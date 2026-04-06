শান্তি চায় বোড়োল্যান্ড, কেন্দ্রীয় অর্থে উন্নয়নের অভিলাষ

শান্তি চায় বোড়োল্যান্ড, কেন্দ্রীয় অর্থে উন্নয়নের অভিলাষ
অসমে বিভাজন প্রবেশ করেছে রাজনীতির হাত ধরে ৷ বাসিন্দাদের অনেকে এখন 'মিয়াঁ মুসলিম' শব্দটি বলে থাকেন অবলীলায় ৷ ভোটের আগে পরিস্থিতি বিশ্লেষণে ইটিভি ভারত ৷
By Bilal Bhat
Published : April 6, 2026 at 5:59 PM IST
নদী বৈষম্য করে না ৷ দু'পাশের নাগরিকদের ধর্ম দেখে না ৷ রাজ্যের একটি অংশের চাষের জমিতে জল দিয়ে বলে না অন্য অংশে জল দেব না! নদীর জল থেকে যখন বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় তখনও বৈষম্য হয় না ৷ কিন্তু অসমের সমাজে বিভাজন প্রবেশ করেছে রাজনীতির হাত ধরে, প্ররোচনামূলক স্লোগানকে হাতিয়ার করে ৷
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দারা এখন 'মিয়া মুসলিম' শব্দটি বলে থাকেন অবলীলায় ৷ এই মন্তব্যের যিনি লক্ষ্য তিনি যে আসলে বাংলাদেশ থেকে আগত মুসলমান তা বোঝাতেই এমন কথার অবতারণা ৷ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দেশভাগের আগে এসেছেন না পরে সেটা এখানে কোনও বিষয় নয় ৷
বোড়োল্যান্ড: নিম্ন অসমের পাঁচটি জেলায় বিভাজনমূলক স্লোগানের প্রভাব নেই
অসমের নিম্নাংশের পাঁচটি জেলায় সামাজিক বিভাজনের প্রভাব পড়েনি ৷বোড়োল্যান্ডের এই এলাকায় বিজেপির সহযোগী দলগুলির দাপট চোখে পড়ার মতো ৷ বোরোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি) তৈরি হয়েছে 15টি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে ৷ এখানকার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেল 'মিয়া মুসলিম' শব্দবন্ধ তেমন দাগ কাটতে পারেনি ৷ নিম্ন বা পশ্চিম অসমের পাঁচটি জেলাকে এখন বলা হয় বোরোল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিয়ন বা বিটিআর ৷ এখানে বোরোদের পাশাপশি মুসলমানদের সংখ্যাও ভোটের অঙ্কের নিরিখে তাৎপর্যপূর্ণ ৷ ভারতীয় সংবিধানে থাকা ষষ্ঠ তফশিলের মর্যাদা পায় এই এলাকা ৷ তথ্য বলছে, অমসের জনসংখ্যার 6 শতাংশ এই বোরোরা ৷ অন্য কোনও তফশিলি জাতির সদস্যদের সংখ্যা এর থেকে বেশি নয় ৷ এই এলাকার প্রশাসন পরিচালনার ভার বোরোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের উপর ৷ একসময় আলাদা রাজ্য়ের দাবিতে সরব বোরোরা 2003 সালে বিটিআর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন ৷ তাঁদের একাংশ অবশ্য এখনও মনে করেন আলাদা রাজ্যের দাবি নিয়ে আন্দোলন করে বিটিআর পাওয়া অনেকটা নাকের বদলে নুরুল প্রাপ্তির মতো ৷ তাঁদেরই একজন বিটিসির কাউন্সিলর ধ্যানেশ্বর গোয়ারি ৷ তিনি বলেন, "আমরা আলাদা রাজ্য চেয়েছিলাম ৷ কিন্তু পেয়েছি বিটিআর ৷ কোনও উপায় ছিল না বলে সরকারের সঙ্গে আমাদের চুক্তি করতে হয়েছে ৷" উন্নয়নের জন্য দিল্লি থেকে আসা অর্থ তাঁদের কাজে লাগবে বলেও আশা করেছিলেন তাঁরা ৷
বোরোল্যান্ডের রাজনৈতিক সমীকরণ
