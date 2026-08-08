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পিওকে-তে 'বহিরাগত'দের প্রভাব নিয়ে বিস্ফোরক অসন্তোষ ! বদলাচ্ছে রাজনৈতিক সমীকরণ

যে কাশ্মীরকে সামনে রেখে পাকিস্তানের রাজনীতি, সেই কাশ্মীরেই ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে বাড়ছে ক্ষোভ ! প্রশ্নের মুখে ১২ সংরক্ষিত আসন ৷

jammu and kashmir
পিওকে-তে অসন্তোষ (ইটিভি ভারত)
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By Bilal Bhat

Published : August 8, 2026 at 8:15 PM IST

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নয়াদিল্লি, 8 অগস্ট: কাশ্মীরকে পাকিস্তানের 'শিরা' বলে দাবি করে যে রাজনীতি বছরের পর বছর ধরে ইসলামাবাদে চলে এসেছে, সেই কাশ্মীরেরই অন্য প্রান্তে এ বার উঠছে অন্য সুর । পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) ক্ষোভ শুধু বিদ্যুৎ, খাদ্য, কর্মসংস্থান বা উন্নয়ন নিয়ে নয় । ক্রমশ সেই ক্ষোভের কেন্দ্রে চলে আসছে আরও স্পর্শকাতর একটি প্রশ্ন, পিওকে-র রাজনীতি কি স্থানীয় মানুষের হাতে রয়েছে, নাকি ইসলামাবাদের জাতীয় রাজনীতি সেখানে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে ?

রাওয়ালাকোট এবং সংলগ্ন এলাকায় গত কয়েক দিন ধরে যে বিক্ষোভ, সংঘর্ষ এবং অস্থিরতা দেখা গিয়েছে, তার পিছনে এই প্রশ্নের গুরুত্ব বাড়ছে । 27 জুলাই থেকে 1 অগস্ট পর্যন্ত একাধিক জায়গায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় বলে খবর। নিরাপত্তাবাহিনীর গাড়িতে আগুন ধরানোর অভিযোগ ওঠে । কয়েকটি জায়গায় নিরাপত্তাবাহিনী গুলি চালায় । দুই পক্ষেই হতাহতের খবর সামনে আসে। পরিস্থিতি সাময়িক ভাবে নিয়ন্ত্রণে এলেও ক্ষোভের মূল কারণগুলি রয়ে গিয়েছে । আর সেই ক্ষোভের একটি বড় লক্ষ্য, পাকিস্তানের অন্য অংশে বসবাসকারী জম্মু ও কাশ্মীরের শরণার্থীদের জন্য পিওকে বিধানসভায় সংরক্ষিত 12টি আসন ।

jammu and kashmir
পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে অস্থিরতা (ইটিভি ভারত)

53 আসনের বিধানসভায় 12 আসনের এত গুরুত্ব কেন ?

পিওকে বিধানসভায় মোট 53টি আসন। এর মধ্যে 45টি আসনে সরাসরি ভোট হয় । বাকি আসনগুলি বিভিন্ন সংরক্ষিত শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট । জম্মু ও কাশ্মীরের শরণার্থীদের জন্য রয়েছে 12টি আসন- জম্মুর জন্য ছ'টি এবং কাশ্মীরের জন্য ছ'টি ।

অঙ্কের বিচারে 12টি আসন খুব বড় সংখ্যা । কারণ, সরকার গঠনের সময় এই আসনগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার হিসাব বদলে দিতে পারে । আর এখানেই স্থানীয় মানুষের অভিযোগ । তাঁদের বক্তব্য, এই 12টি আসনের ভোটার ও প্রার্থীদের বড় অংশ পিওকে-তে বসবাস করেন না । তাঁরা পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে বসবাসকারী জম্মু ও কাশ্মীরের শরণার্থী । ফলে তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান অনেক সময় পাকিস্তানের জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় ।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, যাঁরা পিওকে-র দৈনন্দিন বাস্তবতার মধ্যে থাকেন না, তাঁরা কীভাবে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন ? বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রশ্নই এখন আর শুধু রাজনৈতিক সভার বক্তব্যে সীমাবদ্ধ নেই । স্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবিতে পরিণত হয়েছে ।

jammu and kashmir
ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে বাড়ছে ক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

'সংরক্ষিত আসন' এখন ক্ষোভের প্রতীক

2023 সালে গড়ে ওঠা Joint Awami Action Committee বা JAAC এই অসন্তোষকে সংগঠিত রাজনৈতিক দাবিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছে । সংগঠনটি পরে নিষিদ্ধ হয়। তাদের আন্দোলনের মূল বিষয়গুলির মধ্যে ছিল উন্নয়ন, নাগরিক পরিষেবা, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং স্থানীয় অধিকারের দাবি । কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দাবিগুলির একটি, জম্মু ও কাশ্মীরের শরণার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আসন বাতিল করা ।

