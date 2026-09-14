কট্টর ডানপন্থী চরম রাজনীতির প্রত্যাবর্তন
Far-right Extremist Politics: পূর্ব জার্মানির নির্বাচনের ফলাফল ইউরোপের চরমপন্থী অতীতের কথা এবং বিশ্বজুড়ে উদ্বেগজনক উগ্র-ডানপন্থী রাজনীতির পুনরুত্থানের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে ।
By Bilal Bhat
Published : September 14, 2026 at 6:30 PM IST
জার্মানির পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফল এবং ফ্রান্সে চলমান নির্বাচনী প্রবণতা বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের কথা মনে করিয়ে দেয় - সেই সময় যখন কর্তৃত্ববাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল এবং চরমপন্থা ছিল তার চূড়ান্ত পর্যায়ে ।
নাৎসি জার্মানির হিটলার ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে । ফ্রান্সে জঁ জরেস-এর (Jean Jaurès)-এর মতো যুদ্ধবিরোধী কর্মী ও নেতাদের দিনের আলোয় হত্যা করা হচ্ছিল ।
ইতিহাসবিদ এরিক হবসবাম তাঁর ‘দ্য এজ অফ এক্সট্রিমস’ (The Age of Extremes) বইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণকে মাত্র দুটি শব্দে বর্ণনা করেছেন: অ্যাডলফ হিটলার । সে সময় বিশ্বজুড়ে ইহুদি-বিদ্বেষ দাবানলের মতো নীরবে অথচ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল । ইহুদিরা খ্রিস্টান শিশুদের বলি দেয় - এমন বিদ্বেষপূর্ণ ধারণা বা অপপ্রচার বিশ্বের কিছু অংশে তখনও বিশ্বাস করা হতো ।
নাৎসি জার্মানির সেই যুগ, ফ্যাসিবাদ, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এবং আমাদের চারপাশের সমসাময়িক সংঘাতের সঙ্গে তুলনা করলে মনে হয়, ইতিহাস যেন আরও বেশি কপট ও ধূর্ত সব কুশীলবকে নিয়ে ফিরে আসছে । চরমপন্থার মশাল আবারও জ্বলে উঠেছে, সেই চরমপন্থার ধোঁয়া আবারও কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে এবং উগ্র-ডানপন্থীরা আবার ফিরে আসছে ।
বাইরের চাকচিক্য বা রাজনৈতিক বিভ্রান্তি সৃষ্টির কৌশল (গ্যাসলাইটিং) বাদ দিলে, মূল বিষয়গুলো কিন্তু অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে । যেসব দল ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদের সঙ্গে নিজেদের জড়াতে চায় না, তারা সুবিধাজনকভাবে নিজেদের কেবল ‘ডানপন্থী’ হিসেবে পরিচয় দেয় ৷ যেমন - স্পেনের ‘ভক্স’ (Vox) দলটি নিজেদের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী, নাৎসি-বিরোধী এবং ডানপন্থী হিসেবে দাবি করে ।
এই স্ববিরোধিতা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং তাদের এই দ্বিমুখী আচরণ বা কপটতা তাদের জন্য সুফল বয়ে আনছে । শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ করার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবির অসারতা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মত হল, এটি ঠিক ততটাই অগভীর বা ভিত্তিহীন, যতটা ছিল আফগানিস্তানে শান্তি ফিরিয়ে আনার দাবি, অথচ সেখানে তারা রেখে এসেছিল আরও শক্তিশালী তালিবানকে, কিংবা গাজা পুনর্গঠনের দাবি, যেখানে নারী ও শিশু-সহ সাধারণ মানুষ এখনও বন্দুক ও বোমার ছায়াতলে জীবন কাটাচ্ছে ।
সাদ্দাম হোসেনের হত্যাকাণ্ড ইরানকে আগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী করে তুলেছে এবং পুরো অঞ্চলটিকে আইসিস (ISIS)-এর মতো গোষ্ঠীর জন্য এক উর্বর ভূমিতে পরিণত করেছে ।
বিংশ শতাব্দীর বিশ্বযুদ্ধের সময় মানুষ যেসব যুক্তি দেখাত এবং বর্তমানে যেসব যুক্তি উপস্থাপন করা হচ্ছে - সেগুলো আদৌ ন্যায়সঙ্গত কি না, তা বিতর্কের বিষয় হতে পারে ৷ তবে একমাত্র পার্থক্য হল, কিছু আচরণ এখন এতটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, অস্বাভাবিক আচরণকেও আর অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না । যারা ইউক্রেনে সামরিক সহায়তা প্রদানের বিরোধিতা করেন, তারা মনে করেন যে, ইউক্রেনে সামরিক সহায়তাকে যারা নিঃশর্তভাবে সমর্থন করেন, তাদের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে তারা ইতিহাসের সঠিক পক্ষেই রয়েছেন ।
