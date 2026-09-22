নেপালের হড়পা বান, ভারতের হিমালয়ের ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা

নেপালের হড়পা বান, ভারতের হিমালয়ের ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা
Nepal Flash Floods: গত 26 অগস্ট বিধ্বংসী হড়পা বানে বিপর্যস্ত নেপাল ৷ বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে হিমবাহ গলে এই বন্যা হয়েছে ৷
By Aparna Roy
Published : September 22, 2026 at 10:32 AM IST
নেপালের হড়পা বান বিপর্যয় হিমালয়ের কোনও বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনা নয় ৷ পাহাড়ি এলাকায় মানুষের বসবাস থেকে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ক্রমবর্ধমান ৷ এরকম ক্ষণভঙ্গুর কাঠামো কোনও চরম আবহাওয়া বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলে, তার ফল কী হতে পারে, এই ঘটনা তার সতর্কবার্তা ৷
বিশেষত ভারতের জন্য এই সতর্কবাণী তাৎপর্যপূর্ণ ৷ ভারতের মধ্যে হিমালয় পর্বতমালার অঞ্চল 2 হাজার 500 কিমি জুড়ে বিস্তৃত ৷ 13টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রায় 5 কোটি মানুষ বাস করে ৷ এই এলাকাতেই দেশের
গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে পর্যটনস্থল এবং সংযোগরক্ষাকারী পরিকাঠামো রয়েছে ৷
হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড মিলিয়ে 31 গিগাওয়াটেরও বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ পাহাড় অধ্য়ুষিত হিমাচলের আর্থিক বৃদ্ধির প্রায় 8 শতাংশই আসে পর্যটন থেকে ৷ পাহাড়-কেন্দ্রিক অর্থনীতি যত বাড়বে, পরিকাঠামো ব্যর্থ হলে ক্ষতি পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাবে ৷
সেই চরম মূল্য ইতিমধ্য়ে সামনে এসেছে ৷ 2021 সালের চামোলি বিপর্যয়ে 200 জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল ৷ ধ্বংস হয়েছিল 13.2 মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ঋষিগঙ্গা প্রজেক্ট ৷ তপোবন-বিষ্ণুগড় প্রজেক্টের বিপুল ক্ষতি হয়েছিল ৷
2023 সালে সিকিমের সাউথ লোহনাকে হিমবাহ ধসে ভয়াবহ বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে ৷ এর ফলে ধ্বংস হয়ে যায় 13টি সেতু এবং 1200 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার ক্ষমতাসম্পন্ন তিস্তা-III প্রজেক্ট ৷ সব মিলিয়ে 18 হাজার 555 কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, যা রাজ্যের প্রতি বছরের বাজেটের থেকেও বেশি ৷ ওই বছরের বর্ষার মরশুমে হিমাচলপ্রদেশের প্রায় 10 হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছিল ৷
জলবায়ু পরিবর্তন এই ধরনের উন্নয়নমূলক সমীকরণগুলিকে আরও সমস্যাপূর্ণ করে তুলছে ৷ 1990-2000 সালের মধ্যে হিন্দুকুশ-হিমালয় অঞ্চলের প্রায় 12 শতাংশ হিমবাহ গলে গিয়েছে ৷ 2000 সাল থেকে বরফ গলনের হার দ্বিগুণ হয়েছে ৷ বৃষ্টির প্রাবল্য দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, হিমবাহের পশ্চাদপসরণ, হিমবাহ-সৃষ্ট হ্রদের বিস্তার এবং অস্থিতিশীল ঢাল পরিকাঠামোয় পরিপূর্ণ পরিবেশের ঝুঁকি বদলে দিচ্ছে ৷
এসব সত্ত্বেও যে প্রজেক্টগুলি আগামী 50 থেকে 100 বছর ধরে চলার কথা, সেগুলি অতীতের বৃষ্টিপাত, বন্যা এবং হাইড্রোলজিক্যাল প্রজেক্টের রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের ঝুঁকি নির্ধারণ করা হচ্ছে ৷ অর্থাৎ আগামী দিনের পরিকাঠামোগুলির নির্মাণ হচ্ছে গতকালের জলবায়ু থেকে পাওয়া তথ্যের আন্দাজে ৷
নেপালের সাম্প্রতিক হড়পা বান সেই বৈপরীত্য আরও প্রকট করে দেখিয়েছে ৷ তাই ভারতের ক্ষেত্রে এটা প্রশ্ন নয় যে, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম জারি থাকবে কি না, বরং প্রশ্নটা হওয়া উচিত, পরিকাঠামো নির্মাণের আগে নির্মাণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলিকে বদলে কীভাবে আগামী বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করা যায় ?
