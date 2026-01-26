সম্মুখসমরে তৃণমূল-বিজেপি, সোশাল মিডিয়ার যুগে কতটা প্রভাব ফেলে যাত্রা ?

সম্মুখসমরে তৃণমূল-বিজেপি, সোশাল মিডিয়ার যুগে কতটা প্রভাব ফেলে যাত্রা ?
হাতে আর মাত্র কয়েকটি দিন ৷ তারপরই বাংলায় শুরু ভোট-যুদ্ধ ! তার আগে রাজনৈতিক যাত্রায় তৃণমূল ও বিজেপি ৷ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল ইটিভি ভারত ৷
Published : January 26, 2026 at 3:20 PM IST
রাজনীতিতে যাত্রাকে মিছিলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে হবে না ৷ যাত্রা মিছিলের থেকে সব অর্থে বিশেষ এবং নিবিড় ৷ নেতারা যাত্রাকে ব্যবহার করেন প্রতীক হিসেবে ৷ সংগঠনের শক্তি আরও বাড়াতে এবং সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বার্তা দিতে ৷ 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক...'- যে কোনও যাত্রার নেপথ্যে এই বিশেষ রাজনৈতিক বার্তাই দিতে চান নেতারা ৷
সোশাল মিডিয়া আর টেলিভিশনের যুগে মাইলের পর মাইলের পায়ে হাঁটা অথবা জেলায় জেলায় নিয়মিত কর্মসূচি নেওয়া বুঝিয়ে দেয় যে রাজনৈতিক দলটি নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে ৷ জনসভার বাইরে বেরিয়ে জনসংযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট নেতা এবং রাজনৈতিক দলটি যে বিশেষভাবে আগ্রহী তা বোঝানোর এর থেকে ভালো আর কোনও উপায় নেই ৷
বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের আগে আবার শাসক ও বিরোধী শিবির শুরু করেছে যাত্রা ৷ দুটি কর্মসূচি যাত্রা হলেও এদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিল বেশি ৷ দুটি রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য আলাদা আলাদা ভোটার-গোষ্ঠী ৷ দু'জনের রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং বাস্তবতাওআলাদা আলাদা ৷ রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে শুরু করে বাধ্যবাধকতার মধ্যেও অমিল বেশি ৷
সময় এক বাস্তবতা আলাদা
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করেছেন 'আবার জিতবে বাংলা' যাত্রা ৷ বিজেপি করছে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা ৷ দুটো যাত্রাই জনসংযোগ করতে ৷ শুধু জনসংযোগ বললে হয়তো সবটা বলা হবে না ৷ এখন ভোটারদের অস্থির মনোভাব আগের থেকে অনেক বেশি ৷ মেরুকরণের প্রভাব চোখে পড়ার মতো ৷ তাছাড়া চিরাচরিত রাজনীতির প্রতি তাদের অসন্তোষও বেড়েছে অনেকটা ৷ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে এই দুটি যাত্রার মধ্যে থাকা বৈরিতা,দুটি দলের নেতৃত্বের তফাতের পাশাপাশি ভিড় এককাট্টা করতে পারার ফারককেও ব্যাখ্যা করে ৷
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভাগ্য ভোটের দিন ঠিক হয় না ৷ ভোটের অনেক আগে থাকতেই রাজনৈতিক দলগুলির বলা ভালো ভোটে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের ভাগ্য ঠিক হয়ে যায় ৷ চায়ের আড্ডায়, পাড়ার ঠেকে, ক্লাবের আলোচনায় আর রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ের বিশ্লেষণেই ঠিক হয়ে যায়, শেষ হাসি কে হাসবে ৷ রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক শক্তি এবং তাকে ঘিরে থাকা মানুষের আবেগের সঙ্গে রাজনৈতিক বার্তাকে কীভাবে সুকৌশলে ভোটারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তার উপরই নির্ভর করে জয়-পরাজয় ৷ সেই বিচারে অভিষেকের যাত্রাকে গ্যালারি শো বলা যাবে না ৷ বরং এটা অনেক বেশি রাজনৈতিক যাত্রা যা তৈরি করেছে এমন এক রাজনৈতিক দল যারা বাংলার ভোটারদের মন বুঝতে পারে, পড়তে পারে ৷
