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রাজনৈতিক প্রভুত্ব নাকি আর্থিক স্থিতিশীলতা- তারেকের ভারত সফর ঘিরে জটিলতার পাহাড়

তারকের সঙ্গে দেখা করার একদিন পর ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বৈঠক এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিষয় সম্পর্কে অবগত করেন দীনেশ।

Tarique Rahman India Visit
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান (ইটিভি ভারত)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 17, 2026 at 7:33 PM IST

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বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রথম ভারত সফর ঘিরে জটিলতার শেষ নেই। জটিলতার কারণটি অবশ্য় পুরনো। আর সেই সমস্যার পরিধিও একটু একটু করে বাড়তে শুরু করেছে। ঢাকা চাইছে ভারত সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগের নেতাদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিতে তৎপর হোক। দু'তরফে আলোচনা শুরু হলেও বাংলাদেশ বুঝিয়ে দিয়েছে রাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে তারা হাসিনাদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি থেকে সরে আসবে না ।

রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র একেএম শহিদুল করিম । তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দ্বিপাক্ষিক সফর নিয়ে আলোচনা চলছিল কয়েক সপ্তাহ ধরে । তবে হাসিনাকে প্রকাশ্যে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ায় সফর-সম্ভবনা খানিকটা ধাক্কা খেয়েছে । তাঁর কথায়, "আমরা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছি । পরিস্থিতি সহয়াক না হলে প্রধানমন্ত্রী ভারতে যাবেন না। "

ভারতে আশ্রয় নেওয়ার ঠিক দু'বছরের মাথায় 5 অগস্ট ভার্চুয়াল মাধ্যমে দিল্লিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন হাসিনা । সেখানে স্পষ্ট জানান, তিনি বাংলাদেশে ফিরতে চান । সে দেশের লোকেদের কথা মাথায় রেখেই তিনি এই নিয়েছেন । হাসিনার সাংবাদিক সম্মেলনকে সামনে রেখে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তারেক রহমানের সরকার । এরপর বাংলাদেশে কর্মরত ভারতের হাই কমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী ঢাকায় তারেকের সঙ্গে দেখা করেন । তাঁর ভারত সফর নিয়ে চর্চা হয় সেখানে । ভারত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দুটি নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে। তার মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক সফরের । অন্যটি ব্রিকস সম্মেলনের একটি অধিবেশনে উপস্থিতি সংক্রান্ত । সেপ্টেম্বরেই তাঁর ভারত সফরে আসার কথা । .

তারকের সঙ্গে দেখা করার একদিন পর ভারতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বৈঠক এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিষয় সম্পর্কে অবগত করেন দীনেশ। গত শুক্রবার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, ভারতের তরফে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । তিনি বলেন, " ব্রিকস সম্মেলনের আউটরিচ সেশনে হাজির থাকর জন্য তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ভারতের তরফে ।"

রবিবার অবশ্য বাংলাদেশের তরফে তারেকের সফর নিয়ে আরও একটি শর্ত দেওয়া হয়েছে । হাসিনাকে পদচ্যুত করা গণআন্দোলনের অন্যতম পরিচিত নেতা ছিলেন শরিফ ওসমান হাদি । বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের আগে ফেব্রুয়ারি মাসে ভোট প্রচারের সময় মৃত্যু হয় হাদির । এই ঘটনায় অভিযুক্তদের ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে ঢাকা । তারকে সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও জানান, দুদেশের মধ্যে থাকা চুক্তির শর্ত হিসেবে হাদি খুনে জড়িতদের বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত ভারতের । আমরা তাদের উত্তরের অপেক্ষায় আছি।

এরই মধ্যে রবিবার বাংলাদেশের পত্রিকা 'দ্য ডেইলি স্টারের' মতামত কলমে তারেকের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা এম হুমায়ুন কবিরের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে । হুমায়ুন মনে করেন, এখন সময় এবং পরিস্থিতি যা তাতে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ককে সম্পূর্ণ আলাদা বলা ভালো নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা দরকার । প্রতিবেদনে তিনি লিখেছেন, " ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্ককে 2024 সালের জুলাই-অগস্ট মাসে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা মাথায় রেখে দেখতে হবে। পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধাকে সামনে রেখে একযোগে কাজ করতে হবে দুটি দেশকে। বাংলাদেশের ভারতের সঙ্গে কাজ করতে কোনও সমস্যা নেই । কিন্তু ভারতকেও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে । সাধারণ নির্বাচনের পর বাংলাদেশে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে । মনে করা হয়েছিল এবার দুতরফের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে । 6 মাস কেটে গিয়েছে সেটা হয়নি ।" তাঁর আরও দাবি, ভারতের তরফে সীমান্ত-সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে । কারণে অকারণে বাংলাদেশি ভেবে ভারত থেকে বিভিন্ন মানুষ পাঠিয়েও দেওয়া হচ্ছে । এসব বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক ভালোভাবে নেননি । তাঁদের মনে হয়েছে, বাংলাদেশের কাছে যে সমস্ত বিষয় সংবেদনশীল সেগুলি নিয়ে ভারত মোটেই যত্নশীল নয় ।

