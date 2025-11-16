ETV Bharat / opinion

'বৃদ্ধ' নীতীশে আস্থা মহিলাদের, রাহুলের ভ্রান্ত নীতিতেই হার তেজস্বীদের

সদ্য় সমাপ্ত বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিরাট জয় পেয়েছে এনডিএ ৷ 235টি আসন পেয়েছে তারা ৷ 35টি আসন পেয়ে গো-হারা বিরোধীরা ৷

বিহারে দারুণ জয় পেল এনডিএ (ছবি: পিটিআই)
By Sanjay Kapoor

Published : November 16, 2025 at 8:55 PM IST

এখন যদি কেউ দাবি করেন তিনি ভেবেছিলেন বিহারে এনডিএ 183টি আসন পাবে তাহলে তা সত্যের অপলাপ ৷ বেশিরভাগ বুথ ফেরত সমীক্ষাই বলেছিল 140টির কাছাকাছি আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসতে পারে এনডিএ ৷ যারা একটু বেশি আশাবাদী তাদের মনে হয়েছিল আসন সংখ্যা হতে পারে 160 বা তার কাছাকাছি ৷ সবচেয়ে বড় কথা আরজেডির ফল যে এত খারাপ হবে সেটা কেউ অনুমান করতে পারেননি ৷ পরিহাসের বিষয় এই, তাদের ভোট শতাংশ কিন্ত গতবারের মতোই রয়েছে ৷ আসন কমেছে 60টি ৷ সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে রাহুল গান্ধির দল কংগ্রেস ৷ 63 আসনে লড়ে মহাজোটের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে হাত শিবির ৷

2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে মোটামুটি ভালো ফল করার পর কংগ্রেস চেয়েছিল বিরোধী শিবিরকে এক নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখাতে ৷ আর সেই কারণে যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি কৃষ্ণ আলাভুকে বিহার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমারের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার কাজ দেওয়া হয়েছিল ৷ কংগ্রেস নেতারা বিহারে সময় দিয়েছেন ৷ কাজ করেছেন ৷ রাহুল নিজে একাধিক জনসভা করেছেন ৷ তাতে মানুষ সাড়াও দিয়েছেন ৷ কিন্তু সেই ভিড় ভোটের রূপ নিতে পারেনি ৷ আর তার জন্য সাম্প্রতিক অতীতের সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে কংগ্রেস ৷ নির্বাচনের আগে 15 দিন ধরে ভোটার অধিকার যাত্রার আয়োজন করেছিলেন রাহুল ৷ প্রাথমিকভাবে সেই যাত্রাকে সাধারণ মানুষ সমর্থন করছিলেন বলেও মনে হচ্ছিল ৷ তবে পরিস্থিতি যে সম্পূর্ণ তাঁদের পক্ষে নয় তা অনুধাবন করেছিলেন রাহুল ৷ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কোথাও যেন খানিকটা অসম্পূর্ণতা আছে ৷

বিহার জয়ের পর বিজেপির সদর দফতের প্রধানমন্ত্রী মোদি (ছবি: পিটিআই)

আর তাই বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের একটা বড় সময় নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন রাহুল ৷ শেষ দিকে অবশ্য বিহারে আবার দেখা যায় রাহুলকে ৷ অনেকে মনে করছেন, রাহুলের আচমকা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কংগ্রেসের পরাজয়ের অন্যতম বড় কারণ ৷ আর এই হার যে কংগ্রেসকে জাতীয় রাজনীতির মানচিত্রে আরও খানিকটা দূর্বল অবস্থানে নিয়ে গেল তা বলাই যায় ৷ কংগ্রেসের নতুন করে ভাবার সময় এসেছে ৷ ভোট চুরি অভিযোগ প্রকাশ্যে এনে তারা নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিল বলে ধরে নিয়েছিল ৷ তবে কংগ্রেসের বহু চর্চিত স্লোগান- ভোট চোর গদি ছোড় যে বিহারে সামান্য প্রভাবও ফেলতে পারেনি তা মোটের উপর পরিস্কার ৷

বিহারে যা সবথেকে বেশি কাজ করেছে তা হল জেডিইউ-র মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং তাঁর নেতৃত্বের উপর বিহারের বাসিন্দাদের আস্থা ৷ তার উপর বিজেপির নেতারা যেভাবে 1.2 কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 10 হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার দারুণ প্রভাব পড়েছিল ৷ ভোটের মাত্র এক-দুদিন আগে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে গিয়েছিল ৷ এই কাজ যে কোনও বিচারেই নির্বাচনী আচরণ বিধির পরিপন্থী ৷ তবে নির্বাচন কমিশনের মনে হয়নি এভাবে টাকা দিয়ে আইন ভাঙা হয়েছে ৷ কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা তারিক আনোয়ার মনে করেন, এভাবে টাকা দিয়ে একটি বাজে উদাহরণ তৈরি করল বিজেপি ৷ অর্থনীতিবিদদের হিসেব বলছে 10 হাজার টাকা বিহারের যে কোনও গরিব মানুষের দুমাসের রোজগার ৷

প্রথমবার ভোটে জিতেই জিতলেন বিজেপির মৈথিলী ঠাকুর (ছবি: পিটিআই)