যাত্রার ক্ষমতা, ক্ষমতার যাত্রা
তৃণমূল এই সভার পরিকল্পনা করছে অনেকদিন আগে ৷ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরুরও আগে ৷ লক্ষ্য কৃষক থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী এবং দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলা, আলোচনা কর ৷ তৃণমূলের নেতারা যে শুধু বলতে নয়, শুনতেও ভালোবাসেন সেটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে ভোটারদের ৷ জনসংযোগের এই প্রকার এখন গণ-রাজনীতির অন্যতম মূল ভিত্তি ৷
আবার জিতবে বাংলা এক সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় ৷ স্লোগান থেকেই বোঝা যায়, ঠিক কেন এই যাত্রা শুরু করেছেন অভিষেক ৷ তৃণমূল আরও একবার ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি না সেই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এবং উদ্বেগ-মুক্ত হতেই যাত্রা শুরু করেছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ৷
যাত্রার মাধ্যমে তিনটি কাজ হতে পারে ৷ প্রথমত, একটি যাত্রা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে নতুন উৎসাহের সঞ্চার করতে পারে ৷ বেশ কয়েক বছর ধরে লাগাতার সমালোচিত বা উপেক্ষিত হতে হতে কর্মীদের একাংশ নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেক সরিয়ে রাখতে পছন্দ করেন ৷ এই ধরনের যাত্রার সময় তাঁরা আবারও সক্রিয় হওয়ার সুযোগ পান ৷ দ্বিতীয়ত, এই ধরনের রাজনৈতিক যাত্রার ফলে নেতারাও নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে সবিস্তারে জানতে পারেন ৷ কোনও একটি এলাকার বিধায়ক বা স্থানীয় নেতারা জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন কি না সেটা খুব ভালো করে বোঝা সম্ভব হয় ৷ টিকিট বন্টনের আগে এই তথ্যের দাম অনেক ৷ তৃতীয়ত, এই যাত্রা থেকে অভিষেক-সহ তৃণমূলের নেতাদের পক্ষে সকলের মধ্যে একটি বিশেষ বার্তা দেওয়াও সম্ভব হতে পারে ৷ তা হল- কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় সমর্থন না-পেলেও বাংলা নিজেই নিজের আগামী ঠিক করতে সক্ষম ৷
তবে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়ার দিক বদলে দেওয়ার ক্ষমতা কোনও যাত্রারই নেই ৷ 15 বছর সরকার চালানোর পর মানুষের চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্নের সামনে দাঁড়ানো খুবই স্বাভাবিক বিষয় ৷ একটি যাত্রা করে সেই রাগের খানিকটা প্রশমন করা গেলেও ভুলিয়ে দেওয়া যায় না ৷ আবার তৃণমূলের দিক থেকে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়া বা পরিচয়ের রাজনীতির ভিত্তিতে তাদের ভোট ব্যাঙ্কে ভাগ বসানো থেকে নিরস্ত্র করাও অসম্ভব ৷
অভিষেকের যাত্রার গুরুত্ব
