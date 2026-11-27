বিয়ের জন্য আদালতে যাওয়ার বা পুরোহিতের প্রয়োজন নেই, ‘সেলফ-রেসপেক্ট ওয়েডিং’ধারাটি ইদানীং বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে
Self Respect Marriage: একটি 'আত্মমর্যাদা'মূলক বিবাহে সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর জোর দেওয়া হয় ৷
Published : November 27, 2026 at 9:00 AM IST
বর্তমান যুগে বিয়ে মানেই কেবল প্রথাগত ‘সাত পাক’ (সাত ফেরা) বা চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠান নয়, বিয়ের ধরনেও আসছে পরিবর্তন । অনেকে আগে থেকেই প্রথাগত অনুষ্ঠানের পরিবর্তে আইনি পথে কোর্ট ম্যারেজ বা আদালতের মাধ্যমে বিয়ে করাকে বেছে নিয়েছেন । এরই মাঝে একটি নতুন ধারার প্রচলন দেখা যাচ্ছে, যাকে বলা হয় ‘সেলফ-রেসপেক্ট ওয়েডিং’ বা ‘আত্মমর্যাদাভিত্তিক বিয়ে’ ।
বিষয়টি কিছুটা বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে ৷ ‘বিয়ে’ এবং ‘আত্মমর্যাদা’- এই দুটি ধারণা কীভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয় ? বিয়ের এই অনন্য পদ্ধতিটি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।
‘আত্মসম্মান’ (Self-Respect) বিবাহ কী ?
যদিও সাম্প্রতিক সময়ে ‘আত্মসম্মান’ বিবাহের বিষয়টি আরও বেশি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে, তবে প্রকৃতপক্ষে 1925 সালে তামিলনাড়ুতে ই. ভি. রামাসামি ‘নাইকার’ পেরিয়ারের নেতৃত্বে পরিচালিত ‘আত্মসম্মান আন্দোলন’-এর অংশ হিসেবেই এর সূচনা হয়েছিল । তামিল ভাষায় এই ধরনের বিবাহকে ‘সুয়ামারিয়াধাই থিরুমানাম’ (Suyamariyadhai Thirumanam) বলা হয় । উল্লেখ্য যে, এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদ প্রথা এবং সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানো ।
এই ধরনের বিবাহ কীভাবে সম্পন্ন হয় ?
বিবাহের এই পদ্ধতিটি প্রচলিত প্রথা থেকে অনেকটাই আলাদা ৷ এতে কোনও আচার-অনুষ্ঠান, পুরোহিত বা মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন হয় না । এখানে সমতা, পারস্পরিক সম্মতি এবং শ্রদ্ধাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় । এটি অনেকটা কোর্ট ম্যারেজের মতোই, কারণ এটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পরিবার এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় । অনুষ্ঠানের সময় দম্পতি নিজেদের ইচ্ছানুসারে মালা, চেন বা আংটি বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের মিলনকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে পারেন । তবে মূল পার্থক্য হল, কোর্ট ম্যারেজ আইনত একটি চুক্তির কাঠামোয় গঠিত হয় ।
এই রাজ্যতে আইনি স্বীকৃতি
'আত্মসম্মান আন্দোলন' (Self-Respect Movement)-এর উৎপত্তি হয়েছিল তামিলনাড়ুতে ৷ তাই এই রাজ্যেই 'হিন্দু বিবাহ আইন, 1955'-তে 7-এ (7-A) ধারা যুক্ত করার মাধ্যমে এই প্রথাকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । এছাড়া, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতেও এই ধরনের বিবাহ সম্পন্ন করা যেতে পারে ।