কাজে এল না জাতি সমীকরণ ! নারী ক্ষমতায়নের চেনা ছকেই বিহার বিজয় বিজেপির

কাজে এল না জাতি সমীকরণ ! নারী ক্ষমতায়নের চেনা ছকেই বিহার বিজয় বিজেপির
সবাইকে চমকে দিয়ে প্রথম স্থান দখল করল বিজেপি ৷ মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া থেকে শুরু করে এনডিএ'র জোট ধর্ম- সাফল্যের নেপথ্যে একাধিক কারণ ৷
By Bilal Bhat
Published : November 15, 2025 at 1:25 PM IST
বুথ ফেরত সমীক্ষা নিয়ে জনমানসে অনীহা ব্যাপক আকার নেওয়ার আগে সমীক্ষকদের সাবধান হওয়া উচিত ৷ তাঁরা যেভাবে নমুনা সংগ্রহের কাজ করছেন তাতে বদল আনা দরকার ৷ কারণ, মানুষের মন বুঝতে তাঁরা বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন ৷ লোকসভা হোক কিংবা একাধিক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের যে হিসেব সমীক্ষকরা দেন তা উল্টে যায় ৷ এখান থেকেই বোঝা যায়, তাঁর প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া রাজনৈতিক বাস্তবতাকে স্বীকার করে নতুন পথ অনুসন্ধানের কোনও প্রয়াস করেন না ৷ দেশের সবচেয়ে গরিব রাজ্য নিজদের আগামী শুধু জাতিভিত্তিক সমীকরণের উপর ভিত্তি করে ঠিক করবে এটা হতে পারে না ৷ অন্য কয়েকটি ইস্যু গুরুত্ব পাওয়ার আগে এই জাতি-সমীকরণ একটা সময় বিহারে নির্ণায়ক ভূমিকা অবশ্যই নিত ৷ তবে তার পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে ৷
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, এখন জাতপাতের থেকেও বেকারত্ব সমাজের কাছে অধিক দরকারি বিষয় ৷ আর তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন ৷ এখন প্রতিশ্রুতির বদলে দ্রুত কোনও কাজ করে দিতে পারলে মানুষে আস্থা অর্জন অনেক সহজ হয় ৷ বিহার ধীরে ধীরে এমন এক রাজ্যে পরিণত হচ্ছে যেখানকার মানুষের অনেক বিষয় প্রত্যাশা আছে ৷ এই সমস্ত বিষয়ের গুরুত্ব তাদের কাছে অনেক ৷ আর তাই তারা এমন কাউকেই নির্বাচন করতে চায় যিনি এই আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবেন ৷ এনডিএ-কে দু'হাত তুলে সমর্থন করে বিহার বুঝিয়ে দিয়েছে-আর পাঁচজনের মতো এখানকার বাসিন্দারাও একটি ভালো জীবনের প্রত্যাশা করেন ৷
নির্বাচনের আগে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়াকে নারী শক্তির ক্ষমতায়নের উদ্যোগ হিসেবেই দেখেছে বিহার ৷ বিরোধীদের মহাজোটের প্রচারে এই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়নি ৷ মহিলারা এনডিএ-কে বড় জয় উপহার দিয়েছেন ৷ শুধু তাই নয়, বাড়ির পুরুষরাও যাতে এনডিএ প্রার্থীদের ভোট দেন সেটাও নিশ্চিত করেছেন এই মহিলারাই ৷ এখানে অতীতে ফিরে যাওয়া দরকার ৷ একটা সময় মদ্যপ অবস্থায় পুরুষদের একাংশ বাড়ি ফিরতেন ৷ তাঁদের হাতে স্ত্রীদের নিয়মিত অত্যাচারিত হতে হত ৷ এ ব্যাপারে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন নীতীশ কুমার ৷ তিনি রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করে মহিলাদের জীবন-যন্ত্রণা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছেন ৷ জাতীয়স্তরে হওয়া পরিবার সমীক্ষার তথ্য থেকে বারবার দেখা গিয়েছে নারীদের অত্যাচারিত হওয়ার একটা বড় কারণ মদ ৷ তবে শুধু পুরুষদের মদ্যপানের কারণেই নারীদের অত্যাচারিত হতে হয় এমন দাবি অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়ার দাবি রাখে না ৷