'আবার জিতবে বাংলা' যাত্রার মাধ্যমে অভিষেক বাংলার মানুষের কাছে নিজেকে পরিচিত করতে চাইছেন তা নয় ৷ যে রাজ্যে তাঁর দলের সরকার আছে, যেখানকার মানুষের চাহিদা অনেক বেশি তিনি সেই এলাকায় ফিরে যাচ্ছেন বারবার ৷ ক্ষমতায় থাকার এতদিন পর মানুষের হতাশাও অস্বাভাবিক নয় ৷ সেটা তাঁর জানা ৷ আর ঠিক সেই কারণে এই কর্মসূচিতে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি হয়ে যায় ৷ কারণ ভোটারদের শুধু স্বপ্ন দেখালেই হবে না ৷ কী কী করা গিয়েছে আর কী কী করা যায়নি সেই প্রশ্নের উত্তরও দিতে হবে ৷ বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং স্থানীয় দুর্নীতি নিয়ে মানুষের মনে যতটা ক্ষোভ আছে তার মোকাবিলা কী করে করা যায় সেটার উপর যাত্রার সাফল্য নির্ভর করছে অনেকাংশে ৷ বাংলার এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্তে গিয়ে অভিষেক জানান দিচ্ছেন, তৃণমূল যা যা করেছে তার জন্য তাদের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা উচিত ৷
অভিষেকের এই যাত্রাকে ব্যবহার করে তৃণমূল তাদের সাংগঠনিক ত্রুটি মেরামত করার একটা বড় সুযোগ পাবে ৷ বুঝতে পারবে সংগঠনের ঠিক কোন কোন জায়গায় সমস্যা থেকে গিয়েছে ৷ তবে এটাও মনে রাখতে হবে সাধারণ মানুষ তৃণমূল বা তৃণমূলের নেতাদের নিয়ে যে মনোভাব ব্যক্ত করছেন তাকে গুরুত্ব না দিয়ে টিকিট বন্টন করলে এই যাত্রার তেমন কোনও গুরুত্ব থাকবে না ৷ জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন এমন নেতাকে গুরুত্ব দিলে বা ভোটে দাঁড় করালে জনমানসে বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে ৷ সেই বিবেচনা থেকে এই যাত্রা থেকে কী কী উঠে আসে তাকে বিশ্লেষণ করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করবেন, প্রচারে রূপরেখা ঠিক করবনে ৷ তার মানে নির্বাচন সংক্রান্ত সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মমতার দল খানিকটা বাড়তি সময় পেয়ে যাবে ৷ সমালোচনায় কান না-দিয়ে রাজনৈতিক মানচিত্রে নিজেদের দাপট আরও বাড়ানোর দিকে মন দিয়েছে তৃণমূল ৷ বাংলায় আসলে এটাই নির্বাচনে জয়ের দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়া ৷
রাজনৈতিক বিবেচনাবোধ থেকে আমলা বা স্থানীয় এলাকায় দলের বড় নেতাদের কথায় ভরসা না রেখে সাংগঠনিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার উদ্যোগ অভিষেক নিয়েছেন ৷ আজ বলে নয়, দীর্ঘদিন ধরেই সাংগঠনিক বিষয়ে অভিষেক মমতার বিশ্বস্ত সেনাপতি ৷ তাঁর ভূমিকা দলের অন্দরে কখন প্রশংসা পেয়েছে ৷ আবার খানিকটা বিরূপ প্রতিক্রিয়াও অভিষেক পেয়েছেন দলীয় সতীর্থদের থেকে ৷ এবার এই যাত্রাকে হাতিয়ার করে দলে নিজের আধিপত্য আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছেন অভিষেক ৷ রাজনীতির ব্যকরণ মেনে এবং দরকারি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ৷ দলের সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে, তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়ে নিদর্শন তৈরি করছেন তিনি ৷ বারবার বুঝিয়ে দিতে চাইছেন, অবহেলা কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না ৷
ক্ষমতা বনাম আশা-আকাঙ্খা
অভিষেকের রাজনৈতিক আকাঙ্খা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেও এই যাত্রাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ৷ নিজের হাতে তৈরি দলে মমতা এখনও অবিসংবাদিত নেত্রী ৷ তাঁর পর কে ? এ প্রশ্ন অনুচ্চারিত হলেও বহুল চর্চিত ৷ এটাই অভিষেকের কাছে সুযোগ ৷ তিনি নিজেকে শুধুই মমতার পরিবর্ত হিসেবে তুলে না-ধরে একজন জননেতার পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছেন ৷ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরোধিতায় মুখর অভিষেক ৷ যাত্রা থেকে প্রায় প্রতিদিন নির্বাচন কমিশনকে বাক্য বাণে বিদ্ধ করছেন ৷ আবার অন্য রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে নিগ্রহের শিকার হওয়া অথবা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া বাংলায় কথা বলা শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের পাশে দাঁড়াবার বার্তা দিচ্ছেন ৷ বুঝতে সমস্যা হয় না তিনিই তৃণমূলের আগামী ৷
