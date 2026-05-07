ETV Bharat / opinion

ক্ষমতার ভরকেন্দ্র থেকে পতন- 15 বছর তৃণমূল জমানার ইতি

15 বছর পর তৃণমূল জমানার অবসান বাংলায় । ক্ষমতার শীর্ষ থেকে দ্রুত বৃত্তের বাইরে চলে যাওয়ার যাত্রাপথ বিশ্লেষণে ইটিভি ভারত ।

Fall Of Trinamool Congress
15 বছর পর তৃণমূল জমানার অবসান বাংলায় (ছবি: এএনআই)
author img

By Dipankar Bose

Published : May 7, 2026 at 1:44 PM IST

|

Updated : May 7, 2026 at 1:49 PM IST

12 Min Read
Choose ETV Bharat

মাটিতে নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিরল সমাহারকে পাথেয় করে 15 বছর ধরে বাংলায় শাসন করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, তিনিই ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে ৷ বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রের পুরধা ৷ তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস হয়ে ওঠে এমন এক যন্ত্র যা নির্বাচনে জেতার ক্ষমতা রাখে, সঙ্কট হজম করতে পারে এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারে ৷ সেই যন্ত্র এখন বিকল হয়ে গিয়েছে ৷

2026 সালের নির্বাচনী পরাজয় কেবল বিজেপির কাছে মমতার হার নয় ৷ গত কয়েক বছর ধরে তাঁকে সামনে রেখে যে প্রায় অপ্রতিরোধ্য ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সেটারও পরাজয়, পতন ৷ অনেক দিন ধরে ক্ষমতায় ছিল এমন যে কোনও সরকারের মতো তৃণমূলের পতনও একদিনে হয়নি ৷ দীর্ঘদিন ধরে বাড়তে থাকা অসন্তোষের মধ্যেই পতনের শুরুর কথা লেখা হয়েছিল ৷ সংগঠনে অভিনভত্বের অভাব এবং ভুল পদক্ষেপ নিতে নিতে এমন এক অবস্থা তৈরি হয়েছিল যেখান থেকে ফিরে আসার পথ নেই ৷

bengal assembly election analysis
শুভেন্দুকে সামনে রেখেই বিজেপির জয় (ছবি: পিটিআই)

দুর্নীতি যথন রাগের সমার্থক

বছরের পর বছর ধরে তৃণমূল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার মূল ভাবনাকে প্রতিহত করে এসেছে ৷ 2016 আর 2021 সালে ব্যাপক পরিমাণ ভোট পড়ার পরও তৃণমূল বড় ব্যবধানে জিতেছিল ৷ কিন্তু 2026 সালে ঘটনাপ্রবাহ হল অন্যরকম, গেল অন্যদিকে ৷ বিতর্কিত এসআইআর এবং এসআইআর ঘিরে বিতর্কের জেরে 90 শতাংশেরও বেশি ভোট পড়েছে ৷ সেটা অসন্তোষ প্রকাশের এক বৃহৎ মঞ্চ হয়ে উঠেছিল ৷

এত বেশি সংখ্য়ক মানুষের যোগদানের নেপথ্যে সহানুভূতি নয় কাজ করেছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ৷ এবার ভোটররা শুধু ভোট-প্রক্রিয়ায় অংশ নেননি বরং তাঁরাই সমগ্র প্রক্রিয়ায় অংশ হয়ে উঠেছেন বলা যায় ৷ জনমত বলে দিচ্ছে এতদিন সুপ্ত থাকা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা এবার কয়েকগুণ হয়ে ফিরে এসেছে ৷

ছোট ছোট শহরে পুর-পরিষেবা অভাবের মতো বিষয়ও এখানে যুক্ত হয়েছে ৷ যুক্ত হয়েছে গ্রামে গ্রামে চলতে কাটমানি আর কমিশন ঘিরে দানা বাঁধা অসন্তোষ ৷ একটি পরিবারে কোনও এক সদস্য হয়তো চাকরি পেয়েছেন ৷ কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করেও স্রেফ দুর্নীতির রমরমায় অন্য কারও কপালে চাকরি জোটেনি ৷ এটাও ঘি ঢেলেছে অসন্তোষের গনগনে আগুনে ৷ এ ধরনের অসন্তোষ হালে তৈরি হয়েছে সেটা মনে করার কোনও কারণ নেই ৷ তবে ভোটররা এতদিন সে সবে বিশেষ আমল দেননি ৷ তার কারণ, মমতার সরকারের কল্যাণমুখী প্রকল্প এবং বাঙালি অস্মিতা ৷ কিন্তু 2026 সালে এসে সেই ম্যাজিক আর কাজ করল না ৷

bengal assembly election analysis
বাংলায় জয়ে পর লাড্ডু বিলি কলকাতায় (ছবি: পিটিআই)

