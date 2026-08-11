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আবহাওয়ার খামখেয়ালি আচরণের মোকাবিলায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, বড় বিপদের হাতছানি ?

আবহাওয়ার পরিবর্তন গোটা পৃথিবীকেই বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছে । কোথাও অতিবৃষ্টির হাত ধরে বন্যা হচ্ছে । কোথাও আবার অনাবৃষ্টির জন্য হচ্ছে খরা।

Climate Change
আবহাওয়ার খামখেয়ালি আচরণের মোকাবিলার পথ খুঁজছে বিশ্ব (ছবি-এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 6:38 PM IST

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আবহাওয়ার পরিবর্তন এক চরম পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তাপমাত্রার ফারাক ক্রমশ বিরাট হচ্ছে । বৃষ্টিপাতের ধরনেও পরিবর্তন আসছে। পরিবেশ বাঁচাতে বিজ্ঞানীরা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের বাইরেও বিভিন্ন সমাধানের পথ খুঁজছেন। তার মধ্যে রয়েছে বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ করা । একইসঙ্গে পৃথিবীতে আসা সৌর বিকিরণের পরিমাণও সাময়িকভাবে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছেন তাঁরা।

পুনরায় ব্যবহার করা যায় এমন শক্তির ব্যবহার দ্রুত বাড়াচ্ছে ভারত। তাতে সাফল্যও মিলেছে হাতেনাতে । বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা চোখে পড়ার মতো। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের 51.5 শতাংশই এসেছে এই ধরনের শক্তি থেকে- এমন নজিরও আছে। তবে তারপরও কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ (CDR) ও সোলার জিও-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলি এখনও বেশ ব্যয়বহুল। শুধু তাই নয়, এই ধরনের প্রযুক্তি পরিচালিত হতে অতিরিক্ত পরিমাণে শক্তিরও প্রয়োজন হয় । এত কিছুর পরও সাফল্য অনিশ্চিত। বিশ্বের আবহাওয়া ব্যবস্থা বা ওয়েদার সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ভারতীয় মৌসুমি বায়ু । তাতে অন্য নানা কারণে বদল আসতে শুরু করেছে । তার সঙ্গেই প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে । এমতাবস্থায় CDR বা অন্য বিকল্প গুলির ব্যবহার নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে ।

আবহাওয়ার পরিবর্তন গোটা পৃথিবীকেই বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছে । কোথাও অতিবৃষ্টির হাত ধরে বন্যা হচ্ছে । কোথাও আবার অনাবৃষ্টির জন্য হচ্ছে খরা। গত এক শতাব্দী ধরে ভারতে বৃষ্টির পরিমাণে কোনও বদল আসেনি তবে বৃষ্টির ধরনে এসেছে নানা বদল। বর্ষার মরশুমেই একইসঙ্গে অতিবৃষ্টি আর অনাবৃষ্টি চোখে পড়ছে । তার জেরে বন্যা বা খরা-দুটোই একইভাবে হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে ।

Climate Change
আবহাওয়ার পরিবর্তন এক চরম পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে (ছবি-এপি)

গবেষণায় উঠে এসেছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বৃষ্টিপাতের হারে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। জলবায়ুর পরিবর্তন বিশ্বের বায়ুপ্রবাহকেও প্রভাবিত করতে পারে বলে জানা গিয়েছে নানা গবেষণায় । তামাম বিশ্বের জলবায়ু বিষয়ক মডেলগুলি ইঙ্গিত দেয় , গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি উত্তর গোলার্ধে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়াতে পারে। এছাড়া মডেলগুলি থেকে পাওয়া পূর্বাভাস বলছে, ভবিষ্যতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু চলাচলের সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়তে পারে অনেকটা। পাশাপাশি এলনিনোর মতো বিষয়ও বৃষ্টিপাতে প্রভাব ফেলতে পারে । 2002, 2004 এবং 2015 চিহ্নিত হয়ে আছে এলনিনো বছর হিসেবে। ওই সমস্ত বছরগুলিতে দেশের বিভিন্ন অংশে খরা হয়েছিল ।