বাংলার ভোটাররা রাজনীতি-সচেতন ৷ নিজেদের চাওয়া-পাওয়াকে গুরুত্ব দেন ৷ শুধু তাই নয়,বোঝেন ক্ষমতার সমীকরণও ৷ জাতীয় স্তরে সর্বাধিক প্রাধান্য পাওয়া ইস্যুর বদলে রাজ্যের ভালোমন্দ বিচার তাঁদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷ রাজ্যের জন্য দরকারি এমন বিষয় নিয়ে তাঁরা বেশি ভাবিত ৷ আর তাই সুশাসন এবং রাজ্য প্রশাসনের জবাবদদিহির লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত যাত্রার গুরুত্ব অন্য যে কোনও জাতীয় ও নৈতিক দাবির থেকে অনেক বেশি ৷
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন তৃণমূলের নিজেকে নতুন করে বাংলার জনমানসে মেলে ধরার ভোট নয় ৷ বরং এতকাল ধরে তৈরি রাজপাট রক্ষার লড়াই ৷ ভোটব্যাঙ্ক অটুট রেখে মানুষের মনে তৈরি হওয়া ক্ষোভ সামাল দেওয়া তাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ! অভিষেকের এই যাত্রার মধ্যে থাকা রাজনৈতিক বার্তা স্বচ্ছ এবং প্রকট ৷ 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেও অভিষেক এমনই একটা যাত্রা করেছিলেন ৷ সেই 'নব জোয়ার যাত্রা' তৃণমূল স্তরে প্রার্থী ঠিক করতে বাংলার শাসক শিবিরকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনের শক্তি এবং দুর্বলতাও খুব ভালো করে দেখিয়ে দিয়েছিল তৃণমূলের থিঙ্কট্যাঙ্ককে ৷
এক্স ফ্যাক্টর সেই মমতা
গোটা প্রক্রিয়ায় মমতার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ৷ অভিষেকের যাত্রা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও মমতার প্রচারই শেষমেশ নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চলেছে ৷ মমতার ভূমিকা তৃণমূলের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে ৷ কিন্তু প্রচারের এই রণকৌশল থেকে মমতা এবং অভিষেককে ক্ষমতার সমান্তরাল ভর কেন্দ্র ভাবলে দলের ভিতরের চর্চার পাশাপাশি বিরোধীদের আক্রমণও তীব্র হবে ৷
আবার জিতবে বাংলা যাত্রায় মমতা সশরীরে অংশ নেননি ৷ তবে না থেকেও তিনি আছেন প্রবলভাবে ৷ মমতার ছায়া ছাড়া বাংলায় রাজনীতিতে কোনও আলোড়ন কার্যত অসম্ভব ৷ আরও স্পষ্ট করে বলতে মমতার এতদিনের রাজনৈতিক ঐতিহ্য-ই এই যাত্রার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে ৷ মমতা চিরকাল রাস্তার রাজনীতি করেন ৷ মানুষের মাঝে গিয়ে সরাসরি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ শুধু তাই নয়, ইদানিং বাংলার যে কোনও নির্বাচনকে বাংলার সঙ্গে বহিরাগতদের লড়াই হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন ৷ সে সমস্ত থেকে এই যাত্রা একেবারেই মুক্ত নয় ৷
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন মমতার জন্য আগের কয়েকটি ভোট থেকে বেশ খানিকটা আলদা ৷ এই মমতা 2011 সালে বামেদের পরাস্ত করা 'অগ্নিকন্যা' নন ৷ 2021 সালে বাংলা দখল করতে সর্ব শক্তি দিয়ে ঝাঁপানো বিজেপিকে রুখে দেওয়া বিরাট এক আঞ্চলিক নেত্রীও নন ৷ এখন তিনি বাংলার ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সময় ক্ষমতায় থাকা মুখ্যমন্ত্রী ৷ যিনি প্রশাসনিক সাফল্যের সঙ্গে মানুষের মনে ক্ষোভের বোঝাও বয়ে নিয়ে চলেছেন ৷ 15 বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, বড় নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এবং আঞ্চলিক প্রশাসনের স্থবিরতার মতো বাস্তবতা থেকে মমতা মুক্ত হতে পারবেন না ৷ তাঁর দল এই সমস্ত ঘটনা অস্বীকারও করতে পারবে না ৷
এমতাবস্থায় অভিষেকের যাত্রাকে মমতার অনুমতি দেওয়া এবং সক্রিয়ভাবে সমর্থন করার এক বিশেষ বক্তব্যকেই প্রাধান্য দেয় ৷ বলা যেতে পারে, এটা শ্রমের এক সুন্দর বিভাজন ৷ মমতা তৃণমূলের আবেগ ও আদর্শের চাবিকাঠি হয়ে থেকে যাচ্ছেন আর অভিষেক হয়ে উঠছেন সংগঠনের সেনাপতি ৷
দিশার খোঁজ
বিজেপির পরিবর্তন সঙ্কল্প যাত্রা রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা এবং মনস্তত্বের বিচারে আলাদা ৷ বাড়তি প্রতিশ্রুতি দিয়ে ততটা করতে না পারার দায় থেকে বিজেপি আজও মুক্ত হতে পারেনি ৷ 2021 সালের ব্যাপক প্রচার করেও জিততে পারেনি বিজেপি ৷ বরং তারপর থেকে রাজ্য বিজেপিতে দলাদলি থেকে শুরু করে নেতৃত্বের হাতবদল হয়েছে ৷ সমালোচিত হতে হয়েছে ভোটারদের মধ্য়েও ৷ পরিবর্তন সঙ্কল্প যাত্রার একটা লক্ষ্য অবশ্যই রাজ্য়ে রাজনৈতিক পালাবদল আনা ৷ অন্য লক্ষ্যটি হল- নিজের কর্মী ও সমর্থকদের বার্তা দেওয়া যে তারা বাংলায় শুধু তৃণমূলের বিকল্প নয় একমাত্র বিকল্প ৷
গঠনের দিক থেকেও বিজেপি ও তৃণমূলের ফারাক আছে ৷ বাংলায় নীচু তলায় বিজেপির নেতার সংখ্যা কম ৷ গ্রাম বাংলার একটা বড় অংশে বিজেপির সংগঠনের দুর্বলতাও চোখে পড়ে ৷ বিজেপিকে কোনও একটি জায়গায় রাজনৈতিক সাফল্য পেতে স্থানীয় নেতাদের কাজের উপর নয়, ভরসা করতে হয় কেন্দ্রীয় নেতাদের সফরের উপর ৷ আর তাই বিজেপির যাত্রায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে নেতা-কর্মীদের আলোচনা বা আদান-প্রদানের সুযোগ কমে যায় ৷ এদিক থেকে বিজেপির যাত্রা অনেক বেশি করে দলের অবস্থান ঘোষণার মঞ্চে পরিণত হয় ৷ অনেকের মনে হতে পারে, ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনার বদলে তাঁদের উপর নিজেদের বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়ার মতো ৷
যাত্রায় বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সরব ৷ এর পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়া থেকে শুরু করে তোষণের রাজনীতি এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প লাগু না-করার মতো অভিযোগ তুলে তৃণমূলকে কোণঠাসা করতে চাইছে বিজেপি ৷ রাজ্যের ভোটারদের একটা অংশ এই বক্তব্যকে গুরুত্বও দিচ্ছেন ৷ কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না ৷ এটা সেই বাংলা যেখানে এখনও মমতার গ্রহণযোগ্যতা যে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগকে কড়া টক্কর দিতে পারে ৷ ঠিক এই প্রশ্নেই, বিজেপির পরিবর্তন সঙ্কল্প যাত্রায় বিশ্বাসযোগ্যতার একটা অভাব থেকে গিয়েছে ৷ 2021 সালের পরাজয় এবং 2024 সালে আগের থেকে খারাপ ফল করে বিজেপিকে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে ৷ বিশেষ করে এবারও যে এমন কিছু হবে না সেটা ভোটারদের বোঝাতে বেগ পেতে হচ্ছে জওহরলাল নেহরুর পর একমাত্র নেতা হিসেবে টানা তিনবার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়া নরেন্দ্র মোদির দলের বঙ্গীয় নেতাদের ৷ সমস্য়া আরও বাড়িয়েছে তাঁদের কোনও ঘোষিত মুখ্য়মন্ত্রী পদপ্রার্থী না থাকা ৷
একই সে বাগানে আজ...
