ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নয়া সূচনার ইঙ্গিত ত্রিবেদীর, বিশেষ গুরুত্ব গঙ্গা চুক্তি পুনর্নবীকরণে

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নয়া সূচনার ইঙ্গিত ত্রিবেদীর, বিশেষ গুরুত্ব গঙ্গা চুক্তি পুনর্নবীকরণে
সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত ।
Published : July 30, 2026 at 8:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 জুলাই: ভারত ও বাংলাদেশ তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের দিকে এগিয়ে চলেছে । কারণ, গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের বিষয়টিও সামনে এসেছে ।
বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর ইতিবাচক মূল্যায়ন ও অমীমাংসিত বিষয়গুলোর সমাধানের বিষয়ে তাঁর আশ্বাস ইঙ্গিত দেয় যে, নয়াদিল্লি জটিল বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির পথকে কাজে লাগাতে চায় ।
বুধবার বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকে সেদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান এবং বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে পৃথক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন দীনেশ ত্রিবেদী ৷ তার পর সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, আলোচনা ইতিবাচক পরিবেশে হয়েছে এবং এতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে । ঢাকা ট্রিবিউন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ত্রিবেদী বলেন, “প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফর চূড়ান্ত হওয়ার পর এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র-সহ জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ বৈঠকে বসলে সবকিছুই ইতিবাচক পথে এগোবে ।”
চলতি বছরের ডিসেম্বরে দুই দেশের মধ্যে থাকা গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে ৷ ওই চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়ে দীনেশ ত্রিবেদী জানান, এই নিয়ে দুই দেশের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ ইতিমধ্যেই আলোচনা করছে । হাইকমিশনার বলেন, “আমি আশা করি তারা শীঘ্রই বৈঠকে বসবে । এমন কোনও সমস্যা নেই যার সমাধান করা সম্ভব নয় । উভয় দেশের জনগণের স্বার্থে যা কিছু প্রয়োজন, তা-ই করা হবে ।”
বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান ও বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে ত্রিবেদীর বৈঠক এবং সেই আলোচনাকে তাঁর ‘ইতিবাচক’ হিসেবে অভিহিত করার বিষয়টি ইঙ্গিতপূর্ণ ৷ কারণ, বেশ টানাপড়েনের একটি সময়ের পর নয়াদিল্লি ও ঢাকার মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠছে ।
2024 সালের অগস্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে, তার জেরে নয়াদিল্লি ও ঢাকার মধ্যে সম্পর্কে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় । এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব গ্রহণকারী নতুন সরকারের গতিপথ নিয়ে ভারতের উদ্বেগ ছিল৷ অভিবাসন ও সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়গুলো ভারত যেভাবে সামাল দিচ্ছে, তা নিয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ ছিল ৷ সেই কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য বা টানাপোড়েন তৈরি হয় । তবে, এ বছর বেশ কিছু ঘটনা উভয়পক্ষই আস্থা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দিয়েছে । বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রস্তাবিত ভারত সফর এই প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে ।
ভারত ইতিমধ্যেই সেপ্টেম্বর মাসে নয়াদিল্লিতে হতে যাওয়া ব্রিকস (BRICS) সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ৷ এই আমন্ত্রণটি দুই সরকারের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সরাসরি আলোচনার সুযোগ করে দিতে পারে । নয়াদিল্লির কাছে এই ধরনের সফরের গুরুত্ব কেবল আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না ।
