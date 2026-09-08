ভারত-চিন সীমান্ত: সমাধান লুকিয়ে ‘মধ্য সেক্টরে’, গুরুত্ব দেননি নেহরু-ঝৌ

ভারত-চিন সীমান্ত: সমাধান লুকিয়ে ‘মধ্য সেক্টরে’, গুরুত্ব দেননি নেহরু-ঝৌ
প্রযুক্তি ও আলোচনার মাধ্যমে ভারত-চিন শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত সহজ ‘মধ্য সেক্টর’-এর সীমান্ত বিতর্কের নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে, যা তারা 1960 সালে করতে পারেনি ৷
Published : September 8, 2026 at 7:52 PM IST
ইটিভি ভারতের 'ভারত-চিন সীমান্ত আলোচনা: দ্রুত ও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি' কি কোনও প্রকৃত সম্ভাবনার সূচনা ?' শীর্ষক একটি নিবন্ধে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, ভারত ও চিন হয়তো শুধু বিতর্কিত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (LAC)-র সমাধান থেকে সীমান্ত নির্ধারণের (অর্থাৎ মানচিত্রে আন্তর্জাতিক সীমান্তের সঠিক পথ নিয়ে আনুষ্ঠানিক চুক্তি) দিকে এগিয়ে চলেছে ৷
সীমান্ত নির্ধারণের (delimitation) পরবর্তী ধাপ সীমানা চিহ্নিতকরণ (demarcation) ৷ এই পর্যায়ে দুই দেশের সম্মতিতে সীমান্তরেখাটিকে বাস্তবের মাটিতে পিলার গেঁথে, নির্দেশক চিহ্ন এবং জরিপ পয়েন্টের মাধ্যমে স্থাপন করা হয় ৷ হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের বিপরীতে অবস্থিত 'মধ্য সেক্টর' (The Middle Sector) বা মধ্যবর্তী অঞ্চলটি এই ধরনের প্রক্রিয়ার জন্য একটি উপযুক্ত পরীক্ষাক্ষেত্র বলে মনে করা হয় ৷ যদিও ভারত বা চিন কোনও পক্ষই আনুষ্ঠানিকভাবে এই অঞ্চলটিকে সীমান্তের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করেনি ৷
এর নেপথ্যের যুক্তিটি স্পষ্ট ৷ এখানে বিতর্কিত এলাকার আয়তন তুলনামূলকভাবে কম ৷ সীমান্তের বড় একটি অংশ হিমালয়ের শনাক্ত করা যায় এমন জলবিভাজিকা ও গিরিপথগুলির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে ৷ 1960 সালে চিনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ঝৌ এনলাই মধ্য সেক্টরের বিতর্ককে 'তুলনামূলকভাবে ছোট' বলে অভিহিত করেছিলেন ৷ একইভাবে নেহরুও মনে করতেন, সীমান্তের সামগ্রিক বিন্যাস বা গতিপথ সম্পর্কে থাকা তথ্য মোটের উপর পর্যাপ্ত ৷
অর্থাৎ, ছয় দশকেরও বেশি সময় আগে দুই নেতাই সেই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন, যা নিয়ে আজও অনেকে প্রশ্ন তোলে ৷ ভারত-চিন সীমান্তের মধ্যে 'মধ্য সেক্টর'টিকে সবচেয়ে সহজে সমাধানযোগ্য অংশ বলে মনে করা হত ৷ তা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে কোনও সমঝোতা হয়নি ৷
1960 সাল ব্যর্থ কেন ?
