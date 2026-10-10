নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল জনগণের আস্থা

নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল জনগণের আস্থা
S Y Quraishi on ECI: এত বছর ধরে নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল রাজনৈতিক দল ও নাগরিকদের আস্থা । লিখেছেন এস ওয়াই কুরেশি ৷
Published : October 10, 2026 at 8:36 PM IST
ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না । মৃত ভোটারদের নাম নিয়মিতভাবে বাদ দেওয়া, দুই জায়গায় থাকা ভোটারের নাম মুছে ফেলা, স্থানান্তরিতদের তথ্য আপডেট করা এবং ভোটদানের অযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া আবশ্যক । এই বিষয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না ।
তবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতার আরেকটি সমান গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে ৷ তা হল, প্রতিটি যোগ্য নাগরিকের নাম অবশ্যই ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রাখা । ভুলবশত কাউকে বাদ দেওয়া হলে ভোটার তালিকা আর নির্ভুল ও বিশুদ্ধ থাকে না ৷
প্রায় 75 বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে নির্বাচন কমিশন এই দায়িত্বের বিষয়টি অনুধাবন করে এসেছে । ভোটার তালিকার বিশুদ্ধতা বজায় রাখা কোনও নতুন ধারণা নয় ৷ এটি একটি মৌলিক সাংবিধানিক ও আইনি বাধ্যবাধকতা । প্রজাতন্ত্রের সূচনালগ্ন থেকে প্রত্যেক মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার একই দায়িত্ব ও ম্যান্ডেট অনুযায়ী কাজ করে এসেছেন ।
এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ফলে ভারত সর্বজনীন ভোটার নথিভুক্ত করার লক্ষ্যের অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল, যা সাধারণ মানদণ্ড অনুযায়ী প্রায় 99 শতাংশ ৷ ভোটার তালিকা কখনোই নিখুঁত ছিল না ৷ প্রায় 100 কোটি মানুষের কোনও ডেটাবেসে হতে পারে না । তবে তালিকা নিয়মিতভাবে সংশোধন করা হচ্ছিল । ঠিক এই কারণেই বর্তমান কার্যক্রমের শুরু থেকেই আমি প্রশ্ন করে আসছি, যে ব্যবস্থাটি দশকের পর দশক ধরে কার্যকরভাবে কাজ করে এসেছে, হঠাৎ করে কেন তা বাদ দেওয়া হচ্ছে ?
সাধারণ পদ্ধতি হল, সংক্ষিপ্ত সংশোধন এবং তার সঙ্গে ক্রমাগত আপডেট করা । বিশেষ করে ভোটার তালিকা কম্পিউটারাইজড হওয়ার পর থেকে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে আসছে । বিদ্যমান তালিকাটিই ভিত্তি হিসেবে থাকে । নতুন ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় । মৃত এবং দু’বার যাঁদের নাম আছে, তাঁদের বাদ দেওয়া হয় । বাসস্থানের পরিবর্তন নথিভুক্ত করা হয় । দাবি ও আপত্তি আহ্বান করা হয় । বিএলও-রা তথ্য যাচাই করেন ।
এছাড়া ইআরও-রা বিধিবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । রাজনৈতিক দলগুলো তালিকা গ্রহণ করে এবং তাদের বুথ-পর্যায়ের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে । এটি কোনও সাধারণ প্রক্রিয়া নয় । এটি সেই পদ্ধতি, যার মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভোটার তালিকার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে আসছে ।
তবে এমন পরিস্থিতি অবশ্যই উদ্ভূত হতে পারে, যার জন্য নিবিড় বা বিশেষ কোনও প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় । সুপ্রিম কোর্টও এই ধরনের প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের ক্ষমতাকে বহাল রেখেছে । তবে এই ক্ষমতার বৈধতা আলোচনার কেবল সূচনা মাত্র, সমাপ্তি নয় ।
এর চেয়েও বড় প্রশ্নটি হল - প্রয়োজনীয়তা, পরিসর ও পদ্ধতি সংক্রান্ত । মাত্র কয়েক মাস আগেই যে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হয়েছিল এবং যার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই তালিকাগুলোর কী হল ? সরকার নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য যদি সেগুলো যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে, তবে হঠাৎ করেই বা কীভাবে সেগুলো এমন অবিশ্বস্ত হয়ে পড়ল যে, তালিকাভুক্ত লক্ষ লক্ষ ভোটারকে নিজেদের নাগরিকত্বের প্রমাণ নতুন করে দিতে হল ?