এটি একই সঙ্গে বিভিন্ন সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পরিসর তৈরি করতে পারে । জল বণ্টন, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা সহযোগিতা, বাণিজ্য, সংযোগ, জ্বালানি, ভিসা এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে ৷ ব্যক্তিগত বিরোধকে সম্পর্কের ওপর প্রাধান্য না দিয়ে, উভয়পক্ষই সহযোগিতার একটি বৃহত্তর কাঠামো পুনর্গঠন শুরু করতে পারে ।
দীনেশ ত্রিবেদীর বক্তব্যের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হল গঙ্গা জল বণ্টন চুক্তি পুনর্নবীকরণের প্রসঙ্গটি । 1996 সালের 12 ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি 1 জানুয়ারি থেকে 31 মে পর্যন্ত শুষ্ক মরসুমে ফরাক্কায় গঙ্গার জল বণ্টনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে । 30 বছরের এই চুক্তির মেয়াদ 2026 সালের ডিসেম্বরে শেষ হতে চলেছে । তাই চুক্তিটির পুনর্নবীকরণ কেবল একটি কারিগরি বিষয় নয় ৷ এটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বড় পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে ।
বাংলাদেশের জন্য এই চুক্তির ভবিষ্যৎ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ৷ কারণ, ওই দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, মৎস্যচাষ, নৌ-চলাচল এবং সেখানকার জনগোষ্ঠীর জীবিকার জন্য গঙ্গা নদী অপরিহার্য । ভারতের ক্ষেত্রে বিষয়টি কেবল বাংলাদেশের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই ৷ বরং এর সঙ্গে সেই সব রাজ্যের (বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ) স্বার্থও জড়িত, যাদের মধ্যে দিয়ে এই নদীপ্রবাহ প্রবাহিত হয়েছে । তাই এই নিয়ে আলোচনা রাজনৈতিক ও জলবিজ্ঞানগতভাবে জটিল বিষয় । দীনেশ ত্রিবেদীর দাবি, “এমন কোনও বিষয় নেই, যা সমাধান করা যায় না ৷” এই দাবি কূটনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য ।
এটি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে, যেখানে গঙ্গা চুক্তিকে সংঘাতের উৎস হতে পারে এমন কোনও বিষয় হিসেবে না দেখে, বরং একটি আলোচনাযোগ্য দ্বিপাক্ষিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে । তাঁর বক্তব্য, “উভয় দেশের জনগণের স্বার্থে যা কিছু করা প্রয়োজন, তা করা হবে ৷” এর অর্থ চূড়ান্ত ফলাফল উভয়পক্ষকে অভ্যন্তরীণভাবে একটি পারস্পরিক লাভজনক ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করার সুযোগও করে দেবে । এটি গুরুত্বপূর্ণ৷ কারণ, উভয় দেশেই জল-বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনা অত্যন্ত সংবেদনশীল ।
সীমান্ত-সংক্রান্ত জলবণ্টন বিষয়ক প্রখ্যাত বিশ্লেষক এবং ‘মনোহর পারিকর ইনস্টিটিউট অফ ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস’-এর সিনিয়র ফেলো উত্তমকুমার সিনহার মতে, গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি পুনর্নবীকরণ নিয়ে হাই কমিশনারের মন্তব্য দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত । ইটিভি ভারতকে উত্তমকুমার সিনহা বলেন, “ত্রিবেদী পেশাদার কূটনীতিক নন । বাংলাদেশে হাই কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরই তাঁকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে ।”
তিনি বলেন, ‘‘ভারত ও বাংলাদেশ — উভয় দেশই গঙ্গা জল চুক্তিকে কোনও সংকট হিসেবে নয়, বরং একটি সুযোগ হিসেবে দেখছে ।’’ উত্তমকুমার সিনহা বিস্তারিতভাবে বলেন, “চলতি বছরের মার্চ ও মে মাসে উভয়পক্ষের কারিগরি কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে । নিয়মিত বৈঠক চলছে । কেন্দ্রীয় জল কমিশনের অন্তর্ভুক্ত জলবিজ্ঞানবিদ ও সিভিল ইঞ্জিনিয়রদের মতো কারিগরি বিশেষজ্ঞরা এসব বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন এবং তাঁরা সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছেন ।”
তিনি জানান, বিষয়টি কেবল চুক্তি পুনর্নবীকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই ৷ বরং একটি নতুন কাঠামোর আওতায় তা পুনর্নবীকরণ করার বিষয় । তিনি বলেন, “চুক্তিটি 1996 সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ৷ গত 30 বছরে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং নদীর গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছি । নদীর উভয় তীরেই জলের চাহিদা বেড়েছে এবং পরিবেশগত নানা উদ্বেগেরও সৃষ্টি হয়েছে ৷ কারণ, এলাকাগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল ।”
