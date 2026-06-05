বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রয়োজনীয়তা কী ? জানুন বিস্তারিত

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রয়োজনীয়তা কী ? জানুন বিস্তারিত
আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৷ 1972 সালের 5 জুন রাষ্ট্রসংঘ পরিবেশ রক্ষায় এই দিবস পালনের পরিকল্পনা করে ৷
Published : June 5, 2026 at 9:19 AM IST
রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির অধীনে 1972 সাল থেকে 5 জুন সারা বিশ্বে পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৷ তার পর থেকে এই দিনটিকে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারে ব্যবহার করা হয় ৷ তাপমাত্রার বৃদ্ধি, জলবায়ুর পরিবর্তন, হিমবাহ গলে যাওয়ার বিষয়গুলি নিয়ে সচেতন করা হয় মানুষকে ৷
ইউএনইপি অনুসারে, 2026 সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের বৈশ্বিক প্রতিপাদ্য হল ‘জলবায়ু কার্যক্রম’, যা পৃথিবীর পাঠানো জরুরি সংকেত এবং মানবজাতির প্রতিক্রিয়ার উপর আলোকপাত করবে । আনুষ্ঠানিক প্রচারণার বার্তাটি হল "এখনই জলবায়ুর জন্য"।
আজারবাইজান তার রাজধানী বাকুতে 2026 সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের বৈশ্বিক উদযাপনের আয়োজন করতে চলেছে । 'প্রকৃতি থেকে অনুপ্রাণিত- জলবায়ুর জন্য, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য ৷' এই প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে দেশটির জাতীয় প্রচারাভিযানটি জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয়ের দ্বৈত সংকট মোকাবিলা করে । এই উদ্যোগটি এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি জোরালোভাবে পৌঁছে দেয়, প্রকৃতি ঐচ্ছিক নয়, বরং জলবায়ু সহনশীলতা গড়ে তোলা এবং আমাদের সম্মিলিত ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার কেন্দ্রবিন্দু ।
বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ইতিহাস
মানব পরিবেশ নিয়ে 1972 সালের 5 জুন সুইডেনের স্টকহোমে রাষ্ট্রসংঘের একটি সম্মেলন হয় ৷ সেখানে আলোচনা শুরু হয় পরিবেশ রক্ষার বিষয় নিয়ে ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের পরিস্থিতি ও সেই সময়ে চলমান কোল্ড ওয়ারের পটভূমিতে এই সম্মেলন হয়েছিল ৷ সেই সময় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে, বিশেষ করে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার ব্যবহারের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল বিশ্ব ৷ তাছাড়া সেই সময় কিউবা, ভিয়েতনাম-সহ বেশ কয়েকটি দেশে যুদ্ধও চলছিল ৷
সেই প্রেক্ষাপটে ঠিক হয় যে প্রতিবছর 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হবে ৷ 1973 সালে প্রথমবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয় ৷ তার পর থেকে পাঁচ দশক ধরে তা পালিত হয়ে আসছে ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেড়েছে ৷
2026 সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য:
বিশ্ব পরিবেশ দিবস সচেতনতা বৃদ্ধি করে, পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে এবং পরিবেশগত স্থিতিশীলতাকে উৎসাহিত করে । বিভিন্ন প্রচারাভিযান, অনুষ্ঠান ও উদ্যোগের মাধ্যমে এই দিনটি ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে পরিবর্তন আনতে অনুপ্রাণিত করে ৷ একটি টেকসই ভবিষ্যতের জন্য পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় তৎপরতার বোধ জাগিয়ে তোলে ।
রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী দেশগুলি এক বিলিয়ন হেক্টর ভূমি পুনরুদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ যা চিনের চেয়েও বড় এলাকা ৷ প্রকৃতির জন্য 30 শতাংশ ভূমি ও সমুদ্র রক্ষা করা ও পৃথিবীর 30 শতাংশ অবক্ষয়িত বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা ৷ 2030 সালের অ্যাজেন্ডাকে সামনে রেখে বিশ্বকে রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি ব্য়বস্থার পথে নিয়ে এসে বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারের গতি তরান্বিত করাই এবারের পরিবেশ দিবসের লক্ষ্য ৷