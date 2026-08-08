পিওকে-তে 'বহিরাগত'দের প্রভাব নিয়ে বিস্ফোরক অসন্তোষ ! বদলাচ্ছে রাজনৈতিক সমীকরণ

পিওকে-তে 'বহিরাগত'দের প্রভাব নিয়ে বিস্ফোরক অসন্তোষ ! বদলাচ্ছে রাজনৈতিক সমীকরণ
যে কাশ্মীরকে সামনে রেখে পাকিস্তানের রাজনীতি, সেই কাশ্মীরেই ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে বাড়ছে ক্ষোভ ! প্রশ্নের মুখে ১২ সংরক্ষিত আসন ৷
By Bilal Bhat
Published : August 8, 2026 at 8:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 অগস্ট: কাশ্মীরকে পাকিস্তানের 'শিরা' বলে দাবি করে যে রাজনীতি বছরের পর বছর ধরে ইসলামাবাদে চলে এসেছে, সেই কাশ্মীরেরই অন্য প্রান্তে এ বার উঠছে অন্য সুর । পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) ক্ষোভ শুধু বিদ্যুৎ, খাদ্য, কর্মসংস্থান বা উন্নয়ন নিয়ে নয় । ক্রমশ সেই ক্ষোভের কেন্দ্রে চলে আসছে আরও স্পর্শকাতর একটি প্রশ্ন, পিওকে-র রাজনীতি কি স্থানীয় মানুষের হাতে রয়েছে, নাকি ইসলামাবাদের জাতীয় রাজনীতি সেখানে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে ?
রাওয়ালাকোট এবং সংলগ্ন এলাকায় গত কয়েক দিন ধরে যে বিক্ষোভ, সংঘর্ষ এবং অস্থিরতা দেখা গিয়েছে, তার পিছনে এই প্রশ্নের গুরুত্ব বাড়ছে । 27 জুলাই থেকে 1 অগস্ট পর্যন্ত একাধিক জায়গায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় বলে খবর। নিরাপত্তাবাহিনীর গাড়িতে আগুন ধরানোর অভিযোগ ওঠে । কয়েকটি জায়গায় নিরাপত্তাবাহিনী গুলি চালায় । দুই পক্ষেই হতাহতের খবর সামনে আসে। পরিস্থিতি সাময়িক ভাবে নিয়ন্ত্রণে এলেও ক্ষোভের মূল কারণগুলি রয়ে গিয়েছে । আর সেই ক্ষোভের একটি বড় লক্ষ্য, পাকিস্তানের অন্য অংশে বসবাসকারী জম্মু ও কাশ্মীরের শরণার্থীদের জন্য পিওকে বিধানসভায় সংরক্ষিত 12টি আসন ।
53 আসনের বিধানসভায় 12 আসনের এত গুরুত্ব কেন ?
পিওকে বিধানসভায় মোট 53টি আসন। এর মধ্যে 45টি আসনে সরাসরি ভোট হয় । বাকি আসনগুলি বিভিন্ন সংরক্ষিত শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট । জম্মু ও কাশ্মীরের শরণার্থীদের জন্য রয়েছে 12টি আসন- জম্মুর জন্য ছ'টি এবং কাশ্মীরের জন্য ছ'টি ।
অঙ্কের বিচারে 12টি আসন খুব বড় সংখ্যা । কারণ, সরকার গঠনের সময় এই আসনগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার হিসাব বদলে দিতে পারে । আর এখানেই স্থানীয় মানুষের অভিযোগ । তাঁদের বক্তব্য, এই 12টি আসনের ভোটার ও প্রার্থীদের বড় অংশ পিওকে-তে বসবাস করেন না । তাঁরা পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর ও অঞ্চলে বসবাসকারী জম্মু ও কাশ্মীরের শরণার্থী । ফলে তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থান অনেক সময় পাকিস্তানের জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় ।
স্থানীয়দের প্রশ্ন, যাঁরা পিওকে-র দৈনন্দিন বাস্তবতার মধ্যে থাকেন না, তাঁরা কীভাবে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন ? বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রশ্নই এখন আর শুধু রাজনৈতিক সভার বক্তব্যে সীমাবদ্ধ নেই । স্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবিতে পরিণত হয়েছে ।
'সংরক্ষিত আসন' এখন ক্ষোভের প্রতীক
2023 সালে গড়ে ওঠা Joint Awami Action Committee বা JAAC এই অসন্তোষকে সংগঠিত রাজনৈতিক দাবিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছে । সংগঠনটি পরে নিষিদ্ধ হয়। তাদের আন্দোলনের মূল বিষয়গুলির মধ্যে ছিল উন্নয়ন, নাগরিক পরিষেবা, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং স্থানীয় অধিকারের দাবি । কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দাবিগুলির একটি, জম্মু ও কাশ্মীরের শরণার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আসন বাতিল করা ।
এই দাবির ভিতরে আসলে রয়েছে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রশ্ন । স্থানীয় আন্দোলনকারীদের যুক্তি, পিওকে-র বিধানসভায় স্থানীয় মানুষের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই স্থানীয় মানুষের আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরবেন । পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে বসবাসকারী শরণার্থী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ইসলামাবাদের জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব পিওকে-র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গুরুত্ব পাচ্ছে । অর্থাৎ, 12টি আসন নিয়ে বিরোধের আড়ালে লড়াইটা 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বনাম জাতীয় রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ' এর ।
2019 -এর পর কেন বদলে গেল পরিবেশ ?
