দূরত্ব বজায় রাখতেন ওবামা-বাইডেন, সৌদিকে কাছে টেনে নয়া মধ্যপ্রাচ্য নীতি ট্রাম্পের

দূরত্ব বজায় রাখতেন ওবামা-বাইডেন, সৌদিকে কাছে টেনে নয়া মধ্যপ্রাচ্য নীতি ট্রাম্পের
By Vivek Mishra
Published : November 25, 2025 at 7:49 PM IST
সম্প্রতি আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন ৷ এই সফরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল সময় ৷ নিজের সফরের জন্য তিনি এমন একটি সময় বেছে নিয়েছেন যা দু'পক্ষের জন্যই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ ঐতিহাসিকভাবে সৌদির সঙ্গে আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি ছিল তেল থেকে শুরু করে নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক ব্যবসায়ীক স্বার্থ ৷ কিন্তু এখন তাতে বদল এসেছে ৷ জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকার সময় সৌদি আরবে মানবাধিকার সুনিশ্চিত নয় বলে দাবি করেছিলেন ৷ তাঁর জেদ্দা সফরও অস্বস্তি ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসেনি ৷ সে সময় দু'দেশের সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছিল বললে খুব একটা ভুল হবে না ৷
ডেমোক্র্যাট প্রশাসন মানবাধিকার সুনিশ্চিত করা নিয়ে বেশি ভাবিত ছিল ৷ আর তাই সৌদির সঙ্গে তারা এমন এক সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিল যার মূল্যায়ন হবে প্রাপ্তি এবং অ-প্রাপ্তির নিরিখে ৷ রিয়াধ এমন সম্পর্ককে মানত্য দেয়নি ৷ আগ্রহও দেখায়নি ৷ তবে এখানে উল্লেখ করা দরকার যুবরাজের বিশ্বদর্শন সবসময়ই উদারবাদী, বাস্তববাদী এবং ভবিষ্যৎ-নির্ভর ৷ তিনি 2030 সালের মধ্যে নিওয়মের মতো প্রকল্পের কাজ শেষ করতে চান ৷ বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্রে সৌদি আরবকে এক বিশেষ অবস্থানে নিয়ে যেতে চান ৷
ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য নীতি
সৌদির যুবরাজের সফরের নেপথ্যে প্রবলভাবে আছে ট্রাম্পের দ্বিমুখী মধ্যপ্রাচ্য নীতি ৷ একদিকে তিনি চান গাজা যুদ্ধের অবসান ৷ শান্তি স্থাপন সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ এবং পুনর্গঠন ৷ অন্যদিকে, প্রথমবার তাঁর প্রেসিডেন্ট থাকার সময় হওয়া আব্রাহাম অ্যাকর্ডসের শর্তও লাগু করতে চান ৷ 2020 সালে আরর বিশ্বের অন্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে ইজরায়েলের এই চুক্তি হয় ৷ এর মাধ্যমে অতীতের তিক্ততা দূরে সরিয়ে রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে উন্নয়নের কাজ করার শপথ নেয় দেশগুলি ৷ পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনাও লক্ষ্য ট্রাম্পের ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট চান যে সমস্ত দেশগুলির মধ্যে কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে তারা নিজেরা বিভিন্ন সূত্রকে সামনে রেখে আলোচনা করে সমস্যা মিটিয়ে নিক ৷ তাঁর রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ থেকে শুরু করে জারেদ কুশনাররা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গিয়ে মার্কিন কূটনীতিকে আগের থেকে বেশি সক্রিয় করার ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি