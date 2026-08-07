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খুলল নাথুলা পাস: শুধু বাণিজ্য়-বৃদ্ধি নয় বিশেষ কৌশলগত অবস্থানে শাণ ভারতের

বিশেষজ্ঞদের মতে, এশিয়ার আঞ্চলিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের পথ ধরেছে । বিশেষ করে নিরাপত্তার প্রশ্নে। সেদিক থেকে ভারত আর চিনের এই কাছাকাছি আসা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ।

nathula pass
খুলে গেল নাথুলা পাস (ফাইল চিত্র)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 7, 2026 at 5:44 PM IST

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ভারত-চিন সীমান্তে নাথুলা পাস আবারও চালু হওয়ার বিষয়টিকে ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয় বলে মনে না করে কৌশলের অংশ হিসেবে দেখাই শ্রেয় । দুদেশের মধ্যে সামগ্রিকভাবে যে বাণিজ্য হয় তার সামান্য অংশ হিমালয়ের পথ দিয়ে হয় । তবু ছ'বছর পর শুরু হওয়া পাহাড়-বাণিজ্য বলে দিচ্ছে নয়াদিল্লি এবং বেজিং একে অপরের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া শুরু করতে এক প্রকার মরিয়া । এভাবে বাণিজ্য সংক্রান্ত সম্পর্ক দৃঢ় করার পাশাপাশি ভারত এবং চিনের মধ্যে থাকা সীমান্ত সমস্যার সমাধানও করতে চাইছে দুপক্ষ । এশিয়ার আঞ্চলিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের পথ ধরেছে । বিশেষ করে নিরাপত্তার প্রশ্নে। সেদিক থেকে ভারত আর চিনের এই কাছাকাছি আসা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ।

সম্প্রতি আকাশবাণীর এক সংবাদ শুনেছিল দেশ -"আজ সকালে নো ম্যানস ল্যান্ডে ভারত এবং চিনের আধিকারিকরা বৈঠক করেছেন । চিনের প্রতিনিধিত্ব করেন তিব্বত স্বায়ত্বশাসিত এলাকার প্রশাসনিক প্রধান। ছিলেন সীমান্ত-বাণিজ্য প্রতিনিধিরাও ।" এখান থেকেই স্পষ্ট ছ'বছরের মনোভাবের অবসান ঘটিয়ে দুটি দেশ আবার কাছাকাছি আসার প্রয়াস করছে ।

2020 সালের জুন মাসে গালওয়ান উপত্যকায় সামরিক সংঘাতের পর থেকে দুদেশের সম্পর্ক ঘিরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে । লাইন অফ অ্য়াকচুয়াল কন্ট্রোলে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে রাখাও সম্পর্ক-অবনতির অন্যতম প্রধান সূচক । একইসঙ্গে ব্যবসা থেকে শুরু করে অন্য অনেক আদানপ্রদান যা একে অপরকে কাছাকাছি আনতে পারত তাও বাতিল হয়ে গিয়েছিল । পারস্পরিক সহযোগিতা নয় অনাস্থাই হয়ে উঠেছিল কৌশলগত অবস্থানের পুরধা ।

তবে সেই তখন থেকে দু'পক্ষ যে আলোচনার টেবিলে বসেনি সেটা ভাবার কোনও কারণ নেই । দুটি দেশের সামরিক বাহিনীর কমান্ডার পর্যায়ে কথা হয়েছে । আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকগুলিকে 'মেকানিজিম অফ কনসাল্টেশন অ্য়ান্ড কো-অর্ডিনেশন অ্য়ান্ড ডিপ্লোমেটিক এঞ্জেজমেন্ট' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে ।

নাথুলা চালু হওয়ার আরেকটা দিক হল- এই রাস্তা দিয়ে কৈলাশ মানস সরোবরে যাত্রায় যাওয়ার সুযোগ । এই সমস্ত বিষয় প্রমাণ করে ভারত এবং চিন দুপক্ষ ততটা সংবেদনশীল নয় এমন বিষয় সমঝোতা তৈরির চেষ্টা করছে । আবার সীমান্ত সমস্যা সমাধানেরও চেষ্টা করে চলেছে একইভাবে । আর সেদিক থেকে নাথুলা নতুন করে খোলা দু'পক্ষের মধ্যে নয়া আস্থা স্থাপনের প্রয়াস বলে মনে করার কারণ আছে ।

