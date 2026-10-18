বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ সৌদির উপর পরপর হামলা হুথিদের, কীভাবে সম্ভব ?

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ সৌদির উপর পরপর হামলা হুথিদের, কীভাবে সম্ভব ?
Yemen's Houthis Are taking on Saudi Arabia: সামরিক দিক দিয়ে কম শক্তিশালী হুথিরা সৌদি আরবের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ৷ প্রতিবেদন নির্মলা গণপতির ৷
Published : October 18, 2026 at 7:44 PM IST
রিয়াধ বিমানবন্দরে হামলার জেরে মৃত্যু হয়েছে এক ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর ৷ তিনি হায়দরাবাদের বাসিন্দা ৷ এই আবহে ভারতীয়দের নিয়ে সৌদি আরব-গামী বিমানগুলি বাতিল হয়েছে ৷ এই ঘটনায় বহুদূরের সংঘাত এসে পড়েছে ভারতের তীরে ৷
কয়েক লক্ষ ভারতীয় কর্মসূত্রে সৌদি আরবে থাকেন ৷ বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম প্রবাসী ভারতীয়ের দেশ সৌদি ৷ স্বভাবতই হুথি এবং সৌদি আরবের মধ্যে বাড়তে থাকা সামরিক সংঘাত এখন ভারতের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এই অঞ্চলের শক্তি সম্পদে ভারতও বড় অংশীদার ৷
সৌদি আরব পশ্চিমি দেশগুলি থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কিনে থাকে ৷ আরবদের নেতৃত্বে গঠিত জোটের মাথায় রয়েছে এই দেশ ৷ আবার আমেরিকা এবং পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার অংশীদারিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সৌদির ৷ এসব সত্ত্বেও ইয়েমেনের হুথিরা সৌদি আরবের এতটা ক্ষতি কীভাবে করতে পারল ?
অসম যুদ্ধের যুগ
স্টকহোমের পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী 2021-2025 সালের মধ্যে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি অস্ত্র আমদানি করেছে ইউক্রেন ৷ এরপর রয়েছে ভারত আর তৃতীয় স্থানে সৌদি আরব ৷
এখনও পর্যন্ত উত্তর ইয়েমেনে বসবাসকারী জাইদি শিয়া গোষ্ঠীর হুথিরা সৌদিকে নিশানা করে গিয়েছে ৷ যেমন অসম যুদ্ধ হয়েছে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে ৷ এর অর্থ সামরিক অস্ত্রে খাটো কোনও দেশ অনেক ভালো সামরিক শক্তিসম্পন্ন দেশে হামলা চালাতে পারে এবং তার প্রভাবও যথেষ্ট ৷
সৌদি আরবে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত তালমিজ আহমেদ আরব অঞ্চল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ৷ তিনি বলেন, "এখন ইরানের থেকে সবাই এটা শিখে ফেলেছে ৷ একজন তার অস্ত্রধারী শত্রুকে ড্রোন আর মিসাইল ছুড়ে আক্রমণ করতে পারে ৷ তাই যুদ্ধের রীতিনীতিগুলো বদলে গিয়েছে ৷"
সৌদি আরবের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আছে ৷ অন্যদিকে হুথিরা ক্রুজ মিসাইল, ড্রোন এবং ফাস্ট বোটের মতো অস্ত্র দিয়ে সৌদি আরবের কৌশলী জায়গাগুলিতে আক্রমণ চালিয়েছে ৷
রিয়াধ কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একাধিকবার হামলা করেছে ৷ এছাড়া তৈল শোধনাগার সংস্থা আরামকো'র সদর দফতর-সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো ও অফিসকে নিশানা করা হয়েছে ৷ লোহিত সাগর এবং বাব এল মানদেব প্রণালীতে সৌদির জাহাজগুলির চলাচল সফলভাবে রুখে দিয়েছে হুথিরা ৷
এক্ষেত্রে পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার থেকেও বেশি ক্ষতি হয়েছে ৷ যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল দেশের অর্থনীতিকে জ্বালানির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন না ৷ দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন, পর্যটন এবং প্রযুক্তিগত ক্ষমতাকে আরও জোরদার করবেন ৷ হুথির হামলায় সৌদি আরবকে অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা ক্ষেত্রে মূল্য চোকাতে হয়েছে ৷
হুথিরা যবে থেকে সৌদির জল ও স্থলে হামলা চালাতে শুরু করেছে, তখন থেকে দেশের অন্যান্য সবকিছুর সঙ্গে পর্যটন, মানুষে-মানুষে যোগাযোগ চলাচল এবং তেলের বাণিজ্যে বড় ব্যাঘাত ঘটেছে ৷