এই দাবির ভিতরে আসলে রয়েছে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রশ্ন । স্থানীয় আন্দোলনকারীদের যুক্তি, পিওকে-র বিধানসভায় স্থানীয় মানুষের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই স্থানীয় মানুষের আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরবেন । পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে বসবাসকারী শরণার্থী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ইসলামাবাদের জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব পিওকে-র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গুরুত্ব পাচ্ছে । অর্থাৎ, 12টি আসন নিয়ে বিরোধের আড়ালে লড়াইটা 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বনাম জাতীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ' এর ।

2019 -এর পর কেন বদলে গেল পরিবেশ ?

এই অসন্তোষকে বুঝতে হলে 2019-এর ঘটনাপ্রবাহও মনে রাখতে হবে । ভারত জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা সংক্রান্ত ব্যবস্থা পরিবর্তন করার পর নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারেও তার রাজনৈতিক অভিঘাত পড়ে। গিলগিট-বাল্টিস্তান এবং পিওকে-র স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে পাকিস্তানের নীতি নিয়ে প্রশ্ন আরও প্রকাশ্য হতে থাকে ।

বিশেষ করে গিলগিট-বাল্টিস্তানের সাংবিধানিক অবস্থান বদলানো নিয়ে ইসলামাবাদে আলোচনা শুরু হলে স্থানীয় স্তরে আশঙ্কা বাড়ে । ওই অঞ্চলের বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থান আরও কমিয়ে তাকে পাকিস্তানের মূল প্রাদেশিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার সম্ভাবনা নিয়ে স্থানীয় মহলে আপত্তি তৈরি হয় ।

পিওকে-র ক্ষেত্রেও একই ভয় কাজ করতে শুরু করে, আজ যদি বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থান থাকে, কাল কি সেটিও ধীরে ধীরে কমিয়ে দেওয়া হবে ? এই আশঙ্কার সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার অভিযোগ ।

jammu and kashmir
বাইরের কাশ্মীরিদের প্রভাব নিয়ে অসন্তোষ (ইটিভি ভারত)

ইসলামাবাদের দল, পিওকে-র ভোট

পিওকে-র রাজনীতিতে পাকিস্তানের জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব দীর্ঘদিনের । পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (PML-N), পাকিস্তান পিপলস পার্টি (PPP)-র মতো দলগুলি সেখানে নিজেদের রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করেছে । বর্তমান নির্বাচনেও সেই প্রভাব স্পষ্ট । ভোটপর্ব এগোনোর সঙ্গে PML-N তুলনামূলক ভাবে এগিয়ে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে । PPP পিছনে । অন্য দিকে, স্থানীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীগুলির একটি অংশ ভোট বয়কট করেছে । এই নির্বাচনেই 12টি সংরক্ষিত আসন নিয়ে বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে ।

10 অগস্ট ভোটের শেষ পর্ব হওয়ার কথা । ফলে ফল প্রকাশের পরে পিওকে-র রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য কোন দিকে যায়, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ।

মুজফফরাবাদে ভোট, কিন্তু 'স্বাভাবিক' কেন্দ্র মাত্র 209

অশান্তির আবহ কতটা গভীর, তার একটি ছবি মিলেছে মুজফফরাবাদে ভোটের সময় । নির্বাচন কমিশনের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী, মুজফফরাবাদ এলাকার মোট 1483টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে মাত্র 209টিকে স্বাভাবিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল । বাকি কেন্দ্রগুলিকে সংবেদনশীল বা অতি সংবেদনশীল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় । এই পরিসংখ্যান পিওকে-র রাজনৈতিক পরিবেশে নিরাপত্তার চাপের মাত্রা বুঝিয়ে দেয় । যে অঞ্চলে এত দিন নির্বাচন তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ ভাবে হওয়ার নজির ছিল, সেখানে এখন ভোটকেন্দ্রের বড় অংশকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করতে হচ্ছে ।

এবং এখানেই একটি তুলনা সামনে আসছে । জম্মু ও কাশ্মীরে সাম্প্রতিক নির্বাচনে তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ ভোটের ছবি দেখা গিয়েছিল । বিপরীতে, নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে পিওকে-তে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তা-উদ্বেগ বাড়ছে ।

jammu and kashmir
সংঘর্ষের জের (ইটিভি ভারত)

তিন দশকের জঙ্গি পরিকাঠামোও কি চাপের মুখে ?