একসময় আমেরিকার যে একছত্র প্রভাব ছিল সেটা ফিরিয়ে আনার ইঙ্গিতও দিয়েছেন ৷ তবে এই ইচ্ছা যে সকলে মেনে নিয়েছেন এমনটাও নয় ৷ সবচেয়ে বড় আপত্তিটা এসেছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কাছ থেকে ৷ কোনওভাবে প্য়ালেস্তাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হোক সেটা মেনে নেবে না ইজরাযেল ৷ তাদের এই আপত্তির কারণেই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গাজা কেমন হবে সেই রূপরেখা তৈরি করতে পারছে না মার্কিন প্রশাসন তারা চায় যুদ্ধ পরবর্তী গাজা কেমন হবে তা ঠিক করার ক্ষেত্রে তারাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করবে ৷ কিন্তু সে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং যুদ্ধ শেষ করার ব্যাপারে ইজরায়েলের নাগরিকদের একমত না হতে পারার কারণে ধাক্কা খেতে হচ্ছে টিম ট্রাম্পকে ৷ সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপন করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চকে ব্যবহার করেছে আমেরিকা ৷ ওয়াশিংটনের এই ভূমিকা যে আদতে ট্রাম্পের আরও একবার বিশ্বনেতা হওয়ার সুপ্ত-বাসনাকে প্রতিভাত করে তা আর বলে দিতে হয় না ৷ এখন দেখার ট্রাম্প প্রশাসন এই মনোভাবকে বাস্তব রূপ দিতে পারছে কি না ৷
সৌদি-ইজরায়েলকে স্বাভাবিক করার প্রয়াস
ট্রাম্পের নীতির একটা বড় অংশজুড়ে আছে আমেরিকা এবং সৌদির সম্পর্ককে, সৌদি এবং ইজরায়েলের সম্পর্কের থেকে আলাদা করে দেখা ৷ গত এক দশকের মধ্যে একটা বড় সময় এই দুটি সম্পর্ককে এক করে দেখেছে মার্কিন মুলুক ৷ তাদের মনে হয়েছে, রিয়াধের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক তখনই ভালো হওয়া সম্ভব যখন সৌদির সঙ্গে ইজরায়েল-সহ বাকিদের সুসম্পর্ক থাকবে ৷ কিন্তু রিয়াধ এই ভাবনাকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে নারাজ ৷ সৌদি রাজপুত্রের আমেরিকা সফর বলে দিচ্ছে ইজরায়েলের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে আরও বেশ খানিকটা সময় লাগবে ৷
সৌদির নেতারা একান্ত আলাপচারিতায় স্বীকার করে নিয়েছেন ইজরায়েলের সঙ্গে সখ্যই তাঁদের জন্য় ভালো ৷ কিন্তু জনমত সম্পূর্ণ বিপরীত ৷ তবে সৌদির নেতারা চাইছেন ইজরায়েল-পর্ব দূরে সরিয়ে রেখে ট্রাম্পদের সঙ্গে সমঝোতার একটি নতুন অধ্যায় রচিত হোক ৷ এই বাস্তবতা বুঝে রিয়াধের সঙ্গে সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে চান হোয়াইট হাউজের বাসিন্দা ৷ ইজরায়েল-সমীকরণকে এখানে গুরুত্ব দিচ্ছে না ওয়াশিংটন ৷ সৌদির রাজপুত্রকে প্রায় বেনজির কায়দায় স্বাগত জানিয়েছেন ট্রাম্প ৷ তা থেকেই বোঝা গিয়েছে তাঁর মধ্যপ্রাচ্য নীতি আগের থেকে অনেকটাই বদলে গিয়েছে ৷ মধ্য়প্রাচ্যের সঙ্গে তাঁরা এমন সম্পর্ক চাইছেন যেখানে কোনও শর্ত থাকবে না ৷ সেই সম্পর্কের ভিত্তি হবে প্রভাব, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং চিনকে কৌশলে মাত দেওয়ার চেষ্টা ৷
নয়া সৌদি-মার্কিন সম্পর্ক
