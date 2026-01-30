ETV Bharat / opinion

আর্থিক প্রগতির অতীত থেকে আগামী- কোন পথে তৈরি হবে বিকশিত ভারত ?

জাপানকে ছাপিয়ে ভারত এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতি ৷ দ্রুত চলে আসবে তৃতীয় স্থানে ৷ অর্থনীতির অতীত-বর্তমান ও আগামী বিশ্লেষণে ইটিভি ভারত ৷

বাজেটের আগে ভারতের অর্থনীতির এখন সুসময় (ছবি: আরকেসি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 30, 2026 at 7:35 PM IST

অধ্যাপক মহেন্দ্র দেবের প্রতিবেদন

(লেখক পরিচিতি- চেয়ারম্যান, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা কমিটি)

ইতিহাস বলছে, 1700 সালে দুনিয়ার জিডিপিতে ভারতের অবদান ছিল 25 শতাংশ ৷ চিনের 22 শতাংশ ৷ আমেরিকা, জাপান ও জার্মানির মতো দেশের অবদান ছিল 1 থেকে 5 শতাংশের মধ্যে ৷ ব্রিটেন এবং ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশে শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার পর থেকে দেশের জিডিপি কমতে শুরু করে ৷ ব্রিটিশ আমলে 1870 সালে 25 শতাংশ থেকে কমে জিডিপি-তে ভারতের অবদান দাঁড়ায় 12 শতাংশে ৷ পরে 1950 সালে সেই পরিমাণ আরও কমে হয় 4.2 শতাংশ ৷

স্বাধীনতার পরপর সমাজবাদী আদর্শকে সামনে রেখে ভারত বড় ও ভারী শিল্প স্থাপনে আগ্রহ দেখিয়েছিল ৷ শ্রমিক-নির্ভর উৎপাদন নিয়ে আমাদের তেমন ভাবনা ছিল না ৷ একইভাবে শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্যও ছিল অবহেলিত ৷ স্বাধীন ভারতের প্রথম সাড়ে তিনদশকে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র 3.5 শতাংশের কাছাকাছি ৷ পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সাতের দশক থেকে উদার নৈতিক অর্থনীতির পথে হাঁটতে শুরু করে ৷ কিন্তু ভারত 1991 সালের আগে এদিকে আগ্রহ দেখায়নি ৷ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে ভারত দুটি সুযোগ হাতছাড়া করেছে ৷ প্রথমত, স্বাধীন ভারত প্রথম তিন দশকে শ্রমিক ভিত্তিক উৎপাদনে জোর দেয়নি ৷ মনযোগ দেয়নি মানবসম্পদ উন্নয়নে ৷ দ্বিতীয়ত, উদারনৈতিক অর্থনীতির পথে হাঁটতে ভারতের 15 বছর দেরি হয়েছে ৷

অর্থনীতির অতীত, বর্তমান ও আগামী বিশ্লেষণে ইটিভি ভারত (ছবি: আরকেসি)

ভারতের অর্থনীতির এখন সুসময় ৷ সেখানে মুদ্রাস্ফিতির হার কম ৷ আধিক্য আর্থিক উন্নতির ৷ 2025-26 সালে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার থাকতে পারে 7.3 শতাংশ থেকে 7.5 শতাংশের মধ্যে ৷ খুচরো মুদ্রাস্ফিতির হার থাকতে পারে 2 শতাংশের কাছাকাছি ৷ এই সংখ্যা থেকেই বোঝা যায় বিশ্বে নানা ধরনের অনিশ্চয়তা এবং প্রতিবন্ধকতা থাকলেও তার প্রভাব ভারতের অর্থনীতির উপর সেভাবে পড়েনি ৷ সামগ্রিকভাবে বিশ্ব ও আমেরিকার জিডিপি-ও পূর্বাভাসের থেকে বেশি থাকতে চলেছে ৷ বাণিজ্য-সংঘাতের পাশাপাশি বিশ্ব-রাজনীতিতে নানা ধরনের অনিশ্চয়তা থাকলেও মাথাপিছু আয় ও এআই নির্ভর বিনিয়োগের জন্ই এই পরিস্থিতি ৷ ওয়াল্ড মার্চেনডাইস ট্রেডের বৃদ্ধির পূর্বাভাসও বদলেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ৷ এখান সংস্থা বলছে মার্চেনডাইসের আর্থিক বৃদ্ধি হার থাকবে 0.9 শতাংশ থেকে 2.4 শতাংশের মধ্যে ৷ এআইয়ের প্রভাব সেখানেও পড়বে ৷

