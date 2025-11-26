'ভাষাচার্য' বলতেন রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির শিকড় সন্ধানে আজও প্রাসঙ্গিক সুনীতিকুমার
বিশ্ব দরবারে বাঙালি জাতি তথা ভারতীয় সংস্কৃতিকে গৌরবময় আসনে বসিয়েছিলেন যে বাঙালি মনীষী, সেই পদ্মভূষণ সুনীতিকুমারের 135তম জম্নদিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ ইটিভি ভারতের
বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, সংস্কৃত, হিন্দি, ফরাসি, ল্যাতিন-সহ একাধিক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়৷ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালয়, বালিদ্বীপ, সুমাত্রা-সহ এশিয়া মহাদেশে একাধিক দেশ-দ্বীপ সফরের সঙ্গী ছিলেন তিনি৷ তাঁর পাণ্ডিত্বে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' বইটি উৎসর্গ করেন সুনীতিকুমারকে ৷ তাঁকে 'ভাষাচার্য' উপাধি দেন মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ৷ দেশ-বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত এই বাঙালি পদ্মভূষণে সম্মানিত হন৷ বিরলতম এই বাঙালি বিদ্যান ব্যক্তিত্বকে আজ কতটা মনে রেখেছে তাঁর বাংলা ? নবান্নর অদূরে হাওড়ায় তাঁর জন্মভিটের কথাই বা আজ ক'জন জানে? বিশ্ব দরবারে বাঙালি জাতি তথা ভারতীয় সংস্কৃতিকে গৌরবময় আসনে বসিয়েছিলেন যে বাঙালি মনীষী, সেই 'ভাষাচার্য', পদ্মভূষণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 135তম জম্নদিনে তাঁর স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ ইটিভি ভারতের৷
সুনীতিকুমারের জন্ম ও পরিবার পরিচিতি
1890 সালের 26 অক্টোবর হাওড়া জেলার শিবপুরে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহন করেন শিক্ষাবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়৷ যদিও কলকাতার 64 সুকিয়া স্ট্রিটে তাঁর পৈতৃক ভিটে। তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, একাদশ-দ্বাদশ শতকে উত্তর ভারতের কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এই বঙ্গভূমে এসে বসবাস শুরু করেন, তাঁদেরই একজন ছিলেন সুনীতিকুমারের বংশের ত্রয়োদশ পূর্বপুরুষ বীতরাগ। শোনা যায়, বঙ্গের রাজা বল্লাল সেন বীতরাগের এক পৌত্র সুলোচনকে একটি গ্রাম দান করেছিলেন। বঙ্গভূম তুর্কিদের দখলের পর এই পরিবার পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশের) ফরিদপুরে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। পরে সুনীতিকুমারের প্রপিতামহ ভৈরব চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হুগলি নদীর কাছে (বর্তমানে হাওড়া জেলায়) সপরিবারে চলে আসেন৷
সুনীতিকুমারের পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ইংরেজ সওদাগরি অফিসের কেরানি। শৈশবেই মা কাত্যায়নী দেবীকে হারিয়েছিলেন তিনি। মাতৃহারা সুনীতিকুমার প্রতিপালিত হয়েছেন পিতার যত্নে ও তাঁর ঠাকুরমার স্নেহচ্ছায়ায়। শৈশবে মায়ের কাছেই অক্ষরজ্ঞান হয়েছিল সুনীতিকুমারের। এরপর লেখাপড়ার প্রাথমিক পাঠ তাঁর ঠাকুরদাদা ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে বাড়িতেই হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি ও ফারসি ভাষা জানতেন, শিখিয়েছিলেন ছেলে হরিদাসকেও৷ ইংরেজি ও ফারসি ভাষা জানার সুবাদেই ইংরেজ সওদাগরি অফিসে সহজেই কাজ পেয়েছিলেন হরিদাস৷ ঠাকুরদাদা ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে ইংরেজি ও ফারসি ভাষার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষাও রপ্ত করেছিলেন সুনীতিকুমার। বাঙালি উচ্চশিক্ষিত পরিবারে আর্থিক অনটন কিন্তু লেগেই থাকত৷ ছোটবেলায় পোলিয়ো আক্রান্ত হন সুনীতিকুমার, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায় সেই সময়ই ৷ কিন্তু তাতেও বিদ্যার্জনে কোনও বাধা আসেনি৷
সুনীতিকুমারের শৈশব ও স্কুলশিক্ষা
কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটের একটি সাবেকি পাঠশালায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় সুনীতিকুমারের। পরবর্তিতে আমহার্স্ট স্ট্রিটের ক্যালকাটা অ্যাকাডেমিতে পড়েন বছর দুয়েক৷ তারপর 1898 সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারীর আকার নিলে তাঁদের পরিবার শিবপুরে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। ওই সময়টায় বাড়িতে লেখাপড়া চালিয়ে যান সুনীতিকুমার৷ এক বছর পর কলকাতায় ফিরে ভর্তি হন মতিলাল শীল পরিচালিত অবৈতনিক স্কুলে। এই স্কুল থেকেই 1907 সালে তিনি এন্ট্রান্স পাস করেন। সুনীতিকুমার এফএ পড়েন জেনারেল অ্যাসেম্বলি মিশনারির কলেজে যা পরবর্তিকালে ডাফের কলেজের সঙ্গে একীভূত হয়। এখন অবশ্য একে সবাই স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে চেনে। পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অর্জন করে মেধা-বৃত্তি পাওয়ায় তাঁর উচ্চতর শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি স্নাতকে ভর্তি হয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে বিএ পাস করেন৷ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সুনীতিকুমার এমএ করেন সাহিত্যের পরিবর্তে ভাষা শাখায়৷ এই সময় অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে ভাষাবিজ্ঞান নিয়েও তিনি পড়েন। এমএ পড়ার সময়ই তিনি গ্রিক, রোমান, ল্যাটিন-সহ নানা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ভাষার চর্চা শুরু করেন৷ এই সবের সঙ্গে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান নিয়েই এমএ পাস করেন সুনীতিকুমার৷
সুনীতিকুমারের উচ্চশিক্ষা ও বিদেশযাত্রা
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সুনীতিকুমারকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক রবার্ট নক্সের সহকারী পদে নিয়োগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়ে তিনি গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। এই সময় সুনীতিকুমার বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করেন৷ তিন বছর ধরে তিনি বাংলা ভাষায় ফারসি উপাদান, বাংলা ক্রিয়া ও ক্রিয়ামূল এবং চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে গবেষণা করেন। বাংলার উপভাষা সম্পর্কে গবেষণায় কৃতিত্বের জন্য সুনীতিকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলি পুরস্কার পান সেই সঙ্গে 1917 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে লেকচারারের চাকরিও পান তিনি৷ এরপরই ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্য তিনি ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে বিলেতে যান৷ সেখানে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে ভর্তি হন।
স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন-সুনীতিকুমারের সাক্ষাৎ
বছর তিরিশের সুনীতিকুমার যখন ডিলিট (Doctor of Literature – DLitt) পাওয়ার লক্ষ্যে গবেষণা করছেন তখন বাধ সাধল থিসিস বোর্ডের নিয়ম-কানুন৷ আগে পিএইচডি, পরে ডিলিট— এই নিয়ম মানতে হবে ভারত থেকে আসা বাঙালি অধ্যাপককেও৷ সেই সময় ঘটনাচক্রে রামশর্মা তর্কবাগীশের 'প্রাকৃত কল্পতরু'-এর সম্পাদনা করছেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রশাসক, আইরিশ ভারততত্ত্ববিদ স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন (George Abraham Grierson)৷ এই গ্রিয়ার্সন ভারতের ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা (Linguistic Survey of India) করেন যা এদেশের 314টি ভাষা ও উপভাষা নিয়ে পরিচালিত হয়৷ এই সমীক্ষার নথি-তথ্য 1898 সাল থেকে 1928 সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।
সুনীতিকুমারের বিখ্যাত ODBL গ্রন্থ
রামশর্মা তর্কবাগীশের 'প্রাকৃত কল্পতরু'-এর সম্পাদনা করতে গিয়ে বেশ কিছু জায়গায় বেগ পেতে হয় গ্রিয়ার্সনকে৷ একথা জানতে পেরে তাঁর কাছে ছুটে যান সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়৷ তাঁর সহযোগিতায় প্রাকৃত কল্পতরুর পাঠোদ্ধার করেন গ্রিয়ার্সন৷ ফলে গ্রিয়ার্সনের আনুকূল্যে পিএইচডি হয়ে গেল সুনীতিকুমারের৷ ফলে তাঁর ডিলিট পাওয়ার লক্ষ্যে আর কোনও বাধা থাকলো না৷ এরপর ড্যানিয়েল জোনসের তত্ত্বাবধানে তাঁর গবেষণালব্ধ 'The Origin and Development of the Bengali Language' যা অনেকের কাছেই ODBL নামে পরিচিত, বইটি প্রকাশ পায়৷ সুনীতিকুমারের এই বইটির ভূমিকাও লিখে দিয়েছিলেন স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন। এই বই সুনীতিকুমারকে দেশ-বিদেশের খ্যাতি-সম্মান এনে দেয়।
বাংলা ভাষার শিকড় সন্ধানে সুনীতিকুমার
1922 সালে দেশে ফিরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বাংলা ভাষার শিকড় খুঁজতে গিয়ে সুনীতিকুমার একটি বিশাল ভৌগলিক ক্ষেত্র এবং সময়পটে কাজ করেছেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে বিস্তীর্ণ ভূগোলের অনেক ভাষার সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য ইতিহাসের পর্বান্তরের সঙ্গেও এই ভাষার বিকাশ ধারা জড়িয়ে রয়েছে, দেশের মানুষকে যার খোঁজ দেন সুনীতিকুমার। তিনি একটি ভাষাকে আলোচনার ভিত্তি করে ওই ভাষার সার্বিক আলোচনা করে অন্যভাষার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেন। সুনীতিকুমারের এই পদ্ধতির কথাই জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন সুনিতিকুমারের 'দি অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' বইটির ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা ও সুনীতিকুমার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মালয়, বালিদ্বীপ, সুমাত্রা-সহ এশিয়া মহাদেশে একাধিক দেশ-দ্বীপ সফরের সঙ্গী ছিলেন সুনীতিকুমার৷ তাঁর পাণ্ডিত্বে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' বইটি উৎসর্গ করেন সুনীতিকুমারকে ৷ তাঁকে 'ভাষাচার্য' উপাধি দেন মুগ্ধ নবেলজয়ী রবিঠাকুর৷ ওবিডিএল ছাড়াও সুনীতিকুমার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে বাংলা-ইংরেজি মিলিয়ে 380টিরও বেশি বই লিখেছেন। তাঁর লেখা 'বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব' বড় প্রিয় ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের৷ সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'-এ অমিত শিলংয়ে পাহাড়ের ঢালে দেবদারু গাছের ছায়ায় বসে কোনও প্রেমের কবিতা বা উপন্যাস না পড়ে সুনীতিকুমারের 'বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব'-এ ডুবে ছিলেন।
পদ্মভূষণ সুনীতিকুমার
1963 সালে ভারতের জাতীয় অধ্যাপক হন সুনীতিকুমার। 1936 সালে কলকাতার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। 1950 সালে তিনি হল্যান্ডের সোসাইটি অফ আর্টস-এর সদস্য এবং 1955-তে সুনীতিকুমার অসলোর নরওয়েজিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের অনারারি সদস্য হন। সুনীতিকুমার 1952 সাল থেকে 1968 সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন। 1958 সালে তিনি সোভিয়েত অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স-এর আমন্ত্রিণে স্লাভ জাতির ওপর ভাষণ দেন ৷ 1960 সালে মস্কোয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে যোগ দেন। তাঁর বক্তব্যে, সান্নিধ্যে মুগ্ধ হন সেখানে উপস্থিত দিকপাল বিশিষ্টজনেরা ৷ তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমির সভাপতি (1969) এবং ইউনেস্কোর ভাষাবিষয়ক সংবাদদাতা (1971) ছিলেন। ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের অসাধারণ অবদানের জন্য 1948 সালে এলাহাবাদ হিন্দু সাহিত্য সম্মেলন তাঁকে 'সাহিত্য বাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত করে। বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ইন্দিরা গান্ধির কাছ থেকে সুনীতিকুমার 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ করেন৷ 1963 সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ-এ সম্মানিত করে৷
আজও প্রাসঙ্গিক সুনীতিকুমার
1911 সালের জনগণনার হিসাবে ভারতে বাংলাভাষীর সংখ্যা ছিল প্রায় 4 কোটি 83 লক্ষ 67 হাজারের কিছু বেশি । বাংলাভাষীর সংখ্যা তখন ভারতে ছিল সর্বাধিক। সেসময় হিন্দি মাতৃভাষা ছিল সাড়ে চার কোটি মানুষের। পশ্চিমী হিন্দির পাশাপাশি, বিহারি, পূর্বী হিন্দি, পাঞ্জাবি, লাহন্দি, রাজস্থানি ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ছিল সেই তুলনায় কম৷ অর্থাৎ, 1911 সালের জনগণনার হিসাবে তখন ভারতে বাংলাভাষীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। সেই সময় বঙ্গভূমের 92 শতাংশ মানুষই বাংলাভাষী ছিলেন৷ অসম, বিহার ও ওড়িশারও বেশকিছু এলাকায় বাংলায় কথা হতো। এসব অঞ্চলকে 'বাংলা ভাষা-ভূগোল'-এর অন্তর্গত হিসাবে বিবেচনা করেছেন সুনীতিকুমার। ওড়িয়া, অসমীয়া, মাগহি, মৈথিলি ভাষায়ও বাংলার প্রভাব লক্ষ করেছেন তিনি।
পরবর্তী 114 বছরে ভাষাভিত্তিক ভৌগলিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে৷ বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার বিচারে বাংলাভাষীর সংখ্যা শতাংশের হারে অনেক কমেছে৷ বাংলাভাষীদের অনেকই ভাষা-সংযোগের জন্য মূলত হিন্দি বা ইংরেজি ভাষাকেই প্রাধান্য দিতে বাধ্য হচ্ছেন বৃহত্তর ক্ষেত্রে৷ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাভাষীদের 'বাংলাদেশি' ভেবে নেওয়ার মতো বঞ্চনাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে (এমন বেশ কিছু খবর পশ্চিমবঙ্গের একাধিক সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সাম্প্রতিককালে)৷ এই পরিস্থিতিতে বাঙালির জন্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে জানা, তাঁর ভাষাবিজ্ঞান ও সাহিত্য-দর্শণকে বোঝা অত্যন্ত জরুরি৷
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আত্মীয় সৌভিক মুখোপাধ্য়ায় বলেন, "আমি আজ যে বাড়িতে বসে কথা বলছি, সেটা সুনীতিকুমারের মামার বাড়ি ৷ এখানেই জন্মেছিলেন তিনি৷ আমার দাদুর বাবা আর সুনীতিকুমারের মা সম্পর্কে ভাই-বোন ছিলেন৷ এই বাড়িতে উনি ওনার শৈশবের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন৷ আমার একটা কথাই শুধু বলার, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমার একটাই আবেদন, এই বাড়ির সামনের যে রাস্তাটা, সেটা যদি ওনার নামে করা হয় এবং ওনার একটা আবক্ষ মূর্তি যদি এখানে করে দেওয়া হয়, তাহলে তাঁকে হয়তো বাংলার তরফে একটা স্বীকৃতি-সম্মান জানানো যায়৷"
বাংলা ভাষার শিকড় জানতে বাঙালি আজও সুনীতিকুমারের হাত ধরতেই পারে ৷ ভারতের অন্যান্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার যোগসূত্র খুঁজে পেতেও বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয় 'ভাষাচার্য'৷ কারণ, মৃত্যুর 48 বছর পরেও বাংলা ভাষার ও সংস্কৃতির শিকড় সন্ধানে আজও সমান প্রাসঙ্গিক সুনীতিকুমার৷