এই নির্বাচন নিয়ে আলোচনায় এসআইআরের কথা আলাদা করে বলা দরকার ৷ নির্বাচনের মাত্র একমাস আগে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নির্বাচন কমিশন ৷ তার ফলে 65 লাখ ভোটারের নাম বাদ যায় ৷ কমিশন কড়া সমালোচনার মুখে পড়ে ৷ এই 65 লাখের অনেকেই পরে দাবি করেছেন, কোনও কারণ ছাড়াই তাঁদের নাম বাদ পড়েছে ৷ কিন্তু সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, ভোটার তালিকায় এখনও বেশকিছু গরমিল থেকে গিয়েছে ৷ সে সব বাদ যায়নি ৷ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কপিল সিবাল দাবি করেন, অন্য জায়াগ থেকে ভোটারদের বুথে পৌঁছে দিতে বিশেষ ট্রেনও চালনো হয়েছিল ৷ এমন ঘটনা আগে আর কখনও ঘটেনি ৷ কমিশন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি একটু বেশি পরিমাণে ঝুঁকে আছে বলে নিজের ভাবমূর্তি তৈরি করে ফেলেছে ৷ জনমানসে সেই মনোভাবের বদল এখনও হয়নি ৷

বিজপি মুসলমান ও যাদবদের ভোট যাতে এককাট্টা না হতে পারে তার জন্য বিশেষ রণকৌশলের সাহায্য নিয়েছে ৷ ছোট ছোট জাতকে একত্রিত করে যাদবের বিরুদ্ধে থাকা ভোট যাতে তাদের দিকে আসে সেটা নিশ্চিত করেছে গেরুয়া শিবির ৷ মুসলমানদের ভোটের মধ্যে ফাটল ধরাতে পেরেছে তারা ৷ এবার সীমাঞ্চল এলাকার মুসলমান ভোটের কমপক্ষে 40 শতাংশ এনডিএ-র বিশেষ করে জেডিইউয়ের পক্ষে গিয়েছে ৷ মনে রাখতে হবে, নির্বাচনের প্রচারে এই অংশকেই আক্রমণ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তাঁর অভিযোগ ছিল, এখানকার মানুষরাই অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করেন ৷

বিহারে পরিবর্তনের মেজাজ ছিল ৷ কিন্তু রাহুলের প্রবেশের পর সমীকরণ বদলে যায় ৷ তিনি তথাকথিত নীচু জাতের মাসিহা হওয়ার চেষ্টা করলেন ৷ উঁচু জাতের উপর আক্রমণ নেমে আসতে থাকে ৷ রাহুল অ-যাদবদের পাশপাশি নীতীশের ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসানোর চেষ্টা করেছিলেন ৷ কিন্তু তাঁর উচিত ছিল উঁচু জাতের ভোটারদের কাছে টানা ৷ এঁরা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপিকে ভোট দেন এবং সম্প্রতি বিজেপি না জেডিইউ কাকে বেছে নেবেন তা নিয়ে সংশয়ের মধ্যে ছিলেন ৷ কিন্তু রাহুল এমনভাবে নিজের প্রচার করলেন যে উঁচু জাতের ভোটরারা ক্ষুব্ধ হলেন ৷ তাঁরা আবার ফিরে গেলেন বিজেপির কাছে ৷ মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 10 হাজার টাকা করে দেওয়ার পাশাপাশি এই দুটিও বিজেপির বড় জয়ের অন্যতম বড় কারণ ৷

বিজেপির জয়ের পর খুশি দলের কর্মীরা (ছবি: পিটিআই)

এ সব ইস্যু নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছিল তাতে কোনও সংশয় নেই ৷ তবে সমাজকল্যাণের কাজে নীতীশের সরকারের যে খুব খারাপ ফল করেছে তা বলারও কোনও কারণ নেই ৷ বিহারে হয়তো এমন ফ্যাক্টরি নেই যেখানে রাজ্যের যুবক-যুবতীরা কাজ পাবেন তবে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে বিহারের যুবক-যুবতীরা অনেকটা এগিয়ে আছেন ৷ তাঁদের হাত ধরে বিহারের অর্থনীতি স্থিতিশীল ৷ এর পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আর্থিক সহয়তাও করেছে সরকার ৷ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্য প্রশাসন বুঝতে পেরেছে মেয়েরা তাদের জন্য ভোটব্যাঙ্কে পরিণত হতে পারে ৷ তাঁদের হাত ধরেই অনেক সমস্যার সমাধান করা যায় ৷ মহিলাদের কাছে 'বৃদ্ধ' নীতীশ এমন এক নায়ক যিনি মদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এটা নিশ্চিত করে দিয়েছেন যে পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ হওয়া বা ভেঙে পড়ার কারণ হয়ে উঠবে না মদ ! মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নীতীশ যাতে 10 হাজার টাকা করে দিতে পারেন তা নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

লালুর সময়কালকে উঁচু জাতের লোকেরা 'জঙ্গলরাজ' বলে মনে করতেন ৷ তখনকার থেকে এখনকার বিহার থাকার জায়গা হিসেবে অনেকটাই বেশি ভালো ৷ আইন-শৃঙ্খলতার পরিস্থিতি ভালো ৷ বেশিরভাগ মাফিয়া ডন হয় মারা গিয়েছে নয়তো পালিয়ে গিয়েছে ৷ রাস্তার অবস্থা আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে ৷ বিদ্যুতের সংযোগ এখন 24 ঘণ্টা থাকে ৷ নিজের রাজ্যকে গত কয়েকবছর ধরে বদলাতে দেখেছেন এক পরিযায়ী শ্রমিক ৷ তিনি বলেন, "আগে কেউ ক্রিকেটের কথা জানত না ৷ এখন বিদ্যুতের সংযোগ সবসময় থাকে বলে সবাই ক্রিকেট দেখার সুযোগ পায় ৷" নিষেধাজ্ঞা জারির আগে বিহারের যুব সমাজের একটা বড় অংশ ড্রিম 11 খেলত ৷ এখন ভোট শেষ ৷ এবার নিজেদের ব্যস্ত রাখতে তাদের অন্য কিছুর সন্ধান করতে হবে ৷