মধ্যবর্তী অঞ্চলের (Middle Sector) ক্ষেত্রে মতপার্থক্যগুলি ছিল বিভিন্ন ধরনের ৷ শিপকি লা-র (কিন্নর ও তিব্বতকে সংযোগকারী গিরিপথ) ক্ষেত্রে ভারত ও চিনের মধ্যে মতভেদ ছিল, সীমানাটি কি হিমালয়ের কোনও স্বীকৃত গিরিপথের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, নাকি তার চেয়ে কয়েক কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত কোনও স্থান দিয়ে ৷ নীলাং-জাঢাং-এর (উচ্চ জাঢ গঙ্গা উপত্যকার বসতি) ক্ষেত্রে ভারত 'জলবিভাজিকা নীতি'র (watershed principle) উপর ভিত্তি করে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছিল ৷ অন্যদিকে চিন তিব্বতের পুরোনো কর আদায়ের দাবি ও এখতিয়ার সংক্রান্ত বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিল ৷
কয়েকটি জায়গার ক্ষেত্রে ভারত ও চিনের নথিপত্রে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া গিয়েছিল ৷ এর ফলে বিতর্কিত স্থানগুলি শনাক্ত করা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয় ৷ যেমন—বারাহোটির ক্ষেত্রে ভারত গাড়ওয়াল অঞ্চলের নথিপত্রের উপর নির্ভর করেছে ৷ আর চিন উল্লেখ করেছিল তিব্বতের ঐতিহাসিক নথিপত্র ৷ সেখানে স্থানগুলির নামও ছিল ভিন্ন ভিন্ন ।
তাই মূল প্রশ্নটি ছিল— কোন প্রমাণটি ঐতিহাসিক দিক দিয়ে আইনি অধিকারিকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করে, সে বিষয়ে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো ৷
দ্বিতীয় সমস্যাটি প্রাতিষ্ঠানিক ৷ 1960 সালে বেজিং, নয়াদিল্লি ও রেঙ্গুনে যেসব আধিকারিকরা বৈঠক করেছিলেন, তাঁদের ভূখণ্ডগত সমঝোতা বা আপস-মীমাংসা করার কোনও অধিকারই ছিল না ৷ তাঁদের কাজ ছিল ঐতিহাসিক নথিপত্র, প্রশাসনিক রেকর্ড ও মানচিত্র যাচাই-বাছাই করে প্রমাণাদি সংগ্রহ করা ৷ এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল, কার ঐতিহাসিক দাবিটি অধিকতর জোরালো, তা নির্ধারণ করা ৷ অথচ আরও বাস্তবসম্মত প্রশ্নটি ছিল— কোন কোন এলাকার বিষয়ে অবিলম্বে সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব এবং কোন নির্দিষ্ট অংশগুলির জন্য রাজনৈতিক আলোচনার প্রয়োজন ৷
এর পাশাপাশি একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাও ছিল ৷ মধ্যবর্তী অঞ্চলের বিষয়টি সামগ্রিক সীমান্ত বিতর্কের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল ৷ এমনকী কোনও ছোট ভূখণ্ডের বিষয়ে ছাড় দেওয়া হলেও তা প্রমাণ, প্রশাসন বা ঐতিহাসিক ব্যবহারের এমন কোনও নীতি বা নজির স্থাপন করতে পারত, যা পরবর্তীতে অন্য কোনও ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হতে পারত ৷ ফলে ছোট ছোট এলাকার বিষয়গুলিও অত্যন্ত বড় ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব ফেলার ক্ষমতা রাখত ৷
2026 সাল কেন আলাদা ?
এবারে মূল দাবিগুলি কিন্তু হারিয়ে যায়নি ৷ যা বদলেছে তা হল প্রযুক্তি, আলোচনার প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক পরিবেশ ৷
প্রযুক্তি এমন সব হাতিয়ার বা উপায় এনে দিয়েছে, যা 1960 সালে কল্পনা করা যেত না ৷ হাই-রেজোলিউশনের স্যাটেলাইট চিত্র, জিআইএস (GIS)-ভিত্তিক মানচিত্র তৈরি, ডিজিটাল এলিভেশন মডেল, সুনির্দিষ্ট স্থানাঙ্ক এবং আধুনিক জিওডেটিক জরিপের মাধ্যমে পাহাড়ের শৈলশিরা, জলবিভাজিকা, জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং ঐতিহাসিক মানচিত্র ও বর্তমান ভূ-প্রকৃতির মধ্যেকার সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা সম্ভব ৷ এখন স্যাটেলাইট চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে পুরনো মানচিত্রগুলিকে 'জিও-রেফারেন্স' করা যায় ৷ ঐতিহাসিক স্থানগুলির নাম স্থানাঙ্ক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা সম্ভব ৷
এটি তিনটি ভিন্ন ধরনের সমস্যাকে আলাদা করতে সাহায্য করতে পারে- প্রকৃত ভূখণ্ডগত দাবি বা অবস্থানের উপরিপাত (overlap), মানচিত্র-সংক্রান্ত অসঙ্গতি এবং স্থানের নাম নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি ৷ প্রযুক্তি এমন অনেক সমস্যার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে পারে, যার জন্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় ৷
এবারের আলোচনার কাঠামোও 1960 সালের প্রক্রিয়ার চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা ৷ এখানে শুধু পাল্টাপাল্টি ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপনের পরিবর্তে, বাস্তবে কোন সীমানাগুলি নির্ধারণ করা সম্ভব— তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷
রাজনৈতিক ভাষার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ছিল চোখে পড়ার মতো । 2026 সালের আলোচনায় সামগ্রিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে সীমানা-সংক্রান্ত বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে দেখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি পারস্পরিক লাভজনক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ভারত-চিন সম্পর্ককে আরও স্থিতিশীল ও পূর্বাভাসযোগ্য করে তোলার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ৷ সীমানা নির্ধারণ ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি উভয় পক্ষ আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা করেছে ৷ এটাই ইঙ্গিত যে, সীমান্ত নিয়ে বিতর্ক যেন সার্বিক সম্পর্কের উপর অনির্দিষ্টকালীন আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে — সে বিষয়ে অন্তত কিছুটা সদিচ্ছা রয়েছে ৷
বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও 1960 সালের তুলনায় অনেকটাই আলাদা ৷ ভারত ও চিন এখন বড় অর্থনীতির দেশ ৷ দুই দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাণিজ্য, কূটনৈতিক যোগাযোগ, বহুস্তরীয় কথোপকথন এবং ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক দায়িত্ববোধ রয়েছে । তাদের সম্পর্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা— উভয়ই বিদ্যমান ৷ কোনও পক্ষই তাদের ভূখণ্ডগত অবস্থান থেকে সরে আসেনি ৷ আবার সীমানা নিয়ে ছোটখাটো মতপার্থক্য যেন বারবার বৃহত্তর সম্পর্ককে ব্যাহত না-করে, সে বিষয়ে উভয় পক্ষেরই জোরালো তাগিদ রয়েছে ৷
তাই, 'দ্রুত ও উল্লেখযোগ্য ফলাফল' (Early and Substantial Harvest) অর্জনের বিষয়টি কাজের পর্যায়ক্রম বা ক্রমবিন্যাসের সুযোগ তৈরি করে ৷ ভারত ও চিন প্রথমে সেই অংশগুলির সীমানা নির্ধারণ করতে পারে, যেখানে তাদের অবস্থান মোটামুটিভাবে মিলে যায় ৷ এর ফলে পুরো সেক্টরে অগ্রগতি আটকে না-রেখে 'মধ্য সেক্টর'-এর সীমানা অনেকটাই নির্ধারণ করা সম্ভব হবে এবং কেবল কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ও অমীমাংসিত অংশ বা 'পকেট' আলোচনার জন্য বাকি থাকবে ৷
ক্রমবিন্যাসটি বিতর্কের প্রকৃতির উপরও ভিত্তি করে হতে পারে ৷ যেসব ক্ষেত্রে অবস্থানের পার্থক্য সবচেয়ে স্পষ্ট, সেগুলি প্রথমে সমাধান করা যেতে পারে ৷ এরপর ঐতিহাসিক এখতিয়ার বা অধিকার-সংক্রান্ত এলাকাগুলি নিয়ে আলোচনা হতে পারে ৷ যেসব এলাকায় স্থানের নাম নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে, সেখানে যৌথ ভৌগোলিক সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে ৷ আর সবচেয়ে জটিল বিষয়টি— অর্থাৎ মালিকানা নিয়ে পাল্টাপাল্টি ঐতিহাসিক দাবির বিষয়টি— শেষ ধাপের জন্য রাখা যেতে পারে ৷
ভারতের জন্য এমন আংশিক ফলাফলও তাৎপর্যপূর্ণ হবে ৷ আনুষ্ঠানিকভাবে সীমানা চিহ্নিত ‘মধ্য-অঞ্চল’ (Middle Sector) অস্পষ্টতা কমাবে, সীমান্ত ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটাবে এবং এটি প্রতিষ্ঠিত করবে যে ভারত-চিন সীমান্তের অন্তত একটি অংশের বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব ৷
ভারতের জন্য এমন আংশিক ফলাফলও তাৎপর্যপূর্ণ হবে ৷ মধ্য-অঞ্চলের সীমানা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হলে অস্পষ্টতা কমবে, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে এবং এটা প্রতিষ্ঠিত হবে যে ভারত-চিন সীমান্তের অন্তত একটি অংশের বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব ৷
সুতরাং, 1960 সালের ঘটনাপ্রবাহ থেকে পাওয়া শিক্ষা এটা নয় যে, মধ্য-অঞ্চলের সীমানা নিয়ে সমঝোতা করা অসম্ভব ৷ বরং যখন প্রতিটি স্থানীয় মতপার্থক্যকে সামগ্রিক সীমান্ত-মীমাংসা প্রক্রিয়ার বাধা হিসাবে দেখা হয়, তখনই সমঝোতা কঠিন হয়ে পড়ে ৷ দোভাল-ওয়াং ই প্রক্রিয়ার সামনে প্রকৃত পরীক্ষাটি:
উভয় পক্ষই কি এখন এমন বিষয়গুলিকে আলাদা করতে প্রস্তুত— যেগুলির সীমানা কারিগরিভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব— সেখান থেকে যেগুলির জন্য রাজনৈতিক সমঝোতা প্রয়োজন ?
উন্নত প্রযুক্তি, আলোচনার অধিকতর নমনীয় পদ্ধতি এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক সম্পর্কের সুবাদে মধ্য-অঞ্চলের ক্ষেত্রে কি অবশেষে এমন কোনও ‘দ্রুত সাফল্য’ (early harvest) অর্জন করা সম্ভব হবে, যা নেহরু ও ঝৌ এন-লাইয়ের সময় অধরা থেকে গিয়েছিল ?