যুদ্ধরত দেশ - যেমন ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বা পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত - নিয়ে নানা মত রয়েছে ৷ কেউ কেউ নিরপেক্ষ থাকাকেই শ্রেয় মনে করেন, কেউ আবার নীরব থাকাকে অপরাধের অংশ বলে গণ্য করেন, আর কেউ কেউ কোনও এক পক্ষের অবস্থান নেন । প্রত্যেকেই নিজেদের অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করার সপক্ষে নিজস্ব যুক্তি বা কাহিনি তুলে ধরেন ।
এর বিপরীতে, হিটলারের কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁকে যে ঘৃণার চোখে দেখা হতো - সেই সময়ে অন্তত এ বিষয়ে একটি ব্যাপক ঐকমত্য ছিল । বর্তমানে সেই বিভাজনরেখাগুলো অস্পষ্ট বা ক্ষীণ হয়ে এসেছে ৷ পূর্ব জার্মানির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।
চরম-ডানপন্থী দল 'অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি' (AfD) এখন ক্ষমতায় আসার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে । 2002 সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা মধ্য-ডানপন্থী দলকে হারিয়ে স্যাক্সনি-আনহাল্ট রাজ্যে তারা প্রথমবারের মতো জয়লাভ করেছে ।
AfD এমন একটি দল যাকে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'চরমপন্থী গোষ্ঠী' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, যা নিয়ে আইনি লড়াইও হয়েছে । যদিও আদালত দলটিকে চরমপন্থী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্তটি স্থগিত করেছিল, তবুও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মতে, নাৎসিরা ইহুদিদের প্রতি যে বিদ্বেষ পোষণ করত, এই দলটিও নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায়ের প্রতি ঠিক তেমনই তীব্র বিদ্বেষ প্রদর্শন করে ।
স্যাক্সনি-আনহাল্টে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে তিনটি আসন কম থাকায় AfD যখন অন্যান্য দলের সঙ্গে জোট গড়ার আলোচনা চালাচ্ছে, তখন জার্মানির এক ডজনেরও বেশি শহরে দলটিকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে । পাশাপাশি, বিভিন্ন শহরে AfD-র সমর্থকরাও পাল্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে । তারা সফল হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথমবারের মতো কোনও অঙ্গরাজ্য সরকার গঠন করবে ।
ইউরোপের নতুন বিন্যাসটি যেন কোনোভাবে বিংশ শতাব্দীর পরিস্থিতির মতোই রূপ নিচ্ছে; কেবল কিছু পক্ষ বা কুশীলব তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে । নাৎসিদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে একসময় যেসব রাষ্ট্রহীন ইহুদি পালিয়ে বেড়িয়েছেন, আজ নিজস্ব রাষ্ট্র পাওয়ার পর তাঁরাই গাজাবাসীদের ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছেন । নাৎসিদের হাতে চরম নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরও তাঁরা শেষ পর্যন্ত নিপীড়কের ভূমিকাই বেছে নিয়েছেন ।
পরিস্থিতির এই পরিবর্তন ফ্রান্তজ ফ্যাননের বই 'দ্য রেচেড অফ দ্য আর্থ' (The Wretched of the Earth)-এর বিষয়বস্তুকে মনে করিয়ে দেয়, যেখানে নিপীড়িতদের নিপীড়ক হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি ফুটে উঠেছে ।