চোখে পড়ার মতো ফারাক থাকলেও দুটি যাত্রার মধ্যে মিল যে একেবারেই নেই তা নয় ৷ দুটো যাত্রাই বঙ্গ রাজনীতির একটি চেনা সত্যকে আবারও মান্যতা দিয়েছে ৷ বুঝিয়ে দিয়েছে, সোশাল মিডিয়া বা টেলিভিশনের পর্দায় ঝড় তোলা, কখনও মানুষের মাঝে যাওয়া বা তাঁদের সঙ্গে মন খুলে কথা বলার বিকল্প হতে পারে না ৷ বাংলার মতো রাজ্য যেখানে রাজনৈতিক স্মৃতি শুধু দীর্ঘমেয়াদি নয়, একান্ত ব্যক্তিগতও বটে সেখানে রোড-শো করা অথবা কোনও অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে মানুষের জীবন-যন্ত্রণার কথা শোনা অনেক বেশি কাজে দেয় ৷ একই সময়ে এই দুটো যাত্রা আয়োজনের নেপথ্য আরও একটা মিল আছে ৷ তা হল উভয় পক্ষের উদ্বেগ । তৃণমূলের উদ্বেগ আত্মতুষ্টি থেকে দূরে থাকা । আর বিজেপির উদ্বেগ যাতে কোনওভাবে অপ্রাসঙ্গিক না হয়ে পড়তে হয় ।
সুস্থিতি বনাম ভাঙা গড়ার খেলা
চাওয়া-পাওয়ার দিক থেকেও এই দুটি যাত্রা সম্পূর্ণ আলাদা । আবার জিতবে বাংলা-র লক্ষ্য তৃণমূলকে আরও একবার জিতিয়ে আনা । যাত্রার মাধ্যমে দলের জনভিত্তির ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে সামান্য খামতি আছে তা পূরণ করে দেওয়া, যাতে জয় কোনওভাবেই হাতছাড়া না-হয় । পরিবর্তন সঙ্কল্প যাত্রার আবার লক্ষ্য ক্ষমতায় আসার জন্য যে আদর্শ পরিবেশ প্রয়োজন সেটা তৈরি করে দেওয়া । দলের সংগঠনকে আবারও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানো এবং মানুষের মনে আস্থা তৈরি করাও অন্যতম বড় লক্ষ্য বিজেপির দিক থেকে । যাত্রার বহরেও ফারাক আছে বিরাট । অভিষেকের যাত্রা মমতার ভাষণের মতো- যেখানে বহুত্ববাদ আর জনসংযোগ একে অপরের হাত ধরাধরি করে চলে । কর্মী থেকে শুরু করে স্থানীয় বিধায়ক-সকলকে সঙ্গে নিয়ে, তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনে যাত্রা এগিয়ে যেতে থাকে । বিজেপির যাত্রা আবার তীব্র । যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে চলে । স্থানীয় এলাকার সমীকরণের প্রাধান্য সেখানে খুব বেশি ।
ভোটের মুখে অভিষেকের যাত্রা তৃণমূলকে স্থায়িত্ব এনে দেওয়ার মাধ্যম । একেবারে নীচু তলার সঙ্গে নিজেদের পুরনো যোগাযোগ এবং সম্পর্ককে আরও একবার ঝালিয়ে নেওয়ার সাংগঠনিক বাস্তবতাই যাত্রা আয়োজনের কারণ । দলের ইলেকশন মেশিনারি ঠিকমতো কাজ করছে কি না সেটা জেনে নেওয়ার সুযোগ যাত্রা এনে দিয়েছে । কোনও কর্মসূচি ঘিরে আগের মতো ভিড় হচ্ছে কি না বা মানুষের একইরকম আগ্রহ থাকছে কিনা সেটাও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে দলের নেতাদের কাছে। এই যাত্রাতৃণমূলের দলের অন্দরে থাকা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে না, নিজেই এক সামন্তরাল ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে । নামের মাধ্যমেই যাত্রা বলে দিয়েছে বাংলা (পড়ুন তৃণমূলের বাংলা) আবার জিতবে, যার ভিত্তি সুশাসন । আর তাই তৃণমূল বাংলার স্বাভাবিক পছন্দ ।
