সার্ককে চাঙ্গা করতে চায় বাংলাদেশ-মালদ্বীপ, পাকিস্তান প্রশ্নে আটকে ভারত

সার্ককে চাঙ্গা করতে চায় বাংলাদেশ-মালদ্বীপ, পাকিস্তান প্রশ্নে আটকে ভারত
2016 সালের সেপ্টেম্বর মাসে জম্মু ও কাশ্মীরের উড়িতে জঙ্গি হামলার পর থেকে আর সার্কের কোনও সম্মেলন হয়নি ৷ ভারত না থাকলে আগামীতেও হবে না ৷
Published : July 29, 2026 at 3:51 PM IST
নতুন করে সার্ককে সক্রিয় করার ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ ৷ তা নিয়ে আলোচনারও অন্ত নেই ৷ তবে প্রচেষ্টা কতটা সফল হবে তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে ৷ ভারত ও পাকিস্তান-সহ আটটি দেশ নিয়ে তৈরি এই সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী ৷ ভারতের আপত্তি এখানেই ৷
অতিসম্প্রতি এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রশ্নে ভারত নিজের অবস্থান অনেক আগেই স্পষ্ট করেছে ৷ দিল্লি শক্তিশালী আঞ্চলিক সম্পর্ক স্থাপনে বিশ্বাস করে ৷ কয়েক দশক ধরে সেই কাজটাই করে আসছে ৷ " পাকিস্তানের নাম উল্লেখ না করে মুখপাত্র আরও বলেন, "দক্ষিণ এশিয়ার সবাই জানে কোন দেশ এবং কোন কোন ধরনের কাজ সার্কের সক্রিয়তার পথে বাধা সৃষ্টি করছে ৷ সহযোগিতা করতে যে সদিচ্ছা লাগে সেটা ভুলে গেলে তো চলবে না ৷"
একাধিক দেশভুক্ত গোষ্ঠী হিসেবে সার্ক দীর্ঘদিন ধরেই কার্যত অচল ৷ তার মূল কারণ পাকিস্তানের দিক থেকে আসা অসহযোগিতা ৷ বিশেষ করে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার প্রশ্নে ৷ 2016 সালের সেপ্টেম্বর মাসে জম্মু ও কাশ্মীরের উড়িতে জঙ্গি হামলার পর সেই বছরের সার্ক সম্মেলন স্থগিত হয়ে গিয়েছিল ৷ ইসলামাবাদে আয়োজিত হতে চলা ওই সম্মেলন ভারত বয়কট করে ৷ অন্য সদস্য দেশগুলি ভারতের অবস্থানে পাশে দাঁডায় ৷ সেই থেকে আজ পর্যন্ত গত দশ বছরে সার্কের কোনও সম্মেলন আয়োজিত হয়নি ৷
কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশ আর মালদ্বীপ নতুন করে সার্কেক সক্রিয় করার দাবি জানিয়েছে ৷ সে দেশের 61তম স্বাধীনতা দিবসে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মইজ্জু জানান, আঞ্চলিকতার প্রশ্নে সার্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ৷ দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য এই সংগঠনে ভূমিকা অসীম ৷ আর তাই সার্ককে চাঙ্গা করার বিশেষ প্রয়োজন ৷ তাঁর মতে, সার্ককে চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশীদারের একসঙ্গে আলোচনায় বসা উচিত ৷ নিজেদের মধ্য়ে থাকা মতের অমিল ভুলে পাখির চোখ করা উচিত অঞ্চলের শান্তি, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নকে ৷ এই কাজে কোনও সমস্য়া হলে তা সমাধান করতে মালদ্বীপ সব ধরনের উদ্য়োগ নিতে রাজি ৷
সার্ক সক্রিয় হলে মালদ্বীপের দুটি সুবিধা হবে ৷ প্রথমত, যেহেতু তারা উদ্যোগ নিয়েছে তাই সার্ক শেষমেশ সক্রিয় হলে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় তাদের দাপট বাড়বে ৷ আরও একটা সুবিধার কথা তারা ভাবছে ৷ আন্তর্জাতিক মঞ্চে তৈরি হওয়া নানা সমস্যা আকারে ছোট দেশগুলিকে বিপাকে ফেলে ৷ একার ক্ষমতায় সেগুলির সঙ্গে লড়া তাদের পক্ষে মুশকিল ৷ সেখানেই গোষ্ঠীর মাধ্য়মে লড়াই তাঁদের পক্ষে স্বস্তিদায়ক ৷ আবহাওয়ার পরিবর্তন, সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাওয়া,খাদ্য এবং জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে ওঠা নিত্যনতুন প্রশ্ন, শুধু পর্যটন নির্ভর অর্থনীতি- মালদ্বীপের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জের সংখ্যা নেহাত কম নয় ৷ এর সঙ্গে আছে সামুদ্রিক নিরাপত্তার প্রশ্ন ৷ পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবেই দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার কৃটনৈতিক অস্তিত্ব হিসেবেও মালদ্বীপ নিজের পরিচিতি তৈরি করতে চায় ৷ মইজ্জু অবশ্য আবর দুনিয়ার পাশাপাশি বিশ্বের অন্য দেশগুলির সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন ৷ তবু তাঁর দিক থেকে সার্কের গুরুত্ব কমছে না ৷ আগের মতোই থাকছে ৷
সার্কের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 1985 সালের 8 ডিসেম্বর ৷ ঢাকা সনদের মাধ্যমে ৷ প্রধান সচিবালয় কাঠমুণ্ডু ৷ 2007 সালে অষ্টম সদস্য় হিসেবে অংশ হয় আফগানিস্তান ৷ 2021 সালের একটি পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বের মোট ভূমির 3 শতাংশ এবং জনসংখ্যার 21 শতাংশ সার্কের আওতাভুক্ত ৷ বিশ্ব অর্থনীতিতে যোগদান 5.21 শতাংশ ৷ সার্কের অন্যতম সাফল্য হল সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া বা সাফটা তৈরি ৷ সূচনা 2004 সালে হলেও কার্যকর হয়েছে 2006 সাল থেকে ৷ মুক্ত বাণিজ্যের পাশাপশি দারিদ্র্য দূর করা থেকে শুরু করে খাদ্য় নিরারত্তার ব্যবস্থা করাও সার্কের গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ ৷ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দানা বাধা অনাস্থার জেরে সাফটা এক সফল উদ্যোগ হয়ে উঠতে পারেনি ৷
বাণিজ্য ও অর্থনীতি; মানবসম্পদ উন্নয়ন ও পর্যটন; কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন; পরিবেশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জীবপ্রযুক্তি; সামাজিক বিষয়সমূহ; তথ্য ও দারিদ্র্য বিমোচন; জ্বালানি, পরিবহণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; এবং শিক্ষা, নিরাপত্তা ও সংস্কৃতি- মোটের উপর এই ক্ষেত্রগুলিতে পারস্পরিক সহয়তা করে থাকা সার্কের মধ্য়ে থাকা দেশগুলি ৷
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে সার্কের মহাসচিব মহম্মদ গোলাম সারওয়ারের দেখা হয়েছিল ৷ রহমান জানান, সার্ককে নতুন করে সক্রিয় করার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের নতুন সরকার সর্বোতভাবে উদ্যোগ নিতে রাজি ৷ সার্ক যাতে আবারও সক্রিয় হতে পারে তার জন্য যা যা করা দরকার তাঁরা সেটা করবেন ৷ এরপর জুলাই মাসে দিল্লিতে হওয়া বিমস্টেকের বৈঠকে আরও একবার ঢাকার প্রতিনিধি সার্ককে ঢেলে সাজানোর কথা বলেন ৷ বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিরাপত্তা উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত বিগ্রেডিয়ার জেনারেল একেএম শামসুল আলম ৷ বৈঠকে একটি লিখিত প্রস্তাব পাঠ করেন শামসুল ৷ সেখানে তিনি দাবি করেন, এই অঞ্চলে থাকা দেশগুলির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সার্কের সবিশেষ ভূমিকা আছে ৷ একত্রে কাজ করে অনেক নতুনের স্বাদ ও সন্ধান পাওয়া যায় ৷ সেগুলিও উন্নয়নের কাজে লাগে ৷
ঢাকার নতুন সরকারের পক্ষে সার্ককে সমর্থন করার বেশ কয়েকটি কারণ আছে ৷ ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধে এবং বিরাট জনসংখ্যা থাকলেও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় ততটা আর্থিক প্রগতি হয়নি ৷ দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য় যতটা হতে পারত ততটা হয়নি মোটেই ৷ কোথাও পরিবহণের সমস্যার কারণে ৷ কোথাও বিনিয়োগ নেই বলে আবার কোথাও সামগ্রী একটি থেকে অন্য স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত কারণে ব্যবসা যতটা হতে পারত ততটা হয়নি ৷ সার্ক এখানে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে ৷
বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের বিদেশ নীতি অনেক বেশি বৈচিত্রপূর্ণ ৷ তারা পাকিস্তান আর চিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার পক্ষে ৷ আবার ভারতকেও তাদের চাই ৷ এই বিবিধতাকে পেতে ঢাকার কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে সার্ক ৷ সেখানে তারা একে অপরের সঙ্গে বৈরিতা রাখতে অভ্য়স্ত এমন দেশগুলির সাহায্য় একসঙ্গে পাবে ৷ শুধু তাই নয়, কোনও এক পক্ষের সাহায্য নিয়ে অন্যজনের বিরাগভাজনও হতে হবে না ৷
উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিয়ে গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণের কাজ করে রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন ফর ডেভলাপিং নেশনস বা আরআইএস ৷ এই সংস্থার বিশেষজ্ঞ প্রবীর দে ইটিভি ভারতকে বলেন, "বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে ৷ সেটা শুধু সরকারি স্তরে নয়, দু'দেশের মানুষও কাছাকাছি এসেছে ৷ আর তাই তারা ভাবছে সার্ক চাঙ্গা হলে বাংলাদেশের রফতানি বাড়বে ৷ অঞ্চলের অন্য দেশগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের সম্পর্ক ভালো হওয়ার জায়গাও আরও বেশি করে তৈরি হবে ৷ " প্রবীর আরও মনে করেন মালদ্বীপ আগামিদিনে বেশি করে সার্ক নিয়ে উৎসাহ দেখাতে পারে ৷ কারণ, পর্যটন থেকে শুরু করে অন্য নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন তাদের নানাভাবে সাহায্য করবে ৷
সার্ক থেকেও নেই বলে ভারত এখন বিমস্টেক নিয়ে বেশি ভাবিত ৷ বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকনমিক কর্পোরেশন ভারতের জন্য নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ৷ 1997 সালে তৈরি এই গোষ্ঠীতে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মায়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড- এই সাতটি দেশ আছে ৷ 2023 সালের হিসেব বলছে, 1.73 বিলিয়ন মানুষ এই গোষ্ঠীর আওতায় ৷ সদস্য দেশগুলির সমষ্টিগত জিডিপি 5.2 ট্রিলিয়ন ডলার ৷ বাংলাদেশ এই গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ৷ বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে যোগাযোগ এবং আর্থিক গতিবিধির দিক থেকেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে ৷ কিন্তু পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান নেই বলে সার্কের বিকল্প হতে পারেনি বিমস্টেক ৷ এখানেই বাংলাদেশ চায় দুটি গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে বৈরিতা না করে সহযোগিতা করুক ৷
সার্কের ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা লুকিয়ে আছে এর গঠনে ৷ গঠন অনুযায়ী সার্ক কাজ করবে সহযোগিতার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে ৷ তাই ধরে নেওয়া যায় এখন যে সার্ক সক্রিয় নয় তার কারণ, ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্য়ে থাকা দ্বন্দ্ব ৷ সার্কের আটটা সদস্যের অন্যতম ভারত- শুধু তাই নয়, বাকিদের থেকে ভারতের অর্থনীতি আকারে অনেকটা বড় ৷ আয়তনের দিক থেকেও এক নম্বরে ৷ তাছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকেও ভারতের অবস্থান একেবারে মাঝামাঝি ৷
আর তাই সার্কের যে কোনও দেশের আর্থিক কর্মকাণ্ড হয় ভারত হয়ে অন্যত্র যায় নয়তো ভারতের উপর নির্ভর করে ৷ এই দিক থেকে বিচার করলে ভারতকে বাইরে রেখে সার্ক সম্মেলন করা হলে তার তেমন কোনও গুরুত্ব থাকবে না ৷ তাই প্রবীর দে মনে করেন, ভারত নেই মানে সার্কও নেই ৷ ভারত নেই মানে সার্কের সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগও নেই ৷