে হবে ৷ সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় সৌদি আরব, প্যালেস্তাইন নিয়ে তাঁদের অবস্থান ফের স্পষ্ট করেছে ৷ দেশের বিদেশ মন্ত্রী প্রিন্স ফয়জল বিন ফরহান আল সৌদ প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডে ইজরায়েলের জবরদস্তি উচ্ছেদের প্রচেষ্টার কড়া সমালোচনা করেছেন ৷
সৌদির বিদেশ মন্ত্রী বলেন, "গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ভূখণ্ডে অবিরাম যন্ত্রণা, নাগরিকদের নিশানা করে ইজরায়েলিদের জবরদখল, মানবিক ত্রাণ সামগ্রী ঢুকতে বাধা দেওয়া, জবরদস্তি উচ্ছেদের প্রচেষ্টা এবং বেআইনি নির্মাণের প্রসারণ- এই সবগুলিই আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তরিজাতিক মানবাধিকার আইনের গুরুতর লঙ্ঘন ৷ এই জবরদস্তি উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা বা প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডের অবস্থার পরিবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করছে আমাদের রাষ্ট্র ৷"
ট্রাম্প এমনকী আব্রাহাম অ্যাকর্ডস-এ সৌদি আরবকে যুক্ত করার জন্য শর্তসাপেক্ষে শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক সহযোগিতার চুক্তিও করেছিলেন ৷ সৌদি আরব এই চুক্তির অংশ হিসাবে একটি নাগরিকদের জন্য সুবিধেজনক পারমাণবিক প্রকল্প করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, যাতে শক্তিসম্পদের উৎসকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায় এবং তার রফতানি করা যায় ৷ ইরানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জনের ইচ্ছাও ছিল সৌদির ৷
ট্রাম্প শর্ত দিয়েছিলেন, সৌদির এই চুক্তি বাস্তবায়িত হতে পারে শুধু একটিই শর্তে, সৌদিকে আমেরিকার মধ্যস্থতায় আব্রাহাম অ্যাকর্ডস-এ যোগ দিতে হবে ৷ কিন্তু আমেরিকার চাপ সত্ত্বেও সৌদি আরব এই শর্তে অ্যাকর্ডস-এ যোগ দিতে চায়নি ৷ রহমান উল্লেখ করেন, "ওরা পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, যতক্ষণ না পর্যন্ত প্যালেস্তাইনকে পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে দ্বি-রাষ্ট্রের সমাধান করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইজরায়েলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নয় ৷ তারা যে ইজরায়েলকে সমর্থন করছে, এটা তারা দেখাতে চায় না ৷"
ইজরায়েল তার নাগরিকদের উদ্ধার করতে চেয়ে সৌদির কাছে অনুমতি চাইল, তখন তা অস্বীকার করা হল ৷ এই ঘটনা আন্তর্জাতিক স্তরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ৷ এদিকে ফ্লাইদুবাই-এর বিমানটি সৌদির বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করতে দেওয়ার জন্য ইজরায়েল, সৌদি আরবকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ৷
ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র ডোরন স্পিয়েলম্যান আল আরাবিয়া ইংলিশ-কে জানান, সৌদি আরব ফ্লাইদুবাই-এর ঘটনাটি খুব পেশাদারিত্বের সঙ্গে সামলেছে ৷ তাঁর সংযোজন, "প্রত্যেক ইজরায়েলি কৃতজ্ঞ" ৷
সৌদি আরব ও ইজরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অভাব ভারতের উপরেও সরাসরি প্রভাব ফেলেছে ৷ ভারতের সঙ্গে এই দুই দেশেরই সুসম্পর্ক রয়েছে ৷
ভারত-মধ্য প্রাচ্য-ইউরোপ ইকোনমিক করিডোর একটা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পরিকাঠামো প্রজেক্ট ৷ পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহে এর কাজ থমকে রয়েছে এবং সৌদি ও ইজরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অভাবের কারণে জটিল হয়ে গিয়েছে ৷
হরমুজ প্রণালীতে নৌ-জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ার ফলে ভারত, আমেরিকা, সংযুক্ত আরব আমির শাহি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালি নিয়ে গঠিত এই করিডোরের বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে ৷ এই আইএমইসি প্রস্তাবে ভারতের সঙ্গে আরব উপসাগর সংযোগ করতে পূর্ব করিডোর এবং আরব উপসাগরের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগের জন্য উত্তর করিডোরের কথাও বলা হয়েছে ৷
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই করিডোরকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ৷ তিনি উল্লেখ করেন, মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিসম্পদের পরিকাঠামোকে ইরানের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ৷ আইএমইসি (IMEC)-এর প্রস্তাবে ভারতকে আরব উপসাগরের সাথে যুক্ত করার জন্য একটি পূর্ব করিডোর এবং আরব উপসাগরকে ইউরোপের সাথে সংযুক্ত করার জন্য একটি উত্তর করিডোরের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।