ভারত সবসময় মনে করেছে, দুটি দেশের বাণিজ্য়-সম্পর্ক নির্ভর করে এলএসি-র শান্তি স্থিতিস্থাপকতার উপর । বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বারবার জানিয়েছেন, সীমান্ত নিরাপত্তাকে বাদ দিয়ে কোনও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয় । নাথুলা খুলে দিয়ে দিল্লি এক বিশেষ বার্তা দিতে চায় । তারা বলতে চায়, কৌশলের দিক থেকে যা যা নজরদারি দরকার সেটা যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে । কিন্তু নাগরিক চাওয়া-পাওয়া সম্পৃক্ত এমন লেনদেন শুরু করার ব্যাপারে তাদের তেমন কোনও আপত্তি নেই । তবে এটা করতে গিয়ে ভারতকে কোনও মূল্য চোকাতে হচ্ছে কি না সেটা দেখতে হবে অবশ্যই । অন্যদিকে, চিনও চায় ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে স্থায়ী করতে । তার জন্য চলমান প্রতিটি বিবাদের অবসান হওয়ার অপেক্ষা করতে তারা রাজি নয় ।

নাথুলা পাস খুলে দেওয়ার ঐতিহাসিক ভিত্তি বা গুরুত্বও অনেকটাই । 1962 সালে ভারত-চিন যুদ্ধের পর 44 বছর বন্ধ ছিল এই নাথুলা পাস । 2006 সালের জুলাই মাসের 6 তারিখ খুলে যায় পাসটি । ওই সময়ের পরিস্থিতি বলছে, ঠিক তখন থেকে চিন, সিকিমকে ভারতের অংশ হিসেবে মান্যতা দিতে শুরু করে । সেই সূত্রে দুটি দেশ কাছাকাছি আসে । সম্পর্ক মজবুত করার সেই আশা আরও বাড়িয়ে দেয় নাথুলার খুলে যাওয়া । সীমান্ত-সংঘাতের অবসান ঘটাতে রাজনৈতিক সমঝোতা যে হতে পারে সেটাও তখন থেকেই বোঝা গিয়েছিল । সবমিলিয়ে পরিস্থিতি এমন যে দুটি দেশের কাছেই নাথুলা এমন এক আর্থিক বোঝাপড়া যা সীমান্ত-সংঘাতের সম্পূর্ণ অবসান ছাড়াই করা যেতে পারে ।

2020 সালে নাথুলা বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল ভারত ও চিন সম্পর্কের দিক থেকে একটি ধাক্কা । 2026 সালে সেই বন্ধ রাস্তা চালু হওয়াকে বিশ্বাস এবং আস্থার ফিরে আসা হিসেবে দেখার সুযোগ আছে অবশ্যই । এই রাস্তা দিয়ে দুটি দেশের মধ্যে বছরে 100 বিলিয়ন ডলারের বেশি ব্যবসা হয় না । সামগ্রিকতার বিচারে এই পরিমাণটা মোটেই খুব বেশি নয় ।

দু'দেশের মধ্যে থাকা বাণিজ্য় চুক্তিতে বদল এসেছে । তার ফলে মাত্র 36টি সামগ্রীর লেনদেন হতে পারে ভারত ও চিনের সীমান্তে। ভারত মশলা থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাত খাবার, কৃষিপণ্য, তৈরি জমাকাপড়ের পাশাপাশি চিরাচরিত ধর্মীয় সামগ্রী রফতানি করে থাকে । আমদানি করে দুধ থেকে শুরু করে অন্য প্রটিনজাত পণ্য । তালিকায় মাখন-পোশাক-জুতোও আছে । এখান থেকেই স্পষ্ট এই লেনদেনের বিরাট কোনও আর্থিক অভিঘাত নেই ।

তবে সিকিম এবং তার আশপাশের এলাকায় থাকা ব্যবসায়ীদের জন্য নাথুলার পথে বাণিজ্য করতে পারার কয়েকটি আঞ্চলিক তাৎপর্য অবশ্যই আছে । এই বাণিজ্য়ের সাহায্যে এখানে জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে । পরিবহণ ও পর্যটনের মাধ্যমও বটে ।

নাথুলা নতুন করে খুলে যাওয়া সীমান্ত-পরিকাঠামোও ঢেলে সাজাবার সুযোগ পেয়েছে ভারত । এখানে নতুন চেকপোস্ট তৈরি করেছে ভারত । বরফ ঢাকা পথে যেখানে হিমালয়ের দাপট খুবই বেশি সেখানে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট তৈরি করে ভারত বুঝিয়েছে সংশ্লিষ্টদের প্রযুক্তিগত সাহায্য় পাইয়ে দিতে দেশ ঠিক কতটা দায়বদ্ধ ।

নাথুলায় ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ (ITBP)-এর অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে । তাতে প্রথমবারের মতো একটি সম্পূর্ণ মহিলা প্লাটুনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । এভাবে আপাতভাবে সহজ হলেও নিরাপদ সীমান্ত ব্যবস্থাপনার উপর ভারত গুরুত্ব দিয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি ভারতের সীমান্ত-পরিকাঠামো উন্নয়নের বৃহত্তর কর্মসূচির নির্ণায়ক । 2020 সাল থেকেই বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত হয়েছে।

