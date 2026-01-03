ETV Bharat / opinion

আরাবল্লীর বদলে যাওয়া সংজ্ঞা আর ভয়াবহ বিপদের মুখে থাকা বিপন্ন সমাজ

আরাবল্লী পর্বতমালা শুধু পৃথিবীর প্রাচীনতম পর্বতশ্রেণিগুলির একটি নয় উত্তর-পশ্চিম ভারতের জল, হাওয়া, মাটি আর মানুষের জীবনের এক দীর্ঘ, নীরব কথকতা।

Redefining The Aravallis
670 কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত আরাবল্লী পর্বতমালা পৃথিবীর প্রাচীনতম পর্বতশ্রেণিগুলির একটি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 3, 2026 at 3:07 PM IST

7 Min Read
আরাবল্লী পর্বতমালা শুধু এক সারি পাহাড় নয়। ফেলুদা ও জটায়ু বর্ণিত 'ডেকয়েটস'-দের মুক্তাঞ্চলও নয় ৷ আরাবল্লী উত্তর-পশ্চিম ভারতের জল, হাওয়া, মাটি আর মানুষের জীবনের এক দীর্ঘ, নীরব কথকতা। গুজরাত থেকে রাজস্থান পেরিয়ে হরিয়ানা ও দিল্লি এনসিআর পর্যন্ত প্রায় 670 কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই পর্বতমালা পৃথিবীর প্রাচীনতম পর্বতশ্রেণিগুলির একটি ৷ বয়স তিনশো কোটি বছরেরও বেশি।

পূর্বকথন

আধুনিক দেশ-রাষ্ট্র-আইন বা অর্থনীতির জন্মের বহু আগে থেকেই এই আরাবল্লী পাহাড় সমগ্র অঞ্চলটিকে কার্যত আধুনিক রূপ দিয়েছে। মরুভূমির অগ্রগতি থামিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকাকে করেছে বাসযোগ্য ৷ ভূগর্ভস্থ জল ধরে রেখেছে ৷ আধা-শুষ্ক এলাকায় বসতি ও কৃষির সুযোগ তৈরি করেছে। অথচ, আজ সেই আরাবল্লীকেই ধীরে ধীরে নামিয়ে আনা হয়েছে একটা প্রশাসনিক সংজ্ঞায়। প্রায় ফিতে দিয়ে মাপা হচ্ছে, কোথায় পাহাড় আর কোথায় পাহাড় নয় ! ঠিক এই কারণেই আরাবল্লীকে ঘিরে খনন, আইন আর সংজ্ঞার সাম্প্রতিক বিতর্ক নিছক কোনও নীতিগত জটিলতা বা সমীকরণ নয়। এটা আসলে 140 কোটির দেশকে এক বিরাট বড় প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। উন্নয়নের এই বিপুল যজ্ঞে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব কতটা গুরুত্ব পায়? প্রশ্নটা কেবল পাহাড় বাঁচানোর নয়, প্রশ্নটা পরিবেশ বাঁচানোর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও।

Redefining The Aravallis
আরাবল্লী পর্বতমালা শুধু এক সারি পাহাড় নয় (ইটিভি ভারত)

সংজ্ঞার রাজনীতি আর আরাবল্লীর পরিণাম

2025 সালের নভেম্বর মাসে সুপ্রিম কোর্ট আরাবল্লী পাহাড়ের একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা মেনে নেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ঠিক করে দেওয়া সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী, আশপাশের জমির তুলনায় অন্তত 100 মিটার উঁচু হলেই কোনও ভূখণ্ডকে পাহাড় বলা যাবে। উচ্চতায় তার থেকে কম হলে তা পাহাড় বলে বিবেচিতই হবে না ৷ আর এমন দু’টো পাহাড় 500 মিটারের মধ্যে থাকলে তবেই সেই অঞ্চলকে 'পাহাড়ি পরিসর' বলে ধরা হবে। ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এবং সেন্ট্রাল এমপাওয়ার্ড কমিটির সুপারিশেই এই সংজ্ঞা গৃহীত হয়েছে।

যুক্তি ছিল, রাজ্যভেদে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার জেরে আইনি-বেআইনি, দু'ধরণের খনন নিয়ন্ত্রণ করতেই সমস্যা হচ্ছিল। তাই একটা পরিষ্কার মানদণ্ড তৈরির দরকার ছিল ৷ দরকার ছিল এমন একটা সংজ্ঞা তৈরি করার যা সবাই মেনে চলবে। তাতে প্রশাসনিক জটিলতার কমার পাশাপাশি পরিবেশও কুপ্রভাবের হাত থেকে রক্ষা পাবে ৷

