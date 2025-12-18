Ground Report: একসময়ের বামদুর্গ উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ির রং আজ গেরুয়া

Ground Report: একসময়ের বামদুর্গ উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ির রং আজ গেরুয়া
বছরের পর বছর ধরে চলা সংঘের নিরলস প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ নকশালবাড়িতে বাংলার 'তিয়ান-আনমেন স্কোয়ার' থেকে কারগিল ওয়ার মেমোরিয়ালের পট পরিবর্তন ৷
By Bilal Bhat
Published : December 18, 2025 at 7:48 PM IST
(সহকারী প্রতিবেদক শুভদীপ রায় নন্দী ও অভিজিৎ বোস)
এই প্রতিবেদন তুলে ধরবে নকশালবাড়ির নয়া কারগিল ওয়ার মেমোরিয়াল থেকে ঐতিহাসিক 'তিয়ান-আনমেন স্কোয়ার' পর্যন্ত একটি যাত্রাপথ - যে গ্রাম পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি নাটকীয় পরিবর্তনের প্রতীক ।
একটা সময়ে নকশাল আন্দোলনের উপকেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি, যা এখন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) একটি শক্ত ঘাঁটি । 2017 সালে অমিত শাহ এই গ্রামের একটি দলিত পরিবারের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ করেছিলেন, আর সেই সময় থেকেই এখানে পরিবর্তন স্পষ্টভাবে শুরু হয়ে যায় । এই ঘটনাকে 'অপারেশন লোটাস'-এর সূচনা হিসেবে দেখা হয়, যা পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ব্যাপক সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে এবং পরে এই দলই বিভিন্ন রাজ্যে একের পর এক জয় ছিনিয়ে আনে ৷
গত কয়েক বছরে রাজ্যে বিজেপির প্রভাব দ্রুতগতিতে বেড়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যেখানে ছিল তাদের নগণ্য উপস্থিতি, সেখান থেকেই গত নির্বাচনে দলটি দুই অঙ্কের আসন সংখ্যায় পৌঁছে যায় । উত্তরবঙ্গের আদিবাসী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরবঙ্গের মাহালিদের মতো যে পরিবারগুলো খড়ের ঘরে বাস করত, তাদের পাকা বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের গতিপ্রকৃতি
উত্তরবঙ্গের 54টি বিধানসভা আসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই অঞ্চলে দার্জিলিংয়ের গোর্খারা রয়েছে, যারা গোর্খাল্যান্ড চায় ৷ রয়েছে কোচবিহারের রাজবংশীরাও । উভয় সম্প্রদায়ই পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটি রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিচ্ছেদ এবং একটি পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ইচ্ছে পূরণের জন্য বিজেপিকে ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে । অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) এখানে মূলত একঘরে এবং ব্রাত্য । এমনকি যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রকল্প থেকে সুবিধা পেয়েছেন, তাঁরাও বিজেপির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ।
আরএসএস ক্যাডারদের বছরের পর বছর ধরে নিরলস প্রচেষ্টার উপর ভর করে বিজেপি একটি শক্তপোক্ত নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে গিয়েছে এবং কয়েকটি পকেট ছাড়া প্রায় সমগ্র অঞ্চলে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে । পূর্ববর্তী নির্বাচনে দলটির বিশাল জয় উত্তরবঙ্গের বৈঠকখানার আলোচনায় বিজেপিকে নিয়ে এসেছে, যেখানে এখন গেরুয়া রঙ এই অঞ্চলের মানচিত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং স্থানীয় আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে । শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা গৌতম দেব ইটিভি ভারতকে বলেন, "আপনি যেখানেই যান না-কেন, সামাজিক কাজ এবং নাগরিক সমস্যায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করতে দেখবেন আরএসএস ক্যাডারদের ।"
তিয়ান-আনমেন স্কোয়ার: এক বিস্মৃত ইতিহাস
একটা সময়ে এই এলাকাকে নিজেদের ঘাঁটি বলে দাবি করত বামপন্থীরা ৷ তারা এখানে ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা, অবশিষ্ট কিছু মূর্তি এবং তাদের মূল নেতাদের কয়েকটি বাঁশের কুটির ছাড়া আর বিশেষ কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি। কানু সান্যাল, চারু মজুমদার এবং তাঁদের দুই কমরেড নকশালবাড়ি গ্রাম থেকে এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, যা অবশেষে রাজ্যজুড়ে এবং রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল ।
তিয়ান-আনমেন স্কোয়ারে কমরেডদের মূর্তি এবং 1967 সালে রাজ্য পুলিশের হাতে নিহতদের নামের তালিকা দেওয়া একটি স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে, মৃতদের বেশিরভাগই ছিলেন নারী । সারি বেঁধে থাকা স্ট্যালিন, লেনিন থেকে মার্কস এবং চারু মজুমদার ও কানু সান্যালের মতো বাম নেতাদের মূর্তিগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই এলাকায় নকশাল আন্দোলন কতটা শক্তিশালী ছিল । স্মৃতিস্তম্ভটির পাশ দিয়ে যাওয়া একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "পাথরে খোদাই করা নামগুলো আমাদের হৃদয়ে ও মনে গেঁথে আছে, কিন্তু বাম নেতৃত্বের বিভাজনের কারণে বিজেপিই এখন আমাদের একমাত্র বিকল্প ।"
1967 সালের অভ্যুত্থানের স্মৃতিস্তম্ভে খোদাই করা বাংলা লেখাটি দেখিয়ে আইএনটিটিইউসি-র পদাধিকারী নির্জল দে বলেন, "এটাই আমাদের 'তিয়ান-আনমেন স্কোয়ার'।" টিএমসি-র শ্রমিক সংগঠনের নেতা বলেন, "এভাবেই এটি আমাদের মধ্যে পরিচিতি পেয়েছে ।"
নতুন প্রতীক: কারগিল যুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ
বিজেপি, তার আরএসএস কর্মীদের মাধ্যমে কৌশলগতভাবে নিশ্চিত করেছে যে, বামপন্থীদের স্মৃতিস্তম্ভ বা 'তিয়ান-আনমেন স্কোয়ার' অক্ষত থাকলেও তার গুরুত্ব হারাবে । গ্রামের প্রবেশপথে, এশিয়ান হাইওয়ের ঠিক পাশেই, কারগিল যুদ্ধের শহীদদের স্মরণে একটি নতুন কারগিল যুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে । এর অবস্থান ও নকশা এমনভাবে করা হয়েছে যে, গ্রামের প্রবেশকারী কারও নজর এড়াবে না ৷ এটি দেশপ্রেম এবং যুদ্ধের স্মৃতির একটি প্রতীক, যেখানে পাহাড়ের মানুষদের প্রতিনিধিত্ব তুলে ধরার জন্য একটি খুকরি এবং নতুন প্রজন্মের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি হার্ট ইমোজি ব্যবহার করা হয়েছে । আশপাশে বসবাসকারী জনৈক মনোজ বলেন, এই স্মৃতিস্তম্ভটি পুরনো প্রজন্ম থেকে শুরু করে জেনারেশন জেড পর্যন্ত সবার কাছেই জনপ্রিয় । তিনি আরও বলেন, "এই স্মৃতিস্তম্ভ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফে ঢাকা পর্বতমালা দেখা যায়, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কারগিলের একই রকম পর্বতশ্রেণিকে এই শহীদরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে রক্ষা করেছিলেন ।”
স্মৃতির সংঘাত
মিনু সাইবা, যিনি 'তিয়ান-আনমেন স্কোয়ার'-এর পাশের একটি ধানক্ষেতে চাষ করেন, তিনি জানেনও না সেখানে কাদের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে । তবে, তিনি কারগিল যুদ্ধ স্মারকটির সঙ্গে পরিচিত, যা বিজেপি 'অনেক বছর আগে' জাতির জন্য প্রাণ উৎসর্গকারীদের সম্মান জানাতে তৈরি করেছিল । তিনি বলেন, "তরুণরা স্মারকটিতে সেলফি তুলতে যায় এবং সেগুলো তাদের সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করে ।" তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের একজন সুবিধাভোগী, তবু তাঁর মন বিজেপির জন্য কাঁদে । তিনি বলেন, "বিজেপি জাতি গঠনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং এর জন্য অনেক কিছু করেছে ৷" উদাহরণ হিসেবে তিনি যুদ্ধ স্মারকটির কথা উল্লেখ করেন ।
স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ দেবনাথের মতে, "কারগিলের মতো যুদ্ধে নিহত সৈন্যরা কেবল তাঁদের কাজ করছিলেন এবং এর জন্য তাঁরা বেতন পেতেন, কিন্তু 'তিয়ান-আনমেন স্কোয়ার' নকশালবাড়িতে উল্লিখিত ব্যক্তিরা ছিলেন নিঃস্বার্থ এবং একটি আদর্শের জন্য তাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন ।"
কারগিলের শহীদদের নাম ওয়ার মেমোরিয়ালে মার্বেল পাথরে খোদাই করা আছে, যা এখন সেলফি তোলার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে । অন্যদিকে, 'তিয়ান-আনমেন স্কোয়ার'-এ কানু সান্যাল ও তাঁর সঙ্গীদের মূর্তির পাশে একটি পাথরের উপর শহীদ হিসেবে চিহ্নিত নয়টি নাম লেখা আছে ।
87 বছর বয়সি শান্তি মুণ্ডা, যিনি সিপিআই(এমএল) (কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া [মার্কসবাদী-লেনিনবাদী])-এর একজন সদস্য, তিনি কানু সান্যাল এবং চারু মজুমদারকে নিয়ে গ্রামের কমরেডদের সঙ্গে কাটানো তাঁর প্রিয় স্মৃতিগুলো সবসময় অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেন । কানু সান্যাল এবং চারু মজুমদার আলাদা হয়ে যখন ভিন্ন পথে চলে যান, যা দলের মধ্যে আরও বিভেদ সৃষ্টি করে, সেই সময়ের কথা স্মরণ করেন শান্তি মুণ্ডা ৷ তিনি সান্যাল এবং মজুমদার উভয়কেই কমরেড হিসেবে সহযোগিতা করেছিলেন এবং অবশেষে তিনি সান্যাল গোষ্ঠীর প্রতি অনুগত থাকেন । তিনি মনে করেন যে, চারু মজুমদার যে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন, সেই সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল । মুণ্ডা এখনও বিশ্বাস করেন যে, বামপন্থীদের সোনালি যুগ ফিরে আসবে । তাঁর জামাতা তথা একজন সহকর্মী কমরেড হলেন দেবনাথ, তিনিও এই বিশ্বাসকে সমর্থন করেন ৷ তিনি বলেন, "বাম আন্দোলন একদিন ফিরে আসবে ।"
নকশালবাড়ির সেপ্টুলা জোটে কানু সান্যালের বাঁশের কুঁড়েঘর - যা এখন সিপিআই(এম) কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত একটি গ্রন্থাগার - তার পাশ দিয়ে একটি ছোট নদী বয়ে গিয়েছে ৷ এটি মানঝা নদীর একটি শাখা, যা এই গ্রামটিকে একটি কাব্যিক রূপ দিয়েছে ।
নকশালবাড়ির প্রতীকী গুরুত্ব এবং কীভাবে এই গ্রাম থেকেই নকশাল আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল, তা উপলব্ধি করে তৃণমূল কংগ্রেস সান্যালের বাঁশের বাড়িটিকে একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করার পরিকল্পনা করছে । সেপ্টুলা জোটে গ্রামের একজন বাসিন্দা বলেন, "সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি বৈঠক হয়েছিল, যেখানে সান্যালের বাড়িটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।" তিনি আরও বলেন, "এই প্রস্তাবে গ্রামের মানুষ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে মনে হচ্ছে ।"
গত নির্বাচনগুলোতেও নকশালবাড়ি তারকা প্রচারকদের জন্য একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল । আগামী বছর, 2026 সালে রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৷ এবার পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, তা আরও বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ।