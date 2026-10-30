সৌদি-হুথি সংঘাতের নেপথ্যে ঐতিহাসিক বিভাজনরেখাগুলির অনুসন্ধান: মক্কা, ইয়েমেন ও তেহরান
Houthi Conflict: এমন এক সময়ে যখন তেহরানের তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখন 'প্রতিরোধ অক্ষ' হয়তো আর তেমন নেই যেমনটা ইরান চেয়েছিল ।
By Bilal Bhat
Published : October 30, 2026 at 4:44 PM IST
ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুথি জঙ্গিরা বিমানবন্দর, তেল শোধনাগার এবং সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত বিমান ঘাঁটি-সহ বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় হামলা বন্ধ করার কোনও পরিকল্পনা করছে বলে মনে হয় না । ‘অক্ষ শক্তি’ বা ‘প্রতিরোধ অক্ষ’-এর (Axis of Resistance) অংশ হিসেবে পরিচিত হুথিরা মূলত ইয়েমেনের জায়দি শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ । হামাস ও হিজবুল্লাহ ইজরায়েলি আগ্রাসনের মুখে দুর্বল হয়ে পড়ার পর, বর্তমানে একমাত্র হুথিরাই ইরানের প্রতি তাদের সমর্থন জোরালোভাবে বজায় রেখেছে ।
ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন সুন্নি শক্তির বিরুদ্ধে হুথিদের লড়াইয়ের ইতিহাস কয়েক দশকের পুরনো । 1960-এর দশকে সৌদি-সমর্থিত শক্তির হাতে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে ইয়েমেনের জায়দিরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেশটি শাসন করেছে । পরাজয়ের পর জায়দিরা একটি বিপর্যস্ত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং ক্ষমতায় ফেরার কোনও আশাই তাদের ছিল না ৷ তবে ইরানি বিপ্লবের সাফল্যের পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে ।
1979 সালে ইরানি বিপ্লব সফল হওয়ার পর এবং এর পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন গড়ে উঠলে, জায়দিরা নতুন করে উৎসাহিত হয়ে ওঠে । আয়াতুল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনের মাধ্যমে যখন ইরানের শাহ রেজা পাহলভির শাসনের পতন ঘটে, তখন কেবল শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয়, বরং পুরো মুসলিম বিশ্বজুড়েই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উগ্রবাদী চিন্তাধারার বিস্তার ঘটতে শুরু করে । এই প্রেক্ষাপটে ইয়েমেনের জায়দি শিয়ারা ইরানের সঙ্গে জোট গড়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে ।
সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষেত্রে ইরান সবসময়ই ইয়েমেনকে একটি মাধ্যম বা সেতু হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে - তা প্রক্সি বা অনুগত গোষ্ঠীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হোক কিংবা শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা । ইরান এবং এই অঞ্চলে তাদের মিত্রদের ধারণা অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যের রাজতান্ত্রিক দেশগুলো - বিশেষ করে সৌদি আরব - পশ্চিমীদের প্রক্সি বা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে । সৌদি আরব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করে, কারণ বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের পবিত্রতম উপাসনালয় ‘কাবা’ (মসজিদুল হারাম) মক্কায় অবস্থিত । সারা বিশ্বের মুসলমানরা দিনে পাঁচ বার নমাজের সময় এই পবিত্র মসজিদের দিকে মুখ করেই প্রার্থনা করেন ।
শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, ইমাম মাহদি (যিনি ত্রাণকর্তা বা মসিহা হিসেবে গণ্য) পুনরায় আবির্ভূত হবেন, মুসলমানদের সঠিক পথ দেখাবেন এবং মক্কার পবিত্র মসজিদ থেকে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন । 1979 সালের ইরানি বিপ্লবের সাফল্য এই বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করেছে । ইরানে আয়াতুল্লাহ খামেইনির নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের মাধ্যমে শাহের শাসনের পতন ঘটার পর ইয়েমেনের জায়দি সম্প্রদায়ের মধ্যেও আশার সঞ্চার হয় । এক দশক ধরে তারা সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেনি সরকারের বিরুদ্ধে গোপনে নিজেদের ভিত্তি শক্তিশালী করতে থাকে । ইরানও তাদের পেছনে বিপুল বিনিয়োগ শুরু করে এবং তাদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সজ্জিত করে তোলে । জায়দি ধর্মীয় নেতা হুসেইন বদরুদ্দিন আল-হুথি এই সামরিক গোষ্ঠীটি প্রতিষ্ঠা করেন ৷ তাঁর নামানুসারেই এদের ‘হুথি’ বলা হয় । নব্বইয়ের দশকে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে । সৌদি-সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে কৌশল প্রণয়নে হিজবুল্লাহও তাদের সহায়তা করেছিল ।
মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদে অবরোধ
1979 সালের ইরানি বিপ্লবের পর থেকেই পরিস্থিতির মোড় ঘুরতে শুরু করে । সেই বছরই একটি বৃহত্তর সংঘাত এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভাজনের প্রেক্ষাপট তৈরি হতে থাকে । ইতিহাসের কিছু ভয়াবহ বিপর্যয়ের সূচনাও হয় সে সময়, যার কিছু তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে, আবার কিছু পরবর্তীকালে একটি বৃহত্তর আন্দোলনে রূপ নেয় ।