এখান থেকেই মূল সমস্যার শুরু। আরাবল্লী কোনও নতুন খাড়া পাহাড় নয় ৷ শুধু উচ্চতা দেখেই তার পরিবেশগত গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে এমনটা ভাবার বিশেষ কারণ নেই। ইতিহাস বলছে, এই পাহাড় বহু যুগের ভাঙা-গড়ার অতন্দ্র সাক্ষী ৷ আরাবল্লীর মূল শক্তি লুকিয়ে আছে এর ধারাবাহিকতায়। কম উচ্চতার টিলা এবং পাহাড়, ঢালু জমি, পাথুরে উঁচু-নিচু অংশ আর মৌসুমি জলধারার। এই সব মিলেই আরাবল্লী পর্বতমালা ৷ এ এমন এক সৃষ্টি যা বাতাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে ৷ জলকে মাটির নিচে প্রবেশ করাতেও সাহায্য করে ৷ জীববৈচিত্র্যের চলাচলের পথ তৈরি করে।

Redefining The Aravallis
আরাবল্লী পরিচয় (ইটিভি ভারত)

ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তথ্য বলছে, আরাবল্লীর মানচিত্রে চিহ্নিত 12 হাজারেরও বেশি পাহাড়ি বৈশিষ্ট্যে (টিলা জাতীয়)-র মধ্যে মাত্র 1 হাজার 100টি কেন্দ্রের বলে দেওয়া 100 মিটারের শর্ত পূরণ করছে। অর্থাৎ, ঐতিহাসিকভাবে যে ভূখণ্ডকে ভূতত্ত্ববিদ,পরিবেশবিদ আর স্থানীয় মানুষ আরাবল্লীর অংশ বলে এত শতাব্দী ধরে জেনে এসেছেন তার 90 শতাংশেরও বেশি আইনি সুরক্ষার বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে নতুন সংজ্ঞায়।

অথচ, কেন্দ্রীয় সরকারের ঠিক করে দেওয়া নতুন সংজ্ঞার জেরে এই ‘বাইরে চলে যাওয়া’ অংশগুলিই মরুভূমির ধুলো আটকায় ৷ যেখানে যেখানে জলস্তর কমে যায় সেই ভূগর্ভস্থ জলে ভরিয়ে দিতে সাহায্য করে ৷ রাজস্থান আর হরিয়ানার জঙ্গলে ছড়িয়ে থাকা বন্যপ্রাণীর জন্য৷ তৈরি করে করিডর।

সংখ্যা দিয়ে প্রকৃতিকে মাপতে গিয়ে আইন এখানে দৃশ্যমানটাকেই, অর্থাৎ যা চোখে দেখা যাচ্ছে, শুধু সেই অংশটুকুকে গুরুত্ব দিচ্ছে। দৃষ্টির অন্তরালে থাকা বাস্তবতাকে নয়। বাস্তুতন্ত্র কাজ করে ধারাবাহিকতার উপর ৷ খণ্ডিত অংশকে বাঁচিয়ে রেখে বাকিটাকে বিসর্জন দিলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিটাই বড় হয়।

খননে নিষেধাজ্ঞা: আশ্বাস না কি সীমার অদলবদল?

নতুন সংজ্ঞা নিয়ে আপত্তি ওঠার পর কেন্দ্রের পরিবেশ মন্ত্রক আরাবল্লীতে নতুন খননের লিজ দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সরকারি বক্তব্য, পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা কমেনি ৷ কিন্তু, একটু গভীরে ঢুকলেই বোঝা যাবে, এই নিষেধাজ্ঞায় আদতে নতুন কিছু নেই। এই শতকের গোড়া থেকেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আরাবল্লীতে নয়া খনন নিয়ে নানা ধরনের বিধিনিষেধ আছে। আসলে এখন যেটা বদলেছে তা হল সুরক্ষার পরিধি ৷

Aravallis
আরাবল্লী উত্তর-পশ্চিম ভারতের জল, হাওয়া, মাটি আর মানুষের জীবনের এক দীর্ঘ, নীরব কথকতা (ইটিভি ভারত)

