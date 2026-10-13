বাংলা-অসম উপনির্বাচন 2026: সংখ্যালঘু ভোটারদের কাছে বিজেপি কি আর ‘অচ্ছুৎ’ নয়?

বাংলা-অসম উপনির্বাচন 2026: সংখ্যালঘু ভোটারদের কাছে বিজেপি কি আর ‘অচ্ছুৎ’ নয়?
Bengal-Assam ByPolls 2026: মেরুকরণ বিজেপির অনুকূলে ও বিরোধীদের বিপক্ষে কাজ করেছে ৷ কারণ, একজোট হয়ে সমর্থন করার জন্য বিজেপি-বিরোধী মুখ ছিল না ভোটারদের কাছে ৷
By Bilal Bhat
Published : October 13, 2026 at 6:50 PM IST
গত 6 অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের দু’টি বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচন হয় ৷ একটি পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম এবং আরেকটি মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ৷ ওই দু’টি আসনে, বিশেষ করে রেজিনগরে, বরাবর সংখ্যালঘু ভোটাররাই নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে এসেছেন ৷ সেখানে এবার বিপুল ব্যবধানে জয় পেয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ৷ এই জয়ের পর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামন এসেছে: সংখ্যালঘু ভোটাররা কি স্বেচ্ছায়, নাকি কোনও বাধ্যবাধকতার কারণে নির্বাচনী লড়াইয়ে থাকা অন্যান্য দলের চেয়ে বিজেপিকেই বেছে নিলেন ? এমনকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রত্যাশা অনুযায়ী ধর্মীয় বিষয়টিও এই কেন্দ্রগুলোতে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি বলে মনে হচ্ছে ।
নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর, উভয় কেন্দ্রেই বিজেপি এমন বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছে যে যদি অন্য সব দল ও প্রার্থী জোটবদ্ধও হতেন, তবুও তাঁরা বিজেপির প্রার্থীদের পরাজিত করতে পারতেন না ।
গত 4 মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয় ৷ দেড় দশকের তৃণমূল জমানার অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসে বিজেপি ৷ তার দু’দিন পর 6 মে গুলি করে খুন করা হয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর (তখনও তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেননি) আপ্ত-সহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে ৷ সেই চন্দ্রনাথের মা হাসিরানি রথকেই এবার নন্দীগ্রাম উপ-নির্বাচনে প্রার্থী করে বিজেপি ৷ যাঁরা রাজনৈতিক হিংসা পছন্দ করেন না, তাঁদের সহানুভূতি ভোট হাসিরানি রথ পাবেন বলে আশা করা হচ্ছিল ৷
গত 9 অক্টোবর ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় হাসিরানি পেয়েছেন 1 লক্ষ 64 হাজার 427 ভোট ৷ দ্বিতীয় হয়েছেন কংগ্রেসের মিলন প্রধান ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট 41 হাজার 674 ৷ অর্থাৎ বিজেপি প্রার্থীর জয়ের ব্যবধান 1 লক্ষ 22 হাজার 753টি ভোট । নন্দীগ্রামে নির্বাচনী লড়াইয়ে থাকা ন'জন প্রার্থীর মধ্যে ছ'জনই ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের । তা সত্ত্বেও, বিজেপি প্রার্থী ছাড়া বাকি সব প্রার্থী মিলে যে মোট ভোট পেয়েছেন, তা বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় অনেক কম ।
একইভাবে, রেজিনগরের 15 জন প্রার্থীর মধ্যে দশজনই ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের । সেখানেও অন্য সব প্রার্থীর সম্মিলিত ভোটসংখ্যা বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় অনেক কম । ফলাফল নন্দীগ্রামের মতোই । এটা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মুসলিম-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভোটাররাও বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন ৷ দুই আসনে জয়ের পর এমনই মন্তব্য করেছিলেন শুভেন্দু । তবে কেবল ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মুসলিম ভোটাররা কীভাবে ভোট দিয়েছেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ।