এই সম্পর্কের এখন তিনটি আলাদা আলাদা ভিত্তি আছে ৷ আর্থিক উন্নতি, প্রতিরক্ষা সমঝোতা এবং ক্রমশ বাড়তে থাকা প্রযুক্তিগত মেলবন্ধন ৷ পাবলিক ইনভেস্ট ফান্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে মোটা টাকা খরচ করে সৌদি আরব ৷ এখান থেকেই ট্রাম্প সৌদির সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভালো করার কথা ভাবেন ৷ তার কারণ, তিনি চান সৌদি আরব থেকে আমেরিকায় মোটা বিনিয়োগ নিয়ে আসুক ৷ তিনি মনে করেন, বিদেশ নীতির ভিত্তি অর্থনীতি ৷ সৌদি আরব আবার মার্কিন প্রযুক্তি থেকে শুরু করে পরিকাঠামো, শক্তি এবং প্রতিরক্ষায় বিনিয়োগ করে নিজেদের অর্থনীতিকে এক শক্তিশালী ভিত্তি দিতে চায় ৷ আগামী কয়েক দশকের মধ্যে আমেরিকায় ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে চায় সৌদি ৷ সেটা মার্কিন প্রশাসনের কল্পিত-কৌশলের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায় ৷
রাজপুত্রের সফরের আরও একটি বড় দিক হল আমেরিকার থেকে সৌদি আরবে এফ-36 যুদ্ধবিমান নিয়ে আসা ৷ মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে আপত্তি করে আসছে ইজরায়েল ৷ নিজেদের এলাকায় সামরিক দিক থেকে তাদের চেয়ে উন্নত আর কোনও দেশ নেই-এমনটা গোটা দুনিয়াকে দেখাতে চায় ইজরায়েল ৷ সেদিক থেকে সৌদির হাতে এফ-36 যুদ্ধবিমান চলে যাবে এটা মনে নেওয়া সম্ভব নয় তেল আভিভের পক্ষে ৷ কিন্তু সৌদি আরব জানে দীর্ঘদিন নিরাপদে থাকতে সামরিক দিক থেকে মার্কিন সাহায্য দরকার ৷ বিশেষ করে দোহায় যেভাবে ইজরায়েল আঘাত হেনেছে তারপর সৌদির হাতে বিকল্প বলতে খুব বেশি কিছু নেই ৷ তারা জানে এফ-36 যুদ্ধবিমান তাদের হাতে চলে এলে মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষমতার সমীকরণ সম্পূর্ণ বদলে যাবে ৷
মধ্যপ্রাচ্য এখন এআই থেকে শুরু করে ক্লাউড কম্পিউটিং এবং চিপ তৈরির ব্যাপারে গোটা দুনিয়ার মধ্যে অন্যতম বড় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ৷ সৌদির মতো দেশগুলি এ ব্যাপারে নিজেদের দাপট গোটা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে চায় ৷ ওয়াশিংটন চায় এই সমস্ত দেশ যেন শুধু মার্কিন প্রযুক্তি ব্যবহার কর, চিনের নয় ৷ এটা তাদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ৷ আমেরিকার সাহায্য় নিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অন্য কয়েকটি ব্যাপারে বিশ্বের উদ্ভাবনের নয়া কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে মধ্যপ্রাচ্য ৷
মধ্যপ্রাচ্য থেকে চিনকে দূরে রাখতে চায় আমেরিকা ৷ রাস্তা তৈরি থেকে শুরু করে নজরজারি ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো তৈরি করা-সব ব্যাপারে চিনকে পিছনে ফেলতে চান ট্রাম্পরা ৷ ওবামা এবং বাইডেনের সময় মধ্যপ্রাচ্য থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতেই পছন্দ করত আমেরিকা ৷ তবে ট্রাম্পের হাত ধরে আবরও আরব-রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে ওয়াশিংটন ৷ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সৌদিকে আমেরিকা শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্রের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করার মৃগয়াভূমি বলে মনে করত ৷ এখন তাদের কাছে সৌদি প্রযুক্তি থেকে শুরু করে অর্থনীতি এবং ভূ-রাজনীতির অন্যতম বড় কেন্দ্র ৷ আমেরিকার মধ্যপ্রাচ্য নীতি তৈরি সৌদিকে কেন্দ্র করেই ৷