শুধু অ্যালার্ট জারি করলেই হবে না, তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সময় নিশ্চিত করতে হবে
হিমালয়ে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনাগুলি ঘটছে, তা শনাক্তকরণে ভারতের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় জল কমিশন (সিডব্লিউসি) 10 হেক্টরের বেশি আয়তনের 902টি হিমবাহ লেক এবং জলাশয়ের উপর নজর রাখে ৷ অন্যদিকে 150 কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি 'ন্যাশনাল গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড রিস্ক মিটিগেশন প্রোগ্রাম' নজরদারিকে আরও শক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি হিমালয়ের কোলে থাকা রাজ্যগুলিতে আগেভাগে অ্যালার্ট জারি করার কাজ করছে ৷
যদিও 2023 সালের সিকিমের দক্ষিণ লোহনাক হিমাবহ ধসের বিপর্যয়ে ওই ঘটনা শনাক্তকরণ এবং সেই তথ্য অনুযায়ী সময়ের মধ্যে পদক্ষেপ করার মধ্যে ফারাকটা সামনে এনে দিয়েছিল ৷ ওই হিমবাহের লেকটি ভেঙে পড়ার কয়েক বছর আগেই তা থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য বিপদের কথা আঁচ করা গিয়েছিল ৷ কিন্তু উপত্যকায় থাকা মানুষদের কাছে কোনও সতর্কবার্তা পৌঁছয়নি এবং বন্যায় ভেসে গিয়েছিল তিস্তার উপত্যকা অঞ্চল ৷
এই বিপর্যয়ের পর সিডব্লিউসি 47 টি বাঁধকে চিহ্নিত করেছিল, যে বাঁধগুলির জন্য 'গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড' (জিএলওএফ)-এর দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ৷ 2024 সাল পর্যন্ত মাত্র 31টি বাঁধের ক্ষেত্রে এই জিএলওএফ সংক্রান্ত সমীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে ৷
ঝুঁকি প্রবণ হিমবাহের অববাহিকা অঞ্চলে পূর্বাভাস এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব-ভিত্তিক পূর্বাভাস এবং পূর্বাভাস-ভিত্তিক কাজকর্মের মধ্যে মিসিং লিঙ্কটা খুঁজে বের করার পদ্ধতি তৈরি করতে হবে ভারতকে ৷ বন্যা এবং সমতটের উপর তার প্রভাবের মডেল তৈরি করে জানতে হবে, বন্যা হলে তা কোন পথে প্রবাহিত হতে পারে, কোন কোন বসতি এলাকা এবং তার গতিপথে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে ৷ প্রবাহের বিভিন্ন পর্যায়ের সম্ভাব্য সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে ৷
এই প্রভাব-ভিত্তিক ম্যাপগুলি জেলা ও রাজ্য স্তরের বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ৷ এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে পূর্ব-নির্ধারিত সতর্কতা এবং এসওপি, যাতে আগেভাগে সড়ক বন্ধ, ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগুলিকে সুরক্ষিত রাখা যায় এবং জরুরি পরিষেবা প্রস্তুত রাখা সম্ভব হয় ৷
অধিক উচ্চতায় নজরদারি ব্যবস্থায় অবশ্যই অতিরিক্ত সেনসর, বিদ্যুতের ব্যাকআপ এবং বহুস্তরীয় যোগাযোগের চ্যানেল থাকতে হবে, যাতে কোনও বিপর্যয়ের ফলে সতর্কতা জারির ব্যবস্থা বিকল হয়ে না যায় ৷