ধর্মীয় সমীকরণের সাহায্যে কয়েকটি আসনে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোটারের সংখ্যা বেশি থাকার প্রভাব ইভিএমে পড়বে বলে ভেবেছিলেন অনেকেই ৷ কিন্তু সেখানেও উন্নয়নকেই বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ তবে তার মানে এই নয় যে ধর্ম বা জাতির মতো পরিচয়কে হাতিয়ার করে তৈরি হওয়া সমীকরণ নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে একেবারে গুরুত্বহীন হয়ে গিয়েছে ৷ কোনও কোনও এলাকায় এই সমীকরণের প্রভাব আগেও ছিল, এখনও আছে এবং পরেও থাকবে ৷ তবে বিহারকে সেই বন্ধনীর মধ্য়ে ফেললে হবে না ৷ বিহারে 9টি আলাদা আলাদা প্রশাসনিক ডিভিশন আছে ৷ সীমান্তের কোনও অংশে নেপাল, কোথাও ঝাড়খণ্ড, কোথাও উত্তরপ্রদেশ অথবা পশ্চিমবঙ্গ আছে ৷ আর সেই যুক্তিতে বিহারের সবাই পরিচয় ভিত্তিক রাজনীতিকে একভাবে দেখবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই ৷
নেপালে যখন জেনজি-দের হাত ধরে পরিবর্তন আসে অথবা পশ্চিমবঙ্গ যখন নারী নির্যাতনের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে গর্জে ওঠে তখন বিহার সেসব দেখে ৷ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ৷ কী থেকে কী হল সেটা অনুমান করার চেষ্টা করে ৷ ঝাড়খণ্ডে মাওবাদীদের দাপট এখনও শেষ হয়ে যায়নি ৷ আর তা দেখে আতঙ্ক হয় বিহারের দক্ষিণাংশের ৷ মাও-নাশকতার সেই কালো দিন যাতে আরও কখনও না ফিরে আসে সেই কামনাই তারা করে ৷
বিহারের রাজনীতির এই মোড় বদল বুঝতে সমীক্ষকদের হয়তো আরও কয়েকটি নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে ৷ শুধু এটা বুঝতে যে মাত্র একটি সমীকরণ মাথায় রেখে বিহার আর ভোট দিচ্ছে না ৷ পরিস্থিতি আলাদা আলাদা বলে বলরামপুর আর সমস্তিপুরের মধ্যে তুলনা টানা চলে না ৷ বলরামপুর কেন্দ্রে 18 জন মুসলমান প্রার্থী ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে সবার উপরে থাকা তিনজন সম্মিলিতভাবে লাখ দেড়েক ভোট পেয়েছেন ৷ আর এই কেন্দ্রের জয়ী প্রার্থীর জয়ের ব্যবধান ছিল কমবেশি 80 হাজার ৷ সমস্তিপুরে আবার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রার্থী ছিলেন মাত্র দু'জন ৷ তাঁদের মধ্যে একজনের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ 81 হাজার ৷