সিকিম ভারত-চিন সীমান্তের অন্যতম বিতর্কিত অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় অরুণাচল প্রদেশ। বেজিং কার্যক্ষেত্রে সিকিমকে ভারতের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল অতীতে। আর তাই এমন একটি সংবেদনশীল পরিসরে আঞ্চলিক বিরোধে সরাসরি জড়াতে ভারত বা চিন কেউ চায় না । সংঘাত পরিহার করে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির পদক্ষেপগুলি নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাকেই উচিত বলে মনে করছে দুটি দেশ । এদিক থেকে ভাবলে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নাথুলা একটি আদর্শ স্থান হয়ে উঠেছে।

এখান থেকে পাওয়া সাফল্য ভবিষ্যতে অন্য জায়গাতেও একইভাবে কাজে লাগাতে উৎসাহিত বোধ করতে পারে দিল্লি ও বেজিং । তবে সেই রাস্তায় অগ্রসর হওয়া যাবে কি না সেটা অনেকটাই নির্ভর করছে পূর্ব লাদাখ থেকে শুরু অন্য যেখানে যেখানে ভারত আর চিনের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির হালহকিকতের উপর ।

সীমান্ত পথটি আবারও খুলে দেওয়া আরও নানা কারণেও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের 12-13 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলা ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংভারত সফরে আসতে পারেন । যদি শেষমেশ এই সফরটি বাস্তবায়িত হয় তাহলে গালোওয়ান সঙ্কটের জেরে তলানিতে এসে দাঁড়ানো দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের আবহে একটি বিশেষ ঘটনা যে ঘটবে তা ভাবতে কোনও সমস্যা হয় না । কারণ, এটাই হবে গত কয়েক বছরের মধ্যে শি-র প্রথম ভারত সফর। এই প্রেক্ষাপটে, নাথুলা পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়টি আরও বেশি কূটনৈতিক গুরুত্ব বহন করছে।

যদিও এই পদক্ষেপটিকে সরাসরি সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখার কোনও আনুষ্ঠানিক কারণ নেই । তবে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি ঘটনা ঘটছে। যার প্রভাব পড়বে ধরে না নেওয়ার কোনও কারণ নেই । এখানে প্রথমেই কৈলাস মানসসরোবর যাত্রা আরও একবার শুরু হওয়া কথা বলতে হবে । এখন সীমান্ত বাণিজ্য চালু হওয়া—ইঙ্গিত দেয়, উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক আলোচনার আগে উভয় পক্ষই একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে।

মনোহর পারিকর ইনস্টিটিউট অফ ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালাইসিসের পূর্ব এশিয়া সেন্টারের সহযোগী ফেলো এম এস প্রতিভার মতে, নাথুলা পাস দিয়ে বাণিজ্য পথ পুনরায় চালু করার বিষয়টিকে ভারত-চিন সম্পর্ক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে একটি ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা উচিত। তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "ভারত আশাবাদী হয়ে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠন করছে । তবে দরকারি সতর্কতা অবলম্বন করেই। প্রথমে অনেক দিন বন্ধ থাকার পর ভারত আর চিনের মধ্যে বিমান চলাচল পুনরায় শুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তীর্থযাত্রার পথ খুলে দেওয়া হয়েছে । এটি ভারতের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এবার আরও খানিকটা এগিয়ে সীমান্ত বাণিজ্য পথটিও পুনরায় চালু করেছে।"

তিনি উল্লেখ করেন, উভয় পক্ষই দেখবে একটি পদক্ষেপ সফল হলে তবেই পরবর্তী পদক্ষেপটি নেওয়া সম্ভব কি না। বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, এই পদক্ষেপটি একটি যৌথ বোঝাপড়ার প্রতিফলন। এখান থেকে তামাম দুনিয়ার কাছে বার্তা দেওয়া হয়েছে- এশিয়ার এই দুই শক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা থাকলেও তা নিরবচ্ছিন্ন আলোচনা, আস্থা-বৃদ্ধির পদক্ষেপ এবং কার্যকর লেনদেনেও একইভাবে প্রয়োজন। ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে শি-র ভারত সফর আসার সম্ভাবনায় প্রতিভা একেবারেই অবাক হননি বলে জানিয়েছেন ।

তিনি বলেন, "গত বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চিনের তিয়ানজিনে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। তাই, শি-ও একটি বহুপাক্ষিক ফোরামে যোগ দিতে ভারতে আসবেন। এটি কোনও দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলন নয়। তবে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে দুটি দেশই এখন পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে আগের থেকে অনেকটা স্বস্তিদায়ক অবস্থানে রয়েছে।”

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