এই প্রেক্ষাপটে, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় গ্রিনহাউস গ্যাস বিশেষ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ কমিয়ে আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত এখন যে সমস্ত চোখে পড়ার মতো পরিবর্তনের পথে হাঁটছে তার মধ্যে অন্যতম হলো পুনরায় ব্যবহার যোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়ানো । এই সূত্রে সৌরশক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার 'ন্যাশনাল সোলার মিশন' এবং 'পিএম সূর্য ঘর মুফত বিজলি যোজনা'-র মতো বিভিন্ন কর্মসূচি চালু হয়েছে। 2025 সালের জুলাই মাসে এ ব্যাপারে একটি রেকর্ড করেছে দেশ। এ সময় দেশের মোট 203 গিগাওয়াট বিদ্যুৎ চাহিদার 51.5 শতাংশই এসেছে পুনরায় ব্যবহার করা যায় এমন শক্তি থেকে ।

কিন্তু গবেষকরা এমন প্রযুক্তি নিয়েও পরীক্ষা কর দেখছেন যা বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত কার্বন ডাই অক্সাইড অপসারণ করতে পারে। এই ধরনের একটি পদ্ধতি হল কার্বন ডাই অক্সাইড অপসারণ বা সিডিআর। সিডিআরের আবার একটি প্রধান পথ হল ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার । এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক বায়ু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড অপসারণ করা হয় ।

তবে এই প্রযুক্তির খরচ অনেক । শক্তির প্রয়োজনও ব্যাপক । কার্বন মিনারিয়ালাইজেশন বা খনিজীকরণ হল আরেকটি পদ্ধতি । সেখানে খনিজ পদার্থ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে CO2-কে একটি কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত করে । ফলে সেটিকে বায়ুমণ্ডল থেকে আলাদা করা সম্ভব। এই পদ্ধতিটিকে সাশ্রয়ী করে তোলার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন। এছাড়া বায়োমাস কার্বন অপসারণ ও সংরক্ষণ (Biomass Carbon Removal and Storage) এবং সামুদ্রিক কার্বন অপসারণ (Marine Carbon Removal)-এর মতো পদ্ধতিগুলো নিয়েও বর্তমানে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

এর বাইরে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পদ্ধতি নিয়েও গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা । সেটি হল-সৌর বিকিরণের পরিবর্তন বা সোলার জিও-ইঞ্জিনিয়ারিং।সিডিআর বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস অপসারণের লক্ষ্যে কাজ করে । ঠিক উল্টোদিকে সোলার জিও-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মূল লক্ষ্য-সৌর বিকিরণে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে দ্রুত বাড়তে থাকা তাপমাত্রা থেকে সাময়িক স্বস্তির ব্যবস্থা করা ।

ধারণাটি আংশিকভাবে 1991 সালে মাউন্ট পিনাতুবোর অগ্নুৎপাতের ঘটনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অগ্নুৎপাতের সময় নির্গত ছাই ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 16 থেকে 25 কিলোমিটার উচ্চতায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। শুধু তাই নয় কণাগুলি সূর্যের আগত বিকিরণকে প্রতিফলিতও করেছিল । তার ফলে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছানো সৌর বিকিরণের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে । ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা কমাতেও সাহায্য় করে ।

সৌর ভূ-প্রকৌশলের একটি প্রস্তাবিত পদ্ধতির নাম স্ট্র্যাটোস্ফেরিক অ্যারোসল ইনজেকশন বা এসএআই (SAI) । জেট বিমানের মাধ্যমে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে সালফার কণা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া এই পদ্ধতির চালিকাশক্তি । ধীরে ধীরে এই কণাগুলো বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়বে । আর তার সাহায্যে পৃথিবীতে আসা সৌর বিকিরণের পরিমাণও কমে যাবে ।

