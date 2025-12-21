Year Ender 2025: সারাবছরেই কেশের স্টাইলে ছিল এক অনবদ্য ট্রেন্ড ! দেখে নিন একনজরে
2025 সালটি ফ্যাশনের দিক থেকে বেশ স্মরণীয় হয়ে উঠেছে । এই বছর চুলের স্টাইলের ট্রেন্ডে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছে ।
Published : December 21, 2025 at 10:13 AM IST|
Updated : December 21, 2025 at 10:59 AM IST
2025 সাল ফ্যাশনের দিক থেকে অবিশ্বাস্যরকম রোমাঞ্চকর ছিল । এই বছর চুলের স্টাইলের ট্রেন্ডে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছে । কিছু ক্লাসিক চুলের স্টাইল আবার দেখা গিয়েছে, আবার কিছু সম্পূর্ণ নতুন এবং অনন্য চুলের স্টাইলও উঠে এসেছে । এই চুলের স্টাইলগুলির মধ্যে কিছু ফ্যাশন জগতে ঝড় তুলেছে । আপনারও জেনে নেওয়া প্রয়োজন 2025 সালের সেরা পাঁচটি চুলের স্টাইল ৷ যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । এই চুলের স্টাইলগুলি কেবল যেকোনও অনুষ্ঠানের জন্য আপনার চেহারাই বদলে দিতে পারে না বরং আপনার ব্যক্তিত্বেও একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে । এটি কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান হোক বা দৈনন্দিন জীবন, এই চুলের স্টাইলগুলির সাহায্যে আপনি সর্বদা স্টাইলিশ এবং আকর্ষণীয় দেখাতে পারেন ।
প্লেন বান: 2025 সালে এই মসৃণ বানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে । আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান হোক বা নৈমিত্তিক ভ্রমণ, এই প্লেন বানটি প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্যই উপযুক্ত লুক দিতে পারে । এই হেয়ারস্টাইলে চুল আঁচড়ানোর মাধ্যমে একটি টাইট বান তৈরি করা হয় । আপনি চাইলে কিছু চুলের আনুষাঙ্গিকও যোগ করতে পারেন । এই প্লেন বানটি কেবল স্টাইলিশই দেখায় না বরং এটি তৈরি করাও বেশ সহজ ।
ঢেউ খেলানো চুল: ঢেউ খেলানো চুল বছরের পর বছর ধরে ফ্যাশনে রয়েছে, এবং এই বছরও এর জনপ্রিয়তা কমেনি । ঢেউ খেলানো চুল যেকোনও মুখের আকৃতিতেই ভালো দেখায় এবং আপনার চেহারা আরও সুন্দর করে তুলতে পারে । আপনি হয় আপনার চুলে প্রাকৃতিক ঢেউ আনতে পারেন অথবা কার্লার দিয়ে ঢেউ তৈরি করতে পারেন । ঢেউ খেলানো চুলের সাহায্যে আপনি যেকোনও ধরণের মেকআপ এবং পোশাক পরতে পারেন ।
ছোট চুল: এই বছর, ছোট চুলের ট্রেন্ডটিও বেশ জনপ্রিয় ছিল । অনেক সেলিব্রিটি ছোট চুলের কাট পরেছিলেন এবং অন্যদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন । ছোট চুল কেবল স্টাইলিশ দেখায় না বরং এটি পরিচালনা করাও খুব সহজ । আপনি বব, পিক্সি কাট বা লেয়ারড কাট বেছে নিতে পারেন ।
চুলের সঙ্গে লেগে থাকা ক্ষোপা: এই বছরের আরও একটি ট্রেন্ডের মধ্যে এই ধরনের চুলের স্টাইল উল্লেখযোগ্য ৷ অনেক বাঙালি অভিনেত্রীকেও এই ধরনের সটাইলে ধরা দিয়েছেন ৷ এটির লুকও ভীষণ ইউনিক ৷ যা যেকোনও পোশাকের সঙ্গেই বেশ মানানসই ৷
হাফ চুল ক্ষোপা ও হাফ চুল খুলে রাখা: 2025-এর চুলের স্টাইলগুলির মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল হাফ ক্ষোপা করে উপরে বাঁধা ও হাফ খুলে রাখা ৷ এটির লুক একেবারেই অন্যরকম ৷ এই ধরনের হেয়ারস্টাইল জিন্স ও শার্টের সঙ্গে একদম পারফেক্ট লুক দেবে ৷
অর্ধেক উপরে অর্ধেক নীচে: এই বছরে 2025 সালে সেরা চুলের ট্রেন্ড ছিল ৷ এই ধরনের চুলের স্টাইল বেশ সুন্দর করে তোলে ৷
হাফ-আপ, হাফ-ডাউন হেয়ারস্টাইল একটি ক্লাসিক এবং কালজয়ী স্টাইল । এই স্টাইলে, চুলের উপরের অংশটি বেঁধে রাখা হয়, বাকি চুলগুলি আলগা রেখে দেওয়া হয় । আপনি হাফ-আপ, হাফ-ডাউন হেয়ারস্টাইল তৈরি করতে আপনার চুল কার্লও করতে পারেন । এই হেয়ারস্টাইলটি যেকোনও পোশাকের সঙ্গেই ভালো দেখায় ।
অন্য স্টাইলে বিনুনি: বিনুনি কখননও ফ্যাশনের বাইরে যায় না । এই বছরও বিনুনি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে । আপনি ফ্রেঞ্চ বিনুনি, ফিশটেইল বিনুনি, অথবা ডাচ বিনুনি তৈরি করতে পারেন । বিনুনি আপনার লুকে একটি স্পোর্টি এবং কুল ছোঁয়া যোগ করে ।
এই বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন:
আপনার চুলের যত্ন নিতে ভুলবেন না ।
চুলের ধরণের সঙ্গে মানানসই চুলের পণ্য ব্যবহার করুন ।
একজন ভালো হেয়ার স্টাইলিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
আপনার মুখের আকৃতির সঙ্গে মানানসই চুলের স্টাইল বেছে নিন ।
আপনার পোশাক এবং অনুষ্ঠানের সঙ্গে মানানসই চুলের স্টাইল বেছে নেওয়া দরকার ৷
