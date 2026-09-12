শুরু ব্রিকসের সম্মেলন, ভারতের জন্য় লাভ-ক্ষতির অঙ্ক বেশ জটিল

শুরু ব্রিকসের সম্মেলন, ভারতের জন্য় লাভ-ক্ষতির অঙ্ক বেশ জটিল
ব্রিকসে থাকা দেশগুলি রিও-র সম্মেলনে একে অপরকে পরিকাঠামো তৈরি করতে সাহায্য করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় । সেই প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে সেদিকেই সবার নজর ।
Published : September 12, 2026 at 5:03 PM IST
শুরু হয়েছে ব্রিকস সম্মেলন । এই সম্মেলন থেকে ভারতের জানতে চায় ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি যে আর্থিক স্বায়ত্বশাসন চাইছে তার জন্য প্রয়োজনীয় মাশুল কে চোকাবে ?
যে কোনও বিকল্প আর্থিক ব্যবস্থা বা বিকল্প অর্থনীতি গড়ে তোলার মূল শর্ত হল যদি লোকসান হয় তাহলে সেটি মেনে নিতে পারা । পরিকাঠামো তৈরি করতে যারা ঋণ নেয় তাদের জন্য আরোপিত আর্থিক শর্ত ঠিক করে দেয় কোন প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে যাওয়া কতটা ভালো ? একইসঙ্গে জনসাধারণের জন্য় তৈরি বাজেটের কিছু অংশ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ব্যবহৃত হওয়ার কোনও সুযোগ আছে কি না সেটাও তারা যাচাই করে নিতে পারে ।
গত বছর রিও-তে হওয়া সম্মেলনের পর প্রকাশিত ঘোষণায় ব্রিকসে থাকা দেশগুলি মেনে নিয়েছিল তারা বিভিন্ন দেশে পরিকাঠামো তৈরি করতে সাহায্য করবে । সে কথা মাথায় রেখে তৈরি হয়েছে নিউ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক । সহযোগিতার উষা কাল হল এই ব্যাঙ্কের সদস্যপদ গ্রহণ করা ।
2026 সালের সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের নেতারা চেয়েছেন এই সহযোগিতার ফলে উন্নয়ন কতটা তরান্বিত হল তা জানতে । এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভারতের উচিত আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত প্রসঙ্গকে আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে তুলে ধরা । আর্থিক ক্ষতির বোঝা বইতে সদস্য দেশগুলি রাজি হবে কি না সেটা এক্ষেত্রে খুবই দরকারি বিষয় । মানে ধরা যাক, কোনও একটি দেশের কোনও একটি প্রকল্পে অন্য় কেউ বিনিয়োগ করার কথা ভাবছে কিন্তু আর্থিক ক্ষতি সংক্রান্ত কারণে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না । কিন্তু সংশ্লিষ্টরা যদি লোকসান সহ্য করতে সম্মত হয় তাহলে ওই বিনিয়োগকারী আশ্বস্ত হতে পারেন ।
প্রকল্পে তৈরিতে যে সংস্থা অর্থ সাহায্য করছে তাকেও এই ব্যবস্থা দায়বদ্ধতার আওতায় নিয়ে আসে । প্রতিষ্ঠানটি কতটা ঝুঁকি নেবে সেটা নির্ভর করে প্রকল্পের সঙ্গে মিশে থাকা ঝুঁকি এবং চুক্তির শর্তাবলির উপর। আর তাই তাৎক্ষণিক কোনও টাকা মিটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন না থাকলেও, শুরু থেকেই সরকারি নিশ্চয়তাগুলির যথাযথ যাচাই বা পর্যালোচনা প্রয়োজন।
প্রশ্ন যখন সম্পদ
নয়া ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণে তৈরি প্রকল্প যদি ক্ষতির মুখ দেখে তাহলে সেটির আর্থিক প্রভাব পড়বে অন্য় বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উপরেও। সেগুলির আর্থিক বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অনিয়মিত হয়ে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে । এক্ষেত্রে প্রকল্পের অনমোদন বা অন্য কাজে সরকার যে টাকা আয় করে সেখান থেকে ছাড় দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হতে পারে ।
