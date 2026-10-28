পৃথিবীর জলবায়ু ব্যবস্থা এক 'অজানা অঞ্চলে' প্রবেশ করছে, নতুন রিপোর্টে সতর্কবার্তা

পৃথিবীর জলবায়ু ব্যবস্থা এক 'অজানা অঞ্চলে' প্রবেশ করছে, নতুন রিপোর্টে সতর্কবার্তা
New Report on Earth Climate: 2026-এর 'স্টেট অফ দ্য ক্লাইমেট' রিপোর্টের ফলাফলে দেখা যায়, জলবায়ু সংকট আর ভবিষ্যতের কোনও ঝুঁকি নয়, এটি বর্তমানের এক বাস্তবতা।
Published : October 28, 2026 at 6:42 PM IST
এই মাসে প্রকাশিত একটি নতুন রিপোর্টে দেখা গিয়েছে যে, পৃথিবীর জলবায়ু ব্যবস্থা ক্রমশ এমন এক অজানা পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের নেই । প্রতিবেদনের লেখকরা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন: "এটি আর ভবিষ্যতের জন্য কোনও সতর্কবার্তা নয়, বরং এটি বর্তমান পরিস্থিতিরই এক বাস্তব বিশ্লেষণ ।"
'বায়োসায়েন্স' (BioScience) জার্নালে প্রকাশিত '2026 স্টেট অব দ্য ক্লাইমেট' (জলবায়ু পরিস্থিতির অবস্থা বিষয়ক প্রতিবেদন) শীর্ষক প্রতিবেদনে পৃথিবীর জলবায়ু সংক্রান্ত 16টি গুরুত্বপূর্ণ সূচক বা 'ভাইটাল সাইন' (vital signs) পর্যালোচনা করা হয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রা, মহাসাগরের তাপমাত্রা, প্রধান বরফস্তরগুলোর ভর, অত্যধিক গরম দিনের সংখ্যা এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠতলের তাপমাত্রা ।
এই 16টি সূচকের মধ্যে সাতটিই রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং অন্যান্য কয়েকটি সূচকে দ্রুত পরিবর্তন বা আকস্মিক রূপান্তর লক্ষ্য করা গিয়েছে (উইলিয়াম জে. রিপল, ক্রিস্টোফার উলফ, মাইকেল ই. মান, জোহান রকস্ট্রোম, উনাই পাসকুয়াল, জিলিয়ান ডব্লিউ. গ্রেগ, চি সু, সারাহ ই. পারকিন্স-কার্কপ্যাট্রিক, থমাস এম. নিউসাম, জ্যাকব বুকোস্কি, আঞ্জল প্রকাশ; 'দ্য 2026 স্টেট অব দ্য ক্লাইমেট রিপোর্ট: চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড অপরচুনিটিস', বায়োসায়েন্স, 2026)।
গত বছরের (2025 সালের) প্রতিবেদনে জলবায়ু সংক্রান্ত 34টি 'সতর্ক সংকেত' পর্যালোচনা করা হয়েছিল । 2026 সালের প্রতিবেদনে জলবায়ু পরিবর্তনের 16টি সূচকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে । যেহেতু উভয় প্রতিবেদনে সতর্ক সংকেতের তালিকা ভিন্ন, তাই এদের সরাসরি তুলনা করা সম্ভব নয় । তবে মূল বার্তাটি একই - জলবায়ু সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূচকই এখন বিপজ্জনক 'টিপিং পয়েন্ট' বা সংকটময় সন্ধিক্ষণের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে ।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, সামগ্রিক চিত্রটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক । 2026 সালে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইডের মাত্রা আবারও রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে । হিমবাহের পুরুত্ব এবং গ্রিনল্যান্ডের বরফস্তরের ভর রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে ৷ অন্যদিকে, আর্কটিক অঞ্চলের সামুদ্রিক বরফ এবং অ্যান্টার্কটিকার বরফের পরিমাণও রেকর্ড পর্যায়ের কাছাকাছি পৌঁছেছে । লেখকদের মতে, এই তথ্যগুলো প্রমাণ করে যে, জলবায়ু সংকট এখন আর ভবিষ্যতের কোনও ঝুঁকি নয়, বরং বর্তমানের এক কঠিন বাস্তবতা ।
প্রতিবেদনে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি কিছু সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরা হয়েছে । 2026 সালের 9 থেকে 20 নভেম্বর তুরস্কে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন 'কপ-31' (COP31)। সেখানে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা "আলোচনা থেকে ঐকমত্য, আর ঐকমত্য থেকে কার্যকর পদক্ষেপ" (From Dialogue to Consensus, From Consensus to Action) — এই মূল প্রতিপাদ্যের ওপর ভিত্তি করে আলোচনা করবেন ।
2026 সালের এই প্রতিবেদনটি COP-31 আলোচনার প্রেক্ষাপট তৈরি করে, যেখানে জলবায়ু বিষয়ক প্রতিশ্রুতিগুলোকে কত দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপে রূপান্তর করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হবে । প্রতিবেদনটির গুরুত্ব নিহিত রয়েছে এর সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিতে: এটি জলবায়ুকে বিচ্ছিন্ন কিছু বিষয়ের সমষ্টি হিসেবে না-দেখে একটি অবিচ্ছেদ্য ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে । এছাড়া, বর্তমান সময়টিকে এটি কোনও অনিবার্য পরিণতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না-দেখে, বরং পদক্ষেপ গ্রহণের উপযুক্ত সময় হিসেবে তুলে ধরে ।
সামগ্রিক পরিস্থিতি
2026 সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওই বছরের মে মাসে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের (CO₂) ঘনত্ব 428 পিপিএম (ppm) ছাড়িয়ে গিয়েছে - যা প্রাক-শিল্পযুগের তুলনায় প্রায় 50 শতাংশ বেশি । মূলত জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের কারণে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বাড়ছে, যা পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্যহীনতাকে আরও তীব্র করছে এবং দীর্ঘমেয়াদি উষ্ণায়নের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে । গত চার বছরে তাপমাত্রার বেশ কয়েকটি নতুন রেকর্ডও তৈরি হয়েছে ।
প্রতিবেদনে পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্যহীনতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে - অর্থাৎ পৃথিবী যে পরিমাণ সৌরশক্তি শোষণ করে এবং যে পরিমাণ শক্তি পুনরায় মহাকাশে বিকিরণ করে, তার মধ্যেকার পার্থক্য । এটি জলবায়ু ব্যবস্থায় তাপ জমে থাকার বিষয়টি নির্দেশ করে । শক্তির এই ক্রমবর্ধমান ভারসাম্যহীনতার অর্থ হল - পৃথিবীতে আরও বেশি তাপ উৎপন্ন হচ্ছে, যার ফলে বায়ুর তাপমাত্রা বাড়ছে, মহাসাগরগুলো উষ্ণ হচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চরম আবহাওয়া পরিস্থিতির ঘটনা ঘন ঘন ঘটছে ।
প্রতিবেদনে আরও দেখা গিয়েছে যে, হিমবাহের পুরুত্ব এবং গ্রিনল্যান্ডের বরফের স্তরে বারবার তীব্র গলন প্রক্রিয়া ঘটছে, যার ফলে গলিত জলের পরিমাণ ছয় গুণ বেড়ে গিয়েছে । গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ফলে উৎপন্ন অতিরিক্ত তাপের বড় অংশই মহাসাগরগুলো শোষণ করে নেয় । এর ফলে উষ্ণ জল আয়তনে প্রসারিত হয় (যাকে তাপীয় প্রসারণ বা 'থার্মাল এক্সপ্যানশন' বলা হয়) এবং বরফের স্তর ও হিমবাহ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যায়, যা উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা ও ভাঙনের সৃষ্টি করে ।
আর্কটিক ও গ্রিনল্যান্ডের বরফের স্তর গলে যাওয়ার ফলে 'আটলান্টিক মেরিডিওনাল ওভারটার্নিং সার্কুলেশন' (Atlantic Meridional Overturning Circulation) দুর্বল হয়ে পড়তে পারে । এর ফলে বৃষ্টিপাতের ধরনে পরিবর্তন আসতে পারে, সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং আমাজন রেইনফরেস্টের কিছু অংশে শুষ্কতা বৃদ্ধি পেতে পারে ।
যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধীর হয়ে আসছে, তবুও 2026 সালে বৈশ্বিক জনসংখ্যা রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং প্রতি সপ্তাহে প্রায় 13 লাখ (1.3 মিলিয়ন) মানুষ নতুন করে যুক্ত হচ্ছে । ফলস্বরূপ, জ্বালানি ব্যবহার, খাদ্য উৎপাদন, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং ভূমির ব্যবহারের ধরনে পরিবর্তনের মতো মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পৃথিবীর সামগ্রিক ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে ।
প্রতিবেদনে আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হল গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি । সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মোট ক্যালোরি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লেও, খাদ্য ব্যবস্থায় মানুষের সরাসরি ভোগের জন্য উপলব্ধ ক্যালোরির পরিমাণ বেড়েছে মাত্র 16.6 শতাংশ । দক্ষতার এই হ্রাসের কারণ হল - উৎপাদিত ক্যালোরির একটি বড় অংশ গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে এবং খাদ্যবহির্ভূত অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ।