এই অসন্তোষকে বুঝতে হলে 2019-এর ঘটনাপ্রবাহও মনে রাখতে হবে । ভারত জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা সংক্রান্ত ব্যবস্থা পরিবর্তন করার পর নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারেও তার রাজনৈতিক অভিঘাত পড়ে। গিলগিট-বাল্টিস্তান এবং পিওকে-র স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে পাকিস্তানের নীতি নিয়ে প্রশ্ন আরও প্রকাশ্য হতে থাকে ।
বিশেষ করে গিলগিট-বাল্টিস্তানের সাংবিধানিক অবস্থান বদলানো নিয়ে ইসলামাবাদে আলোচনা শুরু হলে স্থানীয় স্তরে আশঙ্কা বাড়ে । ওই অঞ্চলের বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থান আরও কমিয়ে তাকে পাকিস্তানের মূল প্রাদেশিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার সম্ভাবনা নিয়ে স্থানীয় মহলে আপত্তি তৈরি হয় ।
পিওকে-র ক্ষেত্রেও একই ভয় কাজ করতে শুরু করে, আজ যদি বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থান থাকে, কাল কি সেটিও ধীরে ধীরে কমিয়ে দেওয়া হবে ? এই আশঙ্কার সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার অভিযোগ ।
ইসলামাবাদের দল, পিওকে-র ভোট
পিওকে-র রাজনীতিতে পাকিস্তানের জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব দীর্ঘদিনের । পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (PML-N), পাকিস্তান পিপলস পার্টি (PPP)-র মতো দলগুলি সেখানে নিজেদের রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি করেছে । বর্তমান নির্বাচনেও সেই প্রভাব স্পষ্ট । ভোটপর্ব এগোনোর সঙ্গে PML-N তুলনামূলক ভাবে এগিয়ে রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে । PPP পিছনে । অন্য দিকে, স্থানীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত গোষ্ঠীগুলির একটি অংশ ভোট বয়কট করেছে । এই নির্বাচনেই 12টি সংরক্ষিত আসন নিয়ে বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে ।
10 অগস্ট ভোটের শেষ পর্ব হওয়ার কথা । ফলে ফল প্রকাশের পরে পিওকে-র রাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য কোন দিকে যায়, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ।
মুজফফরাবাদে ভোট, কিন্তু 'স্বাভাবিক' কেন্দ্র মাত্র 209
অশান্তির আবহ কতটা গভীর, তার একটি ছবি মিলেছে মুজফফরাবাদে ভোটের সময় । নির্বাচন কমিশনের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী, মুজফফরাবাদ এলাকার মোট 1483টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে মাত্র 209টিকে স্বাভাবিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল । বাকি কেন্দ্রগুলিকে সংবেদনশীল বা অতি সংবেদনশীল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় । এই পরিসংখ্যান পিওকে-র রাজনৈতিক পরিবেশে নিরাপত্তার চাপের মাত্রা বুঝিয়ে দেয় । যে অঞ্চলে এত দিন নির্বাচন তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ ভাবে হওয়ার নজির ছিল, সেখানে এখন ভোটকেন্দ্রের বড় অংশকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করতে হচ্ছে ।
এবং এখানেই একটি তুলনা সামনে আসছে । জম্মু ও কাশ্মীরে সাম্প্রতিক নির্বাচনে তুলনামূলক শান্তিপূর্ণ ভোটের ছবি দেখা গিয়েছিল । বিপরীতে, নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে পিওকে-তে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তা-উদ্বেগ বাড়ছে ।
তিন দশকের জঙ্গি পরিকাঠামোও কি চাপের মুখে ?