নির্বাচন কমিশন যেসব কারণ দেখিয়েছে - তার মধ্যে রয়েছে অভিবাসন, নগরায়ণ, একই ব্যক্তির একাধিকবার নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং কেবল প্রকৃত নাগরিকদেরই তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করা । এসবই অত্যন্ত যৌক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কিন্তু এর কোনোটিই নতুন নয় । স্বাধীনতার পর থেকেই মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে আসছে । প্রতি বছরই নাগরিকদের মৃত্যু হয়, অনেকে বাসস্থান পরিবর্তন করেন এবং নতুন করে অনেকে 18 বছর বয়সে পদার্পণ করেন । তালিকায় একই ব্যক্তির নাম একাধিকবার চলে আসার মতো ঘটনাও ঘটে । মূলত, এই ধরনের সমস্যাগুলোর নিরন্তর মোকাবিলার জন্যই নির্বাচন পরিচালনার এই পুরো ব্যবস্থাটি গড়ে তোলা হয়েছিল ।
নির্বাচনী আধিকারিকরা 30, 40 বা 70 বছর ধরে ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে যা গড়ে তুলেছেন, কারও হাতে জাদুর কাঠি না থাকলে মাত্র তিন মাসে তা হুট করে পুনর্গঠন করা সম্ভব নয় । আর প্রশাসনের হাতে কোনও জাদুর কাঠি নেই ।
যদি কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় সন্দেহজনক ভোটারদের তালিকাভুক্তি পরিলক্ষিত হয়, তবে সেগুলোর বিষয়ে নিবিড় তদন্ত করতে হবে । প্রযুক্তি যদি সম্ভাব্য দ্বৈত নিবন্ধনের (একই ব্যক্তির একাধিকবার নাম ওঠা) বিষয়টি শনাক্ত করে, তবে তা যাচাই করে দেখতে হবে । কোনও সন্দেহজনক ঠিকানায় যদি বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম পাওয়া যায়, তবে সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে । ভোটার তালিকায় বিদেশি নাগরিকদের নাম অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন ।
এই ধরনের তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে কাজ করতে পারে । তবে ইআরও-কে অবশ্যই প্রকৃত তথ্য যাচাই করতে হবে, নোটিশ জারি করতে হবে এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে । নিছক সন্দেহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা রায় হতে পারে না ।
তেলেঙ্গানার বর্তমান পরিস্থিতিই একটি সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করছে যে, কোথায় এবং কীভাবে বিষয়গুলো ভুল পথে যেতে পারে । প্রকৃত ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যে আগে থেকেই পূরণ করা ‘ফর্ম 7’ জমা পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে ।
এর ফলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুরো রাজ্যজুড়ে বিষয়টি যাচাই-বাছাইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন । এছাড়া হায়দরাবাদে একজন ইআরও-র অভিযোগের ভিত্তিতে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷ কারণ তদন্তে দেখা গিয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট ঘটনায় যাঁদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, সেই 30 জন ভোটারই আসলে প্রকৃত বাসিন্দা ।
নির্দিষ্ট ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর জন্যই মূলত ‘ফর্ম 7’-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । যেখানে আপত্তি যিনি জানাচ্ছেন, তাঁর সই থাকতে হবে ৷ এটি কখনও গণহারে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়নি । অযোগ্যদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে যোগ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টাকে রুখে দেওয়ার মতো সমান শক্তিশালী সুরক্ষাকবচও থাকা আবশ্যক ।
প্রতিটি আপত্তিই আলাদাভাবে যাচাই করতে হবে । সংশ্লিষ্ট ভোটারকে অবশ্যই নোটিশ দিতে হবে এবং শুনানির সুযোগ দিতে হবে । তাছাড়া, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয়ে মিথ্যা ঘোষণা দেওয়া, ‘জনপ্রতিনিত্ব আইন, 1950’-এর 31 নম্বর ধারায় একটি দণ্ডনীয় অপরাধ । অন্যথায়, ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত করার যে ব্যবস্থা, তা-ই তালিকা থেকে ভোটারদের ছেঁটে ফেলার হাতিয়ারে পরিণত হবে । নির্দিষ্ট কোনও ভোটারের তথ্য যাচাই করা আর সমগ্র ভোটার তালিকার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা, এই দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে ।
স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক এই বিষয়টিই আমাকে সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে । নাগরিক ও নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কটি যেন এখানে উল্টে গিয়েছে । এমনও হতে পারে যে, কোনও ব্যক্তির নাম 10 বা 20 বছর ধরে ভোটার তালিকায় রয়েছে ৷ তিনি বারবার ভোট দিয়েছেন এবং এমনকী খোদ নির্বাচন কমিশনের তরফে ইস্যু করা এপিক কার্ডও তাঁর কাছে রয়েছে । অথচ হঠাৎ করেই তাঁকে বলা হচ্ছে কোনও পুরনো ভোটার তালিকার সূত্র ধরে নিজের নাম পুনরায় যুক্ত করতে অথবা এমন কোনও অধিকার বা যোগ্যতার প্রমাণ দিতে, যা কমিশনের নিজস্ব নথিপত্রেই একের পর এক নির্বাচনে স্বীকৃত হয়ে এসেছে ।
