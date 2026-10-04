ETV Bharat / opinion

সম্পর্কের টানাপোড়েন, ফ্লাইদুবাইয়ের বিমান থেকে ইজরায়েলি নাগরিকদের উদ্ধারের আর্জি খারিজ সৌদির

Saudi Arabia and Israel Ties: ফ্লাইদুবাইয়ের সঙ্কটাপন্ন বিমান থেকে নাগরিকদের উদ্ধার করতে চেয়েছিল ইজরায়েল ৷ খারিজ করে দেয় সৌদি ৷ রইল নির্মলা গণপতির প্রতিবেদন ৷

An FlyDubai plane carrying Israeli passengers who had earlier been aboard another FlyDubai aircraft that made an emergency landing in Saudi Arabia approaches Ben Gurion International Airport near Tel Aviv, Israel, on Wednesday
সৌদি আরব ও ইজরায়েলের সম্পর্কে চাপানউতোর (ছবি: এপি)
author img

By Nirmala Ganapathy

Published : October 4, 2026 at 6:36 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 4 অক্টোবর: কো-পাইলটের হামলার জেরে ফ্লাইদুবাই-এর বিমান গন্তব্য বদলে তড়িঘড়ি উত্তর-পশ্চিম সৌদি আরবের একটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে ৷ ওই বিমানে অনেক ইজরায়েলি নাগরিক ছিলেন ৷ কিন্তু সৌদি ওই বিমান থেকে ইজরায়েল প্রশাসনকে তাদের নাগরিকদের উদ্ধার করার অনুমোদন দেয়নি ৷ এই ঘটনাই বুঝিয়ে দেয় দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক কেমন ৷ কারণ রিয়াধ দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত প্য়ালেস্তাইন রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলেছে ৷ এছাড়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে না, অবস্থান এই আরব দেশের ৷

ফ্লাইদুবাই-এর FZ1073 বিমানে কো-পাইলট যখন ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের উপর হামলা চালায়, তখন বিমানটি জরুরি ভিত্তিতে সৌদি আরবের তাবুক বিমান বন্দরে নামে ৷ এই ঘটনাকে জঙ্গি হামলা বলেই মনে করা হচ্ছে এবং সৌদি প্রশাসন তদন্ত করছে ৷ তাবুকে বিমানে থাকা ইজরায়েলি নাগরিকদের উদ্ধার করার জন্য বিমান পাঠাতে চেয়েছিল সরকার ৷

সংবাদসংস্থায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ইজরায়েল প্রথমে একটি সুপার হারকিউলিস সামরিক বিমান পাঠিয়ে তার নাগরিকদের বের করে আনার অনুমতি চেয়েছিল সৌদি প্রশাসনের কাছে ৷ এরপর দ্বিতীয়বার একটি বাণিজ্যিক বিমান পাঠানোর অনুরোধ করেছিল ৷

যদিও সৌদি আরব, ইজরায়েলের দু'টি অনুরোধই খারিজ করে দেয় ৷ পরে ফ্লাইদুবাই অন্য একটি বিমানে সংযুক্ত আরব আমির শাহি হয়ে 166 জন ইজরায়েলের নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে দেয় ৷

সৌদি আরবের এই অনুমতি না-দেওয়া বা প্রত্যাখ্যানই ওই অঞ্চলের মতানৈক্য স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছে ৷ অতীতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভালো করার পদক্ষেপ হলেও এখনও সৌদি আরব ও ইজরায়েলের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা অনেক দূরের ভাবনা ৷ দুই পক্ষের মধ্যে গোয়েন্দা বিষয়ক খবরাখবর পাচার চললেও তার সম্পর্কের সীমাবদ্ধতা রয়েই গিয়েছে ৷