মূলত, পরবর্তী চুক্তির ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জটি হল — 1996 সালে বিদ্যমান জলবিদ্যুৎ-সংক্রান্ত বা জলের প্রবাহ-বিষয়ক পরিস্থিতির সঙ্গে 2026 সালের পরিস্থিতির হুবহু মিল না-ও থাকতে পারে । এর অর্থ হল, আলোচনা ফরাক্কায় উপলব্ধ জল ভাগাভাগির সংকীর্ণ প্রশ্নকে ছাড়িয়ে ক্রমশ আরও এগিয়ে যেতে পারে । উভয়পক্ষকে অববাহিকা-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, তথ্য বিনিময়, সংরক্ষণ, বন্যা ব্যবস্থাপনা, নদী পুনরুদ্ধার এবং শুষ্ক মরসুমে জলের প্রবাহ বাড়ানোর সম্ভাবনা-সহ একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করতে হতে পারে ।
উত্তমকুমার সিনহা এই মত প্রকাশ করেন যে, গঙ্গা জল চুক্তি পুনর্নবীকরণের বিষয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়ে ত্রিবেদী ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে একটি নতুন আস্থা তৈরি করেছেন ।
ঢাকার নতুন সরকারের জন্য গঙ্গা চুক্তিটি নয়াদিল্লির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের মান যাচাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে । বিষয়টি বাড়তি রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়েছে কারণ বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি)-এর নেতৃত্বাধীন সরকার এটি প্রমাণ করতে চায় যে, ভারতের সঙ্গে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রেখেই তারা বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষা করতে সক্ষম ।
তাই, এই চুক্তিটি পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির একটি হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে । বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যদি নয়াদিল্লি ও ঢাকা কোনও সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে, তবে তা প্রমাণ করবে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সত্ত্বেও উভয় দেশ আলোচনার মাধ্যমে জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান করতে সক্ষম ।
গঙ্গা চুক্তির সফল পুনর্নবীকরণ কেবল জল-সংক্রান্ত বিষয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও বৃহত্তর তাৎপর্য বহন করতে পারে । এটি ভারতের ‘নেইবারহুড ফার্স্ট’ বা ‘প্রতিবেশী-প্রথম’ নীতির বিশ্বাসযোগ্যতা সুদৃঢ় করতে পারে এবং প্রমাণ করতে পারে যে, ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেশীদের সঙ্গে জটিল বিরোধ নিষ্পত্তিতে নয়াদিল্লি সক্ষম ।
ঠিক এখানেই তারেক রহমানের প্রস্তাবিত ভারত সফরের বিষয়ে দীনেশ ত্রিবেদীর কথা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে । একটি উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক বৈঠক এমন একটি বৃহত্তর কাঠামো তৈরি করতে পারে, যার আওতায় গঙ্গা চুক্তি সংক্রান্ত কারিগরি আলোচনা এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে ।
আগামী কয়েক মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে । তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হওয়া উচিত এটা নিশ্চিত করা যে, গঙ্গা চুক্তি যেন কোনও সময়সীমা-কেন্দ্রিক সংকটে পরিণত না-হয় । উভয়পক্ষকেই আলোচনার গতি বাড়াতে হবে ৷ নির্ভরযোগ্য জলবিজ্ঞান-বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদান করতে হবে এবং বিদ্যমান কাঠামোটিকে কোথায় আধুনিকীরণ করা যায়, তা চিহ্নিত করতে হবে ।
কৌশলগত দিক থেকে দীনেশ ত্রিবেদীর বক্তব্যের গুরুত্ব নিহিত রয়েছে এর সময়ের ওপর: 2026 সালের ডিসেম্বরে গঙ্গা চুক্তিটির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে এবং ঢাকার নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে — এমন পরিস্থিতিতে ভারত সম্ভবত ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তারা অর্থবহ আলোচনায় বা সম্পৃক্ততায় প্রস্তুত ।