ভারতে পরিকাঠামো মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় প্রধানত নির্মাণ ব্যয়কেই ধরা হয়, অথচ কোনও প্রকল্প ব্যর্থ হলে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে, তা প্রকল্প সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যথেষ্ট হিসাব করাই হয় না। সিডিআরআই (CDRI)-এর আনুমানিক হিসেব অনুযায়ী, দুর্যোগের কারণে ভারতে পরিকাঠামো খাতে বার্ষিক গড় ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 32 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ৷ অথচ দুর্যোগ-সহনশীল পরিকাঠামো ডিজাইনের জন্য অতিরিক্ত 10-15 শতাংশ বিনিয়োগ করলে সম্ভাব্য ক্ষতি এড়ানোর মাধ্যমে সাত থেকে বারো গুণ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া সম্ভব।
তাই, হিমালয় অঞ্চলে বড় ধরনের পরিকাঠামো প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (DPR) এবং সরকারি বিনিয়োগ মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় জলবায়ু-ঝুঁকি যাচাই, জীবনচক্র-ভিত্তিক ব্যয় (lifecycle costing) এবং সহনশীলতা-বিষয়ক ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা ভারতের জন্য জরুরি । সড়ক, সেতু, সুড়ঙ্গপথ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন করিডোরগুলির ক্ষেত্রে সেগুলির পুরো কর্মকালে সম্ভাব্য পুনর্নির্মাণ ব্যয়, পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার সময়কাল এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। প্রকল্প মূল্যায়ন, অর্থায়ন ও ক্রয় প্রক্রিয়ায় এই বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সিডিআরআই (CDRI)-এর ‘সহনশীলতা-বিষয়ক ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ’ পদ্ধতিটি একটি কার্যকর কাঠামো প্রদান করে ৷
এই মূল্যায়নগুলি অবশ্যই ঐতিহাসিকভাবে ক্রমাঙ্কিত না-হয়ে দূরদর্শী হতে হবে । 2070 বা 2080 সাল পর্যন্ত পরিকাঠামো পরিচালনার প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, বন্যার স্রাব, হিমবাহ ধসে বন্যা, ধ্বংসাবশেষের প্রবাহ এবং ঢালের অস্থিরতার বিরুদ্ধে চাপ-পরীক্ষা করা উচিত- কেবল ঐতিহাসিক 50 বা 100 বছরের ঘটনা নয় ৷
কোনও প্রজেক্ট নির্মাণে ব্যয় যত কম হবে, কিন্তু বারবার মেরামত করতে খরচ মোটের উপর বেশিই হবে, সেই প্রজেক্ট কখনও কম খরচের হতে পারে না ৷ স্থিতিস্থাপকতা বা সহনশীলতাকে কেবল পুনর্নির্মাণের ব্যয় হিসাবে না দেখে, বরং বিনিয়োগের একটি প্রাথমিক মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করতে হবে ৷
হিমালয়ে নতুন ঝুঁকি সংযোজন করা বন্ধ করুন
জলবায়ু-সহনশীল পরিকাঠামো মানে শুধু মজবুত করে নির্মাণ নয়; কখনও কখনও এর অর্থ হল কোথায় নির্মাণ করা হবে না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ৷ 2025 সালে উত্তরাখণ্ডে ছ'কোটিরও বেশি পর্যটক ও তীর্থযাত্রী এসেছিলেন, যেখানে 2024 সালে সেই সংখ্যা কমে হয় 1 কোটি 81 লক্ষ ।
উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট, হোটেল, পার্কিং সুবিধা, তীর্থযাত্রার পরিকাঠামো এবং বাণিজ্যিক নির্মাণকাজও গড়ে ওঠে, যা প্রায়শই সঙ্কীর্ণ উপত্যকা এবং সীমাবদ্ধ পার্বত্য শহরগুলিতে যেখানে জমির অভাব এবং উদ্ধারের পথ সীমিত ৷ নীতি আয়োগ নিজেই যুক্তি দিয়েছে, ভারতের হিমালয় অঞ্চলে পর্যটনের বৃদ্ধি অবশ্যই স্থানীয় ধারণক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে ৷
অতএব, ভারতকে অবশ্যই বিধিবদ্ধ ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা (ডিসিআর)-র মধ্যে বহু-বিপদ ঝুঁকি অঞ্চলীকরণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে ৷ জেলা ও নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায় বসতি, পর্যটন পরিকাঠামো, পরিবহণ করিডোর এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলির সঙ্গে ভূমিধসের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, প্লাবনভূমি, কাদা-প্রবাহের পথ এবং সম্ভাব্য গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড (GLOF) প্রবণ অঞ্চলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ৷
এই মানচিত্রগুলির মাধ্যমে নির্ধারণ করা উচিত কী নির্মাণ করা যাবে এবং কী তীব্রতায়: অতি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে নতুন জনবহুল নির্মাণ নিষিদ্ধ করা, মধ্যম-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ঘনত্ব সীমিত করা এবং নিরাপদ স্থানের দিকে উন্নয়নকে পরিচালিত করা ।
ধারণক্ষমতা মূল্যায়নে স্থানান্তর সক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত— শুধু একটি গন্তব্য কতজন পর্যটককে জায়গা দিতে পারে তা নয়, বরং কোনও রাস্তা, সেতু বা যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল হয়ে গেলে কতজনকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া যাবে ৷
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি আংশিকভাবে বিদ্যমান ৷ এনডিএমএ-র ভূমিধস-ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বিপদ অঞ্চল বিভাজন এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে, অন্যদিকে বন্যাপ্রবণ এলাকা বিভাজন দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের দুর্যোগ-ঝুঁকি কাঠামোর একটি অংশ।
যে বিষয়টি এখনো অনুপস্থিত তা হল—মাস্টার প্ল্যান, ভবন নির্মাণের অনুমতি এবং অবকাঠামো সংক্রান্ত অনুমোদনের ক্ষেত্রে এই মূল্যায়নগুলোকে আইনিভাবে বাধ্যতামূলক করা। এমন কোনো ঝুঁকি মানচিত্র (hazard map) যা কেবল ঝুঁকির স্থানগুলো চিহ্নিত করে কিন্তু নির্মাণকাজ কোথায় বা কীভাবে হবে তাতে কোনো পরিবর্তন আনে না, তা কেবলই তথ্যমাত্র; ঝুঁকি কমানোর কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নয়।
ভারত হিমালয় অঞ্চলে নির্মাণকাজ চালিয়ে যাবে—এবং তা তাকে করতেই হবে। কিন্তু নেপালের বন্যা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, এমন এক জলবায়ু পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে অবকাঠামো গড়ে তোলার মাশুল কতটা হতে পারে, যার অস্তিত্ব এখন আর নেই। আগাম সতর্কবার্তা যেন প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়, অবকাঠামোয় বিনিয়োগের সময় যেন ভবিষ্যতের ঝুঁকিকে বিবেচনায় রাখা হয় এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালার মাধ্যমে যেন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ভারতের স্থাপনা বা কর্মকাণ্ডের পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়—এসবই এখন জরুরি। উন্নয়নের সাথে পরিবেশ সংরক্ষণের কোনো সংঘাত নেই; বরং আসল প্রশ্নটি হল— অতীতের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে নকশা করা অবকাঠামো নাকি ভবিষ্যতের ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষম উন্নয়ন—আমরা কোনটি বেছে নেব।
এই নিবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব ৷ এখানে উল্লিখিত তথ্য ও মতামত ইটিভি ভারত (ETV Bharat)-এর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয় ৷