ভারতের এই আর্থিক প্রগতি 2026-27 সালেও বজায় থাকবে ৷ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার থেকে কোয়ালিটি এক্সপেন্ডিচারের পথে আসার ক্ষেত্রে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্য়গুলিও ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বাড়াচ্ছে ৷ আয়কর থেকে শুরু করে জিএসটি সংস্কারের হাত ধরে দেশের উপভোক্তা সূচকও উপরের দিকে যাচ্ছে ৷ এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে 2 লাখ কোটি টাকা গিয়েছে ৷ সেটাও উপভোক্তা ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করেছে ৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি এবং সস্কারের হাত ধরে আগামী অর্থবর্ষে আরও উন্নতির সম্ভাবনা থাকছে ৷

প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী (ছবি: আরকেসি)

মার্কিন শুল্ককে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া সমস্যা সামলে দিয়েছে ভারত ৷ এর পাশাপাশি ভারত সরকারের নীতির পরিবর্তনের ফলে 2026 সালে রফতানি বাড়বে ৷ নানা ধরনের বৈচিত্রকে সামাল দিতে সক্ষম ভারতের রফতানি নীতি ৷ তাতে প্রতিযোগিতা বাড়ে ৷ শুধু তাই নয়, মুক্ত বাণিজ্য দেশের রফতানি ক্ষেত্রকে আরও বেশি করে সমৃদ্ধ করেছে ৷ সামগ্রী ও বাজার ভেদে রফতানি ক্ষেত্রের এই বিবিধতার বেশ কয়েকটি সুবিধা আছে ৷ প্রথমত, এর সাহায্যে কোনও একটি পণ্যের জন্য যে যে বিশেষ বাজার ভালো সেটা খুঁজে পাওয়া যায় ৷ তাছাড়া মুক্ত বাণিজ্য়ের দিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে শুল্ক কমিয়ে দেওয়ার বাতাবরণও তৈরি করা যায় ৷ একইসঙ্গে নীতির নমনীয়তা বাজারের আগামী নির্ধারণে নানাভাবে সাহায্য় করে ৷ বাজার-নীতি কী হবে সেটা অনুমান করা যায় ৷ সেটা যাঁরা রফতানি করছেন তাঁদের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সাহায্য করে ৷ এখন বাজারে অ্যাকাউন্ট ডেফিসিটের পরিমাণ স্বাভাবিক ৷ এফডিআইয়ের পরিমাণ কমেছে ৷ তবে 2024-25 অর্থবর্ষের পাশাপাশি 2025-26 অর্থবর্ষের শুরুতে প্রতক্ষ্য বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছিল তার আগের থেকে ৷ এফডিআইয়ের পাশাপাশি এফএলএলের পরিমাণ 2026-27 অর্থবর্ষে বাড়ার সম্ভাবনা থাকছে ৷

এসব দেখে আশার সঞ্চার হয় ৷ তবে বিশ্ব এবং দেশের পরিস্থিতিকে কী কী বদল আসে সেটার দিকে ভারতের নীতি নির্ধারকরা নজর রেখেছেন ৷ এখন যে সুসময় চলছে তার মেয়াদও আরও কিছুদিন ৷ 2027 সালের জিডিপি বৃদ্ধি 6.5 শতাংশ থেকে 7 শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে ৷ 2026-27 অর্থবর্ষে মুদ্রাস্ফিতি থাকবে 4 শতাংশ থেকে 4.5 শতাংশের মধ্যে ৷

2047 সালে স্বাধীনতার একশো বছরে ভারত এক উন্নত দেশ হয়ে উঠতে চায় ৷ তার জন্য দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার 7 থেকে 8 শতাংশের মধ্যে থাকতে হবে ৷ 30-31 শতাংশ থেকে 34-35 শতাংশ বিনিয়োগ বাড়াও প্রয়োজন ৷

বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না-হলে সামগ্রিকভাবে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়বে না ৷ অনেক সংস্থা ঋণমুক্ত হতে পেরেছে ৷ তাছাড়া খাতায় কলমে তাদের আয় বেড়েছে দ্বিগুণ ৷ বেসরকারি ক্ষেত্র এখনও আশঙ্কায় থাকলেও বিনিয়োগের গতি-প্রকৃতি দেখে বোঝাই যাচ্ছে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে ভালোর দিকে যাচ্ছে ৷ সিএমআইই-র দেওয়া তথ্য বলছে 2025 সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মধ্যে দশকের সর্বোচ্চ 26.6 ট্রিলিয়ন বিনিয়োগ হয়েছে ৷ এর মধ্যে অন্ধপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি 25 শতাংশ বিনিয়োগ হয়েছে ৷ ওড়িশায় হয়েছে 13.1 শতাংশ বিনিয়োগ ৷ মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা 13.1 শতাংশ ৷ 10 শতাংশ বিনিয়োগ হয়েছে তেলেঙ্গানায় ৷

আগামী অর্থবর্ষে চরো মুদ্রাস্ফিতির হার থাকতে পারে 2 শতাংশের কাছাকাছি (ছবি: আরকেসি)

সরকার আরও কয়েকটি ব্যাপারে সংস্কার এনেছে ৷ আয়কর সংস্কার, জিএসটি'র নয়া সংস্কার, ব্যবসা করার বাড়তি সুযোগ, শ্রম আইনে বিরাট বড় পরিবর্তন, বিমায় একশো শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের সঙ্গে আরবিআই এবং সেবি যে সমস্ত সংস্কার করেছে সেগুলোও অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে ৷ একইসঙ্গে পারমাণবিক ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার উপস্থিতির কথাও আলাদা করে বলা দরকার ৷ এই সমস্ত তথ্য় থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় বেসরকারি বিনিয়োগের এটাই সেরা সময় ৷ সম্প্রতি আমরা দেখেছি, গুগল থেকে শুরু করে মাইক্রোসফ্ট এবং অ্যামাজনের মতো সংস্থা কয়েক শো কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা নিয়েছে ৷ এখান থেকেও বোঝা যায়, ভারতে বিনিয়োগের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ সরকারের সংস্কার বেসরকারি সংস্থাকে অবশ্যই ভরসা দেবে ৷ গবেষণা এবং উদ্বাভবনের জন্য ভারত সরকার বরাদ্দ করেছে 1 লাখ কোটি টাকা ৷ বেসরকারি বিনিয়োগ আনার ব্যাপারে এটা অনুঘটকের ভূমিকা নিতে পারে ৷

2047 সালে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে ভারতের আরেকটি আস্থার জায়গা হল দেশের তরুণ কর্মীরা ৷ মানবসম্পদ আর প্রযুক্তির বৃদ্ধিও ভারতের জন্য আশার আলো এনেছে ৷ বিশেষ করে এআই থেকে শুরু করে গবেষণা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ৷ ভারতের কর্মী-বাহিনীর গড় বয়স মাত্র 28 বছর ৷ দুনিয়ার অনেক দেশের থেকে বেশ খানিকটা কম ৷ দেশের বিভিন্ন জায়গায় নগরের পরিধি আগের থেকে বাড়ছে ৷ তার ফলে নগর নির্মাণের পরিকাঠামোও বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ দেশের জিডিপি বাড়ার আরও একটি জায়গা হল নারীদের ক্ষমতায়ন ৷ এর পাশাপাশি কৃষি থেকে উৎপাদনের দিকে সরে আসা-দেশের অর্থনীতি কাঠামোগত পরিবর্তনকে সূচিত করেছে ৷ বদল এসছে শিল্প নীতিতেও ৷ গত এক দশকে দেশের শিল্প নীতি অনেক বেশি নির্দিষ্ট এবং কৌশল নির্ভর হয়েছে ৷ মেক ইন ইন্ডিয়া এবং প্রোডাকশন লিঙ্কড ইন্সেনটিভও ভারতের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়েছে ৷ বেড়েছে প্রতিযোগিতাও ৷ আর তার ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে অনেক বেশি গুরুত্ব বেড়েছে ভারতের ৷ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমপা আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে চাই ৷ তার একটা কারণ যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবং পরিষেবার জন্য ভারতকে অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয় না ৷ শুধু উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারতের জিডিপি এখন 17 শতাংশ ৷ 2047 সালের মধ্যে এই পরিমাণটাকেই 25 শতাংশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ৷