তৃণমূল আমলের একেবারে প্রথম থেকেই দুর্নীতির ছায়া বাংলার জনজীবনে দীর্ঘ হয়েছে ৷ একটা সময় যাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা যেত পরবর্তীকালে সেটা হয়ে ওঠে নির্বাচনের নিয়ন্ত্রক । সারদা চিটফান্ড বা নারদার স্টিং অপারেশনের ঘটনা আজকের নয় । বেশ কয়েক বছর আগের । তবে প্রাথখমিকভাবে বেশ কয়েকটি নির্বাচনে জয় দিয়ে সেই ক্ষতে প্রলেপ দেওয়া গিয়েছে । কিন্তু ভোটারদের মন থেকে সারদা-নারদা মুছে দেওয়া গিয়েছে তা নয় । জমানা বদলের পর নতুন করে চর্চায় আসতেও পারে ।

গত পাঁচ বছরের বিষয়টি আগের থেকে অনেকটাই আলাদা । শিক্ষায় চাকরি-চুরি, রেশন দুর্নীতি, কয়লা থেকে শুরু করে বালি এমনকী গরুপাচারের রমরমা, তোলাবাজির স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠা সামগ্রিক ব্যবস্থার পচনের দিকেই ইঙ্গিত করছিল । তৃণমূলের বড় নেতাদের গ্রেফতারি জনমানসে জোড়াফুল শিবিরের প্রতি নেতিবাচক মানসিকতা তৈরির কাজটা করেছে খুব ভালোভাবে ।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে মিশে থাকা দুর্নীতি চাকরিপ্রার্থী থেকে শুরু করে বাকিদের মধ্যে শুধু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে তা নয় । তাঁদের আশা-আকাঙ্খা-স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে । হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর মনে হয়েছে তাঁরা নিজেদের কাজ ঠিকভাবে করেও যোগ্য মর্যাদা পাননি । তাঁরা পরিশ্রম করে পড়াশুনো করেছেন, অধ্য়াবসায়কে পাথেয় করে পরীক্ষায় পাশ করেছেন । এরপরও চাকরি পাননি । চাকরি থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছে বললে বোধহয় ঠিক বলা হয় । চাকরি বিক্রির কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হতে দেখা শুধু বিতর্কের কারণ হয়ে থেমে থাকেনি, বিশ্বাসঘাতকতার রূপ নিয়েছিল । গ্রামের দিকে সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি এবং স্থানীয় এলাকার দুর্নীতি তৃণমূলের প্রতি এতদিন ধরে তৈরি হওয়া বিশ্বাসে আঘাত হানতে কোনও কসুর করেনি । লক্ষ্ণীর ভাণ্ডার ক্ষতস্থানে মলম দিয়েছিল তবে জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিতে পেরেছে ভাবলে ভুল হবে । সরকার বিরোধী মানসিকতার পরিবর্তন কল্যাণকামী প্রকল্পের কাঁধে ভর করে হবে এমন পরিস্থিতি ছিল না মোটেই

মধ্য়বিত্তর মন জয়ের ব্যর্থতা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সঙ্গে মধ্যবিত্তের সম্পর্ক বরাবর অম্লমধুর । মমতার দলকে ভালোবেসে ভোট কোনওদিন দেয়নি মধ্যবিত্ত । দিয়েছে একমাত্র বিকল্প ভেবে । চাকরি বিক্রির অভিযোগ সেই ভরসার জায়গাটা নষ্ট করে দিয়েছে । মধ্যবিত্ত মেধা-শিক্ষাকে মর্যাদা দেয় । প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতার পক্ষ নেয় । এই ভরসার জায়গায় আঘাত এলে মধ্যবিত্ত মন অন্য নিকেতনের সন্ধান শুরু যে করে তাতে অবাক হওয়ার কোনও কারণ নেই । বিশ্বাসভঙ্গের অ্যাখ্যান যেটুকু যা বাকি ছিল সেটাও দায়িত্ব নিয়ে পূরণ করে দিয়েছে পুর-দুর্নীতির অভিযোগ। পুরসভার চাকরি স্থায়িত্ব আর সামাজিক সম্মান দুটোই এনে দিত । সেখানেও পক্ষপাতিত্ব হয়েছে জানলে রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক । মধ্যবিত্ত রাজনৈতিকভাবে সচেতন অনেকদিন ধরেই । তবে তাদের মনোভাব কখনও অবোধ্য হয়নি । এখান থেকেই পরিস্থিতির মোড় বদল । চাকরি চুরি মানে শুধুই চাকরি চুরি নয়-যুবক-যুবতীর ভবিষ্যৎ চুরি । এই ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শহুরে অসন্তোষ। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া । প্রশাসনিক স্থবিরতা । 2026 আসতে আসতে অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যেখানে মধ্যবিত্তের একাংশ শুধু বিতশ্রদ্ধ হননি, পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিতে মুখিয়ে ছিলেন ।

bengal assembly election analysis
বিজেপির বাংলা জয়ের পর খুশি সমর্থকরা (ছবি: পিটিআই)

বিকল্প নেতার সন্ধান

রাজনীতিতে টিকে থাকতে গেলে প্রধান নেতার বিকল্প নেতা তৈরি রাখা সব সময় দরকারি। তৃণমূলের জন্য এই ধরনের নেতা বলতে তাঁদের কথা বোঝায় যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে তৃণমূল তৈরি করেছেন। দলকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন ৷ ধীরে ধীরে এই সমস্ত নেতারা হয় দল ছেড়েছেন না হয় গুরুত্ব হারিয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী-মুকুল রায়-তাপস রায়ের মতো অনেক নেতাই আর তাঁদের আগের জায়গায় নেই। এগুলি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং গভীর সাংগঠনিক সংকটের সংকেত। এই তালিকায় আরও অনেক নেতা আছেন। তাদের কেউ কেউ এখনও তৃণমূলই আছেন । কিন্তু তাঁদেরও আগের মত গুরুত্ব নেই। তাঁদের জায়গা নিয়েছেন নতুন নেতারা। তাঁরা পারদর্শী হলেও সংগঠনের উপর ততটা দখল নেই। নেতৃত্বের এই পরিবর্তন খুব সহজে হয়নি। ভারসাম্য বজায় রেখেও হয়নি ৷ তার ফলে সংগঠন আগের মতো মজবুত ছিল না । আর এটাই নির্বাচনের মতো এক বিরাট কর্মযজ্ঞের সঙ্গে মিশে থাকা অভিঘাতকে সামলাতে ব্যর্থ হয়েছে ।

এবং অভিষেকের উত্থান

অভিষেকের উত্থান তৃণমূলের ক্ষমতার ভরকেন্দ্র পরিবর্তনের মুখ। দল পরিচালনায় তিনি নতুন নতুন উপায় অবলম্বন করতে শুরু করেন। তথ্যনির্ভর প্রচার তার অন্যতম। এর পাশাপাশি কর্পোরেট কায়দায় দল চালানো, পার্টির সর্বস্তরের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখাও অভিষেকের রণকৌশলের অংশ। কিছুদিন এই ব্যবস্থা কাজ করল। একের পর এক নির্বাচনে তৃণমূল জিতল । তার হাত ধরে অভিষেকের প্রভাব বাড়ল। ক্ষমতার তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়া তৃণমূলের প্রজন্ম পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছিল। দলকে সংস্কারের পথে নিয়ে যেতে 'এক নেতা এক পদ' নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিল তৃণমূল। তবে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায়নি। একইসঙ্গে দলে তরুণদের উত্থান বলা ভালো অভাবনীয় উত্থান প্রবীণদের অসন্তোষের কারণ হয়েছিল। দলের অন্দরে থাকা চুতি রেখাকেও স্পষ্ট করেছিল। বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় নেতাদের বাদ রেখে কেন্দ্রীয়ভাবে দল পরিচালনার সিদ্ধান্ত দলীয় বিভাজনকে নয়া মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিল। 'নতুন তৃণমূল' গড়তে গিয়ে পুরনোদের উপেক্ষাই করা হয়েছিল। আর এখানেই নির্বাচনী ব্যর্থতা এল । সামাল দিতে প্রয়োজন সাংগঠনিক শক্তির। কিন্তু সেটা উধাও। এখন অভিষেকের সামনে এমন এক চ্যালেঞ্জ এসে উপস্থিত যা তিনি আগে কখনও সামলাননি। তাঁকে এই প্রথম সংগঠন পরিচালনা করতে হবে ক্ষমতায় না থেকে।

মুসলিম ভোটের হাত বদল !

তৃণমূলের অন্দরে ক্ষমতা হস্তান্তরের মতো মুসলিম ভোটের হাত বদলও একই রকম তাৎপর্যপূর্ণ তবে ততটা নাটুকে নয়। মুসলিম ভোট তৃণমূলের জনসমর্থনের বড় ভিত্তি। এবারের নির্বাচনে এই ভোটের হাত বদল ব্যাপকভাবে হয়েছে তা অবশ্য নয়। বাম ও কংগ্রেসের দিকে কয়েকটি কেন্দ্রে কিছু ভোট গিয়েছে। এবারে নির্বাচনে সামগ্রিকভাবে প্রচুর ভোট পড়েছে। অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই বিপুল অংশগ্রহণকে অসন্তোষ প্রকাশের মাধ্যম বলে ব্যাখ্যা করার বা ধরে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অবশ্য বিষয়টা ভালো খারাপের এক মিশ্রণ। এখানে অসন্তোষ নেই তা নয় । আবার কল্যাণকামী রাজনীতির সুফলও আছে। কিন্তু এতকিছুর পরও আর্থিক সচ্ছলতার অভাব হতাশার কারণ। স্থানীয় স্তরে থাকা নেতাদের ভূমিকা সেই হতাশায় অসন্তোষের একটি বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। এমতাবস্থায় প্রতীকী রাজনীতি ভোট ধরে রাখতে যথেষ্ট নয়। বিজেপির উগ্র মেরুকরণও ভোটের অঙ্ক বদলে দিয়েছে। সংখ্যালঘু ভোটের মধ্যে যে অংশ উদার তারাও এই মেরুকরণ দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। সেটাও শাসকের থেকে মুসলিম ভোট অন্য বাক্সে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম বড় কারণ।

মহিলাদের অবস্থান বদল

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী সাফল্যের বড় অংশ মহিলারা। মেয়েদের মন পেতে প্রকল্প বাছাই করেছিলেন মমতা। গত বেশ কয়েকটি নির্বাচনে তার সুফল মিলেছে। এবারের নির্বাচনে অবশ্য বদলেছে সমীকরণ। বিজেপিও মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে মহিলাদের কোনও খরচ করতে হবে না বলেও জানিয়েছে। এর সঙ্গেই নারী সুরক্ষায় জোর দেওয়া সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি বিজেপিকে মহিলা ভোটারদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। আরজিকর হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা এমনিতেই তৃণমূল সরকারের ভাবমূর্তিতে বিরাট বড় আঘাত এনেছিল। এখানে দারুন রণকৌশলে সাহায্য নিয়েছিল বিজেপি। একদিকে তারা উন্নয়নের কথা বলেছে । আবার বলেছে, পরিচয় রাজনীতির কথা। মানে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে বিজেপি । সংখ্যালঘু তোষণ এবং বাংলার জনবিন্যাস পরিবর্তনের কথা বলেও ভোটারদের একটি অংশকে কাছে টানতে পেরেছে গেরুয়া শিবির। এই প্রচারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো অন্য কোনও প্রচারের সন্ধান করতে পারেনি তৃণমূল। তাদের প্রচার প্রতিক্রিয়া সর্বস্ব হয়ে থেকে গিয়েছে, নতুন দিশার সন্ধান দিতে পারেনি।

এসআইআরের প্রভাব

এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় এসআইআর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার দল এই প্রক্রিয়া আসলে বৈধ ভোটারদের থেকে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার উপায় বলে ব্যাখ্যা করেছে ৷ বিজেপি বলেছে ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করার পথ হল এই বিশেষ নিবিড় সংশোধন ৷ ফলাফল থেকে বোঝা যাচ্ছে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা মানুষের মনে ধরেছে। যদি সেটা নাও হয়ে থাকে, বিজেপির ক্ষতির কারণ হয়নি কোনওভাবে। তৃণমূল এই আশাতেই ছিল। ভোটারের সংখ্যা কমল। কিন্তু ভোটের সংখ্যা বাড়ল। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি দমিয়ে রাখা নয় প্রকাশ করার রাজনীতির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