এখনও ইয়েমেনের অধিকাংশই দখল করে অক্ষত রয়েছে হুথিরা ৷ সৌদি আরবের সঙ্গে অন্য আরব দেশগুলি এবং ইয়েমেনের সেনাবাহিনীও হুথিদের এলাকায় তৈল শোধনাগার থেকে অস্ত্র ভাণ্ডার, জ্বালানির ডিপোয় সামরিক আক্রমণ চালিয়েছে ৷ লোহিত সাগরের তীরবর্তী অঞ্চল-সহ পাহাড়-পর্বত এবং সমভূমিতে এই হামলা হয়েছে ৷
কিন্তু দশকের পর দশক ধরে গৃহযুদ্ধে জর্জরিত ইয়েমেন থেকে সৌদি আরবের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে থাকা কৌশলী পরিকাঠামো এবং বিশ্বের সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে আন্তঃসংযুক্ত কাঠামোয় হামলার দাম শুধু ওই পরিকাঠামোগুলি ধ্বংসের মধ্যেই সীমিত থাকেনি ৷
সৌদির কৌশলী বিশ্লেষক আলি শিহাবি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "যে কোনও চিরাচরিত সেনাবাহিনীর জন্য, অপ্রতিসম যুদ্ধে লিপ্ত কোনও বিদ্রোহের মোকাবিলা করা একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ ।"
তিনি আরও লিখেছেন, "সৌদি আরবের সামনে একটি বাড়তি চ্যালেঞ্জ কৌশলগত ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ বিশাল এক ভূখণ্ডকে রক্ষা করা; অন্যদিকে, হুথিরা এমন এক অঞ্চল থেকে তাদের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে, যা মূলত জনশূন্য ও বিধ্বস্ত এবং যেখানে তাদের খুব কম সংখ্যক ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ রয়েছে। যেকোনও সামরিক বাহিনীর জন্যই এটি একটি অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ ৷"
হুথিরা কী চায় ?
হুথিরা আনসার আল্লাহ নামে পরিচিত ৷ এই গোষ্ঠী ইরানের সমর্থক এবং ইরানের নেতৃত্বে গঠিত জোট 'অ্যাক্সিস অফ রেজিস্ট্যান্স'-এর অংশ ৷ এই জোটেরই অংশ হামাস এবং হিজবুল্লা ৷
কিন্তু আহমদ জানিয়েছেন, হুথিরা শুধু ইরানের 'অধীনস্থ প্রক্সি' হিসাবে ভাবলে কিন্তু ভুল হবে ৷ ইরানকে সমর্থন করা ছাড়াও হুথিদের অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে ৷
ইরানের লক্ষ নিজের শর্তে আমেরিকার সঙ্গে সংঘাত শেষ করা, নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি এবং আঞ্চলিক ক্ষমতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি নিজের নেতৃত্বকে রক্ষা করা ৷ আর হুথিরা ইয়েমেনে নিজেদের স্থায়ী জায়গা করে নিতে চায় ৷
আহমদ বলেন, "তাদের আঞ্চলিক উদ্দেশ্যও আছে, এই উদ্দেশ্য সাধনে তারা ইরানের সঙ্গে সহযোগিতা করছে ৷ ইরানের সৌদি আরবের উপর চাপ জারি রাখার উদ্দেশ্যগুলির প্রশংসা করে চলেছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "কিন্তু হুথিদের ইয়েমেন নিয়েও উদ্দেশ্য আছে ৷ ইয়েমেন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর দেশের যে এলাকা থেকে তাদের বের করে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ফিরে গিয়ে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা দখল করা ৷"
তাহলে এই সবকিছুর শুরু কোথায় ? হুথিদের আন্দোলন শুরু হয়েছিল নয়ের দশকে ৷ তাদের ইমামরা দেশের উত্তরভাগে শাসন চালিয়েছিল এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে ৷
1990 সালে উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন যখন একসঙ্গে সংযুক্ত হয়ে হয়ে ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র গঠন করল, তখন জাইদিসদের মনে হয় তাদের মূল স্রোত থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সংযুক্ত ইয়েমেনের ফলে হুথি এবং দেশের সরকারি বাহিনীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হল ৷
ইয়েমেন ও ইরানের মধ্যে সীমান্ত 1 হাজার 300 কিমির ৷ 2015 সালে ইরান প্রভাবিত হুথিদের ভয়ে ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে সৌদি আরব ৷ 2022 সালে এই যুদ্ধে একটা বিরতি হয় ৷ কিন্তু 2026 সালের জুলাই মাসে সেই বিরতি লঙ্ঘন হয় ৷ আমেরিকা-ইরান সংঘাতের মাঝে হুথিরাও ময়দানে নামে ৷
আহমদ উল্লেখ করেন, 2022 থেকে 2026 সাল- এই চার বছর হুথিদের তাদের অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, যা ইরানের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত ৷ এছাড়া সোভিয়েত-যুগের অস্ত্রও রয়েছে তাদের কাছে ৷