কয়েকমাস আগে বিধানসভা নির্বাচনের সময় মাত্র দু’জন প্রার্থী দু’টি আসনে লড়েছিলেন ৷ একজন বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী ও দ্বিতীয়জন আম জনতা উন্নয়ন পার্টি (এজেইউপি)-র হুমায়ুন কবীর ৷ দু’জনেই দু’টি করে আসনে জেতেন ৷ শুভেন্দু ভবানীপুর রেখে নন্দীগ্রাম থেকে ইস্তফা দেন ৷ হুমায়ুন নওদা রেখে ইস্তফা দেন রেজিনগর থেকে ৷ ফলে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর আসন দু’টি শূন্য হয়ে যাওয়ায় সেখানে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।
পশ্চিমবঙ্গের দু’টি বিধানসভা আসনের মতো অসমে হওয়া একটি লোকসভা আসন নগাঁওয়েরৃ উপ-নির্বাচনেও বিজেপি জিতেছে ৷ এই তিন আসনে বিজেপির এই সাফল্যের কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দলের কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমকেই দিয়েছেন ।
পশ্চিমবঙ্গের দু’টি বিধানসভা আসনের তুলনায় অসমের নগাঁও লোকসভা আসনের চিত্রটি ছিল কিছুটা ভিন্ন । তবে এই তিনটি নির্বাচনী লড়াইয়ের মধ্যে দু’টি বিষয় ছিল অভিন্ন: বিজেপির অনায়াস জয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের বিপুল উপস্থিতি । নগাঁওয়ের নির্বাচনী লড়াইয়ে থাকা 15 জন প্রার্থীর মধ্যে 11 জনই ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ।
নগাঁও সেই স্থান যেখান থেকে মমতাজ বেগমকে ‘বিদেশি’ ঘোষণা করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল । গুয়াহাটি হাইকোর্ট বিদেশ মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছে তাঁকে খুঁজে বের করতে এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে । এছাড়া আদালত তাঁর স্বামীকে অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ হিসেবে দু'লক্ষ টাকা প্রদানেরও নির্দেশ দিয়েছে ।
বাংলার উপ-নির্বাচনের পরিস্থিতি যেমন ছিল, অসমের অবস্থা কিন্তু তার উলটোই ছিল ৷ অসমে যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র প্রার্থী-সহ বিরোধী দলগুলো একটি ঐক্যবদ্ধ জোট হিসেবে লড়াই করত, তবে সংখ্যালঘু-বিষয়ক সমীকরণটি বিজেপির বিপক্ষে কাজ করতে পারত ।
কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ যৌথভাবে মোট ভোটের 48.24 শতাংশ বা 7 লক্ষ 1 হাজার 617টি ভোট পেয়েছে ৷ বিজেপি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট 7 লক্ষ 14 হাজার 349 ৷ ফলে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ যৌথভাবে বিজেপির চেয়ে 12 হাজার 732টি ভোট কম পেয়েছে । নির্দল প্রার্থীরা সব মিলিয়ে 23 হাজার 763 ভোট পেয়েছেন, যা মোট ভোটের প্রায় 1.6 শতাংশ । যদি সেই ভোটগুলোও কোনও একজন বিরোধী প্রার্থীর ঝুলিতে যেত, তবে ভোটের এই গাণিতিক হিসাব বদলে যেত । তবে এটি কেবলই একটি অনুমাননির্ভর হিসাব ৷ কারণ, ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ওই ভোটাররা আসলে কাকে ভোট দিতেন, তা এর মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় ।
পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত বিরোধী দল ও নির্দল প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট একত্রিত করলেও আসন দু’টি বিজেপির দখলেই থাকত । হাসিরানি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে 1 লক্ষ 22 হাজার 753 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন । 2016 সালে তৃণমূল কংগ্রেসে থাকাকালীন শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম আসনটি জয় করেছিলেন । এই নির্বাচনী এলাকার মোট ভোটারের প্রায় 27 শতাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৷ তাই শুভেন্দু উপ-নির্বাচনের ফলাফলকে সংখ্যালঘু ভোটারদের বিজেপিকে সমর্থনের প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করেছেন । সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি সত্ত্বেও রেজিনগর আসনে বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার 75 হাজার 816 ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন ।