প্যালেস্তাইনে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও আরব বিশেষজ্ঞ জিকরুর রহমান বলেন, "প্রথমত, সৌদিদের সঙ্গে ইজরায়েলের কোনও রাজনৈতিক বা অন্য কোনও ধরনের সম্পর্ক নেই ৷ দু'পক্ষের কেউ একে অপরের দেশে সফরে গিয়েছে বলে শোনা যায়নি ৷ ওই অঞ্চলে দেশগুলির মধ্যে গোয়েন্দা খবর দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্র ছাড়া আর কোনও সম্পর্ক নেই ৷"

তিনি আরও বলেন, "সম্পর্ক না-থাকার কারণেই এই প্রত্যাখ্যান ৷ ওরা কোনও ইজরায়েলিকে তাদের মাটিতে নামতে দেবে না ৷ তাদের নিজেদেরই পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ৷ আর নয়তো ওরা আমেরিকার মতো কোনও দেশের কাছে সাহায্য চাইত ৷"

2020 সালে শুধু সৌদি আরব, ইজরায়েলের একটি বাণিজ্যিক বিমানকে তাদের আকাশপথের সীমানা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল এবং দু'বছর বাদে ইজরায়েলের উড়ান সংস্থাগুলির জন্য তাদের আকাশপথ পুরোপুরি খুলে দিয়েছিল ৷

প্যালেস্তাইন নিয়ে সৌদি আরবের ঘোষিত অবস্থান সত্ত্বেও আমেরিকার দিক থেকে ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন ৷ কারণ, সৌদির সঙ্গে আমেরিকারও সুসম্পর্ক ৷ তাই আব্রাহাম অ্যাকর্ডস-এ যুক্ত হওয়ার জন্য সৌদি আরবের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে ৷ 2020 সালে ইজরায়েল ও আরব দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য কূটনৈতিক চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছিল আমেরিকা ৷

সংযুক্ত আরব আমির শাহি এবং বাহরিনের মতো একাধিক আরব দেশ ওয়াশিংটনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ৷ আরব দেশগুলির সঙ্গে ইজরায়েলের সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই আব্রাহাম অ্যাকর্ডকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিল তারা ৷ কিন্তু গাজায় ইজরায়েলের হামলা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কে আক্রমণের ফলে আব্রাহাম অ্যাকর্ডস নিয়ে রিয়াধের সঙ্গে চুক্তি দিনে দিনে জটিল হয়েছে ৷

সৌদি আরবের পরিষ্কার অবস্থান, ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হলে তার আগে প্যালেস্তাইনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে হবে ৷ সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় সৌদি আরব, প্যালেস্তাইন নিয়ে তাঁদের অবস্থান ফের স্পষ্ট করেছে ৷ দেশের বিদেশ মন্ত্রী প্রিন্স ফয়জল বিন ফরহান আল সৌদ প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডে ইজরায়েলের জবরদস্তি উচ্ছেদের প্রচেষ্টার কড়া সমালোচনা করেছেন ৷

সৌদির বিদেশ মন্ত্রী বলেন, "গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ভূখণ্ডে অবিরাম যন্ত্রণা, নাগরিকদের নিশানা করে ইজরায়েলিদের জবরদখল, মানবিক ত্রাণ সামগ্রী ঢুকতে বাধা দেওয়া, জবরদস্তি উচ্ছেদের প্রচেষ্টা এবং বেআইনি নির্মাণের প্রসারণ- এই সবগুলিই আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তরিজাতিক মানবাধিকার আইনের গুরুতর লঙ্ঘন ৷ এই জবরদস্তি উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টা বা প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডের অবস্থার পরিবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করছে আমাদের রাষ্ট্র ৷"

ট্রাম্প এমনকী আব্রাহাম অ্যাকর্ডস-এ সৌদি আরবকে যুক্ত করার জন্য শর্তসাপেক্ষে শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক সহযোগিতার চুক্তিও করেছিলেন ৷ সৌদি আরব এই চুক্তির অংশ হিসাবে একটি নাগরিকদের জন্য সুবিধেজনক পারমাণবিক প্রকল্প করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, যাতে শক্তিসম্পদের উৎসকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায় এবং তার রফতানি করা যায় ৷ ইরানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জনের ইচ্ছাও ছিল সৌদির ৷