তবে, এখানেও সঙ্গী অনিশ্চয়তা । চলতি গবেষণাগুলি খতিয়ে দেখছে, এই ধরনের হস্তক্ষেপ মৌসুমি বায়ুর সঞ্চালনসহ পৃথিবীর আবহাওয়ার ধরণ পাল্টে দিতে পারে কিনা। এই আবহে বলতেই হয়, সামগ্রিক পরিস্থিতি ভারতকে একটি মৌলিক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় । দেশের জলবায়ুকে খারাপভাবে প্রভাবিত না করে এই ধরনের কৌশলগুলো আদৌ কার্যকর হতে পারে কিনা।

অন্য সৌর ভূ-প্রকৌশল পদ্ধতি নিয়েও গবেষণা চলছে। মেরিন ক্লাউড ব্রাইটেনিং পদ্ধতিতে নিম্ন বায়ুমণ্ডলে আরও বেশি ক্লাউড কনডেনসেশন নিউক্লিয়াস প্রবেশ করিয়ে সামুদ্রিক মেঘের উজ্জ্বলতা বাড়ানো হবে। এটি মেঘের প্রতিফলন ক্ষমতা বাড়াবে এবং ভূপৃষ্ঠে পৌঁছানো সৌর বিকিরণের পরিমাণ পরিবর্তন করবে। কিন্তু এই পদ্ধতি নিয়ে তুলনামূলকভাবে কম গবেষণা হয়েছে, বিশেষ করে এর খরচ এবং প্রযুক্তিগত প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে।

সির্রাস ক্লাউড থিনিং একটি ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। এই কৌশলের লক্ষ্য, পৃথিবী থেকে নির্গত আরও বেশি বিকিরণকে মহাকাশে যেতে দেওয়া, যার ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা কমে আসবে। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 6 কিলোমিটার উপরে, ট্রপোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বস্তরে বরফ-নিউক্লিয়েটিং কণা স্থাপন করা। এই কণাগুলি আকারে বড় কিন্তু সংখ্যায় কম বরফ কণা গঠনে বড় ভূমিকা নিতে পারে, যার ফলে পাতলা সিরাস মেঘ তৈরি হয়।

Climate Change
পুনরায় ব্যবহার করা যায় এমন শক্তির ব্যবহার দ্রুত বাড়াচ্ছে ভারত (ছবি-এপি)

সুতরাং, এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলি বিভিন্ন ধরনের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়েছে । সিডিআর পদ্ধতি সরাসরি বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডাই অক্সাইডকে মাথায় রেখে তৈরি । কিন্তু এটি খরচ এবং শক্তির প্রয়োজনীয়তার মতো সমস্যার সম্মুখীন হয়, অন্যদিকে সৌর ভূ-প্রকৌশল সাময়িকভাবে তাপমাত্রা কমাতে পারলেও পৃথিবীর আবহাওয়ার ধরনের উপর প্রভাব ফেলতে পারবে কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তার অবকাশ আছে।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পরীক্ষাগুলি নিয়ে আলোচনা চলছে । ভারতের নীতিনির্ধারকদেরও জন্য এর সম্ভাব্য প্রভাবগুলো বোঝা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। গবেষকরা এই ধরনের হস্তক্ষেপগুলিকে ভারতীয় জলবায়ু পরিস্থিতিকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। এই প্রযুক্তিগুলি ভারতীয় অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে কিনা, তা নির্ধারণে এই গবেষণার ফলাফল যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

(লেখক লক্ষ্মী কুমার টিভি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেসের সহযোগী অধ্যাপক ।)

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IMAPACT OF CLIMATE CHANGE
INDIA USES RENEWABLE ENERGY
GREENHOUSE GAS EMISSIONS
আবহাওয়ার খামখেয়ালি আচরণ
CLIMATE CHANGE IN INDIA

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