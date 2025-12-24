Year Ender 2025: খেলাধুলায় থেকে রাজনীতির ময়দান ! এই বছরে ইতিহাস রচনা করেছেন ভারতীয় মহিলারা

Year Ender 2025: খেলাধুলায় থেকে রাজনীতির ময়দান ! এই বছরে ইতিহাস রচনা করেছেন ভারতীয় মহিলারা
2025 সাল ভারতের জন্য সাফল্য এবং ইতিহাসের বছর । ভারতীয় মহিলারা যাঁরা দেশকে বিরাট সাফল্য এনে দিয়েছেন ।
Published : December 24, 2025 at 3:02 PM IST
2025 সালে, অনেক মহিলা তাঁদের কৃতিত্ব দিয়ে দেশকে গৌরব এনে দিয়েছেন । মহিলারা খেলাধুলা, শিল্প এবং সিনেমার ক্ষেত্রে নিজেদের আলাদা করে তুলেছেন । এই অর্জনগুলি কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্পই বলে না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা এবং পরিবর্তনের ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন 2025 সালে দেশের জন্য ইতিহাস তৈরি করা ভারতীয় নারীদের সম্পর্কে ৷ যাঁরা এমন কিছু অর্জন করেছেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হবে । এছাড়াও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ক্ষেত্রে মহিলাদের তাঁদের জীবনধারায় আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে ৷
স্মৃতি মান্ধানা যেখানে ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতে দেশকে এক নতুন স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে মৈথিলী ঠাকুর সবচেয়ে কম বয়সে রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন । এছাড়াও এই বছর কানে মহিলারাও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, মহিলাদের সম্পর্কে যাঁরা এই বছর তাঁদের অনন্য পরিচয় দিয়ে দেশকে গর্বিত করেছেন ।
স্মৃতি মান্ধানা: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের পোস্টার গার্ল হয়ে ওঠা স্মৃতি মান্ধানা 2025 সালে তাঁর দুর্দান্ত পারফর্মেন্স দিয়ে ক্রিকেট ভক্তদের মন জয় করেছিলেন । তাঁর নেতৃত্বের দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বড় বড় অনুষ্ঠানে দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতা তাকে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে স্থান দিয়েছে ।
মাঠে তার সাফল্য প্রমাণ করেছে যে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের আর কোনও পরিচয়ের প্রয়োজন নেই । বিশ্বকাপ জয় ছিল স্মৃতির সবচেয়ে বড় অর্জন । তাছাড়া, এই বছর স্মৃতি 4000-এরও বেশি রান করা প্রথম মহিলা খেলোয়াড়ও হয়েছেন ।
কর্নেল সোফিয়া কুরেশি: 2025 সালের মে মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং ভারতীয় বিমানবাহিনীর উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রীর সঙ্গে অপারেশন সিন্দূরের সময় যৌথভাবে সরকারি সংবাদ সম্মেলন করে জাতীয় শিরোনামে এসেছিলেন । এই দুই কর্মকর্তা পাহালগাম সন্ত্রাসী হামলার পর পাকিস্তানে সন্ত্রাসী অবকাঠামোর ওপর ভারতের প্রতিশোধমূলক হামলা সম্পর্কেও ব্যাখ্যা দেন ।
মৈথিলী ঠাকুর: নতুন প্রজন্মের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সংযোগ স্থাপনকারী মৈথিলী ঠাকুর 2025 সালে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনেছিলেন । তাছাড়া, এই বছর, মৈথিলী সঙ্গীত জগতের পাশাপাশি রাজনীতিতেও প্রবেশ করেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য হিসেবে আলীনগর নির্বাচনী এলাকা থেকে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেন । 25 বছর বয়সে, মৈথিলী রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, ভারতের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক হন, যা মোটেও তুচ্ছ অর্জন নয় ।