আজ ইহুদি-বিদ্বেষ (anti-semitism) এবং জায়নবাদ-বিরোধিতা (anti-Zionism) একে অপরের সঙ্গে মিশে গেছে; কারণ বিশ্বজুড়ে অনেক ইহুদিকেই গাজায় যা ঘটছে তার সমর্থক হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ইজরায়েল রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বৈরিতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে ৷ হলোকাস্টের স্মৃতি এখন কিছুটা আড়ালে চলে যাচ্ছে এবং ক্রমশ তার প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে । আজকের দিনে সংঘাতের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল, একটি জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে ইজরায়েলের কর্মকাণ্ড; অথচ একসময় ইহুদিরা গৃহহীন ও আশ্রয়হীন হয়ে নিরাপত্তার সন্ধানে পালিয়ে বেড়াত।
রাষ্ট্র, নিরাপত্তা ও নিজস্ব ভূখণ্ড থাকার পরেও - অকল্পনীয় বঞ্চনা ও আক্রমণের শিকার হওয়ার ইতিহাস সত্ত্বেও - নিজে যখন নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন রাষ্ট্রসংঘের অনেক সদস্য রাষ্ট্রই বিষয়টিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখে ।
ইজরায়েল কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং চরমপন্থা এখন একটি স্বীকৃত বাস্তবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ।
চরমপন্থী বা উগ্র-ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে প্রকাশ্যে সমর্থন করা বা তাদের পক্ষে কথা বলাটা এখন আর কোনও নিষিদ্ধ বিষয় নয় । মানুষ এখন খোলাখুলিভাবেই উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর সমর্থন করছে । মতাদর্শিক বিভাজনের চিরাচরিত রেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে এবং রাজনৈতিক অবস্থানের অস্পষ্টতাও অনেকাংশে কেটে গেছে ।
জার্মানির ‘এএফডি’ (AfD)-র মতো উগ্র-ডানপন্থী দলগুলো অভিবাসন-বিরোধী, সংখ্যালঘু-বিরোধী কিংবা ইউক্রেন-বিরোধী - এমন সব বয়ানের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছে । খুব শীঘ্রই হয়তো এই বয়ানই জার্মানির রাষ্ট্রীয় নীতি বা মূলধারার ভাষায় পরিণত হবে ।
একইভাবে, ফ্রান্সের উগ্র-ডানপন্থী নেত্রী মারিন ল্য পেনও কর্তৃত্ববাদী বাগাড়ম্বরের ওপর ভর করে নিজের অবস্থান শক্তিশালী করছেন ।
কয়েক দশকের ব্যর্থতা, দুর্নীতি এবং অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির কারণে উদারপন্থীরা উগ্র-ডানপন্থীদের কাছে তাদের প্রভাব হারাচ্ছে ৷ কারণ সাধারণ মানুষের সামনে আর কোনও বিকল্প অবশিষ্ট নেই ।
উগ্র-ডানপন্থীরাই এখন একমাত্র বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ তাদের অপেক্ষাকৃত ‘কম ক্ষতিকর’ বা ‘কম মন্দ’ (lesser evil) হিসেবে দেখা হচ্ছে । পরিস্থিতি এতটাই চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ইতালির জর্জিয়া মেলোনির মতো উগ্র-ডানপন্থী নেত্রীও এখন আরও কট্টর ডানপন্থী রাজনীতিবিদদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছেন ৷ যারা কেবল রাজনৈতিকভাবেই তাকে চ্যালেঞ্জ করছে না, বরং তার রক্ষণশীল আদর্শের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন ।
চরমপন্থী মতামত এখন আর নিষিদ্ধ কোনও বিষয় নয়; এমনকি জনসমক্ষে সেসব নিয়ে গর্ব করাটাও এখন স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে । বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তেই এই হুমকির অস্তিত্ব রয়েছে এবং ভারতীয় উপমহাদেশও এর ব্যতিক্রম নয় ।
তবে আশার কথা হল, পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো এসব বিষয়কে ঘৃণার চোখে দেখবে এবং পৃথিবীকে পুনরায় বাসযোগ্য করে তুলবে, যাতে মানুষ এই পরিস্থিতি থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে ।
নতুন প্রজন্মের কাছ থেকেই এই আশা জাগছে; কারণ তারা 1914 সালে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের সেই পঁচিশ শতাংশ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিচ্ছে, যারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল ।