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বিশ্ব চকলেট দিবস ! চকলেট কীভাবে আসলো ? জানুন অজানা তথ্য

সুস্বাদু হওয়ার পাশপাশি কাউকে উপহার দেওয়ার জন্যও চকলেট সেরা বিকল্প । জেনে নেওয়া যাক চকলেট দিবস সম্পর্কে কয়েকটি অজানা তথ্য।

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চকলেট কীভাবে আসলো ? জানুন অজানা তথ্য (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 7, 2026 at 10:12 AM IST

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প্রতি বছর 7 জুলাই পালিত হয় বিশ্ব চকলেট দিবস । চকলেট এমন একটি জিনিস যার স্বাদ নিতে অনেকেই পছন্দ করেন । কাউকে উপহার দেওয়া থেকে শুরু করে মেজাজ ভালো করা বা মুখের মিষ্টি স্বাদ আনতে চকলেটের জুড়ি মেলা ভার । আপনি কি জানেন চকলেট দিবস প্রথম কেন 7 জুলাই পালিত হয়েছিল ? এটি প্রথমে ইউরোপে পালিত হয়েছিল ৷ তারপর এটি সারা বিশ্বে পালণ শুরু হয় ৷

চকলেটের ইতিহাস: চকলেটের ইতিহাস প্রায় 2,500 বছরের পুরনো । চকলেট প্রথমে কোকো গাছের ফল থেকে তৈরি হয় ৷ 2,000 বছরেরও বেশি আগে আমেরিকার রেইনফরেস্টে প্রথম চকলেট তৈরি হয় বলে কথিত আছে । গাছের বীজ থেকে চকলেট তৈরি শুরু । একটা সময় পর্যন্ত চকলেট শুধুমাত্র মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকায় তৈরি করা হত । পরবর্তীকালে 1528 সালে স্পেন, মেক্সিকো জয় করে । সেই সময় স্পেনের রাজা প্রচুর পরিমাণে কোকো বিন এবং চকলেট তৈরির সরঞ্জাম নিয়ে নিজের দেশে ফিরে যান । এরপর চকলেট স্প্যানিশ আভিজাত্যের ফ্যাশনেবল পানীয় হয়ে ওঠে ।

প্রথম দিকে চকলেট কিছুটা তিক্ত এবং কঠোর স্বাদ ছিল । তখন মধু, ভ্যানিলা, চিনি, দারুচিনি ইত্যাদি অনেক উপাদান দিয়ে কোল্ড কফি তৈরি করা হত । পেশায় চিকিৎসক স্যার হ্যান্স স্লোন চকলেট থেকে এক বিশেষ পানীয় তৈরি করেন । আজ সেটিকে বলা হয় ক্যাডবেরি মিল্ক চকলেট । ধীরে ধীরে গোটা দুনিয়ায় জনপ্রিয় হতে শুরু করে চকলেট এবং তার থেকে তৈরি নানান পদ ।

প্রথমবার ইউরোপে 7 জুলাই চকলেট দিবস পালিত হয়। পরবর্তী কালে বিশ্বের অনেক দেশে এটি পালিত হয় । স্বাদ পরিবর্তনের পর চকলেট সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । সেই সূত্র ধরে উনবিংশ এবং বিংশ শতকে অনেক বড় চকোলেট কোম্পানি শুরু হয়েছিল । 1860 সালে শুরু হওয়া নেসলে বিশ্বের বৃহত্তম চকলেট ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে । এছাড়া ক্যাডবেরি ইংল্যান্ডে লঞ্চ হয় 1948 সালে । হার্ষে এখন বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বিখ্যাত চকলেট প্রস্তুতকারকদের একজন ।

স্বাদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো চকলেট । চকলেটের প্রাকৃতিক রাসায়নিক আমাদের মেজাজকে উন্নত করে । চকলেটের ট্রিপটোফ্যান আমাদের খুশি করে এবং এটি আমাদের মস্তিষ্কে এন্ডোরফিনের মাত্রাকেও প্রভাবিত করে আমাদের আনন্দিত করে । চকলেট আমাদের হার্টের জন্যও ভালো । আপনি যদি প্রতিদিন ডার্ক চকলেট খান তবে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায় । তবে অতিরিক্ত পরিমাণে চকলেট খেলে নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে বলে মনে করেন চিকিৎসকরা ।

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