ট্রাম্প শর্ত দিয়েছিলেন, সৌদির এই চুক্তি বাস্তবায়িত হতে পারে শুধু একটিই শর্তে, সৌদিকে আমেরিকার মধ্যস্থতায় আব্রাহাম অ্যাকর্ডস-এ যোগ দিতে হবে ৷ কিন্তু আমেরিকার চাপ সত্ত্বেও সৌদি আরব এই শর্তে অ্যাকর্ডস-এ যোগ দিতে চায়নি ৷ রহমান উল্লেখ করেন, "ওরা পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, যতক্ষণ না পর্যন্ত প্যালেস্তাইনকে পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়ে দ্বি-রাষ্ট্রের সমাধান করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইজরায়েলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নয় ৷ তারা যে ইজরায়েলকে সমর্থন করছে, এটা তারা দেখাতে চায় না ৷"

ইজরায়েল তার নাগরিকদের উদ্ধার করতে চেয়ে সৌদির কাছে অনুমতি চাইল, তখন তা অস্বীকার করা হল ৷ এই ঘটনা আন্তর্জাতিক স্তরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ৷ এদিকে ফ্লাইদুবাই-এর বিমানটি সৌদির বিমানবন্দরে নিরাপদে অবতরণ করতে দেওয়ার জন্য ইজরায়েল, সৌদি আরবকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ৷

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র ডোরন স্পিয়েলম্যান আল আরাবিয়া ইংলিশ-কে জানান, সৌদি আরব ফ্লাইদুবাই-এর ঘটনাটি খুব পেশাদারিত্বের সঙ্গে সামলেছে ৷ তাঁর সংযোজন, "প্রত্যেক ইজরায়েলি কৃতজ্ঞ" ৷

সৌদি আরব ও ইজরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অভাব ভারতের উপরেও সরাসরি প্রভাব ফেলেছে ৷ ভারতের সঙ্গে এই দুই দেশেরই সুসম্পর্ক রয়েছে ৷

ভারত-মধ্য প্রাচ্য-ইউরোপ ইকোনমিক করিডোর একটা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পরিকাঠামো প্রজেক্ট ৷ পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহে এর কাজ থমকে রয়েছে এবং সৌদি ও ইজরায়েলের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অভাবের কারণে জটিল হয়ে গিয়েছে ৷

হরমুজ প্রণালীতে নৌ-জাহাজ চলাচল ব্যাহত হওয়ার ফলে ভারত, আমেরিকা, সংযুক্ত আরব আমির শাহি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালি নিয়ে গঠিত এই করিডোরের বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে ৷ এই আইএমইসি প্রস্তাবে ভারতের সঙ্গে আরব উপসাগর সংযোগ করতে পূর্ব করিডোর এবং আরব উপসাগরের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগের জন্য উত্তর করিডোরের কথাও বলা হয়েছে ৷

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই করিডোরকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ৷ তিনি উল্লেখ করেন, মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিসম্পদের পরিকাঠামোকে ইরানের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ৷ আইএমইসি (IMEC)-এর প্রস্তাবে ভারতকে আরব উপসাগরের সাথে যুক্ত করার জন্য একটি পূর্ব করিডোর এবং আরব উপসাগরকে ইউরোপের সাথে সংযুক্ত করার জন্য একটি উত্তর করিডোরের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

TAGGED:

FLYDUBAI FLIGHT TERROR
SAUDI ISRAEL DIPLOMATIC RELATION
ফ্লাইদুবাইয়ের বিমান হাইজ্যাকের ঘটনা
স্মিত মচ্ছরের উপর হামলা
SAUDI ARABIA ISRAEL RELATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.