দামি ময়েশ্চারাইজার নয়, শীতে হাতের ত্বক ভালো রাখতে প্রয়োজন সঠিক যত্ন ! রইল জরুরি টিপস

দামি ময়েশ্চারাইজার নয়, শীতে হাতের ত্বক ভালো রাখতে প্রয়োজন সঠিক যত্ন ! রইল জরুরি টিপস
Winter Skin Care: শীতের আগমনে কি হাতের কোমলতা হারিয়ে গিয়েছে ? তবে এই জিনিসগুলি মেনে চলতে পারেন ৷
Published : November 12, 2026 at 3:09 PM IST
শীতকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ত্বক তার স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারাতে শুরু করে । ঠান্ডা বাতাস, বাতাসে আর্দ্রতার স্বল্পতা, হিটারের ব্যবহার এবং ঘন ঘন হাত ধোয়ার অভ্যাস এই সবকিছু মিলিয়ে আমাদের হাতের ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়ে ওঠে ।
আপনি হয়তো প্রায়ই লক্ষ্য করেছেন যে, ভালো মানের ও দামী লোশন ব্যবহার করার কিছুক্ষণ পরেই হাত আবার শুষ্ক হয়ে যায় । এর কারণ হল, ত্বক হয়তো প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাচ্ছে না, অথবা আমাদের ত্বকের যত্নের রুটিনে হয়তো কোনও ভুল রয়েছে ।
তবে চিন্তার কিছু নেই । আপনিও যদি এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তবে হাতকে কোমল ও সুস্থ রাখতে এই সহজ ও কার্যকর পরামর্শগুলি দৈনন্দিন রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
ঈষদুষ্ণ জলকে নিত্যসঙ্গী করে তুলুন
শীতের তীব্র প্রকোপ থেকে বাঁচতে আমরা অনেকেই খুব গরম জল দিয়ে হাত ধুয়ে থাকি । কিন্তু আপনি কি জানেন, অতিরিক্ত গরম জল ত্বকের স্বাভাবিক তৈলাক্ত স্তরটিকে নষ্ট করে দেয় ? এরফলে ত্বক আরও শুষ্ক হয়ে পড়ে । তাই হাত ধোয়ার সময় সবসময় ঈষদুষ্ণ বা সাধারণ তাপমাত্রার জল ব্যবহার করুন ।
সাবানের বদলে মৃদু ক্লিনজার বেছে নিন
কঠিন রাসায়নিকযুক্ত সাবান বা হ্যান্ড ওয়াশ ত্বকের আর্দ্রতা পুরোপুরি কেড়ে নিতে পারে । এর পরিবর্তে সালফেট-মুক্ত, ময়েশ্চারাইজিং ক্লিনজার ব্যবহার করুন । এটি ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় রেখে ময়লা পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে ।
হাত ধোয়ার পরপরই ময়েশ্চারাইজার লাগান
হাত ধোয়ার পর ত্বক যখন সামান্য ভেজা থাকে, তখনই আর্দ্রতাকে ধরে রাখার উপযুক্ত সময় । হাত ধোয়ার পরপরই ভালো কোনও হ্যান্ড ক্রিম বা বডি বাটার ব্যবহার করুন । এমন পণ্য বেছে নিন যাতে গ্লিসারিন, শিয়া বাটার বা নারকেল তেলের মতো উপাদান রয়েছে ।
রাতে ত্বকের গভীর পুষ্টি নিশ্চিত করুন
ত্বকের পুনর্গঠনের জন্য রাত হল সবচেয়ে উপযুক্ত সময় । ঘুমানোর আগে হাতে ভালো করে কোনও প্রাকৃতিক তেল বা ঘন ক্রিম লাগিয়ে নিন, তারপর সুতির গ্লাভস পরে ঘুমান । এটি সারা রাত ধরে ত্বককে গভীরভাবে পুষ্টি জোগাবে এবং সকালে হাত হয়ে উঠবে মখমলের মতো নরম ।
মৃত কোষ দূর করতে এক্সফোলিয়েট করুন
হাতে মৃত কোষ জমে গেলে ত্বক খসখসে ও নিষ্প্রভ দেখাতে পারে । এটি দূর করতে সপ্তাহে এক বা দু'বার এক্সফোলিয়েট বা স্ক্রাব করুন । বাড়িতেই চিনি ও মধু অথবা কফি ও নারকেল তেল মিশিয়ে খুব সহজে স্ক্রাব তৈরি করে নিতে পারেন । মিশ্রণটি দিয়ে আলতো করে হাতে মাসাজ করুন ৷ মৃত কোষ দূর হলে ময়েশ্চারাইজার আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারে । শরীরের ভিতর থেকে আর্দ্রতা বজায় রাখুন ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন ৷
ত্বককে উজ্জ্বল ও কোমল রাখতে কেবল বাইরের যত্নই যথেষ্ট নয়, ভিতর থেকে আর্দ্র থাকাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ । সারাদিন প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন । এছাড়া খাদ্যতালিকায় স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, বাদাম এবং তাজা ফল অন্তর্ভুক্ত করুন । এই পুষ্টি ত্বককে ভিতর থেকে সুস্থ ও কোমল রাখে ।
শীতল বাতাস ও রাসায়নিক থেকে সুরক্ষা নিন
বাইরে বের হওয়ার সময় অবশ্যই উল বা সুতির গ্লাভস পরুন । এটি হাতকে কনকনে ঠান্ডা বাতাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করবে । একইভাবে, ঘরের কাজকর্ম যেমন- বাসন মাজা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করার সময় রাবারের গ্লাভস ব্যবহার করুন ৷ যাতে ডিটারজেন্ট বা অন্যান্য কড়া রাসায়নিক পদার্থ কোমল ত্বকের সরাসরি সংস্পর্শে না আসে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)