ঠিক সেভাবে কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে পটনা সাহিবকে গুলিয়ে ফেললে হবে না ৷ কসবা কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছেন এক সংখ্যালঘু প্রার্থী ৷ তিনি এআইএমআইএম থেকে ভোটে লড়েন ৷ দ্বিতীয় হয়েছেন আরজেডির প্রার্থী ৷ তিনিও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৷ এখান থেকে জিতেছেন এক অ-মুসলমান প্রার্থী ৷ তিনি লড়ছিলেন এলজেপি থেকে ৷ এখানে মনে রাখার মতো ব্যাপার হল প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা দুই প্রার্থীর মধ্যে ভোটের যে ব্যবধান ছিল তার প্রায় তিনগুণ বেশি ভোট পেয়েছেন নির্বাচনে তৃতীয় স্থানে শেষ করা প্রার্থী ৷ এই হিসেব থেকেই বোঝা যাচ্ছে ঠিক কোন সমীকরণে জিতেছেন চিরাগ পাসোয়ানের দলের প্রার্থী ৷ পটনা সাহিবে আবার এরকম কোনও কিছু হয়নি ৷ এখানে কোনও প্রভাবই ফেলতে পারেনি সংখ্যালঘু প্রার্থী ৷
দক্ষিণ বিহারের মানুষ যা ভাবেন এবং জীবন তাঁদের যে সমস্ত প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায় তা মোতিহারির নাগরিকদের সঙ্গে মেলে না ৷ এদের মধ্যে এক জায়গাতেই মিল আছে -এরা প্রত্যেকেই সরকারি সাহায্য পেয়েছেন ৷ মাসে তিন হাজার টাকা রোজগার করে এমন কোনও একটি পরিবারের কাছে দশ হাজার টাকা পাওয়া অবশ্যই বড় ব্যাপার ৷ আর তাছাড়া মনে রাখতে হবে, এনডিএ এককাট্টা হয়ে এমন এক শিবিরের সঙ্গে লড়াই করছিল যাদের নিজেদের মধ্যে নানা বিভাজন আছে ৷ এনডিএ যেভাবে আসন বন্টন করেছে তাও বৈজ্ঞানিক ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনে জেডিইউ-র ভোট কেটেছিল চিরাগের দল ৷ এবার আর সেরকম কিছু হয়নি ৷ এনডিএ-র মধ্যে থাকা জেডিইউ-বিজেপি এবং এলজেপি নিজেদের মধ্যে দারুণ সমন্বয় রাখতে পেরেছে ৷ এখানেও বিরোধীরা ছিল বহু ভাগে বিভক্ত ৷ কংগ্রেস নিজেদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে আসনে লড়ার দাবি জানিয়েছিল ৷ পরিস্থিতি বিচার করে লালুর পক্ষে হাত শিবিরের শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না ৷ তাঁকে একসঙ্গে তিনটি লড়াই লড়তে হয়েছে ৷ প্রথমটা পরিবারের সঙ্গে ৷ পরেরটা জোট শরিকদের সঙ্গে ৷ আর তৃতীয় লডাই লড়তে হয়েছে এনডিএ'র বিরুদ্ধে ৷ আসন সমঝোতার পরও বিরোধীদের মধ্যে কয়েকটি কেন্দ্রে বন্ধুত্ব পূর্ণ লড়াই হয়েছে ৷
এনডিএ নিজেদের বহু দিনের অভ্যাস মেনে জোটের অন্দরে বিস্তারিত আলোচনা করে তারপর আসন সমঝোতা সংক্রান্ত ঘোষণা করে ৷ কংগ্রেসকে এত বেশি সংখ্যক আসন ছাড়তে রাজি ছিলেন না তেজস্বী যাদব ৷ তবে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়ে জোটের ভিতরে সাময়িক শান্তির বাতাবরণ তৈরি করা অবশ্যই গিয়েছিল ৷ কিন্তু কংগ্রেস যে অবধারিতভাবে হারতে চলেছে তা জানত আরজেডি ৷
বিজেপির দিক থেকে ভাবলে তারা বাকিদের পিছনে ফেলে 91টি আসন পেয়ে প্রথম স্থানে আছে ৷ মধ্যপ্রদেশে 'লাডলি বহেনা' প্রকল্প তাদের রাজনৈতিক ফয়দা দিয়েছে ৷ একই পথে হেঁটেছে মহারাষ্ট্রও ৷ তবে বিহারে যা হল তা যে আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয় তা বুঝতে সমস্যা হয় না ৷ আর ঠিক এভাবেই একের পর কৌশল নিয়ে একের পর এক নির্বাচনে ভালো ফল করে চলেছে বিজেপি ৷ ভোটাররা যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্বাচনী সমীকরণের বাইরে বেরিয়ে ভাবা শুরু করছেন ততদিন এই প্রবণতার হাত থেকে মুক্তি নেই ৷