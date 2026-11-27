শীতের প্রকোপ থেকে গাছ বাঁচানোর কার্যকরী উপায়, তাপমাত্রা নামার আগেই সেরে ফেলুন এই জরুরি কাজগুলো
Plant Winter Care: শীতকালে গাছকে সবুজ ও সুরক্ষিত রাখতে কী করবেন ? জানুন বিস্তারিত ৷
Published : November 27, 2026 at 9:01 AM IST
আমরা সবাই জানি যে আবহাওয়ার পরিবর্তন আমাদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে ৷ তবে এটি বাড়িতে রাখা গাছপালার উপরও প্রভাব বিস্তার করে । গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যে বাগান বা বারান্দা সতেজ ও প্রাণবন্ত থাকে, শীতকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই তা হঠাৎ শুকিয়ে যেতে শুরু করতে পারে । কনকনে ঠান্ডা বাতাস, তাপমাত্রা কমে যাওয়া এবং তুষারপাত বা কুয়াশা গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে ।
তাই, আপনার কাছে যদি এমন কোনও গাছ থাকে যা উষ্ণ আবহাওয়ায় ভালো থাকে, তবে সেগুলিকে ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে আগেভাগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন । বাগান বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার ছাদ, বারান্দায় যদি গাছ থাকে, তবে তীব্র শীত পড়ার আগেই নীচের সহজ কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করুন:
গাছগুলোকে নিরাপদ বা সুরক্ষিত স্থানে সরিয়ে নিন
মানি প্ল্যান্ট, ক্রোটন বা আরেকা পামের মতো গাছগুলি প্রচণ্ড ঠান্ডায় ভালো থাকে না । তীব্র শীত শুরু হওয়ার আগেই এই গাছগুলির টব এমন কোনও জায়গায় সরিয়ে নিন, যেখানে সরাসরি ঠান্ডা বাতাস পৌঁছতে না পারে । এগুলিকে বারান্দার কোনও দেয়ালের পাশে বা ছায়াঘেরা স্থানে রাখতে পারেন ৷ তবে খেয়াল রাখবেন যেন গাছগুলো পর্যাপ্ত সূর্যালোক ও আলো পায় ।
মাটিতে মালচিং (আবরণ) দিন: শীতকালে কেবল গাছের পাতাই নয়, শিকড়ও ঠান্ডার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । শিকড়কে রক্ষা করতে টবের মাটির উপর শুকনো পাতা, কোকো-পিট (নারকেলের ছোবড়ার গুঁড়ো), খড় বা শুকনো ঘাসের একটি স্তর বিছিয়ে দিন । এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'মালচিং'। এটি মাটিতে আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং তাপমাত্রার আকস্মিক পরিবর্তনের হাত থেকে শিকড়কে রক্ষা করে । তবে খেয়াল রাখবেন, এই স্তরটি যেন গাছের কাণ্ডের গায়ে সরাসরি চেপে না থাকে ।
গাছে জল দেওয়ার নিয়মে পরিবর্তন আনুন
শীতকালে গাছের বৃদ্ধি ধীর হয়ে যায়, তাই গ্রীষ্মকালের মতো প্রতিদিন জল দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না । জল দেওয়ার আগে আঙুল দিয়ে মাটির উপরের স্তরটি পরীক্ষা করে দেখুন ৷ যদি মাটি ভেজা মনে হয়, তবে জল দেবেন না ৷ কেবল মাটি শুকনো মনে হলেই জল দিন । সম্ভব হলে সকালবেলা জল দিন, যাতে রাতের বেলা মাটিতে অতিরিক্ত আর্দ্রতা জমে না থাকে ।
তুষারপাত বা তীব্র ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে গাছ ঢেকে রাখুন
যদি আপনার এলাকায় রাতের বেলা তাপমাত্রা অনেক কমে যায় বা তুষারপাতের (ফ্রস্ট) আশঙ্কা থাকে, তবে গাছগুলোকে সুতির কাপড়, গার্ডেন ফেব্রিক বা চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিন । খেয়াল রাখবেন যেন আবরণটি গাছের পাতার উপর খুব বেশি চাপে না থাকে এবং তা যেন মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, যাতে গাছের চারপাশে উষ্ণতা বজায় থাকে ।
গাছ ছাঁটাই ও সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন
তীব্র শীত শুরু হওয়ার ঠিক আগে গাছ বেশি ছাঁটাই করবেন না । ছাঁটাই করলে নতুন ও নরম পাতা গজাতে শুরু করে, যা ঠান্ডা ও তুষারপাতের কারণে খুব সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । এছাড়া, এই মরশুমে খুব প্রয়োজন ছাড়া নাইট্রোজেনসমৃদ্ধ সার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন ।
এই সহজ পরামর্শগুলো মেনে চললে, পুরো শীতকাল জুড়ে আপনার গাছগুলো সুস্থ, সবুজ ও সুরক্ষিত থাকবে ।