ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রশংসায় ট্রাম্প, আদতে কী চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট !

ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রশংসায় ট্রাম্প, আদতে কী চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট !
সেফগার্ড আমেরিকান ভোটার এলিজিবিলিটি বা সেভ আমেরিকা অ্য়াক্ট এনেছেন ট্রাম্প । এই আইন পাশে ট্রাম্পের হাতিয়ার ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা ।
Published : August 18, 2026 at 6:47 PM IST
ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থা বিশেষ করে ভোটার আইডি কার্ডের ব্যবহারের প্রশংসা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ দেশে ভোট দিতে গেলে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া সচিত্র পরিচয় পত্র বা অন্য কোনও পূর্ব নির্ধারিত সরকারি পরিচয় পত্রের দরকার হয় । কিন্তু আমেরিকায় এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই । এই পরিস্থিতি বদল আনতে 'সেফগার্ড আমেরিকান ভোটার এলিজিবিলিটি' বা 'সেভ আমেরিকা অ্য়াক্ট' এনেছেন ট্রাম্প । কিন্তু মার্কিন সংসদে এই আইন এখনও পাশ হয়নি। ভারতের প্রশংসা করে ঘুরপথে মার্কিন সংসদের উপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছেন হোয়াইট হাউজের বাসিন্দা ।
তাঁর বক্তব্যকে আরও কয়েক কদম এগিয়ে দিয়েছেন ভারতে কর্মরত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, "গত নির্বাচনে ভারতের 646 মিলিয়ন ভোটারের সবাইকে আইডি কার্ড দেখিয়ে ভোট দিতে হয়েছিল। মার্কিন সংসদেরও উচিত সেভ আমেরিকা বিলটি অবশ্যই পাশ করা। "
ভোট দিতে পরিচয় পত্রের প্রয়োজনিয়তা নিয়ে আমেরিকায় মূল বিতর্কটি কী সেটা আগে বোঝা দরকার। এই ধরনের কার্ড চালু হলে যাঁদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত সমস্ত বৈধ নেই তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না। এই ভাবনা থেকেই উদ্বেগের শুরু । ট্রাম্পের প্রতিপক্ষ ডেমোক্র্যাটদের বক্তব্য তিনি ভোটার তালিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতা ধরে রাখার ছক কষছেন। আবার ট্রাম্পের দল রিপাবলিকানরা বলছে, এতে নির্বাচনী ব্যবস্থা আরও সুরক্ষিত হবে ।
কী বলছে সেভ আমেরিকা আইন ?
এই আইন পাস হলে ভোট দেওয়ার আগে আমেরিকানদের প্রমাণ করতে হবে তাঁরা বৈধ নাগরিক । সে দেশের ফেডারেল আইনও বলে ভোটার হতে গেলে সংশ্লিষ্টকে নাগরিক হতেই হবে । কিন্তু নাগরিকত্ব প্রমাণের কথা কোথাও বলা নেই । ভারতে ভোট দিতে গেলে কমিশনের দেওয়া ভোটার কার্ড বা অনুমোদিত অন্য পরিচয় পত্র দেখাতে হয় । কিন্তু আমেরিকার ক্ষেত্রে আইন একেকটি প্রদেশে একেকরকম । কয়েকটি প্রদেশে বৈধ সচিত্র পরিচয় পত্র ছাড়া ভোট দেওয়া যায় না । বাকিগুলিতে এমন নিয়ম নেই । নয়া আইন সব প্রদেশেই পরিচয় পত্রের ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করবে। পাসপোর্ট বা জন্মের সংশাপত্র না দেখলে নাগরিকরা ভোট দেওয়ার জন্য নাম নথিভুক্তই করতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, বিয়ের পর পদবী বদল হলে নতুন করে নাম নথিভুক্ত করার কথাও বলছে নয়া আইন। কোনও অবৈধ ভোটারের নাম নথিভুক্ত করলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা আছে নয়া ব্যবস্থায়।
আইন কার্যকর করতে ট্রাম্পের বাড়তি আগ্রহ কেন ?