কেন্দ্রের দাবি, সংরক্ষিত বন, অভয়ারণ্য, ইকো-সেনসিটিভ জোন আগের মতোই সুরক্ষিত আছে এবং আগামিদিনেও থাকবেও। বলা হচ্ছে, খনন যোগ্য জমির পরিমাণ নাকি নগণ্য। কিন্তু সরকারি নথি বলে অন্য কথা। রাজস্থানের আরাবল্লী অঞ্চলে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় খনন চলছে। আলওয়ার, ভরতপুর- এই জেলাগুলিতে অবৈধ বা আধা-বৈধ খননের ইতিহাস সুদীর্ঘ। কাগজে কলমে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও আসলে যে তা কত সহজে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া যায় তা হাতে নাতে প্রমাণ করেছে সাধারণ মানুষের আরাবল্লী-অভিজ্ঞতা । আর খননই একমাত্র বিপদ নয়। আরাবল্লীর কোনও একটি এলাকা যদি নতুন সংজ্ঞার সঙ্গে তাল রাখতে না পারে তাহলে বিপদ অচিরেই বিরাট হয়ে উঠবে ৷ রিয়েল এস্টেট থেকে শুরু করে রাস্তা ও স্টোন ক্রাশার তৈরিকর অনুমোদবন পাওয়া কোনও অলীক কল্পনা হয়ে থেকে যাবে না । একটা রাস্তা বা একটা নির্মাণ হয়তো এই বিরাট পর্বতকে কোনওভাবেই বেকায়দায় ফেলতে পারবে না ৷ কিন্তু সব বিপদ একসঙ্গে ধেয়ে এলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে তাতে কোনও সংশয় নেই ৷

উন্নয়ন বনাম বাস্তব

আরাবল্লী অঞ্চলে খনিজ উত্তোলন বহু মানুষের জীবিকার উৎস। মার্বেল, গ্রানাইট, ডলোমাইট, এই সব খনির উপর রাজস্থানের অর্থনীতি অনেকটাই দাঁড়িয়ে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, উন্নয়নের হিসেব যদি শুধু রাজস্ব আর কর্মসংস্থানে আটকে থাকে তাহলে সেই প্রগতি অসম্পূর্ণ ।

আরাবল্লীকে ধ্বংস করার মাশুল দিতে হচ্ছে অন্যভাবে। দিল্লি এনসিআরে বায়ুদূষণ বেড়েছে ৷ ভূগর্ভস্থ জল আরও নীচে নামছে ৷ পলি জমছে জলাধারে ৷ স্থানীয় জলবায়ু দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। বন্যপ্রাণীর চলাচলের পথ নষ্ট হওয়ায় মানুষ ও প্রাণীর সংঘাত ক্রমে বেড়ে চলেছে। এই ক্ষতিগুলো কোনও খাতায় বা সরকারি দলিলে ধরা পড়ে না, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তার বোঝা সমাজকেই বইতে হয়। বিশ্বজুড়ে এখন পরিবেশ রক্ষায় ‘ইকোসিস্টেম সার্ভিস’-এর ধারণা গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রকৃতি আমাদের যে পরিষেবা দেয়, তার আর্থিক মূল্য খননের লাভের তুলনায় অনেক বেশি। ভারতের পরিবেশ আইনেও সেই ধারণার ছাপ আছে। কিন্তু নীতিনির্ধারণে তা এখনও পুরোপুরি ঢুকতে পারেনি।

পাহাড়, মানুষ আর গণতন্ত্র

এই বিতর্কের আরেকটি দিক হল গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা। আদিবাসী ও পশুপালক সম্প্রদায়ের কাছে আরাবল্লী কোনও মানচিত্রের রেখা নয়। এই পাহাড় তাঁদের জল থেকে শুরু করে ভেষজ ওষুধ আর সংস্কৃতির অংশ। ইদানিং যত প্রতিবাদ হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সেই প্রতিবাদের উৎস এই আদিবাসী মানুষগুলোকে নিয়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তগুলো প্রায়শই নেওয়া হয় এই মানুষগুলোর কথা না ভেবে ৷ শুধু বাণিজ্যিক লাভক্ষতির দিক থেকে ৷ যেখানে স্থানীয় পরিস্থিতি বা মতামতের জায়গা নেই। সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া পরিবেশ শাসন শেষ পর্যন্ত দুর্বলই থেকে যায়।

শেষ কথা

আরাবল্লী বিতর্ক আসলে নিছক মিটার-মানচিত্র বা খননের চেয়েও অনেক বড়। প্রশ্নটা হল, ভারত কী তার প্রাকৃতিক উত্তরাধিকারকে দূরদৃষ্টি আর সংযম নিয়ে পরিচালন করতে পারবে ? প্রশাসনিক সুবিধার খাতিরে একটা সাধারণ সংজ্ঞায় আটকে থাকবে না কি প্রকৃতির জটিল বাস্তবতাকে আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেবে ? আরাবল্লী পর্বতমালা কোটি কোটি বছর টিকে আছে ভূতাত্ত্বিক শক্তিতে। কিন্তু, আজ তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে রাজনৈতিক বিবেচনার উপর। ইতিহাস মনে রাখবে না পাহাড়কে কত দক্ষতায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। মনে রাখবে, স্পষ্ট সতর্কবার্তার মুখে দাঁড়িয়ে সমাজ কোন পথ বেছে নিয়েছিল ৷