এনডিবি মনে করছে, প্রকল্প নির্মাণে বেসরকারি উদ্যোগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 12 আগস্ট দেওয়া ভাষণে ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফ জানিয়েছেন, বেসরকারি সংস্থার অর্থ সংগ্রহ করা আধুনিক বিশ্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এক আবশ্যক কৌশল । তিনি ঋণের প্রয়োজন যাচাই ও তার জন্য সঠিক মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া জোরদার করার পাশাপাশি গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা প্রদান এবং প্রকল্পের সঙ্গে মিশে থাকা ঝুঁকি ভাগাভাগি করার কথাও বলেন । বেসরকারি সংস্থা যাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় সেটা নিশ্চিত করার বার্তাও দিয়েছেন দিলমা । তিনি মনে করেন, কোনও একটি প্রকল্প তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের হাতে থাকা সম্পদের পরিমাণ খুব বেশি নাও হতে পারে । কিন্তু প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি । এখানেই বেসরকারি উদ্যোগের ভূমিকা নেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন ।
বেসরকারি সংস্থার থেকে এই ধরনের সাহায্য পাওয়ার জন্য প্রয়োজন মনোযোগ। এই ব্যাঙ্কের নিজের নতুন সদস্য তৈরি করা থেকে শুরু করে অন্য সমস্ত ব্যাপার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পৃথক ব্যবস্থা করা আছে। রিওর সম্মেলনে ঠিক হয়েছিল সদস্য কারা কারা হতে পারবে তা ঠিক করা সিদ্ধান্ত থাকবে ব্যাঙ্কেরপ উপরেই । সে দিক থেকে বিবেচনা করলে শুধু ব্রিকসের সদস্য হলেই ব্যাঙ্কের সদস্য হওয়া যাবে না ।
ব্রিকসের মধ্যে থাকা অনেক দেশ নিজের মতো করে প্রকল্প তৈরি করতে পারে। তাদের সে আর্থিক বল আছে। কিন্তু তারাও এখন ব্রিকসের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য চাইছে। শুধু আর্থিক নয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্প তৈরির ব্যাপারেও সরকার অন্য বেসরকারি সংস্থার থেকে সাহায্য চেয়েছে ।
সাহায্য এবং প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কতটা হয়েছে ভারতের তা জানতে চাওয়ার একটি অন্য কারণও আছে। এই রিপোর্ট থেকেই পরিষ্কার হবে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থা কতদূর পর্যন্ত ঝুঁকি নিতে পারে। পাশাপাশি যে সমস্ত প্রকল্পের গ্যারান্টি সরকার নিয়েছে সেগুলির ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিত। প্রকাশ্যে তথ্য আনা দায়বদ্ধতার প্রকাশ।
সংস্থা ঠিক কোন পর্যায় পর্যন্ত ঝুঁকি নেবে সেটা জানতে পারলে ভারত সরকারও নিজের মতো নীতি নিতে পারবে । এনডিবির দ্বারা প্রশাসন পরিচালনও কতটা হতে পারে সেটাও বুঝে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে । নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মূল্যায়ন করলে বোঝা যায় আগের থেকে বিনিয়োগ কমালেও চলবে নাকি প্রকল্প তার আগে থেকে ঠিক করে রাখা পরিধির বাইরে চলে গিয়েছে ।
ব্রিকস দাবি করে উন্নয়নশীল দেশগুলির সামনে তারা একাধিক বিকল্প নিয়ে হাজির হয়েছে । সেই পরিসর প্রতিনিয়ত প্রসারিতও হচ্ছে । এই প্রশ্নগুলি তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি (এখানে দেশ) বা ব্যক্তিদের হাতে থাকলে তার সদস্যরা প্রতিষ্ঠানটির অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। সেই প্রভাব কীভাবে এবং কোন কাজে লাগানো হচ্ছে, তার উপরই নির্ভর করে তাদের গড়ে তোলা এই বিকল্প ব্যবস্থার প্রকৃত গুরুত্ব।
উন্নয়ন অর্থায়নের নেপথ্যে থাকা দরকষাকষির বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে ভারতের এই শীর্ষ সম্মেলনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে এর ব্যয়ভার কে বহন করছে এবং বিনিময়ে দেশের কোটি কোটি জনগণ কী পাচ্ছে—তারও একটি সুস্পষ্ট বিবরণ থাকা প্রয়োজন।
লেখক নয়াদিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার সেন্টার ফর ওয়েস্ট এশিয়ান স্টাডিজের অধ্যাপক।