বিজেপির পরিবর্তন সঙ্কল্প যাত্রা মানুষকে নয়া রাজনৈতিক বিকল্প দিতে চায় । কাজে লাগাতে চায় মাঠে ময়দানে থাকা প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়াকে । আর তাছাড়া রাজ্যের যে সমস্ত জেলায় বিজেপি ভালোভাবে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে পেরেছে সেখানকার রাজনৈতিক বাতাবরণে কোনও বদল এসেছে কি না সেটাও বুঝে নিতে পাচ্ছে গেরুয়া শিবির । যাত্রায় আসা দর্শক হয়ে উঠুন বিজেপির ভোটার। আর এতদিন যাঁরা শুধু ভোটার ছিলেন এবার থেকে তাঁদের কর্মী হিসেবে দেখতে চাইছে গেরুয়া শিবির । বিজেপির নিজের বক্তব্যে দৃঢ় থেকে কাজ করে চলেছে ঠিকই কিন্তু বাংলায় তাদের মুখ চাই । বিশেষ করে যেখানে পরিচয়ের রাজনীতি আধিপত্য দেখিয়েছে এবং স্থানীয় শাসনের দাপট আছে সেই সমস্ত এলাকায় বিশ্বাসযোগ্য মুখ বিজেপির চাই । পরিবর্তন চাই, পরিবর্তন চাই বলে অরণ্যে রোদনের উপরে উঠে বিজেপি শহর ও গ্রাম বাংলার সেই সমস্ত ভোটারদের কাছে পৌঁছতে চায় যাঁরা নতুন দিনের নতুন আশায় বুক বাঁধতে চান । তাঁদের কাছে রাজনৈতিক পছন্দ কোনও ঐতিহ্যের অংশ নয়, বরং আর্থিক উন্নতি এবং উন্নত সরকারি পরিষেবা নিশ্চিত করার ভরসাযোগ্য উপায় ।
যাত্রা এখনও কেন প্রয়োজন
এখনও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যাত্রার গুরুত্ব আছে । বিশেষ করে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন, প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিরোধ করার পাশাপাশি অনুপ্রাণিত এবং ভয় মুক্ত পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক যাত্রার প্রয়োজন আগে ছিল এবং এখনও আছে । রাজ্য রাজনীতির আবহমানতার সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে দুটি যাত্রা । এলাকার রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার, বদলে যাওয়া সমীকরণকে আত্মস্থ করা এবং নিজের বক্তব্য সবচেয়ে পিছনের সারিতে থাকা ভোটারের কাছেও স্পষ্ট করে পৌঁছে দেওয়া-অন্য কারও থেকে স্লোগান ধার করার চেয়ে অনেক বেশি দরকারি ।
বব ডিলানের গানের অনুবাদ করে কবীর সুমন লিখেছিলেন- কতটা পথ পেরলে তবে পথিক বলা যায় ! তবে বাংলার রাজনীতির পথিকরা আগামী কোন দিগন্তের পথিকৃৎ হবেন সেটা কে কত মাইল হাঁটালেন তার উপর নির্ভর করছে না। নির্ভর করছে তারা এই যাত্রা করে মানুষের মনে কতটা গভীর দাগ কাটলেন এবং মাঠে ময়দানে যে কথা দিলেন তার কতটা রাখলেন-সেই সমীকরণই ঠিক করে দেবে শেষ হাসি কে হাসবে ।
যুদ্ধজয়ের জন্য বাকি 100 দিন, দলীয় নেতাদের হুঁশিয়ারি অভিষেকের
হুমায়ুনের বাবরিতে বঙ্গ রাজনীতির ভোলবদল ! ছাব্বিশের জল মাপতে গ্রাউন্ড জিরোয় ইটিভি ভারত