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য শুভেন্দুর নির্বাচনী আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও একটি বিষয় স্পষ্ট: বিজেপি ওই আসনগুলোতে জয়ী হয়েছে । গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যখন মানুষ মনে করে যে তাদের সামনে কোনও প্রকৃত বিকল্প নেই, তখন তারা হয়তো নীরবতা বেছে নেয় অথবা স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় । সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া কিংবা সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার তাগিদে মানুষকে কোনও একটি পথ বেছে নিতেই হয় — হয় কোনও কিছুই না পাওয়া, নয়তো অন্তত কিছু একটা পাওয়া । ক্ষমতাসীন দলকে অনেক সময় ‘ত্রাতা’ বা ‘মসিহা’ হিসেবে দেখা হয় ৷ এর কারণ তাদের অবস্থান এবং সেই সঙ্গে তৃণমূলের শাসনকাল ও তাদের পরাজয়ের পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা পরিস্থিতি ।
সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোট দিতেই হত ৷ কারণ, যাঁদের ভোটাধিকার নেই এবং যাঁরা সন্দেহের তালিকায় রয়েছেন, এই ভোটদানই ছিল তাঁদের আলাদা করার মাপকাঠি । ‘মিয়াঁ মুসলিম’ স্লোগানটি প্রকৃত ভারতীয় এবং যাঁদের ‘ভারতীয়’ হিসেবে গণ্য করা নিয়ে সংশয় রয়েছে, এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এক গভীর বিভাজন তৈরি করেছে । উভয়ই হয়তো ভারতীয় ৷ কিন্তু যাঁদের নথিপত্র অসম্পূর্ণ বা অপর্যাপ্ত, তাঁদের বিষয়টিকে বিতর্কিত হিসেবে দেখা হয় এবং তাঁদের ভারতীয় হওয়া ও ‘ভারতীয় হিসেবে গণ্য হওয়া’—এই দুইয়ের মাঝখানে এক অনিশ্চিত অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা হয় ।
‘সাবর ইনস্টিটিউট’-এর তথ্য অনুযায়ী, নন্দীগ্রামে সাতটি সাপ্লিমেন্টারি তালিকা থেকে যেসব ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে 95.5 শতাংশই ছিলেন মুসলিম । ইনস্টিটিউটের এই বিশ্লেষণটি কেবল ওই নির্দিষ্ট তালিকাগুলোর ওপর ভিত্তি করেই করা হয়েছিল, নির্বাচনী এলাকার সমস্ত নাম বাদ পড়ার ঘটনার উপর নয় । যাঁদের ভোটাধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল, তাঁদের কাছে কে ক্ষমতায় এল তার চেয়েও বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজের দেশে ভারতীয় হিসেবে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করা । বিশেষ করে ‘মিয়াঁ মুসলিম’ স্লোগানটি ওঠার পর থেকে অসম ও বাংলার প্রকৃত ভারতীয়দের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছে । যখন কারও পরিচয় ঝুঁকির মুখে বা সন্দেহের গণ্ডিতে পড়ে যায়, তখন তাঁদের নেওয়া সিদ্ধান্ত বা পছন্দের গুরুত্বটাই নড়বড়ে হয়ে পড়ে ।
একই সময়ে চলতে থাকা বিভিন্ন স্লোগান, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া এবং প্রচারের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামনে একটিই পথ খোলা ছিল: কোনও ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত না করা । মেরুকরণের বিষয়টি বিজেপির পক্ষে এবং বিরোধী দলগুলোর বিপক্ষে কাজ করেছিল, কারণ ভোটারদের সামনে এমন কোনও পরিচিত মুখ ছিল না যার পেছনে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারতেন । পশ্চিমবঙ্গ ও অসম—উভয় জায়গাতেই তাঁরা ছিলেন ‘মুখহীন’ । আর যেখানে এআইইউডিএফ-এর মতো দলের উপস্থিতি ছিল, সেখানে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল ।
পশ্চিমবঙ্গ ও অসম — উভয় রাজ্যেই ধর্মীয় এজেন্ডা নিয়ে সক্রিয় দলগুলো বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে ৷ তবে বিজেপিও এর ব্যতিক্রম নয় ৷ কারণ, তাদের নেতারাও এর বিরূপ প্রভাবের মুখে পড়েছেন । বিশেষ করে অসমে ভাষা একটি বড় বিবাদের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । যাঁদের কথা বলার ধরনে বা ভাষায় বাংলা টান রয়েছে, তাঁদের ‘মিয়া মুসলিম’ হিসেবে দেখা হয় — অর্থাৎ এমন জনগোষ্ঠী যাঁদের বাংলাদেশ থেকে আগত বলে মনে করা হয় । তাঁরা ঠিক কখন বা বাংলার কোন অঞ্চল থেকে এসেছেন, তা এখানে মুখ্য নয়৷ তাঁরা হয়তো পশ্চিমবঙ্গ থেকেই এসেছেন ৷ কিন্তু অসমে অবস্থানের কারণে তাঁদের চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে ।
পরিচয় ও অস্তিত্বের সংকট এবং নির্বাচনী সিদ্ধান্ত গ্রহণের দোলাচলে থাকা পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সময় লাগবে । একমাত্র তখনই তারা অন্য কোনও বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, যা তাদের প্রকৃত পছন্দ বা ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাবে । নন্দীগ্রাম, রেজিনগর এবং নগাঁও হল এই পরিস্থিতির আদর্শ উদাহরণ ।
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