স্বাধীনতার পরপর সমাজবাদী আদর্শকে সামনে রেখে ভারত বড় ও ভারী শিল্প স্থাপনে আগ্রহ দেখিয়েছিল ভারত (ছবি: আরকেসি)

এই এত ধরনের সাফল্যের হাত ধরে দেশ বিকশিত ভারত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাবে ৷ কয়েকটি পূর্বাভাসে দাবি করা হয়েছে, 2045 সালের মধ্যে ভারতের জিডিপি হবে 25 শতাংশ ৷ উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির উন্নয়ন খুবই জরুরি ৷ দেশের বিভিন্ন রাজ্য আগে থেকে ঘোষিত জিডিপি এবং পারক্যাপিটায় নির্ধারিত জিডিপিতে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে ৷ কয়েকটি সমীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক গভীরতা মাানুষের কাছে আরও বেশি করে পরিষেবা পৌঁছে দেয় ৷ কয়েকটি রাজ্যের ধারের পরিমাণ এবং মাথাপিছু ঘাটতির পরিমাণ বেশি ৷ কয়েকটি রাজ্য বিনা খরচে নানা পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে ৷ সেই টাকা থেকে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হতে পারত ৷ শিল্পস্থাপন করা যেত ৷ স্বাস্থ্য় ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অর্থ খরচ করা যেত ৷ মানব কল্যাণের পাশাপাশি উন্নয়নের জন্য খরচের মধ্যে ভারসাম্য থাকা জরুরি ৷ ভারত সরকার সংস্কারের যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তা সফল হবে কি না সেটা অনেকাংশে নির্ভর করছে রাজ্যে রাজ্যে সে সসস্ত সংস্কার কীভাবে লাগু করা হচ্ছে তার উপর ৷ সেখানে কতটা স্বচ্ছতা রক্ষিত হয়, কতটা ভালো নিয়ম থাকে এবং ব্যবসায়ীরা কম খরচে বিভিন্ন জিনিস পান সেটা খুবই দরকারি বিষয় হয়ে ওঠে ৷ পঞ্চায়েত এবং পুরসভার নিজস্ব সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণও জরুরি ৷

ভারতে জিডিপি বৃদ্ধির হার থাকতে পারে 7.3 শতাংশ থেকে 7.5 শতাংশের মধ্যে (ছবি: আরকেসি)

2047 সালের মধ্য়ে উন্নত দেশ হওয়া আর বিকশিত ভারত নির্মাণ সম্পূর্ণ এক নয় ৷ ভারত চাইছে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ৷ সেখানে স্থিতিশীলতা এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনও জরুরি ৷ সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ভালো মানের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ 2070 সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণকে কমিয়ে শূন্য করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ৷ এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রস্তুতি রাজ্য ও জেলাস্তরে হওয়া দরকার ৷ নানা ব্যাপারে ভারত অনেক উন্নতি করেছে ৷ দেশের অর্থনীতির পাশাপাশি সমাজ ব্যবস্থাকে ভালো রাখতে এই সাফল্য ধরে রাখারা পাশাপাশি আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন ৷ এটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু উন্নয়নের একমাত্র দিক নয় ৷ এর সঙ্গে সঙ্গে সকলকে উন্নয়নের শরিক করা দরকার এবং প্রকৃতির যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেটাকও মান্যতা দেওয়া উচিত ৷

TAGGED:

LIBERALISATION POLICIES
INCOME TAX AND GST REFORMS
UNION BUDGET 2026
GDP GROWTH INDIAN ECONOMY
VIKSIT BHARAT

