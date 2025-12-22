ETV Bharat / opinion

গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্ন : অস্তিত্ব, আশঙ্কা ও বিভাজনের রাজনীতি

কয়েক মাস বাদেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ের রাজনীতি ? সাম্প্রতিক সমীকরণের সন্ধানে গ্রাউন জিরোয় ইটিভি ভারত ৷

Gorkhaland
দার্জিলিং থেকে তোলা কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি (ইটিভি ভারত)
Bilal Bhat

December 22, 2025

(সহকারী প্রতিবেদক দীপঙ্কর বসু, সঞ্জীব গুহ, শুভদীপ রায় নন্দী ও অভিজিৎ বোস)

পর্যটকদের অনবরত যাতায়াত, উঁচুনিচু সর্পিল পাহাড়ি পথ ধরে গাড়ির ওঠানামা আর রাস্তার ঠিক পাশ দিয়েই সমান্তরাল ভাবে চলা রেললাইন- এটুকু বললে বাঙালির মনে অনিবার্য ভাবে ভেসে ওঠে শৈলরানি দার্জিলিঙের একটুকরো মন ভালো করা ছবি ৷ আরও মনে পড়ে যায়, ওই রেললাইন ধরে ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটে চলা টয়ট্রেন। সেই ট্রেন কখনও ঢুকে পড়ে বাজারের ভিতর, আবার কখনও 'নিশ্বাস ফেলে' বসত বাড়ির বারান্দায় ৷ দার্জিলিঙের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি যেন তার নখদর্পণে ৷

পাহাড়ের রোজনামচার সঙ্গে ট্রয়ট্রেন এতটাই একাত্ম হয়ে গিয়েছে যে তার আর কোনও আলাদা অস্তিত্ব নেই স্থানীয়দের কাছে ৷ দার্জিলিংমাস্যার অঙ্গ টয়ট্রেনের থেকে একেবারে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়, তরাই ও সমতলের নেপালি ভাষাভাষী গোর্খা জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আকাঙ্খা। এই জনগোষ্ঠীর সদস্যরা ইদানিং রাজনৈতিক 'মৌন ব্রত' নিয়েছেন বললে খুব একটা বেশি বলা হয় না ৷ কোনও এক অজানা আশঙ্কায় গুটিয়ে থাকেন তাঁরা।

Gorkhaland
দার্জিলিংযের সুন্দরী চা-বাগান (ইটিভি ভারত)

পাহাড়ের রাজনীতিতে ধনী ও প্রভাবশালী মহলের চিন্তাভাবনার বাইরে থাকা সাধারণ মানুষের কাহিনি একেবারে আলাদা। তাঁরা নতুন করে বৃহত্তর 'গোর্খাল্যান্ড' রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে চান না। ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট (আইজিজেএফ)-এর কর্মী দীপু তামাং বলেন, "মানুষ চুপ করে থাকতেই বেশি পছন্দ করছেন ৷ তাঁরা আসলে নিজেদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে দ্বিধা বোধ করেন, হয়তো ভয় পান।" এই আইজিজেএফের নামই আগে হামরো পার্টি ছিল।

হামরো পার্টি প্রথমবার রাজনৈতিক সাফল্যের মুখ দেখে দার্জিলিঙ পুরসভার 32টি ওয়ার্ডের মধ্যে 18টিতে জয়লাভ করে। দীপু বলেন, "এখানে কেউ প্রতিষ্ঠান-বিরোধী অবস্থান নিলে তাঁকে বলির পাঁঠা বানানো হয়। পাহাড়ে কথা বলার জন্য টাকা আর ক্ষমতা দরকার। না-থাকলে আপনি রাষ্ট্রযন্ত্রের শিকার হতে বাধ্য। এটা নতুন কিছু নয়, আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কেউ বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতা করলেই তাঁকে তার মাশুল গুণতে হয়।"

আইজিজেএফ'র দাবি, মানুষ তাদের উপর এর আগেও ভরসা রেখেছেন ৷ এখন দলের দায়িত্ব, সেই ভরসার মর্যাদা রক্ষা করা। দীপুর মতো বেশ কয়েকজন আইজিজেএফ কর্মী সেই ভরসাকে সুদৃঢ় করতে চেষ্টা চালাচ্ছেন নিরন্তর ৷ তাঁরই ধাপ হিসেব, নতুন প্রজন্মের সঙ্গে কফি টেবিলে আড্ডা দিচ্ছেন তাঁরা ৷ সেখানে খোলামেলা আলোচনা সম্ভব। দীপু বলেন, "আমরা চেষ্টা করছি মানুষের এই নীরবতা ভাঙতে। কিন্তু, তরুণরা সামনে আসতে ভয় পাচ্ছেন। তাঁদের আশঙ্কা, একবার সরকার-বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলে হয়রানির শিকার হতে হবে ৷ এমনকী তাঁদের নামে মিথ্যা মামলাও দেওয়া হতে পারে।"