বিটিআর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই দাপট দেখায় বোরোল্যান্ড পিপিলস ফ্রন্ট (বিপিএফ) ৷ 2025 সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাউন্সিলের নির্বাচনে 40টির মধ্যে 28টি আসনে জিতেছে তারা ৷ এখন এনডিএ-র সঙ্গে থাকলেও একসময় ছিল কংগ্রেসের শরিক ৷ এবার এই এলাকার 15টি আসনের মধ্যে 11টি প্রার্থী দিয়েছে বিপিএফ ৷ চারটি আসনে লড়ছেন বিজেপির প্রার্থীরা ৷
বিপিএফকে সমানে সমানে টক্কর দিতে আসরে ইউনাইটেড পিপিলস ফ্রন্ট লিবারেল (ইউপিপিএল) ৷ তাদের কাছে আলাদা রাজ্যের দাবি ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ৷ তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরি ষষ্ঠ তফশিলের মর্যাদার বিষয়টি ৷ সংবিধানের 125তম সংবিধান সংশোধনের পর এই ষষ্ঠ তফশিলের ক্ষমতা বেড়েছে অনেকটাই ৷ এই সংশোধিত ব্যবস্থা এখন সংশ্লিষ্ট জনজাতিকে অনেক বেশি পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা বলে ৷ তাদের আর্থিক ক্ষমতাও বেশি হয় আগের থেকে ৷ পরিবর্তন কোথায় এবং কতটা তা বুঝতে একটি স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ৷ ইউপিপিএলও গতমাস পর্যন্ত বিজেপির সঙ্গেই ছিল ৷ তবে এখন তাদের পথ আলাদা ৷ 15টি আসনে লড়ছে একাই ৷ 13 আসনে প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস ৷ দুটি আসন ছেড়েছে তাদের সহযোগী রাজ্যর দল (মানস)-কে ৷
গতবারের বিধানসভা নির্বাচনে কোকরাঝোড় পূর্ব আসন থেকে জিতেছিলেন ইউপিপিএলের লরেন্স ইজলারি ৷ তিনি জানালেন, এলাকার উন্নয়নের টাকা সরাসরি কেন্দ্রের থেকে আসা উচিত ৷ রাজ্য সরকারকে কোনও ভূমিকায় না রেখে ৷ বিধায়কের অনুমান, কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপেই ফিরবে শান্তি ৷ তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বোড়ো আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে যারা জেলে গিয়েছেন তাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করা ৷ নেতার তথ্য বলছে, বোরোল্যান্ডের জন্য আন্দোলন করে জেলে গিয়েছেন এমন মানুষদের কমপক্ষে 25 জন এখনও জেলে আছেন ৷ বিভিন্ন জেলে তাঁরা বন্দি রয়েছেন ৷ তাঁদের মুক্তি দেওয়া বোরোল্যান্ড এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ৷
নিজস্ব পরিচিতি, পৃথক রাজ্যের অভিলাষ
কোকরাঝোড়, চিরাং, তামলপুর এবং উদলগিরি-এই পাঁচ জেলায় বোড়ো জনজাতির দাপট আছে ৷ তার সঙ্গে অন্য জনজাতির পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলমান এবং বাংলায় কথা বলা মানুষের সংখ্যাও অনেক ৷ বোড়ো এবং বোরোনন এমন মানুষের মধ্যে ফারাক গড়ে দেয় পোশাক ৷ বোরোর মেয়েরা হাতে তৈরি দোখনা পরতে পছন্দ করেন ৷ ছেলেরা পরেন হাতে তৈরি পোশাক গামসা ৷ বোড়ো জনজাতির নেতারা সকলে একস্বরে শান্তি ফেরানোর দাবি করেন ৷ এখনকার শান্তি অস্থায়ী ৷ তাকে স্থায়ী করার দাবি তুলেছেন সব পক্ষই ৷ তার জন্য প্রয়োজন নানা পরিবর্তন ৷ এই এলাকায় স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে বিটিসি ৷ এই এলাকার উন্নয়নে বিটিসির ভূমিকাই প্রধান ৷
