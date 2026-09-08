নেতানিয়াহু, তাঁর স্ত্রী সারা ও সেনা প্রধানরা: নির্বাচনের আগে দোষারোপের পালা

নেতানিয়াহু, তাঁর স্ত্রী সারা ও সেনা প্রধানরা: নির্বাচনের আগে দোষারোপের পালা
নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, 7 অক্টোবর নিরাপত্তা প্রধানরা তাঁকে কোনও খবরই দেননি।
Published : September 8, 2026 at 7:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 সেপ্টেম্বর: 2023 সালের 7 অক্টোবর হামাস ইজরায়েলের একটি সঙ্গীত উৎসবে হামলা চালিয়ে 1200-রও বেশি সাধারণ মানুষকে হত্যা করে এবং 200 জনেরও বেশি মানুষকে পণবন্দি করে ৷ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দাবি করেছেন, ওই হামলার বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আগে থেকে সতর্ক করেননি নিরাপত্তা আধিকারিকরা ৷ বিষয়টিকে এক অদ্ভুত ব্যাখ্যাই বলা চলে ।
এর আগে নেতানিয়াহু জানিয়েছিলেন যে নিরাপত্তা আধিকারিকরা তাঁকে সতর্ক করেননি ৷ কিন্তু এখন তিনি দাবি করছেন যে নিরাপত্তা আধিকারিকরা ইচ্ছাকৃতভাবেই তা করেননি । তিনি দাবি করেন, ‘‘তাঁরা জানতেন যে, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি তাৎক্ষণিকভাবে পুরো সেনাবাহিনীকে সতর্ক অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিতাম ।’’
নেতানিয়াহু যুক্তি দিয়েছেন, হামাসের হামলার বিষয়ে নিরাপত্তা বাহিনী কিছুটা আঁচ পেয়েছিল ৷ কিন্তু তারা মনে করেছিল যে এমনটা ঘটবে না । আর তারা তাকে এই বিষয়ে কিছু জানায়নি ৷ কারণ, তিনি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ করতেন, যার ফলে হামাসের হামলার ঝুঁকি তৈরি হতো ।
নেতানিয়াহুর স্ত্রী সারাও একই কথা বলেছেন ৷ তাঁর দাবি, হামাসের হামলার বিষয়ে ইজরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছে যখন প্রাথমিক আভাস এসেছিল, তখন ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) প্রাক্তন উপ-প্রধান ইয়াইর গোলান নেতানিয়াহুকে ফোন করেননি ৷ এর থেকে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে এটা ছিল নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ করার একটি প্রচেষ্টা ।
আগামী 27 অক্টোবর ইজরায়েলে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৷ তার আগে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর সাংবাদমাধ্যমে দেওয়া এসব বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই বেশ আলোড়ন তৈরি করেছে । ওই ভোটে গোলান বর্তমানে ‘ডেমোক্র্যাটস’ দলের প্রধান হিসেবে লড়ছেন ৷ গোলান হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে তিনি সারার বিরুদ্ধে মামলা করবেন ৷ অন্যদিকে সারাও পাল্টা মামলার হুমকি দিয়েছেন ।
এদিকে 7 অক্টোবরের ওই হামলা ঠেকাতে ব্যর্থতার কারণে নেতানিয়াহু তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েছেন ৷ তবে এর জেরে শুরু হওয়া গাজা যুদ্ধের বিষয়ে তিনি ব্যাপক সমর্থন পেয়ে আসছেন ৷ ওই যুদ্ধে নারী ও শিশু-সহ 70 হাজারেরও বেশি সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন ।
পণবন্দিদের উদ্ধারে ব্যর্থতার জন্যও ইজরায়েলিরা নেতানিয়াহুর ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন । এমনকি আন্তর্জাতিক মহলের আপত্তি (যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভও অন্তর্ভুক্ত ছিল) উপেক্ষা করে তিনি যখন গাজায় এক নিরলস ও তীব্র যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনও ইজরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল ।
ফলে এখন নেতানিয়াহু পরিবারের করা দাবিগুলো আইডিএফ এবং সরকারের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফাটলকে সামনে নিয়ে এসেছে ৷ গাজা যুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল ৷ প্রতিরক্ষা বাহিনীর বেশ কয়েকজন শীর্ষকর্তা যুক্তি দিয়েছিলেন, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া গাজায় যুদ্ধ চালানোটা হিতে বিপরীত হতে পারে ৷ তবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে নেতানিয়াহু সরকারের নির্দেশ তারা অমান্য করেননি ।
যুদ্ধ শুরুর দুই বছর পর, 2025 সালের 10 অক্টোবর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় এক যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে এই সংঘাতের অবসান ঘটে । উল্লেখ্য, এই সরকার প্রায়শই নেতানিয়াহুর লিকুড-এর মতো ডানপন্থী দলগুলোর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে থাকে ।
নেতানিয়াহু বলেছেন, জেনারেলরা তাকে ‘পাগল’ (তিনি আরবি শব্দ ‘মাজনুন’ ব্যবহার করেছিলেন) মনে করেন ৷ এর অর্থ হল, হামাসের ওপর হামলা চালাতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না ৷ অথচ প্রতিরক্ষা বাহিনী সুযোগ পেলে এমন পরিস্থিতি এড়াতে চাইবে ।
