চেনাব-বিয়াসের মধ্যে রিভার লিঙ্কের ভাবনা ভারতের, পাকিস্তানের ভয়ের কারণ কী ?

চেনাব-বিয়াসের মধ্যে রিভার লিঙ্কের ভাবনা ভারতের, পাকিস্তানের ভয়ের কারণ কী ?
চেনাবের জল সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই ৷ তবে পাকিস্তানের আশঙ্কা এই সংযোগকে আগামিদিনে নিদর্শন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে ভারত ৷
Published : July 28, 2026 at 9:00 PM IST
সিন্ধু জলচুক্তিকে ঘিরে নয়া সংঘাতের ইঙ্গিত ৷ হিমাচল প্রদেশে চেনাব এবং বিয়াস নদীর মধ্যে রিভার লিঙ্ক বা নদী সংযোগ প্রকল্প তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ এর ফলে চেনাবের উৎসধারা চন্দ্র থেকে জলস্রোত পৌঁছে যাবে বিয়াসে ৷ এই সিদ্ধান্তে ঘাবড়ে গিয়েছে পাকিস্তান ৷ চেনাব শুকিয়ে যাবে এমন আশঙ্কা তারা এখনই করছে না ৷ তবে জল যাওয়ার এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার অন্য মানে আছে ৷
এই প্রথম সিন্ধুর পশ্চিম ধারার জল বইবে পূর্ব ধারার দিকে ৷ চুক্তি বলছে, পশ্চিম ধারার জলে অধিকার পাকিস্তানের ৷ পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলির অন্যতম এই চেনাব ৷ পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করা এই নদীর মাধ্যমে সেদেশে সেচের কাজ হয় ৷ চেনাবের জল গিয়ে মেশে রবি আর সতলুজেও ৷ এই স্বাভাবিক বহমানতায় কোনও বদল হলে তার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হবে এ কথা অস্বীকার করার জায়গা নেই ৷
প্রজেক্টের লক্ষ্য
কোকসার ব্যারেজ এবং 8.7 কিলোমিটার লম্বা একটি ট্যানেলকে ঘিরে রিভার লিঙ্ক স্থাপনের পরিকল্পনা দানা বেঁধেছে ৷ এর ফলে কত পরিমাণ জল পাকিস্তান হারাবে তা নিয়ে বিতর্ক আছে ৷ তাদের নিজেদের হিসেব বলছে 1.9 মিলিয়ন একর ফিট জল পাকিস্তান থেকে চলে আসবে ভারতে ৷ তবে অন্য কয়েকটি হিসেব বলছে পরিমাণটা এতটা হওয়ার কোনও কারণ নেই ৷ তাঁদের যুক্তি রিভার লিঙ্ক তৈরি হবে 36 মিলিয়ন একর ফিটে ৷ সেখান থেকে এত পরিমাণ জল বয়ে যাওয়া সম্ভব নয় যা চেনাবকে শুকিয়ে দেবে ৷ তাই পাকিস্তান সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই ৷
তাহলে পাকিস্তান চিন্তিত হচ্ছে কেন ? ইসলামাবাদের ভয় এই সংযোগ স্থাপিত হয়ে গেল তা হয়ে থাকবে এক নিদর্শন ৷ আগামিদিনে এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে ট্যানেল তৈরি থেকে শুরু করে প্রযুক্তিগত বোঝাপড়া আরও বাড়ানোর দাবি উঠতে পারে ৷ সেই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বৈধতা দেওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেবে এই লিঙ্ক ৷
সিন্ধু জল চুক্তির ফলে 6টি নদীকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে ৷ ভারতের হাতে আছে রবি, বিয়াস ও সতলুজ। এই তিনটি নদীর অভিমুখ পূর্বদিকে ৷ তিনটি পশ্চিমমুখী নদী-সিন্ধু, ঝিলাম ও চেনাবের কর্তৃত্ব পাকিস্তানের হাতে ৷ পশ্চিমের নদীর উপর ভারতেরও খানিকটা অধিকার আছে ৷ দেশের নাগরিকদের ব্যবহারের জন্য এই জলের ব্যবহার ভারত করতে পারে ৷ হতে পারে বাছাই করা সেচের কাজও ৷ জলশক্তি তৈরি করা থেকে সংরক্ষণের কাজও করতে পারে ভারত ৷
লিঙ্ক তৈরি নিয়ে ভারতে ভাবনা জলচুক্তির মাধ্য়মে পাওয়া অধিকারকে লঙ্ঘন করছে না ৷ পাকিস্তান ভাবছে তাদের কাছে যাওয়া জলবন্টন ব্যবস্থা খানিকটা হলেও দর্বল হতে পারে ৷ তাদের আরও মনে হচ্ছে চুক্তিতে বলা আছে চেনাবের গতি রোধ করার অধিকার ভারতের নেই ৷ কিন্তু লিঙ্ক তৈরির অভিমুখ সেদিকেই ৷ রাজনৈতিক নেতারা দাবি করতেই পারেন ভারত চেনাবের গতি অবরুদ্ধ করতে পারে ৷ কিন্তু আসলে সেটা পারে না ৷