মনিকা বিশ্বকর্মা: 2025 সালে একটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা জিতে মানিকা বিশ্বকর্মা একটি বড় মাইলফলক অর্জন করেছিলেন । মনিকা বিশ্বকর্মা 2025 এর 18 অগস্ট, মনিকা বিশ্বকর্মা তারিখে জয়পুরে তিনি মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়ার মুকুট পরিয়েছিলেন । 21 নভেম্বর তারিখে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত মিস ইউনিভার্স 2025 প্রতিযোগিতায় তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন । এটি সত্যিই একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন ছিল ।
আন্নু রাণী: জ্যাভলিন থ্রোয়ার আন্নু রাণী এই বছর ভারতীয় খেলাধুলায় মহিলা ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি শক্তিশালী উপস্থিতি তৈরি করেছেন । এই বছর পোল্যান্ডে আন্তর্জাতিক উইসল ম্যানিয়াক মেমোরিয়াল জ্যাভলিন থ্রো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং মিরাটের আন্নু রাণী 62.59 মিটার থ্রো করে স্বর্ণপদক জিতেছেন ৷ তুরস্ক এবং অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের ছাড়িয়ে গিয়েছেন । মিরাটের একজন দরিদ্র কৃষকের মেয়ের জন্য দেশের জন্য স্বর্ণপদক জেতা একটি বড় অর্জনের চেয়ে কম ছিল না । প্রকৃতপক্ষে, তিনি দেশের মেয়েদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেন ।
পায়েল কাপাডিয়া: এই বছর 78তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি সদস্য হিসেবে, পায়েল কাপাডিয়া চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ব্যক্তিদের একটি দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন । তিনি জুরিতে থাকা ভারতীয়দের প্রথম মহিলাও হয়েছিলেন । 2025 সালে, পায়েল তাঁর চলচ্চিত্র 'অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট'-এর জন্য কান চলচ্চিত্র উৎসবের গ্র্যান্ড প্রিক্স জিতে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন ৷ 30 বছর পর এই সম্মান অর্জনকারী প্রথম ভারতীয় মহিলা হয়েছিলেন । এই অর্জন সত্যিই ঐতিহাসিক ছিল ।
বর্ষা দেশপাণ্ডে: তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে, অ্যাডভোকেট বর্ষা দেশপাণ্ডে লিঙ্গ-নির্বাচনী কন্যাভ্রূণ হত্যা এবং অবৈধ লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন । তাঁর লড়াই শুরু হয়েছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দিয়ে: কেন তাঁর পাড়া থেকে কন্যারা উধাও হয়ে যাচ্ছে ? এই প্রশ্নটি পরে দলিত মহিলা বিকাশ মণ্ডলের ভিত্তি হয়ে ওঠে এবং একটি আন্দোলনের সূত্রপাত করে যা মহারাষ্ট্রে পরিচালিত অসংখ্য অবৈধ লিঙ্গ নির্ধারণ ও কন্যাভ্রূণ হত্যার চক্রকে উন্মোচিত করে ৷ বর্ষা দেশপাণ্ডে 2025 সালের রাষ্ট্রসংঘ জনসংখ্যা পুরস্কার পেয়েছেন ৷ যা দেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসাবে বিবেচিত ।
লীনা নায়ার: লীনা নায়ারের যাত্রা ভারতীয় নেতৃত্বের বৈশ্বিক শক্তির প্রতিফলন ঘটায় । কোলহাপুর থেকে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বিলাসবহুল ব্র্যান্ড চ্যানেলের গ্লোবাল সিইও হওয়া পর্যন্ত, এটি একটি ঐতিহাসিক অর্জন । তাঁর নেতৃত্ব প্রমাণ করে ভারতীয় নারীরাও বিশ্ব কর্পোরেট জগতে নিজেদের পথ তৈরি করতে পারেন ।
জাহ্নবী জিন্দাল: জাহ্নবী জিন্দাল, যিনি মাত্র 18 বছর বয়সে 11টি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন ৷ তিনি একটি বড় সাফল্যের চেয়ে কম কিছু নন। কোনও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছাড়াই, চণ্ডীগড়-ভিত্তিক স্কেটার জাহ্নবী জিন্দাল ইউটিউব ভিডিয়ো দেখে নিজেকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন । এই বছর, শুধুমাত্র ইউটিউব এবং আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, তিনি ভারতে সর্বাধিক গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডধারী নারী হয়ে উঠেছেন । এত কম বয়সে জাহ্নবী জিন্দালের অর্জন সত্যিই জাতির জন্য অনুপ্রেরণা ।
এই ভারতীয় নারীরা সত্যিই জাতির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস ৷ যাঁদের অর্জন অস্বীকার করা যাবে না । তাই আজকের প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে ৷ যাতে তাঁরাও তাঁদের জীবনধারার অংশকে একটা বিশ্ব মর্যাদায় স্থান দিতে পারে ৷