ব্রিটেনের একটি তদন্তকারী সংগঠন দ্য আর্মামেন্ট রিসার্চ অস্ত্রশস্ত্রের উপর নজরদারি চালায় ৷ এই সংস্থা জানিয়েছে, ইয়েমেনের মধ্যে পাচার হয়ে আসা অস্ত্রের যন্ত্রাংশ জুড়ে অস্ত্র তৈরি করতে পারে হুথিরা ৷ এর আগে তারা একটা আস্ত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থাই আমদানি করত ৷ এই সংস্থা আরও জানিয়েছে যে, একটি রিপোর্ট অনুযায়ী হুথিরা চিন থেকে জাহাজে করে যন্ত্রাংশ আনিয়ে অত্যাধুনিক মিডিয়াম রেঞ্জের ব্যালিস্টিক মিসাইল তৈরির চেষ্টাও করেছিল ৷ ইয়েমেনের সরকার এরকমই একটি অস্ত্রের যন্ত্রাংশ বোঝাই চিনের জাহাজ বাজেয়াপ্ত করে ৷ তখনই বিষয়টি সামনে আসে ৷
এর কোনও শেষ নেই: ভারতের স্বার্থ
হুথিরা এখন আন্তর্জাতিক খবরের শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছে ৷ তারা আদৌ এই যুদ্ধ শেষ করতে চায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ৷ বরং এই হামলা চালিয়ে তারা সতর্ক করে দিয়েছে ৷ সংবাদমাধ্যমে তাদের বিবৃতি উদ্ধৃত করে প্রকাশিত একটি খবর অনুযায়ী, হুথিরা আন্তর্জাতিক জাহাজ কোম্পানি, নাগরিক এবং কর্মীদের সৌদি আরবের বিমানবন্দর এবং তৈল শোধনাগারগুলি খালি করে চলে যেতে নিদান দিয়েছে ৷
আহমদ বলেন, "ইয়েমেনের পরিস্থিতির ক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। এত লড়াইয়ের পর এখন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছানো দরকার, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনীগুলি একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছবে, যাতে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা আলোচনার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন।” তিনি উল্লেখ করেন যে, পরিস্থিতি এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি; বরং সব লক্ষণই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে সংঘাত আরও ছড়িয়ে পড়বে।
এছাড়া সম্প্রতি পাকিস্তান, সৌদি আরব এবং তুরস্কের মধ্যে হওয়া মক্কা চুক্তি কীভাবে হুথিদের মোকাবিলায় কাজ করবে, এই বিষয়টিও খুব একটা পরিষ্কার নয় ৷ ৷
ইতিমধ্যে মানুষের যাতায়াত ব্যাহত হয়েছে ৷ ভারতীয়দের নিয়ে সৌদিতে যাওয়া বিমান বাতিল হতে শুরু করেছে ৷ এর ফলে শুধু সৌদিতে বাস করা ভারতীয় নাগরিকরাই প্রভাবিত হচ্ছেন, তা নয়, তীর্থযাত্রী ও পর্যটকরাও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ৷ সৌদিতে 30 লক্ষেরও বেশি ভারতীয় বাস করেন ৷ এর পাশাপাশি সৌদি আরব মুসলিমদের একটি তীর্থক্ষেত্রও ৷
প্রতি বছর 2 লক্ষ ভারতীয় হজের জন্য এবং 18 লক্ষ ভারতীয় উমরাহ করতে সৌদিতে যান ৷ মহম্মদ ইউসুফ আলি তাঁর পরিবার নিয়ে উমরাহ করতে গিয়েছিলেন ৷ রিয়াধের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হুথিদের হামলায় যে 13 জন ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন মহম্মদ ইউসুফ আলি ৷ আরও দু'জন ভারতীয় আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ৷
মানুষে মানুষে যোগাযোগ ছাড়াও সৌদি আরব থেকে ভারতের তেল, লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস এবং সার আমদানি ব্যাহত হয়েছে ৷ ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী, বাসমতি চাল, বস্ত্র এবং ওষুধপত্র রফতানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ এর মানে যুদ্ধ আরও বড় আকার ধারণ করলে তার ফলে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে এবং ভারতকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তার মূল্য চোকাতে হবে ৷
আহমদ বলেন, "আপনি ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থগুলি দেখুন ৷ রাশিয়া এবং অন্যান্য উৎস থেকে যখন তেল আমদানি করা হচ্ছে, তখন সৌদি আরব একটা গুরুত্বপূর্ণ তেল সরবরাহকারী দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ৷ কিন্তু সৌদি ভারতের উল্লেখযোগ্য তেল সরবরাহকারী দেশ হিসাবেই থাকবে ৷ ভারতের উদ্বিগ্ন হওয়ার অনেক কারণ আছে ৷ এই ধরনের যুদ্ধের ফলে পুরো এলাকাটাই অস্থির হয়ে পড়ে ৷"