Year Ender 2025: এই বছর ডেটিং জগতে আধিপত্য কিছু ট্রেন্ড ! যা গুগলেও বেশ জয়প্রিয়

Year Ender 2025: এই বছর ডেটিং জগতে আধিপত্য কিছু ট্রেন্ড ! যা গুগলেও বেশ জয়প্রিয়
2025 সাল ছিল এমন একটি বছর যেখানে ডেটিং জগতে অনেক নতুন মোড় এসেছে ।
Published : December 23, 2025 at 3:41 PM IST
2025 সাল শেষ হতে চলেছে ৷ যদি আমরা পিছনে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে ভালোবাসা এবং ডেটিং এর ধরণ সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে । একসময় মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে সম্পর্কে জড়াতে চাইত, এখন মান এবং শান্তি এর অনুসন্ধান বেশি প্রচলিত । এই বছর, কিছু নতুন এবং অদ্ভুত শব্দ সাধারণ হয়ে উঠেছে । 2025 সালে দম্পতি এবং অবিবাহিতদের হৃদয়ে রাজত্বকারী কিছু ডেটিং ট্রেন্ড সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।
দেলুলু: এই বছর দেলুলু শব্দটি সর্বত্র শোনা গিয়েছে । এর অর্থ হল এমন একটি সম্পর্কের কল্পনা তৈরি করা যা বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না । অনেকেই ছোট ছোট অঙ্গভঙ্গিকে রোমান্টিক অঙ্গভঙ্গি ভেবে ভুল করে নিজেদের গল্প তৈরি করে । এই প্রবণতাটি মজাদার ছিল, কিন্তু এটি সম্পর্কের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিরও কারণ হয়েছিল ।
স্লো লাভ: আজকের দ্রুতগতির জীবনে, মানুষ প্রেমে 'বিরতি' খোঁজে । ধীর প্রেম মানে তাড়াহুড়ো নয় । প্রথম ডেটে সবকিছু মিটিয়ে ফেলার পরিবর্তে, মানুষ একে অপরকে জানার জন্য মাসের পর মাস ব্যয় করছে । এই প্রবণতা তাৎক্ষণিক প্রেমের বিপরীত । এতে শারীরিক আকর্ষণের চেয়ে বন্ধুত্ব এবং মানসিক সংযোগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ।
মাইক্রো থ্রেট: ব্যয়বহুল উপহার এবং দুর্দান্ত চমক এখন অপ্রচলিত । 2025 সালে, মাইক্রো থ্রেট বা ছোট রোমান্টিক মুহূর্তগুলিই মূল বিষয় ছিল । আপনার সঙ্গীর জন্য চা তৈরি করা, তাঁদের প্রিয় গান পাঠানো, অথবা কেবল হাত ধরে হাঁটা - এই ছোট ছোট অঙ্গভঙ্গিগুলি এই বছর দুর্দান্তভাবে ট্রেন্ড ছিল । এটির মানে শুধুমাত্র সত্যি ভালোবাসা নয়, যত্নশীলও বোঝাতে সাহায্য করে ৷
ভ্যালু থ্রেটিং ডেটিং: এই বছর 'মান' চেহারার চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে । ভ্যালু থ্রেটিং ডেটিং মানে সমমনা মানুষদের বেছে নেওয়া । আপনি যদি পরিবেশ সচেতন হন, তাহলে আপনি এমন কোনও সঙ্গী বেছে নেবেন না যিনি আবর্জনা ফেলার বিষয়ে চিন্তা করেন না । রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সম্পর্কের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে ।
ফিউচার প্রুফিং: 2025 সালে মানুষ তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই সিরিয়াস ছিলেন । ফিউচার প্রুফিং বলতে ডেটিংয়ের শুরুতেই সঙ্গীর দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা বোঝায় । আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং ক্যারিয়ারের লক্ষ্য এখন ডেটিং চেকলিস্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে ।
ড্রাই ডেটিং: ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সচেতনতা ড্রাই ডেটিং-কে একটি প্রবণতায় পরিণত করেছে । মানুষ কথোপকথন এবং সংযোগের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে ক্যাফে ডেট, মর্নিং ওয়াক, বইয়ের দোকান পরিদর্শন বা আর্ট গ্যালারির মতো শান্ত ভ্রমণ বেছে নেন ।
সিঙ্গল ডেটিং: এটি একটি সুন্দর প্রবণতা ৷ এটি বলা যেতে পারে নিজের প্রতি আত্ম-প্রেম । সিঙ্গল ডেটিংয়ে মানুষ একা সিনেমা দেখতে যায়, তাঁদের প্রিয় রেস্তোরাঁয় খাবার খায় এবং নিজের জন্য ফুল কিনে । 2025 সাল আমাদের শিখিয়েছে যে অন্য কারও ভালোবাসার জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে আগে নিজের সঙ্গ উপভোগ করা ভালো ।
দেলুলুর স্বপ্নময় ডেটিং থেকে শুরু করে সিঙ্গল ডেটিং-এর জ্ঞান পর্যন্ত, 2025 সালের ডেটিং ট্রেন্ড প্রমাণ করেছে সম্পর্কগুলি ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে । মানুষ এখন তাদের মানসিক স্বাস্থ্য, ব্যক্তিত্ব এবং বাস্তব সংযোগের উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে । আগামী বছরে নতুন কোন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা দেখা আরও আকর্ষণীয় হবে ।
- স্মৃতি মন্ধানা ও পলাশ মুচ্ছলের সম্পর্কে ইতি ! পার্টনারের কোন ভুলগুলি সঙ্গী পছন্দ করেন না ? রইল টিপস
- ভিটামিন ডি-এর অভাবে এই লক্ষণ ত্বকে দেখা যায়, উপেক্ষা করলে নানান সমস্যা হতে পারে
- বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মুখ উজ্জ্বল থাকবে ! মধুর সঙ্গে এই জিনিস ব্যবহার করলেই কেল্লাফতে
- প্রথমবারের মতো অমৃতসর ভ্রমণ করলে শীতের সময় সেরা ! কেন জানেন ?