2020 সালের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একাধিক কারচুপি হয়েছিল বলে অতীতে নানা সময়ে দাবি করেছেন ট্রাম্প। এই নির্বাচনে জো বাইডেনের কাছে হেরে যান তিনি । 2021 সালের 6 জানুয়ারি একদল ট্রাম্প সমর্থক মার্কিন সংসদ ভবনে হামলা চালায় । তাদের লক্ষ্য ছিল মার্কিন সংসদ যাতে ট্রাম্পের পরাজয় এবং বাইডেনের জয়কে আইনি বৈধতা দিতে না পারে তা নিশ্চিত করা। 2024 সালে তিনি ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই তাঁর প্রশাসন বারবার নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বলে আসছে । ট্রাম্প প্রশাসন মনে করে নয়া আইন পাশ হওয়া একান্ত জরুরি । নির্দিষ্ট পরিচয় পত্র হাতে নিয়েই মার্কিন নাগরিকদের ভোট দিতে হবে । তাহলে ভোট-প্রক্রিয়া শুদ্ধ হবে।
ভারতে পোলিং বুধে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়া দস্তুর। কিন্তু আমেরিকায় ভোটিং পদ্ধতি খানিকটা আলাদা। আমেরিকার সরকারি সংস্থা ইউনাইটেড ডেমক্রেসি সেন্টারের দেওয়া তথ্য বলছে, 2024 সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গ্রামীণ ভোটারদের চারজনের একজন এবং শহুরে ভোটারদের তিনজনের একজন ডাক বিভাগের মাধ্যমে নিজেদের ভোট নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন। কোনও একটি বিশেষ এলাকা নয়, প্রায় গোটা দেশেই এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে । রিপাবলিকানরা মনে করেন, এই আইন ভোটিং ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ করবে পাশাপাশি নাগরিক নন এমন সকলকে এই প্রক্রিয়ার বাইরে রাখবে ।
আইনের বিরোধিতার কারণ
সমালোচকরা মনে করছেন, নাগরিক নন এমন মানুষদের আমেরিকায় বড় সংখ্যায় ভোট দেওয়ার কোনও নজির নেই । এই বক্তব্য তুলে ধরে ডেমোক্র্যাটদের দাবি, আইন বলবৎ হলে অকারণে নাগরিকদের নাম নথিভুক্তিকরণের ঝামেলায় পড়তে হবে । সেনেটে ডেমোক্র্যাটদের সংসদীয় দলের নেতা চাঙ্ক স্কামার বলছেন, "আইন এনে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে রক্ষা করার কথা বলা হলেও আদতে তেমন কিছু হবে না। এটা আসলে ভোট চুরি করে ক্ষমতায় থেকে যাওয়ার ছক । কয়েক মিলিয়ন আমেরিকান যাতে ভোট দিতে না পারেন তা নিশ্চিত করতে এমন আইন এনছে ট্রাম্প প্রশাসন । নতুন আইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স আর বৈধ নথি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, পাসপোর্ট বা জন্মের সংশাপত্র নাগরিকত্বের প্রমাণ হলেও ড্রাইভিং লাইসেন্স তা নয় । তার মানে আমেরিকানরা বাধ্য হবেন নিজেদের সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করতে । এখন মাত্র 5 শতাংশ সেই কাজটা করেন । "
চিঠি পাঠিয়ে ভোট দেওয়া এবং অনলাইনে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থাও প্রভাবিত হতে পারে নয়া আইনের জেরে । ব্রেনান সেন্টার ফর জাস্টিস, মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ডেমক্রেসি এবং সিভিক এঙ্গেজমেন্টের মতো সংস্থার করা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে 21.3 মিলিয়ন মার্কিন ভোটারদের কাছে বৈধ নথি নেই । শতাংশের বিচারে সেটি প্রায় 9 শতাংশ । এর মধ্যে অনেকের নথি পরিবারের কাছে রাখা আছে। কিন্তু 3.8 মিলিয়ন নাগরিকের কাছে কোনও নথিই নেই । হয় তাঁরা সেসব হারিয়ে ফেলেছেন না হয় চুরি হয়ে গিয়েছে ।
এরপর কী ?
আইনে পরিণত হতে হলে সেনেট এবং প্রতিনিধি সভায় পাশ হতে হবে বিলটিকে। প্রতিনিধি সভায় ফেব্রুয়ারি মাসে 218-213 ভোটে বিলটি পাশ হয়ে গিয়েছে । কিন্তু সেনেটে চাপের মুখে পড়ার আশঙ্কা করছেন ট্রাম্প। একশো সদস্যের এই সভায় বিলটি পাশ করাতে হল 60টি ভোট প্রয়োজন । কিন্তু রিপাবলিকানদের ভোট সংখ্যা 53 । ডেমোক্র্যাটরা স্পষ্টই এই বিলের বিরোধিতা করছে । অতএব বিল পাশ করতে আরও সাতটি ভোটের প্রয়োজন ট্রাম্পের। এমতাবস্থায় সংসদকে বিল পাশ করতে বলা এবং তার জন্য ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রশংসা করে ট্রাম্প চাপ বাড়ানোর খেলা যে খেলছেন তাতে কোনও সংশয় নেই ।
আইন পাশ নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতার মাঝেই নভেম্বরে অন্তর্বর্তী নির্বাচন হবে আমেরিকায় । সেই ভোটে এই আইনে উল্লেখিত বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে নিয়ম বলবৎ করে ফেলেছে রিপাবলিকানদের হাতে থাকা 23টি প্রদেশ। সংবাগদসংস্থা রয়টার্সের বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, 2024 সাল থেকে ওয়াইমিং থেকে শুরু করে জর্জিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন মার্কিন প্রদেশ ভোট দেওয়ার জন্য আমেরিকানদের বলছে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে । সচিত্র পরিচয় পত্র ছাড়া সেই সব প্রদেশে পোলিং বুধে যাওয়াই যায় না।