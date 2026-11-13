রাবণ হতে গিয়ে 33 কেজির পোশাক পরেছেন যশ, মুকুটের ওজনও অবাক করবে ! জানুন বিস্তারিত
Ramayana Yash Look: নীতেশ তিওয়ারির ‘রামায়ণ’-এ রাবণের চরিত্রে অভিনয় করা যশের পোশাক ও সাজসজ্জা বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে ।
Published : November 13, 2026 at 12:45 PM IST
চলচ্চিত্রে কোনও চরিত্রকে স্মরণীয় করে তোলার জন্য কেবল অভিনয়ই যথেষ্ট নয়, বরং চরিত্রের সামগ্রিক রূপ থেকে শুরু করে পোশাক ও অলঙ্কার প্রতিটি ছোট ছোট খুঁটিনাটি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । রাবণের মতো শক্তিশালী ও মহিমান্বিত পৌরাণিক চরিত্রের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি সত্য, যেখানে পর্দায় একটি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা বেশ বড় একটি চ্যালেঞ্জ । নীতেশ তিওয়ারির 'রামায়ণ' চলচ্চিত্রে রাবণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন যশ ।
পোশাক পরিকল্পনাকারী ও স্টাইলিস্ট সানিয়া সারদারিয়া এই চরিত্রের রূপ ফুটিয়ে তুলতে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন । মজার ব্যাপার হল, শুটিংয়ের সময় যশকে প্রায়শই অত্যন্ত জমকালো পোশাক ও অলঙ্কার পরতে হতো, যার মোট ওজন ছিল 30 থেকে 33 কেজির মতো । এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে সানিয়া যশের পোশাক সম্পর্কে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য তুলে ধরেন । তিনি জানান, এই বিশাল ও জমকালো রূপটি তৈরি করার প্রক্রিয়াটি যেমন আনন্দদায়ক ছিল, তেমনি এই ধরনের পোশাক পরে শুটিং করাটাও ছিল সমান চ্যালেঞ্জিং ।
33 কেজির পোশাক
রাবণের চরিত্রটি তাঁর শক্তি, রাজকীয় আভিজাত্য এবং সুউচ্চ ব্যক্তিত্বের জন্য পরিচিত । পর্দায় এই ভাবমূর্তিকে জীবন্ত করে তোলার লক্ষ্যে, যশের পরিহিত পোশাক ও অলঙ্কারের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল । সানিয়া আরও জানান, অলঙ্কার-সহ যশের অধিকাংশ পোশাকের ওজন ছিল 16 থেকে 20 কেজির মধ্যে ।
তবে, বিশেষ কিছু উপলক্ষ্যের জন্য তৈরি পোশাকগুলি ছিল আরও বেশি ভারী । এরমধ্যে ছিল রাবণের যেমন- তাঁর বিয়ের পোশাক এবং শূর্পণখার বিয়ের সময় পরিহিত পোশাকগুলি । এই বিশেষ পোশাকগুলির ওজন ছিল প্রায় 30 থেকে 33 কিলোগ্রাম ।
শুধু মুকুটটির ওজনই ছিল 1.8 কিলোগ্রাম:
পর্দায় রাবণের মতো একটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল পোশাকের মতোই জমকালো গয়না ও মুকুট । বিশেষ করে, পৌরাণিক চরিত্রগুলোর ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে মুকুট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয় । একটি চমৎকার সোনালি মুকুট রাবণের রাজকীয় মর্যাদা ও অসীম শক্তির প্রতীক হিসাবে কাজ করে ।
যশের মুকুটটির ওজন ছিল প্রায় 1.8 কিলোগ্রাম । এটি হালকা করার জন্য বেশ কয়েকবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু নকশা ও সামগ্রিক রূপ ঠিক রেখে এর ওজন কমানো কঠিন ছিল ।
এর থেকে বোঝা যায়, রাবণের পূর্ণাঙ্গ রূপটি ফুটিয়ে তোলা কেবল নকশার বিষয় ছিল না, বরং এর জন্য আরাম এবং জাঁকজমকের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখাও জরুরি ছিল ।