ভারতের সমস্যা হল আমাদের কাছে সিন্ধু, চেনাব এবং ঝিলমের জল দীর্ঘদিন ধরে রাখার মতো ব্যবস্থা নেই ৷ এই সমস্ত নদীতে চালু থাকা ভারতের প্রায় প্রতিটি জলশক্তি প্রকল্লই হল Run-of-the-river project ৷ মানে এই সমস্ত প্রকল্পে জলের প্রাকৃতিক ধারা থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হয় ৷ সেখানে সংরক্ষণের তেমন কোনও বিষয় নেই ৷ কিছুটা জল অবশ্য ভারত সংরক্ষণ করে রাখতে পারে ৷ কিন্তু চেনাবের জল স্তব্ধ করে দেওয়ার অধিকার ভারতের নেই ৷
পহেলগাঁওয়ের আক্রমণের পর ভারত সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করেছে, বাতিল করেনি ৷ বাতিল না করা অবশ্যই কৌশল ৷ কারণ, একবার বাতিল করলে আর চালু করার কোনও সুযোগ থাকে না ৷ ভারত এই সুযোগটা রেখে দিতে চায় ৷ আগামিদিনে পরিস্থিতি বদলালে তখন এই নয়া ব্যবস্থা সহায়ক হবে ৷ কিন্তু চাপ বাড়াতে পাকিস্তানের সঙ্গে জল-তথ্য ভাগ করা বন্ধ করেছে ভারত ৷ সিন্ধুর স্থায়ী কমিশনের আওতায় সহযোগিতা করা বন্ধ করেছে ভারত ৷ বিতর্ক থামানোর কোনও উদ্যোগও ভারত আপাতত নিচ্ছে না ৷
এমতাবস্থায় পাকিস্তান আগে যে পদ্ধতিগত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত, তার কিছুটা এখন তারা হারিয়েছে। চুক্তিতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কথা বলা আছে ৷ সেসবকে হাতিয়ার করে পাকিস্তান ভারতের কর্তৃত্বে থাকা নদী এলাকা পরিদর্শনের দাবি জানাতে পারে ৷ কোনও ব্যাপারে আপত্তি থাকলে তা উত্থাপনও করতে পারে। তবে পরিবর্তীত ব্যবস্থায় এগুলি এখন আর করার উপায় নেই ইসলামাবাদের ৷ তার মানে ভারত নদীপথে এখন যে সমস্ত প্রকল্প চালাচ্ছে সেগুলির কাজে বিলম্ব ঘটাতেও পারছে না পাকিস্তান ৷
আইনি অবস্থান নিয়েও মতভেদ রয়েছে। পাকিস্তানের যুক্তি, চুক্তিটি একতরফাভাবে স্থগিত করার কোনও নিয়ম নেই। তাই পাকিস্তান মনে করে সিন্ধু জলচুক্তি এখনও সম্পূর্ণরূপে কার্যকর ৷ ভারতকে এই চুক্তির সমস্ত শর্ত মেনে চলতে হবে। ভারতের যুক্তি, পাকিস্তান সরাসরি সন্ত্রাসবাদকে মদত দেয় ৷ আর তাই দুটি দেশের সম্পর্ক আর আগের মতো নেই ৷ এখানে আগের মতো বলতে চুক্তি সই হওয়ার সময়কালের কথা বলা হয়েছে ৷ এখানেই দিল্লি মনে করে সম্পর্ক এক না থাকলে চুক্তির ধারাও এক থাকতে পারে না ৷ নিজেদের অযৌক্তিক দাবিকে প্রতিষ্ঠা করতে পাকিস্তান যে সালিশি প্রক্রিয়া চালাচ্ছে ভারত সেটিকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। এর ফল হল এই যে, সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে পাকিস্তানের তরফে আন্তর্জাতিক মঞ্চে চলতে থাকা আইনি প্রক্রিয়ার অংশ নয় ভারত ৷
চেনাব-বিয়াস সংযোগ প্রকল্পের বৈধতা নির্ভর করবে কয়েকটি বিষয়ের উপর ৷ প্রথমেই থাকছে নকশা চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়াটি ৷ স্থানান্তরিত জলের পরিমাণও একটি বড় বিষয় ৷ কোনও ঋতুতে কতটা জল স্থানান্তরিত হচ্ছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ৷ একইসঙ্গে চুক্তির কোন অংশকে তুলে ধরে ভারত নদী সংযোগ প্রকল্পকে বৈধ বলে দাবি করছে সেটিও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ৷ নয়াদিল্লির উচিত এসব তথ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। কোনও ধরনের স্বচ্ছতার অভাব থাকলে তা পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার সুযোগ করে দেবে।
পাকিস্তানের নিজের দিকেও তাকানো প্রয়োজন ৷ সিন্ধু বন্দোবস্তের উপর পাকিস্তানের নির্ভরতা আদতে এক বাস্তবতা । তবে সে দেশেপর জল সঙ্কটের সব দায় ভারতের হতে পারে না। জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সক্ষমতা সীমিত ৷ জলের দেদার অপচয় থেকে শুরু করে অদক্ষ সেচ ব্যবস্থার দায় ভারতের হতে পারে না ৷ জল জমতে জমতে জলাধারগুলির ধারণক্ষমতা কমে যাচ্ছে। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণেও বড় বড় প্রকল্পের কাজ আটকে ৷ তার দায় ভারতের নয় নিশ্চয় ৷ এর সবচেয় চর্চিত এবং স্পষ্ট উদাহরণ প্রস্তাবিত কালাবাগ বাঁধ। পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ একমত না হওয়ায় প্রকল্পটি থমকে আছে।