এমন একজন যুবকের কথা ভাবুন, যাঁর বয়স 2008 সালে 18 বছর পূর্ণ হয়েছিল । 2009 সাল থেকে অনুষ্ঠিত প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনেই তিনি ভোট দিয়েছেন । 2003 সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল না ৷ থাকার কথাও নয় । অথচ এখন তাঁকে সেই তালিকার কোনও এক জায়গায় নিজের বাবা বা মায়ের নাম বা তথ্যের সূত্র ধরে নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে হচ্ছে । যদি তাঁর বাবা-মা আগেই মারা গিয়ে থাকেন, তাঁদের নামের বানানে ভুল থাকে, কিংবা তাঁদের গ্রামের সেই পুরনো তালিকাটিই যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে এর দায়ভার তাঁকেই বহন করতে হয় ৷ অথচ তাঁকে ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে বিদ্য়মান প্রক্রিয়ার উপর এই দায় বর্তায় না । এর ঠিক আগের ভোটার তালিকাটির নিশ্চয়ই কোনও গুরুত্ব বা তাৎপর্য রয়েছে ।
ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার ব্যাপকতা এই উদ্বেগকে আরও ঘনীভূত করেছে । এসআইআর-এর পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলোতে খসড়া তালিকা থেকে 13 কোটিরও বেশি নাম বাদ পড়েছে । খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়া মানেই যে চূড়ান্তভাবে নাম কাটা যাবে, তা নয় ৷ বরং জটিল দাবি ও আপিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক প্রকৃত ভোটার তালিকায় ফিরে আসতে পারেন । কিন্তু এত বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ার বিষয়টিকে নিছক কোনও সাধারণ সংশোধনী হিসেবে দেখা যায় না ।
স্বয়ং নির্বাচন কমিশন এখন তার সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছে এসআইআর-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভোটার তালিকাগুলোর মধ্যে তুলনা করতে এবং তালিকা থেকে বাদ পড়া যোগ্য ভোটারদের চিহ্নিত করে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নিতে ।
এটি অবশ্যই একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ । তবে এটি একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে ৷ প্রকৃত ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার জন্য যদি এখন আগের ভোটার তালিকার সঙ্গে তুলনা করা জরুরি হয়েই পড়ে, তবে শুরুতেই সেই তালিকাকে মূল তথ্যভাণ্ডার হিসেবে গণ্য না করে কেন তা বাতিল বা বর্জন করা হয়েছিল ?
এত বিশাল পরিসরের একটি কার্যক্রম কীভাবে সম্পন্ন করা হল ? আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, কীভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । কোটি কোটি ভোটারের উপর প্রভাব বিস্তারকারী এই প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আরও একটি প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে, নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরেই বা কীভাবে এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছিল ?
সংবিধান একটি 'নির্বাচন কমিশন' গঠন করেছে ৷ তা কোনও একক ব্যক্তির কার্যালয় নয় । এটি যখন একাধিক সদস্যবিশিষ্ট সংস্থায় পরিণত হল, তখন এর সিদ্ধান্তগুলো সম্মিলিতভাবে গ্রহণের বিধানই ছিল মূল উদ্দেশ্য । আইনে বলা হয়েছে যে, কমিশন সর্বসম্মতভাবে কাজ করার চেষ্টা করবে এবং যেখানে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে ।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনারদের আপত্তি জানানোর যে খবর পাওয়া গিয়েছে, তা যদি সঠিক হয়, তবে সেগুলোকে নিছক দফতরের মধ্যের মতপার্থক্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না । নির্বাচন কমিশনের নামে কোনও পদক্ষেপ করা হলে, সেই পদক্ষেপটি প্রকৃতপক্ষে কমিশনের অনুমোদনক্রমেই নেওয়া হয়েছে কি না, তা জানার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে ।
যখন কোনও সিদ্ধান্তের প্রভাব কোটি কোটি ভোটারের ওপর পড়ে, তখন এই নীতিটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । তাই স্বচ্ছতা কোনও ঐচ্ছিক সৌজন্য নয় । গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আলোচ্যসূচি, সভার কার্যবিবরণী, মতপার্থক্যের রেকর্ড, নির্দেশনা এবং দায়বদ্ধতা - এসবই স্পষ্ট থাকা আবশ্যক । ভোটারদের চিহ্নিত করা, আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা কিংবা অসঙ্গতি সনাক্ত করার কাজে যদি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট আইনি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে অবশ্যই দৃশ্যমান থাকতে হবে ।
