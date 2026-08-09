পাক-সৌদি-তুরস্কের প্রতিরক্ষা চুক্তি, উপসাগরে শত্রুদেশের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ভারতের জন্য উদ্বেগের
ইরান যুদ্ধের আবহে মক্কায় সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্ক একটি প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ৷ লিখছেন নির্মলা গণপতি ৷
Published : August 9, 2026 at 4:16 PM IST
সম্প্রতি সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে ৷ এই চুক্তি বুঝিয়ে দিচ্ছে উপসাগরীয় অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিকাঠামোয় পাকিস্তানের ভূমিকা দিনে দিনে কীভাবে বাড়ছে ৷ এই পরিবর্তনের দিকে কড়া নজর রাখছে ভারত ৷ কারণ উপসাগরীয় অঞ্চলে একাধিক দেশের সঙ্গে ভারতের অংশীদারিত্বের সম্পর্ক রয়েছে ৷
গত শুক্রবার, 7 অগস্ট মক্কায় সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোগান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের উপস্থিতিতে 'মক্কা জয়েন্ট ডিফেন্স এগ্রিমেন্ট'-এ স্বাক্ষর করে তিনটি দেশ ৷ এই চুক্তি অনুযায়ী, তিনটি দেশের কোনও একটি দেশের উপর হামলার হলে তাকে তিন দেশের উপর আক্রমণ বলেই বিবেচনা করা হবে ৷
যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, যে কোনও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলাই চুক্তির উদ্দেশ্য ৷ তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সবদিক দিয়ে সহযোগিতার বিস্তার ঘটবে এই চুক্তির মাধ্যমে ৷ যদিও চুক্তির বিষয় বিশদে জানা যায়নি ৷ এমনকী এটাও স্পষ্ট নয় যে, একটি দেশের সঙ্কটে তিনটি দেশ মিলে সামরিক অভিযান চালাবে নাকি এটা সেই ভার শুধু সরকারি সামরিক জোটের উপর থাকবে ৷
ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে সৌদি আরবের সামরিক চুক্তি হয়েছে ৷ এই চুক্তি ওই অঞ্চলে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ভূমিকাকে আরও গভীর করে তুলেছে ৷ এদিকে ওই অঞ্চলে ভারতেরও শক্তিসম্পদ ক্ষেত্র থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য- বহুস্তরীয় অংশীদারিত্বের যোগাযোগ রয়েছে ৷ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, তিন দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টিতে ভারত নজর রাখছে ৷
এমনিতেই একের এর এক সংঘাতে বিপর্যস্ত পশ্চিম এশিয়া ৷ ইরানের উপর আমেরিকা ও ইজরায়েলের হামলার জবাবে আরব দেশগুলিতে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি, সম্পত্তি এবং শক্তিসম্পদ পরিকাঠামোয় পাল্টা আক্রমণ হয়েছে ৷ এই সংঘাতের মধ্যে ঢুকে পড়েছে সৌদি আরব ৷ ইয়েমেনের হাউথি এবং ইরাকে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি ইরানের ঘনিষ্ঠ ৷ তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে সৌদি ৷ লোহিত সাগরে সৌদির তেলের ট্যাঙ্কারগুলিকে নিশানা করেছে হাউথিরা ৷
ইরান, হাউথি বা ইরাকের জঙ্গি গোষ্ঠীর হামলার হাত থেকে আমেরিকা কাউকেই নিরাপত্তা দিতে পারেনি ৷ এই অঞ্চলে নিরাপত্তাজনিত সঙ্কটের সময়ে সৌদি, পাকিস্তান ও তুরস্কের মধ্যে সামরিক চুক্তি হল ৷
সৌদি আরব, ওয়াশিংটনের উপর নির্ভর করত ৷ কিন্তু এই পরিস্থিতিতে নিজেদের সামরিক ক্ষমতা শক্তিশালী করতে এবং সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে বাধ্য হয়েছে ৷ সৌদি আরবের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক সহযোগিতার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের ৷ এদিকে তুরস্ক প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে শিল্প ভিত্তিক দেশ ৷ পাশাপাশি নেটো গোষ্ঠীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সেনার দেশ তুরস্ক ৷ এতদসত্ত্বেও সৌদি আরব জোর দিয়ে জানিয়েছে, এই চুক্তি 'সামরিক জোট' নয়, অনেক বেশি প্রতিরোধমূলক ৷
সৌদি আরব একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই চুক্তি উপসাগরীয় অঞ্চল, আরব বিশ্ব এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কৌশলগত ও শক্তিশালী সম্পর্কের বিনিময়ে করা হয়নি ৷ এই চুক্তি কোনও সামরিক অক্ষ বা সাম্প্রদায়িক/ধর্মীয় জোট গঠনের ইঙ্গিত দেয় না এবং এটি কোনও পারমাণবিক কার্যক্রম বা অস্ত্র প্রতিযোগিতার সঙ্গেও সম্পর্কিত নয়; বরং এর উদ্দেশ্য দীর্ঘস্থায়ী ও স্বনির্ভর আত্মনির্ভরতা গড়ে তোলা ৷
একই ভাবে তুরস্কের প্রেসিডেন্টের কমিউনিকেশনস ডিরেক্টর বুরহানেত্তিন দুরান এক্স হ্যান্ডসে জানান, নির্দিষ্ট কোনও দেশকে নিশানা করে এই চুক্তি হয়নি ৷ সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং তুরস্কের অংশীদারি নিরাপত্তা এবং জোটবদ্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে এই চুক্তি ৷
ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, ওই অঞ্চলের সংঘাতের ফলাফল এই চুক্তি ৷ পাশাপাশি দেশগুলি কীভাবে নিরাপত্তার বিষয়টি নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে তার প্রমাণ ৷ পশ্চিম এশিয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং কূটনীতিক তালমিজ আহমদ জানিয়েছেন, এই চুক্তিটি মক্কায় স্বাক্ষরিত হয়েছে ৷ যে জায়গাটি ইসলামে পবিত্রতম শহর ৷ তিনি বলেন, "এখন সবে চুক্তিটা হয়েছে ৷ পশ্চিম এশিয়ায় যেভাবে সংঘাত বেড়ে চলেছে, সেই আবহে এই চুক্তি তাৎপর্যপূর্ণ ৷ মক্কায় এই চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ায় একে ইসলামিক প্রতীকী মূল্য রয়েছে ৷ এরকম কোনও ইসলামিক সামরিক চুক্তি সম্প্রতি হয়নি ৷ এর সদস্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এই চুক্তির ধরন নেটো-র মতো কি না, সেটি বিষয় নয়, কিন্তু এই চুক্তি নিয়ে অনেক দূর যাওয়া বাকি ৷ এখনও পর্যন্ত এর বিষয়বস্তুর থেকে এর প্রতীকী মূল্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ চুক্তির বিষয়বস্তুটাই জানা নেই ৷" এই চুক্তির সঙ্গে নেটোর তুলনা করা হচ্ছে কারণ, এর প্রকৃতি সংঘবদ্ধ প্রতিরক্ষা ৷ তিনটি দেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রতিরক্ষা কীভাবে পরিবর্তিত হয়, তা দেখতে হবে ৷ বর্তমানে যে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার বাইরে বেরয় কি না, সেদিকে নজর রাখতে হবে ৷
যাইহোক না কেন, এই অঞ্চলে পাকিস্তানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ৷ আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উঠে এসেে এবং দুই দেশের নেপথ্য আলোচনায় সাহায্য করছে ৷ গত বছর পাকিস্তান এবং সৌদি আরবের মধ্যে 'স্ট্র্যাটেজিক মিউচুয়াল ডিফেন্স এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষরিত হয় ৷ এই চুক্তির শর্ত হিসাবে উল্লেখ রয়েছে, কোনও একটি দেশের উপর হামলাকে দুই দেশের উপর হামলা হিসাবে বিবেচনা করা হবে ৷
কুয়েতের সঙ্গেও পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে চুক্তি হয়েছে ৷ এই চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশের সেনার যৌথ মহড়া থেকে প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে ৷ জানা গিয়েছে, এই চুক্তি আরও বিস্তার করা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে ৷ ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই ধরনের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্পর্কগুলির প্রভাব ভারতের উপর পড়বে না ৷ তুরস্কের সঙ্গে পাকিস্তানের গভীর বন্ধুত্ব ভারতের জন্য উদ্বেগজনক ৷ ভারতের সঙ্গে আবার সৌদি আরবের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক রয়েছে ৷
প্রাক্তন ভারতীয় কূটনীতিক জিকরুর রহমান বলেন, "সৌদি আরবের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খুব ভালো ৷ এটা আসলে তাদের আকাশের দখল যাতে বাইরের কোনও শক্তি নিতে না-পারে, তা নিশ্চিত করতে একটা নিরাপত্তা পরিকাঠামো সংক্রান্ত কৌশল ৷" তবে ভারতের জন্য উদ্বেগ, পাকিস্তান এই অঞ্চলে প্রতিরক্ষা চুক্তি থেকে কী সুবিধা তুলতে পারে এবং তা কোনও ভাবে ভারতের স্বার্থকে বিঘ্নিত করতে পারে কি না ৷
উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ দু'টি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । প্রথমত, আর্থিক দিক থেকে স্থিতিশীল হওয়া ৷ এছাড়া উপসাগর ভারতের বিদেশ নীতির দিক দিয়েও কৌশলেরও অংশ । ভারত এখন শক্তিসম্পদ আমদানিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছে ৷ কিন্তু উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে তেল ও গ্যাস আমদানি দেশের শক্তিসম্পদের নিরাপত্তাকে জটিল করে তুলেছে ৷ উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির 8.9 থেকে 9.1 মিলিয়ন ভারতীয় বসবাস করে ৷
একাধিক দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্তরে ভারতের প্রতিরক্ষা এবং সমুদ্রপথে সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে ৷ সংযুক্ত আরব আমির শাহির সঙ্গে কৌশলী প্রতিরক্ষা অংশীদারি ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে ভারতের ৷ কিন্তু সম্প্রতি যেভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে, তাতে ওয়াকিবহল মহলের মতে, ইরানের সংঘাত উপসাগরীয় অঞ্চলে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে ৷ ভারতকে তার সম্পর্কগুলি নিয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে হবে ৷ রহমান উল্লেখ করেন, "আমাদের প্রভাবও আছে, বিশেষত ওমান ও সংযুক্ত আরব আমির শাহির উপর ৷" তাঁর সংযোজন, "উদ্বেগের বিষয় হল, উপসাগরীয় অঞ্চলে পাকিস্তানের আধিপত্য বেড়ে চলেছে ৷"