কাউন্সিলর ধ্যানেশ্বরের ধারনা এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি করে কার্যকর করতে কেন্দ্রের অনুদান অবশ্য়ই প্রয়োজন ৷ বিপিএফের এই নেতা মনে করেন, নারীদের পাশাপাশি সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ঠিক সময়ে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পাওয় একান্ত জরুরি ৷ আলাদা রাজ্য়ের দাবিতে হওয়া আন্দোলনের পুরধা ছিলেন মহিলারা ৷ আঞ্চলিক উন্নয়নের ব্যাপারে এখন তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ৷ বোড়ো মহিলাদের মধ্যে বিজেপির গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই বেশি ৷ কথা হচ্ছিল মৌসুমী বসুমাত্রির সঙ্গে ৷ বিপিএফের এই সক্রিয় কর্মীও জানালেন বিজেপির নীতি নারীকেন্দ্রিক ৷ গেরুয়া শিবিরের নেতাদের প্রতি তাঁরা আস্থা রাখেন ৷
বোড়ো আন্দোলনের অভিঘাত এখনও ভোলার নয় ৷ সেই উত্তাল দিনের কথা বলছিলেন পেশায় স্কুল শিক্ষিকা ফানজা ব্রহ্ম ৷ কোকরাঝোড়ে প্রবেশ করার মুখে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা মহিলাদের বেশ কয়েকটি কবর আছে ৷ সে কথা মনে করিয়ে ফানজা বলেন, "এমন কবর আছে প্রায় হাজার খানেক ৷ আলাদা রাজ্যের দাবিতে ওঁরা সকলে গুলি বিদ্ধ হয়েছিলেন ৷" বোরোল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ-র ছাত্র আনসানা মোসারি বলেন, "আজ আমরা যেটুকু যা পেয়েছি সবটাই এই মানুষগুলোর আত্মত্যাগের বিনিময়ে ৷"
বিটিসির অধীনে থাকা বোরে নন এমন মানুষদের পরিস্থিতি
বোড়ো সম্প্রদায়ের নন এমন মানুষদের কাছে বোড়ো আন্দোলনের দিনগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন ৷ দমবন্ধ হয়ে আসা সন্ত্রাসের বাতাবরণ সামলে বেঁচে থাকাই তাঁদের কাছে ছিল কঠিন এক চ্যালেঞ্জ ৷ পরিস্থিতি বুঝতে যোগাযোগ করা হয়েছিল রাজ্যের শিক্ষা দফতেরর এক মুসলিম আধিকারিকের সঙ্গে ৷ নাম প্রকাশ করা হবে না এই শর্তে তিনি জানান, সে সময় প্রাণের ভয় ছিল নিত্যসঙ্গী ৷ চারপাশে শুধু ভয়ের বাতাবরণ ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "তখন নির্ভয়ে বাড়ির বাইরে বেরতেও পারতাম না ৷" 2003 সালে বিটিআর তৈরির পর ফিরে আসে শান্তি ৷
কাউন্সিলর ধ্যানেশ্বর গোয়ারি বিপিএফের জন্য প্রচার করছিলেন ৷ বলছিলেন বোড়ো আন্দোলনের নানা দিক নিয়ে কথা ৷ তাঁদের নেতা হাগ্রামা মহিলারির নেতৃত্বে অস্ত্র আন্দোলনের রূপরেখাও তুলে ধরছিলেন ৷ বোরোল্যান্ড লিবারেশন টাইগার্স বা বিএলটি তৈরি করেছিলেন তিনি ৷ এখন বিটিসির প্রধান ৷ এখানে উল্লেখ করা দরকার এই বিলটি কার্গিল যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার পাশে দাঁড়িয়ে লড়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিল ৷
গোয়ারি জানালেন রাজনীতিতে জোট সবসময়ই স্বার্থ পূরণের কথা মাথায় রেখেই হয় ৷ তাই রাজ্যে যারাই সরকার গড়ুক না কেন তাদের সমর্থন জানাতে কোনও সমস্যা নেই বিপিএফের ৷ শরিকদের নীতি নির্ধারণের প্রয়াস তাঁরা কখনও করেননি ৷ তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য বোরোল্যান্ড এবং তাদের লোকেদের স্বার্থ রক্ষা করা ৷ আর তাই ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতেই হবে ৷ আজ সরকারে বিজেপি আছে ৷ কাল অন্য কেউ থাকতে পারে ৷ তাদের সঙ্গে হাত মেলাতেও হতে পারে ৷ মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা উঠতেই কাউন্সিলর জানালেন, তারা বোড়ো আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন ৷ অন্যদের সঙ্গে নিয়ে এখানে সুখে-শান্তিতে আছেন ৷