প্রতিবেদনের আরেকটি অংশে লেখা হয়েছে, "প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আমন্ত্রণের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে হলে সেটিকে দুটি আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে । প্রথমত, বিমস্টেকের সদস্য হিসেবে তিনি ব্রিকস সম্মেলনে ডাক পেয়েছেন । আর তাছাড়া সরকার গঠনের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ভারতে যেতে আমন্ত্রণও করেছিলেন । পরিবারকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি । "

ঢাকার শেষ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে তারেকের ভারত সফর আর সাধারণ কূটনৈতিক ঘটনাক্রমের মধ্যে আটকে নেই । সফরের জন্য অনুকূল পরিবেশ চেয়ে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে হাসিনাকে তাঁর দেশে ফেরানো সংক্রান্ত পাকা কথা না হলে সফর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে না । আসলে বাংলাদেশ চায় তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতি দেখে তবে নতুন নেতাকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অংশ করতে । সহজ করে বলতে গেলে এখন অবস্থা এই যে, হাসিনার ভারতে থাকা এবং এখান থেকে বাংলাদেশের সরকারকে তোপ দাগায় রাজনৈতিক সমীকরণ যেভাবে বদলেছে তার বাইরে গিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ নিজেদের সম্পর্ককে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে কি না সেটাই দেখার ।

এই দ্বিধা দুটি দেশের রাজধানী এবং সরকারকে একে অপরের থেকে অনেক দূরের গ্রহের বাসিন্দা করে দিয়েছে। বাংলাদেশ 2024 সালের জুলাই-অগস্টের পর বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে সামনে রেখে নিজেদের তুলে ধরার প্রয়াস শুরু করেছে । তাতে সাম্য থেকে শুরু করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার বিষয়টি অন্তর্নিহিত হয়েছে। ভারত আবার স্পষ্ট করে দিয়েছে হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরানো হবে কি হবে না সেটা আইনি বিষয় । আর আইন আইনের পথে চলবে ।

এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর না মেলা পর্যন্ত তারেকের ভারত সফর জটিল এবং ধোঁয়াশায় ভরা থাকবে । ব্যাপারটা অনেকটা গত দু'বছরের ভারত এবং বাংলাদেশের বদলে যাওয়া সম্পর্কের মতোই জটিল । বাংলাদেশ বারবার আইনকে হাতিয়ার করে হাসিনার প্রত্যর্পণের কথা বলেছে । কিন্তু সেই আইনেই এমন কয়েকটি ধারা আছে যা ব্যবহার করে হাসিনার প্রত্যর্পণ আটকে দেওয়া ভারতের কাছে কঠিন বিষয় হবে না মোটেই ।

চুক্তির 6 নম্বর ধারায় বলা আছে যাঁকে একটি দেশ থেকে অন্য দেশ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করছে তিনি যদি রাজনৈতিক চরিত্র হন তাহলে ওই দেশের অসম্মত হওয়ার অধিকার আছে । তবে এই চুক্তিতে এটাও বলা আছে খুন,গণহত্যা, গুরুতর শারীরিক আঘাত, অপহরণ এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে রাজনৈতিক অপরাধ হিসেবে গন্য করে কোনও ছা়ড় দেওয়া যাবে না। এমনই নানা অপরাধে প্রথমে অভিযুক্ত এবং পরে দোষী প্রমাণিত হয়েছেন হাসিনা । আরও বলা আছে, কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে সরল বিশ্বাসে ভর করে একপক্ষে অন্যপক্ষকে 'না' বলতে পারে। সবমিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে ঢাকা যেভাবে চুক্তির পক্ষে যুক্তি সাজিয়ে অস্ত্রে শাণ দেওয়ার চেষ্টা করছে বিষয়টি অতটাও সোজা নয় ।

বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠেছে কারণ, হাসিনা এবং তাঁর সমর্থকরা একাধিকবার দাবি করেন আওয়ামী লীগের সর্বময় নেত্রীকে যেভাবে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়েছে তা শুধু অবৈধ নয় অসাংবিধানিকও বটে। বিএনপি সরকার অবশ্য মনে করে 2024 সালের জনরোষকে নিয়ন্ত্রণ করতে হাসিনা যা যা করেছেন তার জন্যই তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছে। ঠিক এখানেই ভারতের কাছে বিষয়টি আরও জটিল। প্রথমত, দিল্লিকে বুঝতে হবে বাংলাদেশে নানা ধরনের পরিবর্তন হয়েছে । তাই এমতাবস্থায় যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা যেন ওই পরিবর্তনের সঙ্গে মানানসই হয় । একইসঙ্গে হাসিনারা যেভাবে দাবি করছেন যে তাঁদের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে সেই বক্তব্যও কতটা যুক্তিযুক্ত তা দেখতে হবে ভারতকে । কারণ, হাসিনাকে ফিরিয়ে দেওয়া মানে এমন এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানকে দেশে ফেরানো যার ফাঁসির সাজা হয়েছে । মানে তাদের সিদ্ধান্তের ফলে যে সমস্ত ঘটনা ঘটতে পারে তার দায়িত্বও ভারতকেই নিতে হবে ।

বাংলাদেশের সাংবাদিক সফিউর রহমান তপন জানিয়েছেন, ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে দড়ি টানাটানির খেলা চলছে । ঢাকা থেকে ইটিভি ভারতকে ফোনে তিনি বলেন, "একদিকে তারেক যাতে ভারতে যান তা নিশ্চিত করতে ঢাকাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে দিল্লি । অন্যদিকে, বাংলাদেশের শাসক শিবির এমন পদক্ষেপ করার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন যা সব বিচারে ভারত-বিরোধী ।" শাসক বিএনপি ছাড়া এখন বাংলাদেশে জামাত-ই-ইসলামি এবং নবগঠিত এনসিপির সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো । এ কথা উল্লেখ করে তপন বলেন , "ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে এই তিনটি রাজনৈতিক দলের মনোভাব প্রায় এক। একই শ্রেণির ভোটারদের কাছে টানার লড়াই এই তিনটি দল প্রতিনিয়ত লড়ে। সমর্থন চলে যাওয়া মানে রাজনৈতিক রাশ আলগা হয়ে যাওয়া। আর এমন জটিল রাজনৈতিক আবহে আওয়ামী লীগ শক্তিশালী হওয়ার অর্থ তিনটি দলেরই রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রশ্নের মুখে পড়া । "

রাজনীতির বাইরে গিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ভারতকে অবজ্ঞা করা বাংলাদেশের কোনও সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয় বলে মনে করেন তপন । তিনি বলেন, "শক্তিক্ষেত্র থেকে শুরু করে ওষুধ এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নে ভারতকে বাংলাদেশের দরকার । রহমানকে ভারতে যেতেই হবে কারণ অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ । "

বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং রাজনীতি নিয়ে চর্চা করেন এমন এক ভারতীয় বিশেষজ্ঞও কথা বলেছেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে । নাম প্রকাশ করা হবে না এই শর্তে তিনি বলেন, " রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা বিএনপি প্রচণ্ড চাপে রেখেছে । ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক নির্ভর করে তিস্তা চুক্তির উপরে । ডিসেম্বর মাসে এই চুক্তিটির পুনর্নবীকরণ হওয়ার কথা । এর পাশাপাশি খাদ্য এবং শক্তি নিরাপত্তার প্রশ্নও যুক্ত আছে । এই বাস্তবতা অস্বীকার করে বিএনপি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না । "

এ পর্যন্ত বলে অন্য একটি বিষয় তুলে ধরেন ওই বিশেষজ্ঞ । বাংলাদেশে পাকিস্তান আর তুরস্কের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে দাবি করে তিনি বলেন, "ঢাকা যে দিল্লির কাছাকাছি আসতে পারছে না তার একটা বড় কারণ এই দুটি দেশ । এ সমস্ত কথা বাংলাদেশের কূটনৈতিক মহল খুব ভালো করে জানে । এখন এই বহুবিধ চাপের মুখে দাঁড়িয়ে তারেকেক কীভাবে ভারত সফরে আসেন সেটাই দেখার ।"

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