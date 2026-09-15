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মতানৈক্য থাকলেও বিতর্ক চায় না ভারত-চিন, একমত মোদি ও জিনপিং

PM Modi Meets President Jinping at BRICS: ভারত-চিন- এই দুই দেশের মধ্যে একাধিক ক্ষেত্রে সমস্যা থাকলেও সম্প্রতি সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে ৷

Prime Minister Narendra Modi meeting with the President of the People's Republic of China, Xi Jinping on the sidelines of 18th BRICS Summit in New Delhi on September 12, 2026
12 সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে 18তম ব্রিকস (BRICS) সম্মেলনের ফাঁকে চfনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক (পিআইবি থেকে সংগৃহীত)
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By Nirmala Ganapathy

Published : September 15, 2026 at 7:56 PM IST

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নয়াদিল্লি, 15 সেপ্টেম্বর: বিশ্বে সংঘাতের আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একটি বিষয়ে একমত- দুই দেশের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও তা যেন বিতর্কে রূপান্তরিত না-হয় ৷ সম্প্রতি দুই দেশ নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে জোর দিয়েছে ৷

ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে ফাঁকে সাক্ষাৎ হয় দুই রাষ্ট্রনেতার ৷ তাই দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত ইস্যু থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং বিশ্বের কয়েক বিষয়ে সহযোগিতার মতো একগুচ্ছ ইস্যু নিয়ে 45 মিনিটেরও বেশি সময় ধরে আলোচনা করেন ৷

সীমান্তে শান্তি বজার রাখার বিষয়ে জোর দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, "দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উন্নয়নের ধারাবাহিকতার জন্য সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিরতা বজায় রাখাটা প্রাথমিকভাবে বাধ্যতামূলক ৷"

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী "সীমান্ত সংক্রান্ত ইস্যুগুলি নিয়ে বর্তমান চুক্তি এবং বোঝাপড়া দু'পক্ষেরই পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনে জোর দিয়েছেন" ৷

দুই নেতা "সীমান্ত ইস্যুতে যে কোনও প্রশ্নের স্বচ্ছ, যুক্তিযুক্ত এবং পারস্পরিক সমঝোতায় গ্রহণীয় সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন ৷"

গত সাত বছরে প্রথম ভারতে এলেন শি জিনপিং ৷ তিনি চিনের সংবাধমাধ্যমকে জানান, গত দু'বছর যা কিছু সাফল্য অর্জন করা গিয়েছে, সেগুলি তিনি উপভোগ করতে চান ৷ তাঁর আরও সংযোজন, দুই দেশ একে অপরের থেকে শিক্ষা নিতে পারে, "পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে, অংশীদারি সাফল্য অর্জন করতে পারে এবং দুই দেশের মধ্যে সাধারণ উন্নয়নে লক্ষ পূরণ করতে পারে ৷"

ভারত ও চিন- একে অপরের কাছে বিশ্বাসভাজন হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সীমান্তে অস্থিরতা থাকলেও অর্থনৈতিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে চলেছে ৷

দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত ইস্যু নিয়ে সম্পর্কের চাপানউতোর চলছেই ৷ এমনকী নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয় এবং ভিসার সমস্যাও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে ৷ অর্থনীতি ও বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে বিদেশ মন্ত্রক উল্লেখ করেছে, "পরিকাঠামোগত বাণিজ্য ঘাটতি এবং সরবরাহ শৃঙ্খল ইস্যু-সহ একে অপরের উদ্বেগের সমাধানে জোর দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থবহ এবং পূর্বাভাসযোগ্য বাজারে প্রবেশাধিকারের সুবিধে প্রদান নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷"

এতদসত্ত্বেও দুই রাষ্ট্রনেতা মানুষে-মানুষে বন্ধনের উন্নতিতে সম্মত হয়েছে ৷ শনিবার চায়না সাউদার্ন এয়ারলায়েন্স গুয়াংঝৌ-নয়াদিল্লি রুটে বিমান চলাচল শুরুর কথা ঘোষণা করেছে ৷ ছ'বছর ধরে এই রুটে উড়ান বন্ধ ছিল ৷ আগামী 21 সেপ্টেম্বর থেকে ফের আকাশপথে যাতায়াত শুরু হবে ৷

ভারত-চিনের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা জটিল ৷ কারণ, সীমান্তের একাধিক জায়গায় নির্ধারণ করা হয়নি ৷

2020 সালে গালওয়ানে সংঘাতের ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরে ৷ সেই সম্পর্কের পুনরুদ্ধারের আরম্ভ হয় চার বছর পর ৷ 2024 সাল থেকে দুই দেশই সাম্প্রতিক অরুণাচলপ্রদেশের বিতর্ক, আঞ্চলিক অখণ্ডতার দাবি-সহ ঘনঘন সীমান্ত সমস্যার মধ্যেই নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্থিতিশীল করতে চাইছে ৷

ভারত-চিন সম্পর্কে একাধিক ক্ষেত্রে চাপানউতোর চলছে ৷ দক্ষিণ এশিয়ায় চিনের ক্রবমর্ধমান শক্তি এবং বাড়তে থাকা বাণিজ্য ঘাটতি তার অন্যতম ৷ এছাড়া আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বহুবিধ সম্পর্ককে চিন অবিশ্বাসের চোখেই দেখে ৷

এসবের মধ্যেও ইরানের সংঘাত, শক্তিসম্পদের সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়া এবং চলতে থাকা ইউক্রেন যুদ্ধের আরও জোরালো আকার ধারণ করা এবং আমেরিকার শুল্ক আরোপের চাপের ফল দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা ৷

Prime Minister Narendra Modi meeting with the President of the People's Republic of China, Xi Jinping on the sidelines of 18th BRICS Summit in New Delhi on September 12, 2026.
12 সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে 18তম ব্রিকস (BRICS) সম্মেলনের ফাঁকে চিন-ভারত বৈঠক (পিআইবি থেকে সংগৃহীত)

গত মাসে দুই পক্ষই আটটি পয়েন্টের 'ফলাফল ও ঐকমত্যে' পৌঁছয় ৷ এর মধ্যে দুই দেশের সেনাও রয়েছে ৷ এই বিষয়ে 25 দফা আলোচনা হয় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও চিনের বিদেশ মন্ত্রী ওয়াং ই'র মধ্যে ৷

এই বিষয়ে বিশ্লেষণকারীরা উল্লেখ করেছেন, দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও শি এবং মোদির মধ্যে সাম্প্রতিক বৈঠক সম্পর্কে গতি এনেছে ৷

ইনস্টিটিউট অফ চাইনিজ স্টাডিজ-এর ডিরেক্টর অলকা আচার্য বলেন, "এই যে আলোচনার টেবিলে ফিরে আসা এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা, এক দিক দিয়ে এসবই ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আগে শুরু হয়েছিল ৷ কিন্তু ব্রিকস হয়তো আরও বেশি উদ্দীপনা দিয়েছে ৷ এর আগে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন-এর সম্মেলনে দুই নেতার সাক্ষাৎ হয়েছিল ৷"

তাঁর সংযোজন, "এটা পরিষ্কার নয় যে কী নিয়ে এত বিতর্ক- সীমান্ত সমস্যা নিয়ে যে তারা এত আলোচনা করলেন, তার ফল কী হল ?"

TAGGED:

PM MODI AND XI MEETING
INDIA CHINA BORDER DISPUTE
INDIA CHINA TRADE DEFICITE
ভারত চিন সীমান্ত সমস্যা
INDIA CHINA RELATION

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