সকালের তাড়াহুড়োর মধ্যেও সাজগোজ চাই ! কলেজ ও অসিফের জন্য রইল 'নো মেকআপ' লুক টিপস

সকালের তাড়াহুড়োর মধ্যেও সাজগোজ চাই ! কলেজ ও অসিফের জন্য রইল 'নো মেকআপ' লুক টিপস
বর্তমান সৌন্দর্য চর্চার ধারায় 'নো-মেকআপ লুক' বা মেকআপহীন সাজ দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে ।
Published : March 14, 2026 at 9:52 AM IST
সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই তৈরি হওয়ার জন্য হাতে প্রায়শই খুব কম সময় থাকে, তবুও সবাই চায় নিজের ত্বক হোক সতেজ ও উজ্জ্বল । এমন পরিস্থিতিতে, 'নো-মেকআপ লুক' বা মেকআপ-হীন সাজ একটি চমৎকার বিকল্প হিসাবে কাজ করে । এই সাজের জন্য খুব সামান্য প্রসাধনীর প্রয়োজন হয়; অথচ এটি আপনার মুখমণ্ডলকে করে তোলে দাগহীন, কোমল এবং প্রাকৃতিকভাবেই দীপ্তিময় । অফিস, কলেজ কিংবা দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ত রুটিনের জন্য এটি একটি সহজ ও নিখুঁত পছন্দ হিসাবে বিবেচিত হয় ।
বর্তমানে সৌন্দর্যচর্চার জগতে বা 'বিউটি ট্রেন্ড'-এর ক্ষেত্রেও এই প্রাকৃতিক সাজ বা 'ন্যাচারাল লুক' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । ভারী মেকআপের বোঝা চাপানোর পরিবর্তে, মানুষ এখন এমন সব সাজের দিকেই বেশি ঝুঁকছে যা তাদের মুখমণ্ডলকে হালকা ও স্বাচ্ছন্দ্যময় অনুভূতি দেয় এবং দেখতেও সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক মনে হয় । আপনিও যদি মুখে অতিরিক্ত মেকআপ না চাপিয়েই সুন্দর দেখাতে চান, তবে এই সহজ 'নো-মেকআপ' রুটিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে ।
'নো-মেকআপ লুক' আসলে কী ?
'নো-মেকআপ লুক' হল মেকআপের এমন একটি শৈলী, যার মূল বৈশিষ্ট্য হলো মুখে প্রসাধনীর অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও সীমিত ব্যবহার । এর মূল উদ্দেশ্য হলো ত্বককে এমনভাবে প্রস্তুত করা, যাতে তা দেখতে সুস্থ, পরিচ্ছন্ন এবং উজ্জ্বল মনে হয় এবং একই সঙ্গে এমন একটি বিভ্রম বা ভ্রম সৃষ্টি করা, যেন মনে হয় আপনি মুখে বিন্দুমাত্র মেকআপই ব্যবহার করেননি ।
'নো-মেকআপ লুক' কেন এত জনপ্রিয় ?
1) ত্বকের জন্য উপকারী: কম মেকআপ ব্যবহার করলে ত্বক শ্বাস নেওয়ার সুযোগ পায় এবং লোমকূপ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমে ।
2) সময় বাঁচায়: এই লুকটি ফুটিয়ে তোলার ধাপগুলো কম হওয়ায়, সকালে দ্রুত তৈরি হওয়াটা অনেক সহজ হয়ে ওঠে ।
3) একটি প্রাকৃতিক ও সতেজ রূপ: এই স্টাইলটি আপনার মুখের সহজাত সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে, যার ফলে আপনাকে আরও কমবয়সী ও সতেজ দেখায় ।
4) যেকোনও অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত: অফিস, কলেজ, কেনাকাটা কিংবা সাধারণ কোনো আড্ডা যেকোনও উপলক্ষেই এই লুকটি আপনি খুব সহজেই ফুটিয়ে তুলতে পারেন ।
5 মিনিটে কীভাবে নিখুঁত 'নো-মেকআপ' লুকটি পাবেন ?
1) ত্বক রাখুন পরিষ্কার ও আর্দ্র: সুন্দর ত্বকের ভিত্তি হল একটি পরিষ্কার ও আর্দ্র উপরিভাগ । প্রতিদিন 8-10 গ্লাস জল পান করলে আপনার ত্বক ভেতর থেকে আর্দ্র থাকে । এছাড়াও, একটি মৃদু ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন এবং অবশ্যই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন ।
2) সানস্ক্রিন অপরিহার্য: বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে সবসময় সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন । অন্তত 30 এসপিএফ (SPF)-যুক্ত সানস্ক্রিন সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে আপনার ত্বককে রক্ষা করতে এবং ত্বক সুস্থ রাখতে সহায়তা করে ।
3) ভ্রু ও চোখের পাপড়ি হালকাভাবে গুছিয়ে নিন: মুখের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ভ্রু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ভ্রুগুলি হালকাভাবে আঁচড়ে বা ব্রাশ করে নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে নিন । আপনি চাইলে চোখের পাপড়িতে স্বচ্ছ বা হালকা রঙের মাস্কারা ব্যবহার করতে পারেন, এতে আপনার চোখ আরও বেশি আকর্ষণীয় দেখাবে ।
4) ঠোঁটে দিন কোমল স্পর্শ: ঠোঁটকে সুস্থ ও সতেজ দেখাতে রঙিন লিপ বাম (Tinted lip balm) কিংবা হালকা গোলাপি রঙের কোনও শেড ব্যবহার করুন । এটি আপনার ঠোঁটকে একটি প্রাকৃতিক ও সতেজ রূপ প্রদান করে ।
4) গালে বুলিয়ে নিন সামান্য ব্লাশ: গালে সামান্য ক্রিমি ব্লাশ ব্যবহার করলে আপনার মুখে একটি প্রাকৃতিক আভা ফুটে ওঠে । আঙুল বা স্পঞ্জ ব্যবহার করে ব্লাশটি ভালোভাবে মিশিয়ে নিন, যাতে লুকটি খুব বেশি চড়া না হয়ে বরং কোমল ও স্নিগ্ধ দেখায় ।
6) স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসও অত্যন্ত জরুরি: ত্বকের প্রকৃত উজ্জ্বলতা ভেতর থেকেই আসে । আপনার খাদ্যাভ্যাসে ভিটামিন 'সি' এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট-সমৃদ্ধ খাবার যেমন- কমলালেবু, গাজর, বিভিন্ন ধরণের বেরি এবং বাদাম অন্তর্ভুক্ত করুন । এটি আপনার ত্বককে সুস্থ ও উজ্জ্বল রাখতে সহায়তা করে ।