পিওকে-র বর্তমান পরিস্থিতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক জঙ্গি সংগঠনগুলির উপস্থিতি । হিজবুল মুজাহিদিন-সহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ঘাঁটি ও সদস্যদের উপস্থিতির অভিযোগ বহু বছর ধরেই রয়েছে । ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির অভিযোগ, পিওকে-র বিভিন্ন এলাকায় এই সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামো ও আশ্রয় পেয়েছে । এই ব্যবস্থার পিছনে স্থানীয় স্তরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল । কিন্তু রাজনৈতিক অসন্তোষ যদি আরও বাড়ে, সেই সামাজিক পরিবেশ বদলে যেতে পারে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এটাই নিরাপত্তা বিশ্লেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ।

একটি সশস্ত্র সংগঠনের হাতে অস্ত্র থাকলেই সে দীর্ঘদিন একটি এলাকায় সক্রিয় থাকতে পারে না । তার প্রয়োজন হয় স্থানীয় যোগাযোগের । আশ্রয়ের । চলাচলের সুযোগ এবং সবচেয়ে বড় কথা নীরব সামাজিক সমর্থন । পিওকে-র মানুষের মধ্যে যদি পাকিস্তানপন্থী জাতীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ে, তাহলে সেই ক্ষোভ এক সময়ে জঙ্গি সংগঠনগুলির বিরুদ্ধেও ঘুরে যেতে পারে ।

কাশ্মীরের নামে ভোট’ কিন্তু কাশ্মীরিদের প্রশ্ন কোথায় ?

পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে কাশ্মীর প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক হাতিয়ার । কাশ্মীরকে পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের অংশ হিসেবে তুলে ধরে এসেছে বিভিন্ন সরকার ও রাজনৈতিক দল । এই বৃহত্তর রাজনীতির কারণেই পাকিস্তানে বসবাসকারী জম্মু ও কাশ্মীরের শরণার্থীদের রাজনৈতিক উপস্থিতি এত দিন বড় কোনও সামাজিক বিরোধের কারণ হয়নি। কিন্তু পিওকে-র স্থানীয় মানুষের একাংশ এখন সেই সম্পর্কটাকেই নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছেন ।

তাঁদের যুক্তি, কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের জাতীয় অবস্থান এক জিনিস, আর পিওকে-র মানুষের দৈনন্দিন রাজনৈতিক অধিকার আর এক জিনিস । কাশ্মীরের নামে জাতীয় রাজনীতি করা যেতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পিওকে-র স্থানীয় মানুষের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব অন্য কারও হাতে থাকবে । এই মনোভাবের পরিবর্তনই সম্ভবত বর্তমান অশান্তির সবচেয়ে বড় বার্তা ।

কী হবে আগামিদিনে ?

পিওকে-র অশান্তিকে এখনই পাকিস্তানবিরোধী কোনও সর্বাত্মক গণআন্দোলন বলা যাবে না । স্থানীয় দাবি, অর্থনৈতিক সমস্যা, প্রশাসনিক ক্ষোভ এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন- সব মিলিয়ে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । তবে একটি বিষয় স্পষ্ট, স্থানীয় মানুষের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে পাশ কাটিয়ে ইসলামাবাদ-নির্ভর রাজনীতি চালিয়ে যাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে ।

12টি সংরক্ষিত আসন নিয়ে বিরোধ তার দৃশ্যমান প্রতীক । তার নীচে রয়েছে আরও গভীর প্রশ্ন, পিওকে-র মানুষ কি নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারবেন ? এই প্রশ্নের উত্তর শুধু পিওকে-র নির্বাচনী ফলেই মিলবে না । এর প্রভাব পড়তে পারে পাকিস্তানের কাশ্মীর নীতি, গিলগিট-বাল্টিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থান এবং পিওকে-তে সক্রিয় জঙ্গি সংগঠনগুলির সামাজিক ভিত্তির উপরও ।

এখন পর্যন্ত যে অঞ্চল বহু বছর ধরে পাকিস্তানের কাশ্মীর-নীতির 'নিরাপদ ঘাঁটি' হিসাবে কাজ করেছে, সেখানেই যদি স্থানীয় মানুষের ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ইসলামাবাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, তা হলে পাকিস্তানের সামনে সমস্যা আর শুধু আইনশৃঙ্খলার নয় । সমস্যাটা তখন রাজনৈতিক, 'কাশ্মীরের জন্য' যে রাজনীতি এত দিন চলেছে, সেই রাজনীতির ভিতরেই যদি কাশ্মীরের মানুষ নিজেদের জায়গা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, ইসলামাবাদ সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে কী ভাবে ?

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KASHMIR
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JAMMU
কাশ্মীরে ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ
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