নেতানিয়াহু স্পষ্ট করেছেন যে প্রতিরক্ষা প্রধান তাঁর সঙ্গে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেননি ৷ তবে এটি অবশ্যই একটি ‘বড় ব্যর্থতা’ ছিল । তিনি আরও বিস্তারিতভাবে বলেন, “হামলার আগের রাতে এবং সকালে ঘটনাটি ঘটেছিল, যখন সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান ছিল, এবং তাঁরা (নিরাপত্তা প্রধানরা) একটি ভয়ের কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল... ৷”
7 অক্টোবরের হামাস হামলা, যাতে 1139 জন ইজরায়েলি নিহত হয়েছিলেন ৷ এটা ইজরায়েলের সাধারণ নির্বাচনে প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে । অন্যদিকে, সমালোচকরা নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন, 7 অক্টোবরের ঘটনার আগে হামাস সংক্রান্ত সতর্কবার্তাগুলো তিনি উপেক্ষা করেছিলেন ।
ইজরায়েলের সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান গাডি আইজেনকোটের প্রচারের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে 7 অক্টোবরের ঘটনাপ্রবাহে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত ব্যর্থতার বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি । বিভিন্ন বিবৃতি ও ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে নেতানিয়াহু নিজেকে এবং নিজের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি রক্ষার চেষ্টা করছেন । তিনি গাজায় নিজের পদক্ষেপের যৌক্তিকতাও তুলে ধরছেন এবং যুক্তি দিচ্ছেন যে হামাসের মোকাবিলা করার এটাই একমাত্র উপায় ।
সেনাবাহিনীর প্রধান-সহ ইজরায়েলের অন্দরে সকলে নিশ্চিত নন যে 7 অক্টোবরের পর শুরু করা সামরিক অভিযান ইজরায়েলের চালিয়ে যাওয়া উচিত কি না ! তবে এই অভিযান চালানো উচিত বলে মনে করে আমেরিকা ও ইউরোপে ইজরায়েলের বন্ধুরা ৷
দুর্নীতির অভিযোগে বিচার প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হওয়ায় নেতানিয়াহুকে এক কঠিন নির্বাচনী লড়াইয়ের মোকাবিলা করতে হচ্ছে । নির্বাচনে পরাজিত হলে সেই বিচার প্রক্রিয়াই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসবে ।
একটি গভীর ষড়যন্ত্র তত্ত্ব, যা সচরাচর প্রকাশ্যে আলোচিত হয় না, তা হল, নেতানিয়াহু নিজেই হামাসকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন এবং তাদের উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড থেকে তিনি লাভবান হয়েছেন ৷ কারণ, এটি তাঁকে প্যালেস্তাইনের সঙ্গে শান্তি স্থাপন ও ‘দ্বি-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান’ মেনে না নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত অজুহাত জুগিয়েছে ।
নেতানিয়াহু হামাসের উপস্থিতির বিষয়টি তুলে ধরে বলতে পারেন যে, হামাসের অস্তিত্বের কারণে প্যালেস্তাইনের সঙ্গে শান্তি স্থাপন সম্ভব নয় । এছাড়াও একটি পুরনো তত্ত্ব প্রচলিত আছে যে, ইয়াসির আরাফাত ও তাঁর দল ‘ফাতাহ’ অসলো শান্তি চুক্তিতে সম্মত হওয়ার পর তাঁদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যেই ইজরায়েল হামাসকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করেছিল ।
নির্বাচন-পূর্ববর্তী বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর স্ত্রী সারা মূলত যে বয়ানটি প্রচার করছেন, তা হল — 7 অক্টোবরের হামলায় নেতানিয়াহুর কোনও ব্যর্থতা ছিল না ৷ বরং তা ছিল নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যর্থতা ৷ কারণ, তারা তাঁকে সময়মতো সতর্ক করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যার ফলে তিনি দ্রুত পদক্ষেপ করে হামাসের ওই হামলাকে শুরুতেই নস্যাৎ করে দিতে পারতেন ।
নিঃসন্দেহে এটি একজন অত্যন্ত দক্ষ রাজনীতিবিদের পক্ষ থেকে নিজের অবস্থানকে যৌক্তিক প্রমাণের একটি কৌশল মাত্র ৷ তবে এটি হয়তো বিশ্বাসযোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না । কারণ, নেতানিয়াহুকে এমন একজন রাজনীতিবিদ হিসেবেই দেখা হয় যিনি হামাস কিংবা ইরান, যাই হোক না কেন, কোনও না কোনও শত্রুর সঙ্গে সর্বদা দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকতে চান ।
ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাঁর একজন শত্রু প্রয়োজন । আর তিনি প্যালেস্তাইন বা ইরানের সঙ্গে কোনও শান্তি চুক্তি এড়িয়ে চলবেন ৷ কারণ, তা তাঁর সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির সঙ্গে খাপ খায় না ।
আরও গুরুতর বিষয় হল, নেতানিয়াহু দম্পতির যুক্তিগুলো প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদের মধ্যকার বিপজ্জনক ফাটলটিকে সামনে নিয়ে এসেছে । তবে প্রশ্ন হল, পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে ঘুরিয়ে এনে ক্ষমতায় ফেরার ব্যাপারে যার বিশেষ দক্ষতা রয়েছে, সেই রাজনীতিবিদ কি আবারও কোনও অপ্রত্যাশিত জয় ছিনিয়ে আনতে পারবেন ?