প্রযুক্তি গণতন্ত্রকে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু তা জবাবদিহি করার ব্যবস্থার বিকল্প হতে পারে না । তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরও জোরালো প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি, অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে জোরদার করা এবং ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ভোটারদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নির্বাচন কমিশন যে সাম্প্রতিক ঘোষণা করেছে, তা স্বাগত জানানোর মতো । কোনও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ কেবল দেরিতে নেওয়া হয়েছে বলেই, তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় ।
তবে এই ঘটনাপ্রবাহ এটাও স্পষ্ট করে দেয় যে, নাগরিকদের কোনও ভোগান্তির শিকার হওয়ার আগেই কেন সুরক্ষাব্যবস্থা কার্যকর থাকা প্রয়োজন, পরে নয় । এর থেকে আরেকটি শিক্ষাও পাওয়া যায় । নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বা অখণ্ডতা কেবল কতগুলো নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হল, তার ওপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা যায় না । ভোটার তালিকার নির্ভুল, এর মানেই যে সর্বোচ্চ সংখ্যক নাম বাদ দেওয়া, তাও নয় ৷ বরং এর অর্থ হল তালিকা যে নির্ভুল, তা সর্বোচ্চভাবে নিশ্চিত করা ।
অযোগ্যদের বাদ দেওয়া ও প্রতিটি প্রকৃত ভোটারের অধিকার রক্ষা করা, এই দু’টি লক্ষ্য একে অপরের পরিপন্থী নয় । এই ভারসাম্য ভারতের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে ।
নির্বাচন কমিশন সরকারের কোনও বিভাগ নয় ৷ এটি একটি স্বাধীন সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ । এর শক্তি কেবল সংবিধানের 324 নম্বর অনুচ্ছেদ ৷ বিশাল কর্মীবাহিনী কিংবা নির্দেশনা জারির ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল নয় । এর প্রকৃত শক্তি আসে এমন এক উৎস থেকে, যা দৃশ্যমান কোনও বিষয় না হলেও অত্যন্ত মূল্যবান । তা হল, জনগণের আস্থা ।
কমিশনে আমার কর্মকালে আমি প্রায়শই অনুভব করেছি যে, এর সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম), কিংবা পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, বন-জঙ্গল ও দ্বীপজুড়ে নির্বাচন আয়োজনের সেই বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা করা ছিল না ৷ এমনকী বিশ্বের বৃহত্তম ভোটার গোষ্ঠীকে পরিচালনা করার সক্ষমতাও নয় । এর সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন ছিল রাজনৈতিক দল ও সাধারণ নাগরিকদের আস্থা অর্জন করা । বিশ্বাস গড়ে তুলতে বহু বছর সময় লাগে ৷ অথচ তা খুব দ্রুতই হারিয়ে যেতে পারে ।
সামনের পথ জটিল নয় । সারসংক্ষেপ পর্যালোচনা ও তথ্য আপডেট করার প্রক্রিয়া জোরদার করুন । নিয়মিতভাবে 18 বছর বয়সিদের তালিকাভুক্ত করুন । বাড়ি বাড়ি গিয়ে কঠোরভাবে তথ্য যাচাই করুন । দ্বৈত নাম ও অসঙ্গতি শনাক্ত করতে প্রযুক্তির সহায়তা নিন । অযোগ্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আসা অভিযোগগুলো তদন্ত করুন । তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আগে নোটিশ প্রদান করুন । ইআরও-দের বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিন । কমিশনের সিদ্ধান্তগুলোকে প্রকৃত অর্থেই সম্মিলিত সিদ্ধান্তের রূপ দিন । এবং প্রচলিত রীতির বড় ধরনের কোনও ব্যতিক্রম হলে, তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করুন ।
সর্বোপরি, প্রতিটি ভোটারকে সন্দেহভাজন হিসেবে গণ্য করবেন না । উদ্দেশ্য অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট: যোগ্য প্রত্যেক ভারতীয়র নাম ভোটার তালিকায় থাকা উচিত এবং কোনও অযোগ্য ব্যক্তির নাম সেখানে থাকা উচিত নয় । গত 75 বছর ধরে নির্বাচন কমিশনের কাজ এটাই । কোনও জাদুদণ্ড নেই । আছে কেবল জনগণের আস্থা, আর তা কোনওভাবেই নষ্ট করা যাবে না ।
লেখক এস ওয়াই কুরেশি ভারতের প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং 'অ্যান আনডকুমেন্টেড ওয়ান্ডার: দ্য মেকিং অফ দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান ইলেকশন' বইটির লেখক ।
(অস্বীকৃতি: এই নিবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব । এখানে প্রকাশিত তথ্য ও মতামত ইটিভি ভারত-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে না ।)
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