2024 সালের এস্টিমেটের তুলনায় 2025 সালে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রাথমিক বন (tropical primary forest) ধ্বংসের হার 36 শতাংশ কমেছে । ব্রাজিলীয় আমাজনে বন উজাড়ের হার টানা চতুর্থ বছরের মতো হ্রাস পেয়েছে এবং 38 বছরের মধ্যে তৃতীয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে । বৈশ্বিক পরিসরেও 2025 সালে বৃক্ষ আচ্ছাদন হ্রাসের হার কমেছে, তবে এটি 2001 সালের পর থেকে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে ।
এই আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি কি আগামী বছরগুলোতেও বজায় থাকবে ? রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ফ্লাভিও বলসোনারোকে পরাজিত করার জন্য আমাদের ব্রাজিলিয়ান জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত । তাঁর রাষ্ট্রপতি হওয়াটা পরিবেশগত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারের ক্ষেত্রে গুরুতর উদ্বেগের কারণ হতে পারত; কারণ তিনি কৃষি-ব্যবসায়িক স্বার্থের পক্ষে ছিলেন এবং আমাজনের সংরক্ষিত এলাকাগুলো কমিয়ে ফেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ।
আমাজন বন উজাড় বা এর অবক্ষয় রেইনফরেস্টকে এমন এক সংকটময় সন্ধিক্ষণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যেখানে এটি আর আর্দ্রতা পুনর্ব্যবহার করতে পারবে না । এর ফলে পুরো অঞ্চলটি শুকিয়ে যেতে পারে এবং এর কিছু অংশ সাভানা বা তৃণভূমিতে পরিণত হতে পারে । আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হল, প্রাকৃতিক তৃণভূমি, সাভানা এবং অন্যান্য অ-বন বাস্তুতন্ত্রের রূপান্তর জীববৈচিত্র্য হ্রাস এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে বড় ধরনের ভূমিকা রেখে চলেছে ।
সৌর ও বায়ুশক্তির ব্যবহার প্রায় 18 শতাংশ বাড়লেও, মোট জ্বালানি ব্যবহারের তুলনায় জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় নবায়নযোগ্য শক্তির অংশ এখনও অনেক কম । ধারণা করা হচ্ছে, 2025 সালে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে । এর প্রতিফলন দেখা যায় বার্ষিক জ্বালানি-সম্পর্কিত কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO₂) নিঃসরণের পরিসংখ্যানে, যা প্রথমবারের মতো 41 গিগাটন (Gt) ছাড়িয়ে গিয়েছে ।
মধ্যপ্রাচ্য ও ইউক্রেনের সংঘাত-সহ সাম্প্রতিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনাগুলো বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতাকে সামনে নিয়ে এসেছে । এর ফলে জ্বালানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে এবং দামের অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, যা জ্বালানি নিরাপত্তা ও পরিবেশগত প্রভাবের বিষয়টিকে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে ।
অন্যান্য স্বতন্ত্র গবেষণার তথ্যের আলোকে এই ফলাফলগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । উদাহরণস্বরূপ, ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ফ্লোরিডার সমুদ্রবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে পারস্য উপসাগরে সমুদ্রপৃষ্ঠে তেলের দূষণ দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে । বাণিজ্যিক ট্যাঙ্কার ও তেল পরিকাঠামোর উপর বারবার হামলার ঘটনা - যার মধ্যে বিভিন্ন জাহাজ সম্পর্কিত ঘটনাও রয়েছে - একাধিক বড় ধরনের তেল নিঃসরণের (oil spill) কারণ হয়েছে ।
ইউক্রেন যুদ্ধ ব্যাপক পরিবেশগত ক্ষতি ও 'ইকোসাইড' (বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস) ঘটিয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে স্থলমাইন দূষণ, মাটি দূষণ এবং বায়ু দূষণ । আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ 51 বিলিয়ন থেকে 85 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কয়েক দশক সময় লেগে যেতে পারে । সরাসরি সামরিক অভিযান, যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে 120 থেকে 175 মিলিয়ন মেট্রিক টন CO₂-সমতুল্য গ্যাস নির্গত হতে পারে - যা ইউরোপের একটি মাঝারি আকারের দেশের বার্ষিক মোট নিঃসরণের সমান ।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশ প্রচলিত জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে চাইলে বিশ্ব হয়তো নিজস্ব নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হবে । ইউরোপ ও এশিয়ার মতো অঞ্চলগুলোতে নীতিগত পদক্ষেপের যে ধারা ফুটে উঠছে, তা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিও এখন একটি প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে ।