প্রথম বড় বিপর্যয়টি ঘটে 1979 সালের নভেম্বরে, যা ছিল মহররম মাসের প্রথম দিন - শিয়া মুসলমানদের কাছে যার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । হিজরি বর্ষের এই প্রথম মাসে, সশস্ত্র জঙ্গিরা কফিনের ভেতর অস্ত্র লুকিয়ে মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদে প্রবেশ করে এবং দুই সপ্তাহ ধরে পুরো এলাকাটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় । শুরুতে খবর ছড়িয়েছিল যে, এই হামলার পেছনে ইরানের হাত রয়েছে । তবে আয়াতুল্লাহ খামেইনি যখন এই হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলকে দায়ী করেন - যার জেরে পাকিস্তানে মার্কিন দূতাবাসে হামলা হয় এবং দুজন আমেরিকান নিহত হন - তখন সৌদি সরকার কালক্ষেপ না করেই গ্র্যান্ড মসজিদে হামলার পেছনে কোনও বিদেশি শক্তির সম্পৃক্ততা থাকার কথা অস্বীকার করে ।
এক মাস পর নিশ্চিত হওয়া যায় যে, হামলাকারীরা ইয়েমেন থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেছিল এবং এই হামলার সঙ্গে সৌদি আরবের ওতাইবা গোত্র জড়িত ছিল । এসব ঘটনা যখন ঘটছে, তখন ইরান তাদের বিপ্লব ও তার সাফল্যের উদযাপনে ব্যস্ত ছিল । হামলাকারীদের একজনকে ‘মসিহা’ বা ত্রাণকর্তা হিসেবে তুলে ধরা হয় এবং গ্র্যান্ড মসজিদের ভেতর ঘোষণা করা হয় যে, ‘মাহদি এসে গেছেন’। এটি ছিল কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সৌদি আরবে শাসন পরিবর্তনের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী প্রচেষ্টা, যেখানে মসজিদের পবিত্র প্রাঙ্গণেই রক্ত ঝরেছিল ।
বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান দুই সপ্তাহ ধরে চলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সৌদি সরকার গ্র্যান্ড মসজিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে । এই ঘটনা পাকিস্তানকে সৌদি আরবের ঘনিষ্ঠ করে তোলে ৷ গ্র্যান্ড মসজিদকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনে পাকিস্তান দীর্ঘ বছর ধরে দেশটিতে নিজেদের সামরিক বাহিনী মোতায়েন রেখেছিল । ইয়েমেনের মধ্যে দিয়ে যে অস্ত্র দেশটিতে প্রবেশ করেছিল, তা জানা গিয়েছিল এবং পশ্চিমী বিশ্বের নীতিনির্ধারণী মহলে এতে ইরানের হাত থাকার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছিল । তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া বিবৃতি - যেখানে বলা হয়েছিল ‘এই হামলায় কোনও বিদেশি শক্তির হাত নেই’ - আলোচনাগুলোকে থামিয়ে দিলেও, অনেক বিষয়ই আজও রহস্যে ঘেরা রয়ে গেছে । তবে যা স্পষ্ট ছিল তা হল, একই বছরে ইরানি বিপ্লব সফল হয়েছিল, ইয়েমেনের মধ্যে দিয়ে অস্ত্র এসেছিল এবং মসজিদে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়েছিল ।
ধারণা করা হয়, সৌদি বিদ্রোহীদের কাছে অস্ত্র সরবরাহে সহায়তাকারী ইয়েমেনিদের সঙ্গে ইরানের কোনও না কোনও যোগসূত্র ছিল । মক্কা অবরোধের স্মৃতি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মানুষের মনে গেঁথে ছিল । আরবরা এটি ভুলে যায়নি, বিশেষ করে যখন জায়দিরা (ইয়েমেনের একটি শিয়া সম্প্রদায়) ইরানের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থনে পুনরায় একটি শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয় । বিশ্লেষকদের মতে, মক্কা অবরোধ এবং সৌদি শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইরত বিদ্রোহীদের কাছে ইয়েমেন থেকে অস্ত্র সরবরাহের ঘটনাটি ছিল ইরানি ইসলামি বিপ্লবেরই একটি অংশ; কারণ মক্কায় এই হামলার সময়টিতেই ইরানে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটছিল ।
ইরান-ইয়েমেন-সৌদি আরব: আদর্শগত লড়াই
ইরান-ইয়েমেন-সৌদি আরবের সংঘাত কেবল রাজনৈতিক লড়াই নয়, বরং এটি একটি আদর্শগত লড়াই । এই দ্বন্দ্বে সৌদি আরব ইয়েমেনের সুন্নি মুসলমানদের সমর্থন দেয়, যারা শিয়া হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ।
ইরান বরাবরই মনে করে যে, সৌদি রাজা ও রাজপুত্ররা পশ্চিমী শক্তির ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন এবং পশ্চিমী আধিপত্য মোকাবিলার যে কোনও প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করেছেন । ইরান নিজেকে এক ধরনের ত্রাণকর্তা হিসেবে বিবেচনা করে এবং ধর্মের নামে পরিচালিত যে কোনও লড়াইকেই সমর্থন জোগায় । ‘অ্যাক্সিস অফ রেজিস্ট্যান্স’ বা ‘প্রতিরোধ অক্ষ’ - যা হিজবুল্লাহ ও হামাসের মতো গোষ্ঠীগুলোর সমন্বয়ে গঠিত - এই চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ ।
হুথিদের সমর্থন দেওয়ার মূল লক্ষ্য হল সৌদি-সমর্থিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা, যাতে ইয়েমেনের মাধ্যমে সৌদি আরবের উপর ইরান নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে পারে । হুথিদের টিকে থাকা এখন ইরানের টিকে থাকার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ তারা নিজেদের ভূখণ্ডে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ইরানের হয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে । সৌদি আরব ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারলে, এই অঞ্চলে হুথিদের আধিপত্য পুরো পশ্চিম এশিয়ার ক্ষমতার সমীকরণকে নতুন রূপ দিতে পারে ।