রাসায়নিকযুক্ত পণ্য ফেলে দিন ! বাড়িতে প্রাকৃতিক চুলের প্রোটিন মাস্ক তৈরি করুন
পেশী বৃদ্ধির জন্য প্রোটিন যেমন অপরিহার্য, তেমনি উজ্জ্বল ত্বক এবং চকচকে চুলের জন্যও এটি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
Published : December 14, 2025 at 9:00 AM IST
আমাদের চুল কেরাটিন নামক একটি প্রোটিন দিয়ে তৈরি ৷ চুলের স্বাস্থ্যের জন্য প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । হিট স্টাইলিং, কালার ট্রিটমেন্ট বা অতিরিক্ত স্টাইলিংয়ের কারণে আপনার চুল দুর্বল এবং প্রাণহীন হয়ে পড়েছে কিনা তা দেখা প্রয়োজন ৷ যা প্রোটিন সাহায্য করতে পারে ।
যদি আপনার চুলের আর্দ্রতা হারিয়ে ফেলে তাহলে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার, প্রোটিন সমৃদ্ধ পণ্য এবং ঘরোয়া প্রতিকার-সহ, অনেককিছু সহায়ক হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, প্রোটিন চুলের উপর কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে আপনি বাড়িতে একটি দুর্দান্ত প্রোটিন মাস্ক তৈরি করতে পারেন ।
কোন ধরণের চুলের জন্য বেশি উপকারী ?
পাতলা এবং রাসায়নিকভাবে চিকিত্সা করা চুল
কোঁকড়ানো চুল
দুর্বল বিভক্ত প্রান্ত
প্রোটিন চিকিৎসার জন্য
আপনি যদি সেলুনে যাওয়ার পরিবর্তে বাড়িতে প্রোটিন দিয়ে চুলকে পুষ্ট করতে চান, তাহলে কেরাটিন, গমের প্রোটিন, সয়া প্রোটিন, সিল্ক প্রোটিন এবং ভাতের প্রোটিনের মতো উপাদানযুক্ত শ্যাম্পু, কন্ডিশনার এবং মাস্কগুলি ব্যবহার করতে পারেন । এই পণ্যগুলি আপনার ক্ষতিগ্রস্ত চুলকে পুষ্ট করতে সাহায্য করতে পারে ৷
প্রাকৃতিক পুষ্টির জন্য: আপনি ঘরে সহজলভ্য উপাদান ব্যবহার করে প্রোটিন সমৃদ্ধ মাস্ক তৈরি করতে পারেন ৷
ডিম-দই মাস্ক: ডিমের সাদা অংশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে প্রোটিন থাকে, বিশেষ করে কেরাটিন । এটি চুলকে শক্তিশালী করে এবং নরম করে । এই মাস্কটি তৈরি করতে, ডিমের সাদা অংশ এবং দই ফেটিয়ে 30 মিনিট ধরে চুলে রেখে দিন । জল দিয়ে ধুয়ে তারপর শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার ব্যবহার করুন ।
দই-মধু মাস্ক: আপনার চুলের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে 3-4 টেবিল চামচ দই এবং 1 টেবিল চামচ মধু নিন । এটি ভালো করে মিশিয়ে নিন । এই মাস্কটি মাঝখান থেকে শেষ পর্যন্ত লাগান । 15-20 মিনিটের জন্য রেখে দিন, হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং তারপর কন্ডিশনার ব্যবহার করুন ।
নারকেল দুধ মাস্ক: শুষ্ক, প্রাণহীন চুলের উপর নারকেল দুধের অসাধারণ প্রভাব রয়েছে । এটি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ এবং চুলে প্রচুর পুষ্টি সরবরাহ করে । এই মাস্কটি প্রোটিন পূরণ করতে এবং খুশকি কমাতে সাহায্য করে । এটি তৈরি করতে, একটি ছোট পাত্রে 3-4 টেবিল চামচ নারকেল দুধ গরম করুন । এটি আপনার মাথার ত্বকে মাসাজ করুন এবং সারারাত তোয়ালে দিয়ে মুড়িয়ে রাখুন । পরের দিন শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন । সপ্তাহে দু'বার নারকেলের দুধ ব্যবহার করলে আরও ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)