এমন একাধিক অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতা পাকিস্তানকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা, খালের উন্নয়ন এবং জল ব্যবহারে আধুনিক পদ্ধতি প্রণয়ন করতে 6 দশকেরও বেশি সময় পেয়েছে পাকিস্তান ৷ কিন্তু কাজের কাজ হয়নি । আধুনিক ব্যবস্থার স্বার্থে দেশের মধ্য়ে সংস্কার না করে তারা শুধুই ভারতকে দুষছে ৷
পাকিস্তান এই বিরোধে চীনকেও যুক্ত করার চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তিটি সহজে বোধগম্য হতে পারে। ভারতের অবস্থান পাকিস্তানের নদীগুলির স্রোতের বিপরীতে ৷ কিন্তু ব্রহ্মপুত্র ও সতলজের মতো নদীর ক্ষেত্রে ভারত আবার চিনের নিম্নধারায় অবস্থিত। তবে এই তুলনাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। ভারতে প্রবেশের পর বৃষ্টিপাত এবং বিভিন্ন উপনদীর মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্রের জলের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। তাই চীন চাইলেও সম্পূর্ণ প্রবাহ বন্ধ করে দিতে পারে না।
তবে যখন বৃষ্টি নেই তখন জলের প্রবাহ বন্ধ করার মতো উদ্যোগ তারা নিতে পারে ৷ জলসম্পদ বিষয়ক তথ্য এবং বাঁধ পরিচালনার ক্ষেত্রও তারা প্রভাবিত করতে পারে। পাকিস্তান এই যুক্তিটি ব্যবহার করে ভারতের অবস্থানের বিরোধিতাকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এই কাজে তারা চিনের থেকে সমর্থন চাইতে পারে ৷ সেখানে না থেকে আগামিদিনে আমেরিকা তো বটেই এমনকী বিশ্বব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপকেও উৎসাহিত করতে পারে। পাকিস্তানের মোকাবিলা করতে ভারতে হাতিয়ার হবে কূটনীতি ৷
ভারতের নিরাপত্তায় প্রভাব
চেনাব-বিয়াস সংযোগ প্রকল্পটিকে ব্যবহার করে ভারত তামাম দুনিয়াকে বিশেষ করে পাকিস্তানকে সামরিক কৌশল নিয়ে বার্তা দিতে পারে ৷ বাঁধ, ব্যারেজ, সুড়ঙ্গ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলিকে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ, সাইবার হামলা, ড্রোন এবং নিখুঁত নিশানায় আঘাত হানতে সক্ষম অস্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। তাই ভারতকে অবশ্যই জল-সংক্রান্ত অবকাঠামোকে কৌশলগত অবকাঠামো হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এ বিষয়ে জনসমক্ষে বক্তব্য বা প্রচারণার ক্ষেত্রেও সংযম বজায় রাখতে হবে।
পাকিস্তানের দিকে প্রবাহিত জল আটকে দেওয়া-এটি ভারতের সবচেয়ে জোরালো অবস্থান নয়। কারণ, সেই দাবিটি কারিগরিভাবে দুর্বল এবং কূটনৈতিকভাবে ক্ষতিকর। এর চেয়ে জোরালো যুক্তি হলো, ভারত তার প্রাপ্য অধিকার ও সক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করবে। তবে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ মানুষের জলের মৌলিক চাহিদা থেকে তাদের বঞ্চিত করবে না। কিন্তু ভারতের প্রতি বৈরী নীতি বজায় রেখে পাকিস্তান যাতে ভারতের প্রকল্পগুলোতে অনির্দিষ্টকাল ধরে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে, ভারত তা নিশ্চিত করবে। প্রস্তাবিত সুড়ঙ্গটি দিয়ে হয়তো তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণ জল প্রবাহিত হবে; কিন্তু এর মাধ্যমে যে নজির স্থাপিত হবে, তার গুরুত্ব অনেক বেশি হতে পারে। এই প্রকল্পটি ভারতের উজানের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যবহারের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে শুরু করতে পারে।সুড়ঙ্গ নির্মাণ ভারতের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অধিকতর কর্ম-স্বাধীনতার প্রতীক।পাকিস্তানের কাছে এটি চুক্তির মূল নদী-বিভাজন ব্যবস্থার সম্ভাব্য দুর্বল হয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।