Gorkhaland
বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণপ্রসাদ শর্মা (ইটিভি ভারত)

পাহাড়ের মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের শাসনের জন্য পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাবি করে আসছেন। 294 সদস্যের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাহাড়ের মাত্র তিনটি আসন ৷ এই বাস্তবতায় পাহাড় কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে বলে মনে করেন অনেকেই। কার্শিয়াং বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণু প্রসাদ শর্মা বলেন, "সংখ্যায় আমরা পাহাড়ের মানুষ এতটাই কম যে বড় রাজনৈতিক দলগুলির কাছে আমাদের অস্তিত্বের কোনও মূল্য নেই । বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমি শুধু হিন্দিতে কথা বলি, তার একমাত্র কারণ যাতে দিল্লিতে বসে রয়েছেন তাঁরা যেন আমাদের কথা শুনতে পান।"

গোর্খাল্যান্ডের স্লোগান বেশ পুরনো ৷ শোনাও যায় ইতিউতি ৷ তবে বাংলা থেকে আলাদা হয়ে সম্পূর্ণ নতুন রাজ্য গঠনের পক্ষে থাকা কোনও রাজনৈতিক দল এ সংক্রান্ত দাবি কখনও তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে লেখেনি ৷ শুধু তাই নয়, এ সংক্রান্ত দাবি তাদের দলীয় সংবিধানেরও অংশ হয়নি এ পর্যন্ত ৷ আইজিজেএফের দাবি, গোর্খাল্যান্ড স্থাপনের দাবিকে দলীয় সংবিধানে স্থান দেওয়ার দিক থেকে পাহাড়ের অন্য সমস্ত দলকে তারা পিছনে ফেলেছে । শুধু তাই নয়, দার্জিলিং থেকে সামান্য দূরে টুংসুংখোলা ঝোরার উপর টুংসুংর বন্ধ চা বাগানের সঙ্গে ঝোরার ওপারে থাকা পোখরিয়াবং-কে যুক্ত করে একটি সেতু নির্মাণ করে আইজিজেএফ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে, তাদের প্রতিশ্রুতির দাম আছে।

ব্রিজের উপর লাগানো হয়েছে প্রায় 60 ফুট লম্বা এক বিশাল নামফলক ৷ তাতে জ্বলজ্বল করছে 'গোর্খাল্যান্ড'। নবনির্মিত গোর্খাল্যান্ড ব্রিজ শুধু যে টুংসুংখোলার দু'পার কে জুড়েছে তা নয়, টুংসুংখোলার দ্রুত বয়ে চলা জলের উপরের ওই সেতু দেখতে রোজ ভিড় করছেন অনেকে যাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই বয়েসে তরুণ।

Gorkhaland
জিটিএ প্রধান অনীত থাপার অফিসের টেবিলে দেখা গেল ইউনাইটেড চার্চ অর্ফ নর্থ ইন্ডিয়া এবং ইস্টার্ন হিমালয়ান চার্চের স্মারক (ইটিভি ভারত)

জিটিএ'র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অনিত থাপা একই সঙ্গে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)-র সভাপতির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ৷ নিজের দফতরে সমর্থক পরিবেষ্টিত হয়ে ইটিভি ভারতকে তিনি বললেন, "শুধু একটা সেতু তৈরি করে কোনও দল ভোট পেয়ে যাবে, এমনটা হয় না।" তাঁর কথায়, "একটা সেতু তৈরি করে তার নাম গোর্খাল্যান্ড দিলেই ভোটে জেতা যায় না। আলাদা রাজ্যের স্বপ্ন দেখা যতটা সহজ, সেই রাজ্য চালানো ঠিক ততটাই কঠিন। জিটিএ চালাচ্ছি বলে আমি জানি কাজটা কতটা কঠিন। সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়ন আর শান্তি সবচেয়ে জরুরি। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা রাজনীতি করছি। "গোর্খাল্যান্ড ইস্যুতে দার্জিলিং এবং সংলগ্ন পাহাড় বারবার অশান্ত হয়েছে। জিটিএ'র প্রধান অনিত অবশ্য বলছেন, "গত ন’বছরে পাহাড়ে কোনও বন্‌ধ হয়নি। এলাকায় শান্তি রয়েছে এবং পর্যটনও ভালোভাবেই এগোচ্ছে।"