কিছু আশাব্যঞ্জক লক্ষণ
ক্রমবর্ধমান প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, জলবায়ু ব্যবস্থা সম্ভবত ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতার এক পর্যায়ে প্রবেশ করছে । এর বৈশিষ্ট্যগুলো হল - দ্রুত উষ্ণায়ন, ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া চক্র (ক্যাসকেডিং ফিডব্যাক), সংকটপূর্ণ মোড় পরিবর্তনকারী উপাদান (টিপিং এলিমেন্টস) এবং অপরিবর্তনীয় পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি । শক্তির ভারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি, মহাসাগরে তাপের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, কার্বন শোষণের প্রাকৃতিক সক্ষমতা (কার্বন সিঙ্ক) দুর্বল হয়ে পড়া এবং দ্রুত হারে বরফ গলে যাওয়ার মতো বিষয়গুলো ইঙ্গিত দেয় যে, জলবায়ু ব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা হয়তো আগের ধারণাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে ।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাপপ্রবাহ, বন্যা, খরা, ঝড় এবং দাবানলের মতো বিপর্যয়গুলো আরও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে, যার ফলে প্রাণহানি, পরিকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি, খাদ্য নিরাপত্তার সংকট, জীববৈচিত্র্যের হ্রাস এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাড়ছে ।
প্রতিবেদনটির শেষ অংশে কিছু আশাব্যঞ্জক লক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বৈদ্যুতিকীকরণ, ব্যাটারি স্টোরেজ প্রযুক্তি এবং বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতিগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, ইতিবাচক সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মোড় হয়তো ইতিমধ্যেই তৈরি হতে শুরু করেছে ।
একই সঙ্গে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি পরিকাঠামোর পরিবেশগত প্রভাব কমানোর জন্য আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন । জলবায়ু ঝুঁকি বাড়লেও, বৃহত্তর সামাজিক রূপান্তরের লক্ষণগুলোও দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে । নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ব্যাটারি স্টোরেজ, অভিযোজন পরিকল্পনা, বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জলবায়ু মোকাবিলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জামের দ্রুত অগ্রগতি প্রমাণ করে যে, বড় আকারের পরিবর্তন আনা এখনও সম্ভব ।
বর্তমানে বিদ্যমান অনেক উপায় ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবিলায় সহায়তা করতে পারে। একই সঙ্গে এগুলো বিভিন্ন বাড়তি সুবিধাও বয়ে আনে, যেমন—বায়ুর গুণমান উন্নত হওয়া, জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি, পানি নিরাপত্তা জোরদার হওয়া এবং অধিক পরিমাণে কার্বন সঞ্চয় করা।
উদাহরণস্বরূপ, ম্যানগ্রোভ বন পুনরুদ্ধার করলে তা যেমন উপকূলীয় অঞ্চলকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করতে পারে, তেমনই কার্বন শোষণের হারও বাড়াতে পারে । আবার, গরুর মাংসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে খাদ্য ব্যবস্থাকে জলবায়ুজনিত বিপর্যয়ের ঝুঁকি থেকে কিছুটা মুক্ত করা সম্ভব । বিশেষ করে প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান - যেমন শহুরে বন, জলাভূমি এবং ম্যানগ্রোভ অরণ্য - জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের লক্ষ্য অর্জনেও সহায়তা করতে পারে ।