কৌশল যখন রাজনীতির মূল বা একমাত্র বিষয় হয়ে যায় তখন কি হতে পারে তার ফল তৃণমূল টের পাচ্ছে। দলের নেতাদের বদলে আইপ্যাকের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়া নেতৃত্ব পরিবর্তনে এক বিশেষ লক্ষণ। কর্পোরেট সংস্থা প্রচারের ভার নেওয়ায় প্রচারও কর্পোরেটের মত সাজানো-গোছানো হয়েছে। ভোটারদের কী বার্তা দেওয়া হবে তা আগে থেকে ঠিক করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এসব করতে গিয়ে রাজনীতি তার নিজস্বতা হারিয়েছে। শুধু তাই নয় মাটির সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্কে ছেদও পড়েছে। এরই মধ্যে নির্বাচনের ঠিক আগে নানা কারণে আইপ্যাক যখন কাজ করতে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে তৃণমূলের প্রচারের উপর।

bengal assembly election analysis
ভবানীপুরে জয়ের পর শুভেন্দুর উচ্ছ্বাস (ছবি: পিটিআই)

একটা দীর্ঘ সময় আইপ্যাড ছিল তৃণমূলের মূল চালিকাশক্তি। প্রচারের ভাষ্য থেকে নেতাদের আচরণ তারাই নিয়ন্ত্রণ করত । সাময়িকভাবে তাদের পেশাদারিত্ব সাহায্য করেছিল তৃণমূলকে । কিন্তু ধীরে ধীরে ক্ষমতাহীন হতে পারেন নেতারাই। এমতাবস্থায় যখন আইপ্যাকের উপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজর পড়ে তখন তৃণমূল আলাদা করে বা নিজের মতো করে রণকৌশল নিয়ে ভোট-যুদ্ধে জয়ী হতে পারছে না ।

ক্ষমতা থেকে বিরোধী আসন ; মমতার দ্বিতীয় অধ্যায়

পরাজয়ের সঙ্গে মমতা অপরিচিত নন। সমাজের প্রান্তে থাকা মানুষদের জন্য লড়াই করে তিনি তাঁর পায়ের তলার রাজনৈতিক মাটি শুধু তৈরি করেননি, শক্ত করেছেন। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি আলাদা। 15 বছর শাসক থাকার পর এবার তিনি ফের বিরোধী। সাড়ে তিন দশকের বাম শাসনের অবসানের কৃতিত্ব তাঁর ছিল তাঁরই থাকবে। কিন্তু শুধু ঐতিহ্যকে পুঁজি করে নির্বাচন জেতা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্য পাওয়া বন্ধ হওয়া তৃণমূলকে আবার তৃণমূল স্তরেই ফিরে যেতে হবে। দলের অন্দরে থাকা ক্ষোভ-বিক্ষোভ-বিভাজনের অবসান ঘটাতে হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য কাজটা বেশি কঠিন। এতদিন দল পরিচালনা করেছে ক্ষমতার অংশ থুড়ি ক্ষমতা হিসেবে । এবার দল চালাবেন বিরোধী আসনে বসে, প্রতিপক্ষদের তীক্ষ্ণ আক্রমণ সহ্য করে ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয় শুধু একটা সরকারের বদল নয়। বাংলা রাজনীতির নিরিখে প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন। বিজেপির বাংলা দখল তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সংকেত দেয়। তৃণমূলের ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। এই পরিবর্তন বাংলার দীর্ঘদিনের রাজনীতিতে কোনও চিরস্থায়ী বদল নিয়ে আসবে কি না তা সময় বলবে। তবে এখন এটুকু নিশ্চিন্তে বলা যায় তৃণমূলের একচেটিয়া রাজনৈতিক আগ্রাসনে দিন বাংলায় শেষ । আগামিদিনে কী হবে তা বলে দেবে বঙ্গ রাজনীতি কোন দিকে বাঁক নিচ্ছে ।

Last Updated : May 7, 2026 at 1:49 PM IST

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
FALL OF TRINAMOOL CONGRESS
POLITICAL EQUATION OF BENGAL
তৃণমূলের হারের কারণ
BENGAL ASSEMBLY ELECTION ANALYSIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.