প্রসঙ্গত, 2012 সালে গঠিত জিটিএ দার্জিলিং, কার্শিয়ং, কালিম্পং ও মিরিকে স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্যে তৈরি একটা প্রশাসনিক বিভাগ, যা আগের দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের জায়গা নিয়েছে । শিক্ষা, আঞ্চলিক পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য ও পর্যটনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির দায়িত্ব এই স্বশাসিত পরিষদের হাতেই তুলে দিয়েছে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকার ।

ইদানিং দার্জিলিঙের রাজনীতি-চর্চায় গোর্খাল্যান্ডের নামাঙ্কিত সেতুটি যেন এক অনিবার্য অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে ৷ অতীতের বর্ষায় ঝোরা পার হওয়া যেত না ৷ তার উপর যে একটা সেতু নির্মাণ করা দরকার, সেটা সকলেই জানতেন। কিন্তু, এতদিন তা হয়নি ৷ এবার হয়েছে ৷ শুধু হয়েছে বললে ভুল হবে ৷ কোনওরকম সরকারি সাহায্য ছাড়া শুধু স্থানীয়দের স্বেচ্ছাশ্রমের উপর ভিত্তি রেখেই সম্পন্ন হয়েছে গোটা বিষয়টি ৷ এই সেতু নির্মাণের নেপথ্যে পাহাড়ের ঐতিহ্যবাহী দোকান গ্লেনারিজ়ের মালিক ও আইজিজেএফের মুখ্য আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ডসের কথা আলাদা করে বলা দরকার ৷ তাঁর সক্রিয় সমর্থন সেতুনির্মাণ এবং তাঁর সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন দিককে এক বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।

সেতু নির্মাণে দীর্ঘদিনের প্রয়োজন মিটেছে ৷ সহজ হয়েছে যাতায়াত । 'গোর্খাল্যান্ড' লেখা নামফলককে পিছনে রেখে সেতুর রেলিংয়ে হেলান দিয়ে সেলফি তুলছেন তরুণ-তরুণীরা ৷ আর সেই সব ছবিতে ভরে উঠছে মোবাইল ফোনের গ্যালারি । 'গোর্খাল্যান্ড ব্রিজ' এখন আকর্ষণের প্রতীক ৷ শুধু তাই নয়, পাহাড়ের বাসিন্দাদের অনুপ্রেরণা আর সুদিনের স্বপ্নের বিজমন্ত্রে পরিণত এই সেতু 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দার্জিলিং পাহাড়ের অন্যতম চিন্তা সূত্র হয়ে উঠেছে।

আইজিকেএফ হামরো পার্টি থাকাকালীন প্রথমবার রাজনীতির ময়দানে নেমে দার্জিলিং পুরসভার নির্বাচন জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছিল । গোর্খাল্যান্ড ব্রিজ এবং তার সাথে আইজিজেএফ-এর অজয় এডওয়ার্ডসের নাম উচ্চারণ হওয়া নতুন এক রাজনৈতিক সমীকরণের জন্ম দিয়েছে। তথাকথিত পুরনো রাজনৈতিক দলগুলি যারা এতদিন পাহাড়ে তাদের প্রভাবই আছে বলে মনে করতো, তারা আচমকাই বেশ চাপে পড়েছে।

পাহাড়ের খাড়া ঢাল, চা-বাগান, নদী, প্রবল স্রোতের ঝরনা আর ভঙ্গুর রাস্তা, ভৌগোলিক কারণেই দার্জিলিংয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিত্যদিনের উদ্বেগের বিষয় আর তা নিয়ে রাজনীতিও কিছু কম হয়নি । চলতি বছরের অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতিতে মিরিকের দুধিয়া সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনায় শুধু যে যোগাযো ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল তা নয় ৷ ভেঙে পড়া ওই সেতু নড়িয়ে দিয়েছিল পাহাড়ের মানুষের বিশ্বাস।

Gorkhaland
ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের সদস্য দীপু তামাং (ইটিভি ভারত)

গুরুগ্রামের বহুজাতিক ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে আসা দীপুর আক্ষেপ, "অন্যদের কাছে পাহাড়ের মানুষ এবং তাঁদের ভূমিকা যে ঠিক কতটা আপেক্ষিক তা পাহাড়ের বাসিন্দা না হলে সহজে অনুধাবন করা অসম্ভব ৷ পাহাড়ে থাকলে খুব তাড়াতাড়ি আপনি বুঝতে পারেন আদতে আপনি কতটা অদৃশ্য ৷ একটা সেতু ভেঙে গেলে আমাদের শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। এবার যেহেতু নির্বাচন আসছে, তাই অস্থায়ী একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। একমাত্র নির্বাচন এলেই আমাদের কথা সবার মনে পড়ে ! ”

Gorkhaland
ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফিঞ্জো ওয়াংজেল (ইটিভি ভারত)

আইজিজেএফ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ফিঞ্জো ওয়াংজেল গুরুং বলেন, "এ কথাগুলোই আমরা পাহাড়ের তরুণদের বোঝাতে চাই। আমাদের চা-বাগান, সিঙ্কোনা চাষ,পর্যটন এবং সংস্কৃতি, এই সব নিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের মতো করে এগোতে পারি। আর এই পথ চলার প্রাথমিক শর্ত পৃথক গোর্খাল্যান্ড। তৃণমূল আমাদের জন্য কিছু করবে না। বিজেপিও 2009 সাল থেকে আমাদের শুকনো প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছু দেয়নি। পাহাড়ের জন্য যা সামান্য কিছু হয়েছে, এই যেমন ধরুন নেপালি ভাষার স্বীকৃতি থেকে শুরু করে অন্যান্য কয়েকটি বিষয়, সব কেন্দ্রে কংগ্রেসের জোট সরকার থাকাকালীন হয়েছে। তৃণমূল কখনও আমাদের কথা ভাবেনি। আমাদের কাজের সম্ভাবনা নিয়ে কোনও ভাবনা তাদের ছিল, না আমাদের স্বপ্নপূরণে কোনও পদক্ষেপ তারা করেছে ৷”

পাহাড়ের তরুণ ভোটারদের মধ্যে অস্থিরতা চোখে পডছে। তাঁদের অনেকেই কলেজ পাশ, সোশাল মিডিয়ায় স্বচ্ছন্দ এবং পাহাড়ের বাইরের সুযোগ সম্পর্কে সচেতনও বটে। অন্য রাজ্য বা বড় শহরে কিংবা বিদেশে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন তাঁরাও দেখেন । তবু নিজস্ব একটা পরিচিতির প্রশ্ন থেকেই যায় । দীপু বলছেন, পাহাড়ে উন্নয়নের প্রশ্ন আর মর্যাদাকে একে অন্যের থেকে আলাদা করা যায় না। তরুণরা অবশ্যই চাকরি চায়। কিন্তু নিজেদের পরিচিতি ভুলে গিয়ে নয়। বঙ্গ থেকে শুধু ভৌগোলিক ভাবে নয় রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পাশাপাশি নিজের স্বতন্ত্র পরিচিতি থাকা দার্জিলিঙের পক্ষে আদর্শ ।

দার্জিলিংয়ের তরুণ প্রজন্মের কাছে রাজনীতি মানে মূলত ইনস্টাগ্রাম পোস্ট, হোয়াটসঅ্যাপ ফরোয়ার্ড আর ইউটিউব চ্যানেলে বিতর্কের আসর। জনতার অনুদানে তৈরি এবং নামফলক আঁটা একটি সেতুর ছবি অনলাইনে যে গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে, তা দেওয়ালে সাঁটা কোনও পোস্টার বা সমাবেশে ভাষণের চেয়ে অনেক দ্রুত।

পাহাড়ের মানুষ এখন আর কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেদের জড়াতে চান না। এমনকী চিরাচরিত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে নিজেদের নৈকট্য প্রকাশেও তাঁদের অনীহা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তিনতারা হোটেলে কর্মরত এক হোটেল ম্যানেজমেন্ট স্নাতক ইটিভি ভারতকে বলেন, "তরুণরা এখন রাজনৈতিক আলোচনা এড়িয়ে চলেন। হয়তো কেউই প্রকাশ্যে কথা বলবে না ৷ তবে তরুণ প্রজন্ম আর রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাস করে না।"

আইজিজেএফ পাহাড়ে নিজেদের একটা স্বতন্ত্র জায়গা করে নিচ্ছে ৷ মানুষের মনও জয় করছে-এটা মোটামুটি পরিষ্কার। বছর তিরিশের এক মহিলা বলেন, আস্থার অভাবই তরুণদের আপাতত নীরব করে রেখেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই মহিলার কথায় , "এই ছোট পাহাড়ে অনেক বিভাজন রয়েছে অথচ বিধানসভায় আসন সংখ্যার নিরিখে আমরা তেমন কিছুই নই। মানুষ আলাদা রাজ্য চায়, কিন্তু টার্গেট হওয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলে না। এমনকী ভোটের দিনও পরিবারের কর্তা ঠিক করে দেন বাডির সদস্যরা কাকে ভোট দেবেন!"

আইজিজেএফ ধীরে ধীরে তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। দলের কর্মসূচি আর তা উপস্থাপনার ধরনকে তাঁরা 'স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন' বলে দরাজ সার্টিফিকেটও দিচ্ছেন। দার্জিলিং মলের কাছে একটি পুরোনো কিউরিও দোকান চালান এক ব্যক্তি ৷ বয়স 60 পেরিয়েছে। তিনি বলেন, "পাহাড়ের মানুষ এই নতুন দলটাকে পছন্দ করছে ৷ আশা করছে ওরা এখানকার লোকের জন্য ভালো কিছু করবে।"

ব্যবসার সুবাদে অজয় এডওয়ার্ডস দার্জিলিং শহরে অত্যন্ত পরিচিত মুখ। "সেতু নির্মাণ কোনও কৃতিত্ব দাবি করার বিষয় নয়। এটা আসলে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত ৷ যা পরিষ্কার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়-আমরাও পারি । সরকারি ব্যবস্থা ব্যর্থ হলেও আমরা নিজেদের লক্ষ্যে অটল থাকতে পারি ৷" দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা প্রাক্তন শিক্ষিকা অ্যান বলছেন, "নতুন রাজনৈতিক দলটি তরুণ ভোটারদের গভীরভাবে স্পর্শ করছে ৷"

টুংসুং খোলার সেতু নির্মাণ ঘিরে বিভাজনও সামনে এনেছে। প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়া তৈরি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু, সেই গ্রেফতারির খবরের চেয়ে যেটা আরও বেশি করে আলোচিত হচ্ছে তা হল, এত বড় একটা প্রকল্প কীভাবে সরকারের নজর এড়িয়ে শুধু যে বহাল তবিয়তে চলেছে তাই নয়, নির্বিঘ্নে শেষও হয়েছে। তবে সেতু উদ্বোধনের পর আবগারি দফতর অজয়ের জনপ্রিয় গ্লেনারিজ় পানশালা তিন মাস বন্ধ রাখার নোটিস জারি করেছে। এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন দীপু ৷ মনে করছেন, ব্যবসায়িক স্বার্থে আঘাত করতেই এমন উদ্যোগ।

তৃণমুল কংগ্রেস এবং তাদের সহযোগী অনিত থাপার বিজিপিএম অবশ্য আইজিজেএফ প্রসঙ্গে সাবধানী অবস্থান নিয়েছে ৷ কিছুটা সময় নিয়ে পড়ে-বুঝে পদক্ষেপ করতে চাইছে। তাদের অনুমান, অজয় এডওয়ার্ডসের প্রভাব শুধু দার্জিলিঙ শহরে সীমাবদ্ধ। তবে তারা এটাও দেখেছে গোর্খাল্যান্ড নামাঙ্কিত সেতুটি শহরের ভেতরে নয়, গ্রামীণ দার্জিলিংয়ে তৈরি হয়েছে।

পাহাড়ের রাজনীতি এক বিচিত্র সমীকরণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ৷ কোনও একটি বিশেষ রাজনৈতিক শক্তির একাধিপত্য না থাকা পরিস্থিতিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এখানে দুর্বল ৷ তাদের আনুগত্যও দ্রুত বদলাচ্ছে। এমতাবস্থায় বঙ্গের পাহাড় এক বিকল্প রাজনৈতিক পরীক্ষার মৃগয়াভূমিতে পরিণত ৷ এই রাজনৈতিক শূন্যতাকে রাজনৈতিক অবসর হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ আছে ৷ তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থিত পাহাড়ের দলগুলির বাইরে বেরিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেসি অজয় এডওয়ার্ডস সেই কাজটাই করতে চাইছেন ৷ নিজেকে তিনি বিকল্প হিসেবে পেশ করছেন, মানুষের কাছে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে ।

