বাস্তব কোনও ব্যক্তির নামে নামাঙ্কিত বিশ্বের 10টি জনপ্রিয় খাবার, এর মধ্যে কোনটি আপনি চেনেন ?

বাস্তব কোনও ব্যক্তির নামে নামাঙ্কিত বিশ্বের 10টি জনপ্রিয় খাবার, এর মধ্যে কোনটি আপনি চেনেন ?
কিছু খাবারের নামকরণ করা হয়েছিল রাঁধুনিদের নামে, আবার কোনওটির নাম রাখা হয়েছিল রাজা, লেখক বা বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্মানে ।
Published : July 13, 2026 at 2:55 PM IST
বিশ্বজুড়ে এমন অনেক খাবার রয়েছে যা আমরা অত্যন্ত উপভোগ করি, অথচ খুব কমই ভেবে দেখি যে এগুলির নাম রাখা হয়েছে কোনও বাস্তব ব্যক্তির নামানুসারে । কোনও কোনো খাবারের নাম এসেছে কোনও শেফের (পাচক) নাম থেকে ৷ আবার কোনওটির নামকরণ করা হয়েছে কোনও রাজা, লেখক বা বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সম্মানে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন 10টি বিখ্যাত খাবারের কথা ৷
1) সিজার স্যালাড: নামটি শুনলে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে এর কোনও যোগসূত্র আছে বলে মনে হতে পারে ৷ কিন্তু আসলে তা নয় । ইতালীয় শেফ সিজার কার্ডিনির নামানুসারে এই স্যালাডটির নামকরণ করা হয়েছে ৷ তিনিই 1924 সালে এটি তৈরি করেছিলেন ।
2) বিফ ওয়েলিংটন: ধারণা করা হয়, ব্রিটিশ সামরিক কর্মকর্তা আর্থার ওয়েলেসলি যিনি ডিউক অফ ওয়েলিংটন নামে পরিচিত ৷ তাঁর সম্মানেই এই বিখ্যাত খাবারটির নামকরণ করা হয়েছে ৷ যদিও এর ইতিহাস নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে ।
3) এগস বেনেডিক্ট (Eggs Benedict): এই খাবারটির নামকরণের পিছনে বেশ কয়েকটি প্রচলিত কাহিনি রয়েছে । সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনিটি হল, নিউ ইয়র্কের লেমুয়েল বেনেডিক্ট নামের এক ব্রোকার হ্যাংওভার বা মদ্যপানের পরবর্তী শারীরিক অস্বস্তি কাটাতে বিশেষ এক ধরনের সকালের নাস্তার ফরমায়েশ দিয়েছিলেন ৷ আর সেখান থেকেই এই খাবারটি জনপ্রিয়তা লাভ করে ।
4) স্যান্ডউইচ: বর্তমানে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় স্যান্ডউইচটির নামকরণ করা হয়েছে স্যান্ডউইচের চতুর্থ আর্ল, জন মন্টাগুর নামানুসারে । কথিত আছে , তিনি তাস খেলা থামিয়ে খাবার খেতে চাইতেন না ৷ তাই তিনি রুটির টুকরোর মাঝে মাংস রেখে খাওয়ার পদ্ধতিটি বেছে নিয়েছিলেন ।
5) কার্পাচিও: পাতলা স্লাইস বা টুকরো করে পরিবেশন করা এই ইতালীয় খাবারটির নামকরণ করা হয়েছে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ভিত্তোরে কার্পাচিও-র নামানুসারে । ধারণা করা হয়, খাবারটির লালচে রঙ তাঁর আঁকা ছবিগুলি থেকেই অনুপ্রাণিত ।
6) পিচ মেলবা: অস্ট্রেলিয়ান অপেরা গায়িকা নেলি মেলবার সম্মানে ফরাসি শেফ অগাস্ট এসকোফিয়ার এই ডেজার্ট বা মিষ্টান্নটি তৈরি করেছিলেন । এই ক্লাসিক ডেজার্টটি আজও বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ।
7) বিফ স্ট্রোগানফ: বিখ্যাত এই রুশ খাবারটি স্ট্রোগানভ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত । এর ক্রিমি বা মসৃণ স্বাদের কারণে এটি বিশ্বের জনপ্রিয় খাবারগুলোর তালিকায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে ।
8) পাভলোভা: হালকা ও মুচমুচে এই ডেজার্টটি রুশ ব্যালে নৃত্যশিল্পী আনা পাভলোভার সম্মানে তৈরি করা হয়েছিল । তবে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড উভয় দেশই এই খাবারটিকে তাঁদের নিজস্ব রন্ধনশৈলীর ঐতিহ্য হিসেবে দাবি করে থাকে ।
9) নাচো: এই জলখাবার বা স্ন্যাকসটির নামকরণ করা হয়েছে মেক্সিকান শেফ ইগনাসিও "নাচো" আনায়ার নামানুসারে । হঠাৎ চলে আসা অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য তিনি টর্টিলা, পনির এবং হালাপেনো মরিচ ব্যবহার করে এই খাবারটি তৈরি করেছিলেন ।
10) ফেতুচিনি আলফ্রেডো: জনপ্রিয় এই পাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে ইতালীয় শেফ আলফ্রেডো ডি লেলিও-র নামানুসারে । তিনি তাঁর স্ত্রীর জন্য এই বিশেষ রেসিপিটি তৈরি করেছিলেন এবং পরবর্তীতে এটি বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করে ।