পিওকে-র বর্তমান পরিস্থিতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক জঙ্গি সংগঠনগুলির উপস্থিতি । হিজবুল মুজাহিদিন-সহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ঘাঁটি ও সদস্যদের উপস্থিতির অভিযোগ বহু বছর ধরেই রয়েছে । ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির অভিযোগ, পিওকে-র বিভিন্ন এলাকায় এই সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামো ও আশ্রয় পেয়েছে । এই ব্যবস্থার পিছনে স্থানীয় স্তরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল । কিন্তু রাজনৈতিক অসন্তোষ যদি আরও বাড়ে, সেই সামাজিক পরিবেশ বদলে যেতে পারে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এটাই নিরাপত্তা বিশ্লেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ।
একটি সশস্ত্র সংগঠনের হাতে অস্ত্র থাকলেই সে দীর্ঘদিন একটি এলাকায় সক্রিয় থাকতে পারে না । তার প্রয়োজন হয় স্থানীয় যোগাযোগের । আশ্রয়ের । চলাচলের সুযোগ এবং সবচেয়ে বড় কথা নীরব সামাজিক সমর্থন । পিওকে-র মানুষের মধ্যে যদি পাকিস্তানপন্থী জাতীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ে, তাহলে সেই ক্ষোভ এক সময়ে জঙ্গি সংগঠনগুলির বিরুদ্ধেও ঘুরে যেতে পারে ।
কাশ্মীরের নামে ভোট’ কিন্তু কাশ্মীরিদের প্রশ্ন কোথায় ?
পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে কাশ্মীর প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক হাতিয়ার । কাশ্মীরকে পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের অংশ হিসেবে তুলে ধরে এসেছে বিভিন্ন সরকার ও রাজনৈতিক দল । এই বৃহত্তর রাজনীতির কারণেই পাকিস্তানে বসবাসকারী জম্মু ও কাশ্মীরের শরণার্থীদের রাজনৈতিক উপস্থিতি এত দিন বড় কোনও সামাজিক বিরোধের কারণ হয়নি। কিন্তু পিওকে-র স্থানীয় মানুষের একাংশ এখন সেই সম্পর্কটাকেই নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছেন ।
তাঁদের যুক্তি, কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের জাতীয় অবস্থান এক জিনিস, আর পিওকে-র মানুষের দৈনন্দিন রাজনৈতিক অধিকার আর এক জিনিস । কাশ্মীরের নামে জাতীয় রাজনীতি করা যেতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পিওকে-র স্থানীয় মানুষের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব অন্য কারও হাতে থাকবে । এই মনোভাবের পরিবর্তনই সম্ভবত বর্তমান অশান্তির সবচেয়ে বড় বার্তা ।
কী হবে আগামিদিনে ?
পিওকে-র অশান্তিকে এখনই পাকিস্তানবিরোধী কোনও সর্বাত্মক গণআন্দোলন বলা যাবে না । স্থানীয় দাবি, অর্থনৈতিক সমস্যা, প্রশাসনিক ক্ষোভ এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন- সব মিলিয়ে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । তবে একটি বিষয় স্পষ্ট, স্থানীয় মানুষের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে পাশ কাটিয়ে ইসলামাবাদ-নির্ভর রাজনীতি চালিয়ে যাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে ।
12টি সংরক্ষিত আসন নিয়ে বিরোধ তার দৃশ্যমান প্রতীক । তার নীচে রয়েছে আরও গভীর প্রশ্ন, পিওকে-র মানুষ কি নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারবেন ? এই প্রশ্নের উত্তর শুধু পিওকে-র নির্বাচনী ফলেই মিলবে না । এর প্রভাব পড়তে পারে পাকিস্তানের কাশ্মীর নীতি, গিলগিট-বাল্টিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থান এবং পিওকে-তে সক্রিয় জঙ্গি সংগঠনগুলির সামাজিক ভিত্তির উপরও ।
এখন পর্যন্ত যে অঞ্চল বহু বছর ধরে পাকিস্তানের কাশ্মীর-নীতির 'নিরাপদ ঘাঁটি' হিসাবে কাজ করেছে, সেখানেই যদি স্থানীয় মানুষের ক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ইসলামাবাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, তা হলে পাকিস্তানের সামনে সমস্যা আর শুধু আইনশৃঙ্খলার নয় । সমস্যাটা তখন রাজনৈতিক, 'কাশ্মীরের জন্য' যে রাজনীতি এত দিন চলেছে, সেই রাজনীতির ভিতরেই যদি কাশ্মীরের মানুষ নিজেদের জায়গা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, ইসলামাবাদ সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে কী ভাবে ?