শিলিগুড়ির মেয়র তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেব অবশ্য অজয়ের প্রভাবকে ততটা আমল দিতে নারাজ ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দীর্ঘদিনের সঙ্গী বলেন, "পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ডের কথা না বলে কেউ রাজনৈতিকভাবে টিকে থাকতে পারে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিংসা-আন্দোলনের বদলে পরিকাঠামো তৈরিতে গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা মনে করি, এবার বিজিপিএম একটা বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হয়ে উঠে আসবে পাহাড়ের রাজনীতিতে ৷

তবে, অনিত থাপা আরও বেশি বাস্তববাদী। তিনি বলেন, "পাহাড়ে তৃণমূল কোনও বিকল্প নয় ৷ ওদের কেউ চায় না। মানুষ তৃণমূলকে মেনে নেবে না বলেই বিজিপিএম নিজস্ব প্রতীকে এবারে নির্বাচন লড়বে। আমি জানি মানুষ তৃণমূলকে গ্রহণ করবে না ৷ কিন্তু আমার নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক আছে এবং সেটা অটুটু। আগের মতোই তারা আমাকে ভোট দেবে।"

Gorkhaland
গোর্খা রঙ্গমঞ্চ (ইটিভি ভারত)

আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বাংলা। তার মধ্যেই নতুন তৈরি গোর্খাল্যান্ড ব্রিজ হয়ে উঠেছে ৷ একদিক থেকে বিচার করলে এই সেতু একটি বিশেষ প্রতীক বা অলঙ্কার ৷ অন্যদিকে থেকে ভাবলে একটি পরীক্ষাও বটে। তরুণদের কাছে এটি একটা সম্ভাবনার প্রতীক ৷ পাশাপাশি এক অকাট্য প্রমাণও ৷ তাঁদের কাছে সেতু এই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছে, উন্নয়নের স্বপ্ন শুধু কথার কথা নয় বাস্তবও বটে । সেতুটি বারবার পাহাড়ের নেতাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, দলীয় প্রতীক গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু সে একা যথেষ্ট নয়। অন্তরের অন্তরস্থল থেকে তাঁরা খুব ভালোভাবে জানেন, একটি সেতু কেবল দুটো প্রান্তকে যুক্ত করে ৷ আর নির্বাচনের তাৎপর্য মানুষের আশার সঙ্গে বাস্তবতাকে মিলিয়ে দেওয়ায় ৷

উত্তরবঙ্গের পাহাড় শেষ পর্যন্ত বাংলার সামগ্রিক ভোট চিত্রে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা এখনও বলার সময় আসেনি। তবে তরাই-ডুয়ার্সের রাজবংশীরাও পাহাড়ের নেপালি-গোর্খাদের মতো একসময় আলাদা রাজ্যের দাবি তুলেছিলেন। রাজ্যের দাবির মতোই আরও একটা মিল রয়েছে রাজবংশী ও গোর্খাদের মধ্যে- দু'পক্ষই তৃণমূলকে দূরে সরিয়ে রেখেছে । কোচবিহারের রাজবংশীরা গোর্খাদের মতোই আলাদা রাজ্য চেয়েছিলেন এবং এখনও বাংলাকে চাপিয়ে দেওয়া ভাষা বলে মনে করেন।

Gorkhaland
গাড়ি চালক সুশান্ত বর্মন (ইটিভি ভারত)

রাজবংশী সম্প্রদায়ের ট্যাক্সিচালক সুশান্ত বর্মণ বলেন, "এটা ভেবে লজ্জা লাগে যে আমাদের নতুন প্রজন্ম রাজবংশী ভাষা বলতে পারে না। আমরা কথা বললে বাঙালিরা আমাদের ভাষা নিয়ে হাসাহাসি করে। তবে একটা ব্যাপার মানতেই হবে, রাজবংশীদের থেকে পাহাড়ের নেপালি ভাষাভাষী গোর্খারা অন্তত কিছু একটা করতে পেরেছেন। অন্তত নিজেদের এলাকা শাসনের জন্য জিটিএ পেয়েছেন। আমাদের হাত এখনও খালি ৷"

উত্তরবঙ্গের পাহাড় তার অপূর্ব বৈচিত্র্য আর বন্ধুর পথ নিয়ে স্বতন্ত্র ৷ আরও একটা নির্বাচনের অপেক্ষায় এই জনপদ। সেই নির্বাচনে হয়তো নবনির্মিত ওই গোর্খাল্যান্ড সেতুর পথ ধরে এগিয়ে যাবে ৷ আগামী বেশ কিছুদিনের জন্যে একটা নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র রচনা করবে।

